Intervista

21/10/2021 (56 letture) C'era molta attesa dietro a Unmaker, il nuovo album della formazione post-metal LLNN. Vuoi perché il precedente Deads fu ben accolto dalla critica e dai fan del genere ma anche perché, come si sa, il terzo album è quello della conferma. Abbiamo raggiunto il chitarrista/cantante della band Rasmus G. Sejersen per toglierci qualche curiosità riguardo al disco e alla band.



Pez: Ciao ragazzi e benvenuti su Metallized! Voglio cominciare subito chiedendovi, come faccio spesso, se siete soddisfatti dei risultati ottenuti con il vostro precedente album Deads.

Rasmus G. Sejersen: Certamente! Anche se nessun disco è perfetto e Deads non è l'eccezione, sento che sia stato un passo importante per noi che ci ha guidato a Unmaker. È stato un album ben accolto e che ci ha dato varie opportunità per suonare concerti in giro. Mi è molto caro per questo.



Rasmus G. Sejersen: Credo che ci sia un fondo di verità in quello che dici. Definire “maturità” nella musica è veramente difficile. Dopo tutto: è tuttora un disco estremamente irritato e abrasivo. Ma mi sembra anche un disco più coeso e mi sembra che con questo album siamo migliorati come LLNN. Si può dire che ci siamo raffinati.



Rasmus G. Sejersen: Ci sono dei temi nelle liriche delle canzoni che si ripetono, nonostante ciò sono ripetuti da prospettive differenti.



Rasmus G. Sejersen: Dopo Deads eravamo stanchi di suonare canzoni lunghe. La lunghezza delle canzoni non ci ha mai dato seriamente spazio e flessibilità, soprattutto quando dovevamo scegliere la setlist per i concerti. È stato un grosso obiettivo per noi perfezionare il nostro suono, evitare di scrivere canzoni troppo lunghe ed essere più concisi. Con questo obiettivo in mente abbiamo deciso di fare Unmaker e il processo di scrittura delle canzoni è il migliore che abbiamo mai avuto, tutti hanno contribuito allo stesso modo per rendere il disco quello che effettivamente è.



Rasmus G. Sejersen: Grazie molte. Siamo consapevoli dei clichés del post-metal e cerchiamo di evitarli il più possibile. Lo facciamo perché non ci piace suonarlo in quel modo e perché ci sono un sacco di band che fanno esattamente quel tipo di cose molto meglio di quanto potremmo mai fare noi. Quando abbiamo fondato gli LLNN non abbiamo mai pensato di essere una band “post-metal”, siamo solo finiti per essere classificati come tali. Ci siamo sempre visti più come una band hardcore, ma immagino che questo abbia più a che fare con il nostro background di musicisti. È stata una critica che abbiamo visto per tutta la nostra vita di band e la stiamo vedendo ancora con la pubblicazione di Unmaker, perché non aderiamo alle regole del genere in quanto tale. Stiamo perfettamente bene nella nostra “corsia” senza sentirci in debito con nessuno per il fatto di non seguire queste regole. Per quanto riguarda le tastiere e i sintetizzatori è sempre stato parte integrante del nostro suono e il modo in cui funziona insieme al resto della band, si presta naturalmente a un suono più cinematografico.



Rasmus G. Sejersen: La copertina dovrebbe rappresentare proprio l' “Unmaker”. Come se fosse un mostro cosmico e sconosciuto che divora tutto ciò che gli si para davanti. Abbiamo sempre seguito un'estetica spaziale perché l'amiamo e perché si lega in maniera naturale con la nostra musica.



Rasmus G. Sejersen: Non sono nella condizione mentale per pensarlo, Realizzare Unmaker ci ha quasi ucciso, ahah!



Rasmus G. Sejersen: Lo spero vivamente. Ci tengono e sono molto appassionati, ma soprattuto delle ottime persone. Abbiamo trovato la nostra casa con loro e non vogliamo essere da nessun'altra parte. Credono in noi e noi crediamo in loro.



Rasmus G. Sejersen: Matt mi ha invitato nel suo podcast Vox and Hops perché aveva molto apprezzato Deads. Nel mentre eravamo in mezzo alla discussione ha chiesto, totalmente a caso, se poteva urlare nel nostro disco successivo. Ero rimasto stordito dalla richiesta perché sono sempre stato un grande fan dei Cryptopsy come band e un fan di Matt come persona. Ha assolutamente spaccato.



Rasmus G. Sejersen: Niente di nuovo per la seconda domanda. Vogliamo solo uscire e suonare le nuove canzoni. Vedremo più avanti purtroppo visto che la pandemia sta ancora mostrando i suoi denti.



Rasmus G. Sejersen: Grazie per aver speso il vostro tempo nel leggere di me che blatera della sua band, spero anche che appresserete la nostra musica. Vi farà male, ma in senso positivo!

