Intervista

THE TEA PARTY - Dai Beatles all'Oriente e Ritorno

16/12/2021 (155 letture) Dalla pubblicazione di The Tea Party, omonimo album d’esordio, all’ultimo disco - Blood Moon Rising - fresco d’uscita, sono passati ben trent’anni. Trent’anni in cui i Tea Party hanno espanso progressivamente i confini del loro sound, senza dimenticare il loro punto di partenza, a metà strada tra Detroit e il Regno Unito. Al fine di conoscere meglio il nuovo capitolo della carriera discografica del trio canadese, abbiamo contattato il bassista, tastierista e compositore Stuart Chatwood per una lunga ma piacevole chiacchierata. Buona lettura! McCallon: Ciao Stuart, benvenuto su Metallized! Come stai? Stuart Chatwood: Bene, grazie! Tu mi chiami dall’Italia giusto? Io e mia moglie amiamo l’Italia e ci siamo stati in luna di miele! Naturalmente siamo passati in Italia anche con la band, con dei concerti vicino a Milano. Ma abbiamo visitato anche Roma, Firenze, Lucca, Pisa, e ho trovato meravigliose città più piccole come San Gimignano. Personalmente le adoro tutte, ma penso che Lucca sia una delle più belle che abbia visitato! : Bene, grazie! Tu mi chiami dall’Italia giusto? Io e mia moglie amiamo l’Italia e ci siamo stati in luna di miele! Naturalmente siamo passati in Italia anche con la band, con dei concerti vicino a Milano. Ma abbiamo visitato anche Roma, Firenze, Lucca, Pisa, e ho trovato meravigliose città più piccole come San Gimignano. Personalmente le adoro tutte, ma penso che Lucca sia una delle più belle che abbia visitato! McCallon: Penso di poterti ringraziare a nome degli italiani allora! E condivido gli apprezzamenti alla città di Lucca. Stuart Chatwood: Posso farti una domanda io prima di iniziare? Come hai conosciuto la nostra band, i The Tea Party? : Posso farti una domanda io prima di iniziare? Come hai conosciuto la nostra band, i McCallon: Ah, sono contento che tu me l’abbia chiesto, anche se così divento io l’intervistato! È una storia che nasce in parte dalla mia passione per i videogiochi e in parte qui su Metallized; in generale mi piace ascoltare le colonne sonore di giochi o film che ho apprezzato, e sono un amante della serie di Prince of Persia. Leggendo a riguardo della colonna sonora di Le sabbie del tempo [titolo completo Prince of Persia: Le sabbie del tempo, Ubisoft, 2003, ndr], qualche anno fa ormai, lessi che il compositore era… Stuart Chatwood, un nome che prima di allora non conoscevo. Lessi anche che suonavi in una band rock, i Tea Party, e rimasi incuriosito. È stato solo da quest’anno, tuttavia, che ho deciso di scoprire la vostra discografia, anche grazie al consiglio di un utente, proprio qui [Rob Fleming, ndr], e in questi mesi l’ho recuperata integralmente, ascoltando i vostri dischi più volte. Stuart Chatwood: Grazie mille, mi fa piacere sentirtelo dire! Ora, non so se vogliamo parlare di quello, quindi fermami quando vuoi, ma l’aver inserito nella nostra musica tanti strumenti diversi provenienti dalla “world music” è una delle cose che mi ha sicuramente influenzato nel comporre le colonne sonore per Prince of Persia. : Grazie mille, mi fa piacere sentirtelo dire! Ora, non so se vogliamo parlare di quello, quindi fermami quando vuoi, ma l’aver inserito nella nostra musica tanti strumenti diversi provenienti dalla “world music” è una delle cose che mi ha sicuramente influenzato nel comporre le colonne sonore per McCallon: Sicuramente trovare negli album di una band canadese soluzioni stilistiche riprese dalle culture del Medio Oriente, o dalla musica dell’India, è una cosa che colpisce al primo ascolto, e che a me personalmente è piaciuta. E io volevo proprio farti una domanda riguardo ai vostri inizi, al vostro percorso come band: da dove nasce il vostro interesse per questo tipo di sonorità? Stuart Chatwood: Certo, se guardi da dove veniamo mi dirai: “Cosa? L’Iran? L’India? Che cosa c’entrano?”; tuttavia, credo che ci siamo arrivati in maniera genuina e naturale. Crescendo, ciascuno di noi ha ascoltato solo rock, su delle stazioni radio che ricevevamo da Detroit; c’erano quattro stazioni radio dedite al rock ‘n’ roll importanti… Sai, parliamo della Detroit Rock City dei Kiss in fondo. A circa dodici anni, conoscevamo tutta la musica rock che passava per radio in quegli anni, soprattutto le band britanniche, ma la cosa che colpì tutti noi furono pezzi alla Within You Without You dei Beatles, con George Harrison e il suo sitar, o Brian Jones dei Rolling Stones, che sperimentava molto, con diversi