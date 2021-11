Intervista

ATROPHY - To Hell and Back....

12/11/2021 (159 letture) In occasione della recensione di Violent by Nature, secondo ed ultimo lavoro degli Atrophy , abbiamo scambiato alcune impressioni con Brian Zimmerman, la voce della band. È stata una chiacchierata interessante in cui si è parlato di chitarre regalate, del caldo opprimente di Tucson e di molto altro ancora.



Maxmad: Ciao Brian e benvenuto su Metallized. Inizio dicendo una cosa che magari sembra scontata, ma ci tengo davvero. Sai che gli Atrophy hanno la grossa responsabilità di essere stati la colonna sonora di molti metal bangers durante l’adolescenza qui in Italia? Brian Zimmerman: Ah bene! (ride) Questa è una notizia che mi inorgoglisce e non poco.



è stato registrato principalmente in un magazzino che era la nostra sala prove del tempo. Un postaccio. Senza acqua corrente, senza aria condizionata né riscaldamento. Maxmad: Poi arrivò il secondogenito. Raccontaci qualcosa del periodo vissuto in sala prova per registrare Violent by Nature. Brian Zimmerman: Violent by Nature lo abbiamo registrato durante il tour del 1989, ritagliando il tempo nel quale non eravamo sul palco con i Sacred Reich. In quel periodo avevamo traslocato e vivevamo a casa di alcuni nostri amici ai piedi delle colline di Tucson, Arizona. Eravamo lì proprio per registrare l’album. La temperatura a Tucson è paurosamente calda e ci determinammo ad andare via dal posto dove solitamente provavamo e registravamo per andare a vivere in qualsiasi altro luogo, purché fosse dotato di aria condizionata. Sorprendentemente, l’album venne fuori velocemente e questo grazie al contributo di tutti, che è stato fantastico!



Noi provammo a distoglierlo da quell’idea regalandogli una nuova chitarra, una Jim Gibson 91-92, con la quale avrebbe contribuito a scrivere i pezzi per il terzo album. Registrammo una demo così come ci era stato richiesto dall’etichetta con la quale eravamo sotto contratto. Magari quella demo conteneva pezzi che non piacquero. Ma comunque, a dirla tutta, non eravamo pronti a tornare in studio per registrare. Io praticamente non avevo quasi per nulla ascoltato i pezzi ma subimmo pressioni e quindi tornammo in studio. Provai a scrivere i testi in poco tempo. Al contempo James Gulotta, il nostro bassista, si volle cimentare anche lui nella stesura dei testi, cosa che non aveva mai fatto prima. È sufficiente dire, insomma, che le cose non andarono come sarebbero dovute andare e la label ci fece fuori. C’è da aggiungere poi che al tempo il grunge stava praticamente spaccando il mondo metal e gli Atrophy si trovarono nel mezzo di questo periodo.



Su 23 date ne abbiamo suonate 8 ma poi, quando era imminente la chiusura delle frontiere, siamo dovuti tornare velocemente a casa. È saltato tutto, che peccato, ma tornati a casa ci siamo messi a lavorare sul nuovo album visto che avevamo scritto alcuni pezzi. Nel 2019 abbiamo inciso una canzone registrata dal vivo e che si chiama Riptide, ma non è facile scrivere materiale nuovo quando si vive in posti diversi.



Bellissima questa intervista!! A rileggere certi nomi che non sentivo da anni, come per esempio quello di Bill Metoyer, per un attimo sono tornato il ragazzino di 16-17 anni che leggeva avidamente le riviste come H/M e Metal Shock alla ricerca del maggior numero di informazioni possibili su tutte le band che ascoltavo allora: e gli Atrophy erano una di quelle, Violent by Nature me l'aveva registrato un amico su una musicassetta, e per parecchio l'ho ascoltato così, poi sono passato al cd, e da allora l'ho risentito pochissime volte... @Maxmad, ma Zimmerman alla fine che cosa fa per vivere, è poi diventato un ingegnere?

Tra l'altro il bravissimo chitarrista lykins citato nell'articolo alla fine adesso è uno stimato otorinolaringoiatria di scottsdale. All'epoca penso fossero uno dei nuovi gruppi più promettenti, due bellissimi dischi di bay area thrash da un gruppo dell'Arizona come altri grandi gruppi dell'epoca come sacred Reich e flotsam. Ricordi di giovinezza di miei coetanei

2 grandi album. Io speravo in un terzo....