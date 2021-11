Intervista

PREMIATA FORNERIA MARCONI - 50 anni e non sentirli.

16/11/2021 (26 letture) La Premiata Forneria Marconi non ha bisogno di presentazioni: collettivo di musicisti fra i migliori che il nostro Paese abbia mai visto, questo gruppo straordinario calca i palchi del mondo da decenni ed è universalmente riconosciuto come uno dei migliori al mondo in ambito prog. In occasione della pubblicazione dell'ultimo album in studio, I Dreamed of Electric Sheep/Ho Sognato Pecore Elettriche, abbiamo avuto il piacere ed il privilegio di raggiungere al telefono Franz Di Cioccio e Patrick Djivas, membri di lunghissima data della band, per una lunga ed interessantissima chiacchierata. Avremmo peraltro avuto altre mille domande, ma giustamente ci siamo dovuti trattenere dal tenere questi due artisti al telefono per ore! Buona lettura!



Barry: Bentrovati e grazie per questa splendida opportunità! Spero di trovarvi bene anche in questo periodo così travagliato. Patrick: Ma sì dai, lo scorso anno di questi tempi era molto peggio, adesso tutto sommato vediamo la luce in fondo al tunnel.

Franz: Come diceva Roy Batty nel finale di Blade Runner, ne abbiamo viste cose...



Franz: All'interno soprattutto di un progetto che fa della musica l'aspetto essenziale, ancor più dei testi e della storia. Considera poi come è nato questo disco: due anni fa abbiamo suonato 110 concerti, poi è arrivata la pandemia e, se inizialmente avevamo pensato di fermarci solo per un po', poi invece abbiamo dovuto stoppare tutto per oltre un anno e mezzo. A noi ovviamente è crollato il mondo addosso, perché un musicista vive di questo: vive dell'incontro con il pubblico, della propria musica suonata negli spazi adatti e togliergli tutto ciò significa rinchiuderlo con sé stesso. A quel punto ci siamo guardati con Patrick ed abbiamo deciso che l'unica cosa che potevamo fare era scrivere un disco! Abbiamo avuto tutto il tempo di coccolarlo, scriverlo e riscriverlo, perché poi noi due siamo molto diversi, ma fortunatamente alla fine andiamo d'accordo: la regola è che, se una cosa non piace ad entrambi, non si va avanti.



Patrick: Il computer di per sé è uno strumento al pari di una penna: di per sé non rappresenta nulla, se non l'uomo che in quel momento lo sta manovrando. Ci sono due modi di vivere l'informatica e la scienza in questo momento ed uno dei due è benedetto, perché stanno accadendo cose meravigliose: noi ne abbiamo poca coscienza perché il lato dell'informatica con cui interagiamo più spesso è quello maggiormente invasivo, che ha a che fare con la pubblicità, con la comunicazione...

Franz: Con gli influencer!

Patrick: Sì esatto, anche con gli influencer, parola che mi fa venire i brividi... ma questo lato non ha nulla a che vedere con l'informatica che sta cercando di trovare soluzioni a problematiche molto più importanti di queste; siamo stati qualche giorno fa al Festival della Scienza di Genova e ti assicuro che resteresti incredulo di fronte al talento ed alla passione dei ricercatori, che stanno facendo cose meravigliose per tutti noi. Purtroppo, però, queste cose non sono abbastanza famose ed il lato della tecnologia che ci appartiene, che ci sta un po' sopraffacendo è quello più oscuro. È proprio questo l'aspetto contro cui noi abbiamo da ridere, perché l'essere umano non è nato così! L'uomo ha bisogno di rimanere tale il più possibile, la tecnologia può certamente aiutarlo ma non deve pilotarlo; molti, specialmente i ragazzi più giovani, sono invece letteralmente pilotati dalla tecnologia e non so quanto questo sia un bene.



: Infatti il primo pezzo del nuovo album,, parla proprio di questo: da un lato viviamo sulla Terra, dall'altro invece siamo interconnessi dalla mattina alla sera, viviamo in un mondo fatto di giga. Ripeto, questa parte ha la sua importanza, ma non può e non deve toglierti il tempo che dedichi a te stesso. Il pezzo peraltro parte con la musica classica, che ti fa provare una sensazione di pace, poi arrivaed inizia a mutare, diventa caotico... ecco, questo è proprio il significato del titolo, viviamo in due mondi paralleli e dobbiamo imparare a vivere correttamente in ciascuno di essi; la canzone poi non ha volutamente il testo, proprio perché vogliamo che sia l'ascoltatore ad immaginarsi il suo testo, la sua storia. Barry: Prendete l'ascoltatore per mano e lo accompagnate in un viaggio, si può dire! Patrick: Un disco è sempre un viaggio! Questo in particolare poi ci ha permesso di attraversare la pandemia, il lockdown, la sofferenza degli ultimi mesi in modo per noi relativamente indolore; sai, fare un disco è come fare un viaggio da militare, non sai più chi sei, non sai più dove vai. L'unica cosa che ti interessa è la musica che stai realizzando.