strumenti… e così, sul nostro primo album, tentammo di accordare le chitarre usate per farle suonare come sitar! Non potevamo permettercene uno vero, come puoi immaginare. Abbiamo comprato dei tablā però [coppia di piccoli tamburi, uno solitamente di legno e l'altro di metallo, tipica delle culture del subcontinente indiano, ndr], e c’era un insegnante di tablā che veniva spesso a tenere delle lezioni a tutti noi come band… all’inizio era semplicemente una cosa divertente. Con il secondo disco, il primo per la EMI, e poi ancora con il terzo, The Edges of Twilight, abbiamo iniziato a comprare strumenti originali provenienti da diverse zone del mondo, arrivando ad averne circa una trentina, con un ragazzo delle consegne che ogni giorno era in studio con noi! [ride] Un’altra nostra importante fonte di ispirazione fu Peter Gabriel con la sua Real World Records: aveva preso artisti che non avevano i mezzi né l’accesso ad uno studio rudimentale, e li aveva portati a Box, vicino a Bath, in Inghilterra, per registrare la loro musica e farla conoscere a così tante persone in tutto il mondo! È in questo modo che abbiamo conosciuto un cantante pakistano, Nusrat Fateh Ali Khan, che in Occidente probabilmente non sarebbe mai arrivato altrimenti… e in sostanza questo ci ha fatti diventare interessati ad una sorta di “impollinazione incrociata” [traduzione da “cross-pollination”, ndr] tra le culture e la musica del mondo; crediamo che un chitarrista in Africa debba poter suonare hard rock, con chitarra, basso, batteria, e noi stiamo cercando di fare l’opposto, mescolando il nostro sound occidentale con suoni da altre parti del mondo. Io, come compositore, ho ottenuto il lavoro sulla colonna sonora di Prince of Persia grazie ad un nostro EP, Alhambra [1996], molto influenzato dalla “world music”; il nostro ingegnere del suono, Simon Pressey, lavorava anche alla Ubisoft e mi presentò a loro, e fu così che ottenni il lavoro; la colonna sonora stessa venne influenzata a sua volta dal mio lavoro con i The Tea Party. In quel periodo ero solito mettermi a bere caffè ascoltando musica tradizionale Farsi, non tanto per rubare un’idea, quanto per far sì che essa scivolasse pian piano nel mio subconscio, nel mio modo di comporre. È un viaggio, in sostanza, che parte dalla musica rock, passa per la world music… Il tempo di arrivare all’album Transmission [1997], e abbiamo deciso di spostare il nostro sound in territori maggiormente elettronici, mentre i Kraftwerk stavano ristampando molti dei loro dischi e a Detroit cresceva la scena della musica techno… Quindi vedi, il viaggio, il cambiamento, la contaminazione… fa tutto parte del DNA della band. Su questo ultimo album, Blood Moon Rising, abbiamo scelto di tornare alle nostre radici rock ‘n’ roll, una cosa che specialmente a Jeff Martin stava a cuore. : Certo, se guardi da dove veniamo mi dirai: “Cosa? L’Iran? L’India? Che cosa c’entrano?”; tuttavia, credo che ci siamo arrivati in maniera genuina e naturale. Ti dirò di più: preferisco uno che ci presti attenzione e poi non trovi in noi quello che cerca, piuttosto che una blanda indifferenza. McCallon: Ok, grazie per la risposta. La prossima cosa che volevo chiederti è: le canzoni incise su questo album sono in parte apparse su Black River EP, del 2019, mentre altri brani sono inclusi sull’ EP Sunshower, uscito adesso nel resto del mondo. Questi ultimi brani sono stati registrati durante la pandemia? Stuart Chatwood: Allora, durante la pandemia abbiamo registrato le cover che appaiono sul disco, Isolation [dei Joy Division, ndr] e Everyday is Like Sunday [di Morrissey, ndr]. Per il resto, siamo stati agli Armoury Studios di Vancouver, del compianto Bruce Fairbairn, e siamo riusciti a registrare quasi tutto il materiale che volevamo prima della pandemia, nel 2019. Jeff Martin vive in Australia, quindi ha iniziato a lavorare lì sui pezzi, sulle parti di chitarra e voce, e ha finito lì le registrazioni e la produzione successivamente. : Allora, durante la pandemia abbiamo registrato le cover che appaiono sul disco,[dei, ndr] e[di, ndr]. Per il resto, siamo stati aglidi Vancouver, del compianto, e siamo riusciti a registrare quasi tutto il materiale che volevamo prima della pandemia, nel 2019.vive in Australia, quindi ha iniziato a lavorare lì sui pezzi, sulle parti di chitarra e voce, e ha finito lì le registrazioni e la produzione successivamente. McCallon: Bene! Te lo chiedevo perché l’impressione che ho avuto, ascoltando Blood Moon Rising, è che – come tu stesso hai detto – il focus della band sia stato certamente sul recupero delle radici rock del gruppo, ma credo anche che ci sia ugualmente una buona varietà all’interno del disco, con pezzi più melodici, The Beautiful e Our Love, brani più energici, come Summertime; mi chiedevo appunto se i brani fossero stati realizzati tutti nello stesso periodo o se fossero figli di momenti, luoghi differenti, nei lunghi anni che separano questa uscita da quella precedente. Stuart Chatwood: A dire la verità, alcuni pezzi… un brano come Hole in My Heart è stato in giro fin dal 2002, e nel corso degli anni abbiamo provato diverse versioni, diverse idee di come sarebbe dovuto suonare, e solo adesso siamo stati davvero felici del risultato, tanto che lo abbiamo scelto come singolo in Canada. Altri pezzi hanno affrontato un lungo viaggio dai tempi di Ocean at the End, niente è stato affrettato su questo disco. Alla fine però, come dicevamo, la varietà è stata sempre parte della nostra band – e ovviamente non siamo i soli. Per dire, all’inizio era difficile definire le band grunge perché avevano sonorità differenti all’interno dei loro album, o - non voglio compararci ai The Clash - ma se penso a loro, un pezzo come Train in Vain [1979] era così diverso dal genere punk rock, eppure erano sempre loro e potevi sentirlo. Anche noi, non credo che possiamo definirci una band grunge, una band techno, solo perché abbiamo inserito spesso queste sonorità nel nostro sound, eppure nel nostro modo di suonare rock abbiamo sempre scelto di includere sonorità differenti e quindi anche quest’album doveva rifletterlo. : A dire la verità, alcuni pezzi… un brano comeè stato in giro fin dal 2002, e nel corso degli anni abbiamo provato diverse versioni, diverse idee di come sarebbe dovuto suonare, e solo adesso siamo stati davvero felici del risultato, tanto che lo abbiamo scelto come singolo in Canada. Altri pezzi hanno affrontato un lungo viaggio dai tempi di, niente è stato affrettato su questo disco. Alla fine però, come dicevamo, la varietà è stata sempre parte della nostra band – e ovviamente non siamo i soli. Per dire, all’inizio era difficile definire le band grunge perché avevano sonorità differenti all’interno dei loro album, o - non voglio compararci ai- ma se penso a loro, un pezzo come[1979] era così diverso dal genere punk rock, eppure erano sempre loro e potevi sentirlo. Anche noi, non credo che possiamo definirci una band grunge, una band techno, solo perché abbiamo inserito spesso queste sonorità nel nostro sound, eppure nel nostro modo di suonare rock abbiamo sempre scelto di includere sonorità differenti e quindi anche quest’album doveva rifletterlo. McCallon: Ok, grazie. Come menzionavo prima, le canzoni sono uscite separate su due EP differenti nel resto del mondo, mentre qui in Italia, o meglio in tutta Europa, i brani sono raccolti su Blood Moon Rising. È una soluzione dettata dalle etichette con cui avete collaborato o è stata una vostra precisa scelta? Stuart Chatwood: Allora, le etichette ci hanno aiutato a realizzare l’album completo; originariamente, avevamo scritto il primo EP [Black River EP, ndr], e mentre scrivevamo i pezzi per il secondo [Sunshower, ndr] sapevamo che queste canzoni dovessero “parlare” con quelle del primo. Non si tratta solo di mettere insieme due metà nella tracklist, perché i brani sono alternati tra loro, per dare la giusta varietà. La Inside Out ci ha dato appunto l’idea, che i due dischi potessero divenire uno, un album completo. Noi siamo una band che preferisce fare album interi, ma con The Ocean at the End, sai - dopo aver registrato e scritto per due-tre anni per dare alla luce quel disco - abbiamo visto che se per caso il secondo singolo che pubblichi non ha la giusta presa, la gente si dimentica che il tuo album stia per uscire e il disco è andato. Abbiamo quindi pensato che pubblicare due diversi EP in due periodi differenti ci desse maggiori opportunità di dare il giusto spazio ai pezzi che avevamo scritto, perché essere ignorati non piace a nessuno. Vedo le canzoni come figli, e non voglio che i miei figli siano ignorati [ride]. Ma alla fine ci ha reso felici l’idea di pubblicare un nuovo album. : Allora, le etichette ci hanno aiutato a realizzare l’album completo; originariamente, avevamo scritto il primo EP [, ndr], e mentre scrivevamo i pezzi per il secondo [, ndr] sapevamo che queste canzoni dovessero “parlare” con quelle del primo. Non si tratta solo di mettere insieme due metà nella