BATHORY - La band che cambiò l'heavy metal

16/09/2021 (161 letture) Cimentarsi nella scrittura di un saggio sui Bathory non è certo cosa di poco conto, considerando che le notizie riguardanti la creatura di Quorthon alias del misterioso Thomas Börje Forsberg sono davvero poche. Aggiungiamo poi il fatto che oltre a non essersi mai esibito dal vivo, il suo vero nome è stato reso noto soltanto dopo la sua tragica e prematura scomparsa, a soli 38 anni.



Scomparsa che lo ha consacrato sul Valhalla dei musicisti. Sì, perché la sua mente geniale ha partorito quasi praticamente da sola due correnti/stili del metal completamente nuove il black e successivamente il viking. Come si legge nella ricerca accuratissima di Fabio Rossi, che con i suoi tanti anni di esperienza alle spalle è stato in grado di ricostruire la vita soprattutto giovanile di Quorthon, dai primi anni di nascita della band passando per i moltissimi aneddoti simpatici riguardanti i suoi svariati soprannomi e non solo.Thomas, con l'aiuto del cugino, di qualche amico e del padre proprietario di un'etichetta discografica, ha dato alla luce un album estremamente innovativo e mai sentito prima di allora.Rossi si focalizza sulle radici punk di Quorthon evidenziando come tali influenze si possano chiaramente sentire nel primo lavoro e di come abbia tante volte ribadito l'artista nelle interviste, non abbia mai ascoltato i Venom, nonostante, ad un primo ascolto, possano sembrare il modello a cui il musicista si sia ispirato per il suo percorso musicale. Il saggio di dipana poi nei diversi capitoli in una disamina molto precisa e accurata di tutti gli album dei Bathory, delle vere e proprie recensioni approfondite sia a livello musicale che dal punto di vista dei testi, tradotti in italiano, e arricchite da approfondimenti culturali, ove necessari. Inoltre, sono presenti altri aneddoti e spezzoni di interviste riguardanti Quorthon che è stato possibile recuperare; insomma, davvero un gran bel lavoro di ricerca. Si comprende davvero benissimo l'impegno di Fabio dietro un progetto così ambizioso e sicuramente, come anche lui confessa nella prefazione, non sono mancati i momenti di sconforto e di frustrazione, ma alla fine l'amore per la musica e di voler far conoscere una figura così particolare come quella di Thomas ha prevalso. Il libro per come è strutturato si presenta anche come una sorta di "guida" per chi ancora non conoscesse la musica e la figura di questo straordinario artista, e questo è sicuramente un punto a favore in più per l'acquisto. La prefazione è curata dal saggista Flavio Adducci, autore di un libro dedicato al black metal intitolato "Benvenuti all’inferno! Storia delle origini del black metal”, sempre edito da Officina di Hank, e un saggio sulla storia della prima ondata black metal che Rossi ha consultato per la stesura del suo lavoro. Molto commovente l'intervista finale a Baffo Jorg, colonna portante della scena metal romana che gestiva un locale di estrema importanza a Roma a cui Fabio ha dedicato il libro, anche lui purtroppo tragicamente scomparso prematuramente.



::: ::: ::: RIFERIMENTI ::: ::: :::

AUTORE: Fabio Rossi

TITOLO: Bathory - La band che cambiò l’heavy metal

PRIMA EDIZIONE: Aprile 2021

EDITORE : Officina di Hank

COLLANA: Voices

COPERTINA: Flessibile

PAGINE: 135

ISBN: 9-791280-133342

PREZZO: € 15





3 Non ho letto il libro ma ho piacere che si sia occupato di una band che ha cambiato il metal ( estremo ) , gli anni 80 rimangono immortali 2 lacunosa scopiazzatura. 1 Ottima recensione per un llibro imperdibile. L'ho acquistato direttamente dall'autore alla sua presentazione al Traffic a Roma e l'ho ldivorato in pochi giorniper quanto mi ha appassionato.