: Un disco è sempre un viaggio! Questo in particolare poi ci ha permesso di attraversare la pandemia, il lockdown, la sofferenza degli ultimi mesi in modo per noi relativamente indolore; sai, fare un disco è come fare un viaggio da militare, non sai più chi sei, non sai più dove vai. L'unica cosa che ti interessa è la musica che stai realizzando. Barry: Avevate proprio una gran voglia di suonare, lo si sente anche nella jam session finale, che trovo uno dei pezzi migliori del disco. Franz: Si tratta di una cosa particolare, perché abbiamo deciso di suonare un brano in presa diretta in un disco in studio, ma noi siamo fatti così! Non ci facciamo scrupoli, non ci facciamo mancare niente, se una cosa ci piace la facciamo e basta. Sono felice che ti piaccia, perché vogliamo far capire al pubblico che la musica inventata all'istante ti dà un'adrenalina incredibile, dal momento che non sai cosa farai e ti basi su quello che sta suonando l'altro: tutto questo cresce, si avvita sempre di più in una massa sonora dove c'è l'assoluto piacere dello strumentista, perché tutti sentono cosa stanno facendo. Se ci fai caso, poi, il disco inizia con un pezzo strumentale e si chiude con una jam session strumentale, come a chiudere il cerchio: la scelta naturalmente è voluta, perché questo è un disco fatto espressamente per chi ama la musica per come è fatta, quella musica che ti riempie la giornata, ti regala delle emozioni. Come ha detto Patrick, in quel periodo così particolare ci siamo impegnati ancora più a fondo per fare un album di questo tipo.



Franz: Miss Baker !

Patrick: Esatto, abbiamo fatto Miss Baker, un disco molto sofisticato, abbiamo fatto Stati di Immaginazione che era un'opera multimediale, abbiamo scritto come dicevi tu sigle televisive... ne abbiamo fatte di tutti i colori! Ma lo abbiamo sempre fatto con credibilità, è questa la cosa importante: sperimentare non significa buttare là qualcosa tanto per e vedere che succede, se poi va male non puoi dire “Vabbè ma tanto io sono un musicista rock, non posso mica pensare di far bene questo genere”. Per noi almeno non funziona così, se facciamo qualcosa deve essere credibile, deve essere vera; è questa la ragione per cui siamo ancora qua! Non ci sono altri segreti nella PFM, se non questa voglia di fare sempre qualcosa di diverso.

Franz: Ma tu lo vedi anche nell'ultimo disco, dove ogni brano ha una struttura a sé, ha una sua sonorità: se prendi ad esempio Pecore Elettriche si va dal blues al rock, dal funk al jazz, fino al metal! La musica è bella tutta, perché abbraccia tutte queste famiglie: noi le abbiamo frequentate e quindi le abbiamo nel DNA, quando appare qualcosa è perché in quel momento ti senti stimolato da quello; bisogna lasciare la porta aperta e farsi invadere e prima o poi ci si rende conto che la musica è bella!

Patrick: Noi abbiamo la fortuna di avere all'interno della PFM gente che è capace di esprimersi in generi diversi: c'è chi è più ferrato nel jazz, chi nella classica, chi nel metal, ma tutti hanno un profondo rispetto per gli altri, quindi ben venga fare qualcosa di diverso. Se un chitarrista straordinario come Marco Sfogli decide di suonare il metal come sa farlo, noi cerchiamo di essere il più credibili possibile nell'andargli dietro, così come cerchiamo sempre di esprimerci in ogni genere al meglio delle nostre possibilità. Avere cinquant'anni di esperienza nel mondo della musica, ovviamente, aiuta.

Franz: La ricerca musicale è libertà!



