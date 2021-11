Donne, musica rock e spesso uso di quelle sostanze che resero famoso Timothy Francis Leary. Un’associazione che ha generato inevitabilmente come sottoprodotto tante storie coinvolgenti, strane, romantiche o dure, a seconda dei casi. Proprio di queste ragazze (e delle loro band) si è occupato nel suo nuovo libro Enrico Rocci. Come era facilmente prevedibile, il materiale si è rivelato decisamente interessante.



YIN VIAGGIO ATTRAVERSO MENTI COLORATE

Già incontrato in occasione dell’uscita de Il Culto dell’Albero Porcospino – Storia, Sproloqui e Ricordi dei Porcupine Tree il medico torinese imprestato alla letteratura rock Enrico Rocci (ma non solo, visto che nel suo CV appaiono anche racconti noir) torna adesso sul mercato editoriale con una nuova opera intitolata ACID QUEENS - Viaggio tra le voci femminili della musica psichedelica. Volume corposo per quanto riguarda il formato e, con le sue 416 pagine, piuttosto generoso nella sua lunghezza, il libro viene presentato da una coloratissima e coerente copertina principalmente giocata sull’accostamento giallo/viola che mette subito in chiaro di cosa si parlerà. Con l’idea di trattare la psichedelia in chiave femminile e la stessa trascendenza come qualcosa di intrinsecamente "Yin", Rocci ci conduce col suo tipico modo di scrivere molto colloquiale e ironico attraverso una lunga carrellata di nomi, gruppi ed episodi che sono il sale del mondo analizzato, visto in una sua particolare espressione artistica e mentale. Senza farsi scrupolo nel trattare band capitanate (o rappresentate) da una donna da ricercare più di una volta tra quelle meno note al grande pubblico. Facendo così cronaca dello psych rock e di quella acidissima fase storica, fino ad arrivare alla modernità. Accanto a gruppi e donne loro appartenenti molto famosi e di bandiera come Grateful Dead e Jefferson Airplane troviamo quindi The United States of America, The Peanut Butter Conspiracy, Fifty Foot Hose, Ultimate Spinach, Amon Düül, Gong, Spirogyra, Comus, Pentangle, Fairport Convention, Opal, The Smell of Incense, Suicidal Flowers, Stereolab, Broa-dcast, Jessamine, Sleepy Sun, Blood Ceremony, Jex Thoth, Purson, Mother Island, Jess and the Ancient One e The Gathering solo per indicarne alcuni.



GLI U.S.A. ALLA CONVENZIONE DI FAIRPORT

L’idea di base di Rocci, però, non è di fermarsi solo all’aspetto rappresentato dalla presenza femminile in questi gruppi e a tutto ciò che ne consegue, ma di raccontare aneddoti che coinvolgono la scena in maniera più ampia. Talvolta dando più spazio a questo secondo aspetto e alle band come tali, inserendo stralci dei testi di varie canzoni e vere e proprie analisi di album importanti. Alcuni di questi episodi sono già noti almeno agli appassionati (ma può essere sempre bello sentirli raccontare di nuovo), molti altri sono invece poco conosciuti e rappresentano un piccolo tesoretto pronto per essere usato anche dagli addetti ai lavori. Con l’unica controindicazione - se come tale può essere considerata - rappresentata dalla scelta di base di Rocci di trattare tutto al femminile. Un fatto che lo ha portato necessariamente a escludere varie band che, diversamente, avrebbero fatto parte di qualsiasi trattato riguardante la materia. Con l’idea, se non fosse già chiaro, di non fermarsi ai classici anni ’60, ma di arrivare fino a oggi. Donne come Gilli Smyth dei Gong, Dorothy Moskowitz dei The United States Of America o l’ineludibile "aeroplanina" Grace Slick vengono affiancate da una lunga lista di altre ragazze più da specialisti come Sandy Denny (Fairport Convention) per arrivare infine a band più ibride come gli Stereolab o a noi teoricamente più familiari come i The Gathering e Anneke van Giersbergen. Mettendo inevitabilmente in risalto lungo il cammino come l’ambiente fosse connotato anche da un marcato sessismo da cui, purtroppo, non siamo riusciti davvero ad affrancarci nemmeno al giorno d’oggi. ACID QUEENS - Viaggio tra le voci femminili della musica psichedelica è quindi un volume da leggere in maniera rilassata, senza badare al fatto che ogni tanto l’autore sconfini al di fuori dei territori propri della psichedelia. Elemento che costituisce un valore aggiunto, oltretutto. Facendosi accompagnare da Rocci come da un amico molto preparato in vena di raccontarti in modo scanzonato storie di musica che conducono "attraverso giardini segreti, boschi, lande desertiche, spazi siderali, foreste urbane, fra sogni elettrici, incensi e caleidoscopiche visioni".