: Assolutamente, di passione ne abbiamo ancora da vendere! Barry: E' molto bello! Visto fra l'altro che mi avete parlato di Fabrizio De André, che adoro, sono curioso di chiedervi come nacque la collaborazione con lui e cosa significò per voi all'epoca, visto che cantautori e gruppi rock erano considerati un po' due mondi paralleli. Franz: La nostra storia con Fabrizio è molto semplice: nel 1970 abbiamo suonato nel suo disco La Buona Novella, i cui arrangiamenti erano curati da Gian Piero Reverberi; in quell'occasione non ci fu un grande scambio, nel senso che lui era già Fabrizio De André, gli arrangiamenti erano scritti e noi ci siamo limitati a suonare, non ci siamo permessi di metterci le mani, anche perché non eravamo ancora così esperti. Però vedi, quando suoni un po' in giro per il mondo, scopri che esistono artisti che si legano a determinati progetti perché vogliono vivere qualcosa di emozionante: ci siamo quindi resi conto che un bel tipaccio come Bob Dylan se ne andava in giro con i The Band, benché nella sua carriera avesse fatto tutto lui con chitarra ed armonica; un artista come Jackson Browne, allo stesso tempo, faceva una tournée pazzesca con gli Eagles! Noi siamo stati in America e vedere queste cose ha mosso il nostro spirito, la nostra testa e la nostra voglia; perché non era possibile fare così anche da noi? Perché su tutti i giornali si leggeva che le band non valevano nulla e ad esser bravi erano soltanto i cantautori? Un bel giorno, quindi, abbiamo fatto a Fabrizio questa “proposta indecente” e tutti lo hanno fortemente sconsigliato dal darci retta; lui, però, come saprai, era uno che andava in direzione ostinata e contraria, quindi se gli dicevano di non fare qualcosa lui la faceva apposta. Ovviamente questa cosa ci ha fatto un gran piacere, perché lui si è completamente affidato a noi ed abbiamo riscritto tutte quelle canzoni in modo che non fossero più fatte “solo” da una chitarra ed una bella voce, ma comprendessero tutta una serie di atmosfere in grado di prendere dalle viscere alla testa. I due album dal vivo con lui non avrebbero avuto quel successo senza questa commistione, al pari del tour che abbiamo fatto e stiamo facendo, che è sempre sold-out. Quando succedono cose di questo genere, significa che ti sei impegnato a fare non un lavoro, ma qualcosa di artisticamente rilevante che rimane per sempre, che poi è il sogno di ogni musicista.



Per quanto riguarda Steve Hackett, lo conosciamo da tantissimi anni: lui faceva parte dei Genesis quando hanno cominciato, quando praticamente non erano conosciuti da nessuna parte se non in Italia! Abbiamo iniziato di fatto assieme, da qualche parte abbiamo ancora i biglietti e le locandine dei primi concerti con i nomi di entrambi i gruppi scritti in piccolo, perché ancora non eravamo famosi. Lui è un eccellente musicista, rimasto molto legato all'Italia e ci siamo incontrati spesso in giro per il mondo, visto che lui è uno degli artisti che suonano più concerti in assoluto; ci siamo incrociati anche alla Cruise to the Edge, la crociera prog rock che si tiene ogni anno, fuorché ovviamente gli ultimi a causa della pandemia, nonché ai Progressive Music Awards di Londra -una sorta di Premi Oscar del prog- nel 2018: in quell'occasione eravamo fra i candidati nella categoria “Internation Artist of the Year” e, quando ci hanno proclamati vincitori, a fare un salto sulla sedia è stato proprio Steve Hackett! Probabilmente, avendo l'Italia dato tanto ai Genesis, lui è stato felicissimo che a casa sua ci fosse stato conferito questo importantissimo riconoscimento. In virtù di questa grande amicizia che ci lega da tempo, ci è piaciuta l'idea di averlo su questo pezzo, ricco di linguaggi musicali di ogni tempo ed ogni parte del mondo, Sia lui che Ian hanno fatto esattamente quel che ci aspettavamo senza strafare: sai, quando ti chiami Ian Anderson o Steve Hackett non hai bisogno di fare il fenomeno, basta suonare quattro note e tutti capiscono chi sei, il che è la prerogativa dei grandi musicisti.



: Assolutamente! Barry:Va bene, io purtroppo avrei altre mille domande ma abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, vi ringrazio moltissimo per questa bella chiacchierata e spero sia stata gradevole anche per voi! Patrick: Certamente!

Franz: Viva il metal!



: Certamente!: Viva il metal! Barry: Ovviamente, ahah! Ma, come dite voi, alla fine il genere importa relativamente, se una canzone mi piace va bene indipendentemente dal fatto che si tratta di De André o di un pezzo di metal estremo. Franz: Per forza, così ascolti solo quel che ti piace e sei sempre felice! Altrimenti fai come il protagonista di Mr. Non lo So, che fa sempre il leccaculo, poi vede un drone che vola e dice “Cazzo, ma quello lì è veramente libero, vorrei essere anch'io come lui!” Decide allora di cambiare nome e dice “Io sono qui, ora so chi sono”.

: Per forza, così ascolti solo quel che ti piace e sei sempre felice! Altrimenti fai come il protagonista di, che fa sempre il leccaculo, poi vede un drone che vola e dice “Cazzo, ma quello lì è veramente libero, vorrei essere anch'io come lui!” Decide allora di cambiare nome e dice “Io sono qui, ora so chi sono”. Barry: Mi pare una bella metafora! Grazie ancora di tutto e magari, chissà, ci vedremo a Roma per il concerto in omaggio di De André! Franz: Volentieri!

Patrick: Ti aspettiamo!

: Volentieri!: Ti aspettiamo!