tracklist, perché i brani sono alternati tra loro, per dare la giusta varietà. Laci ha dato appunto l’idea, che i due dischi potessero divenire uno, un album completo. Noi siamo una band che preferisce fare album interi, ma con, sai - dopo aver registrato e scritto per due-tre anni per dare alla luce quel disco - abbiamo visto che se per caso il secondo singolo che pubblichi non ha la giusta presa, la gente si dimentica che il tuo album stia per uscire e il disco è andato. Abbiamo quindi pensato che pubblicare due diversi EP in due periodi differenti ci desse maggiori opportunità di dare il giusto spazio ai pezzi che avevamo scritto, perché essere ignorati non piace a nessuno. Vedo le canzoni come figli, e non voglio che i miei figli siano ignorati [ride]. Ma alla fine ci ha reso felici l’idea di pubblicare un nuovo album. McCallon: Perfetto! Volevo poi chiederti: questa estate, Jeff Martin ha realizzato una versione acustica di Summertime che, a quanto mi è parso, è stata davvero apprezzata dai fan; avete pensato a qualche brano in particolare, tratto da questo nuovo album, che possa rendere particolarmente bene in versione acustica per i prossimi appuntamenti dal vivo? Stuart Chatwood: Assolutamente, noi amiamo fare anche dei tour acustici, ma ovviamente c’è richiesta anche dei pezzi più rock e non possiamo fare solo quelli; in Canada ricordo che suonammo un tour acustico dedicato ad Alhambra, e fu uno dei momenti più soddisfacenti della nostra carriera. Suoniamo poi in Australia abbastanza di frequente, credo che ci saremo stati circa venti volte ormai, e quindi ha senso, quando si va nello stesso posto per più anni di fila, alternare una volta un tour acustico ad uno improntato sui pezzi rock. Quindi, mentre non ti so dire esattamente quale pezzo, la mia risposta è comunque sì, nel senso che troveremo dei pezzi da suonare in quel modo anche da questo disco! : Assolutamente, noi amiamo fare anche dei tour acustici, ma ovviamente c’è richiesta anche dei pezzi più rock e non possiamo fare solo quelli; in Canada ricordo che suonammo un tour acustico dedicato ad, e fu uno dei momenti più soddisfacenti della nostra carriera. Suoniamo poi in Australia abbastanza di frequente, credo che ci saremo stati circa venti volte ormai, e quindi ha senso, quando si va nello stesso posto per più anni di fila, alternare una volta un tour acustico ad uno improntato sui pezzi rock. Quindi, mentre non ti so dire esattamente quale pezzo, la mia risposta è comunque sì, nel senso che troveremo dei pezzi da suonare in quel modo anche da questo disco! McCallon: Ok, il tempo per l’intervista è quasi finito, ma vorrei farti un’ultima domanda. Sia se consideriamo il Black River EP, sia se consideriamo Blood Moon Rising, sono passati diversi anni dalla pubblicazione del precedente full-lenght della band, The Ocean at the End… Stuart Chatwood: [ride] Sì, decisamente troppi! : [ride] Sì, decisamente troppi! McCallon: [rido] Infatti volevo chiederti – anche se non so se mi puoi già dire qualcosa a riguardo – se avete già in cantiere nuova musica o per ora tornerete, per quanto possibile, a concentrarvi sulla dimensione live e vi sentiremo nuovamente tra un po’? Stuart Chatwood: Ad essere onesti, dovevamo fare un tour che ci avrebbe tenuti impegnati per diversi mesi a partire dalla scorsa estate… al suo posto, posso dirti che abbiamo scritto un intero nuovo album! In questo momento, Jeff Martin sta sistemando le sue parti di chitarra e le sue parti vocali per questo nuovo materiale. Ad essere realisti, sperando di poter impegnare il prossimo anno con dei tour veri e propri, credo che il disco vedrà la luce nel 2023, non prima. Per quanto riguarda me, mi sono tenuto impegnato componendo: ho realizzato la mia ultima colonna sonora per Darkest Dungeon 2 [Red Hook Studios, 2021], è già disponibile su alcuni store e la renderò ascoltabile su Spotify a partire da gennaio. Ma, per dire, è già ascoltabile sul mio [canale] YouTube, se qualcuno vuole capire con cosa sono stato impegnato ultimamente! : Ad essere onesti, dovevamo fare un tour che ci avrebbe tenuti impegnati per diversi mesi a partire dalla scorsa estate… al suo posto, posso dirti che abbiamo scritto un intero nuovo album! In questo momento,sta sistemando le sue parti di chitarra e le sue parti vocali per questo nuovo materiale. Ad essere realisti, sperando di poter impegnare il prossimo anno con dei tour veri e propri, credo che il disco vedrà la luce nel 2023, non prima. Per quanto riguarda me, mi sono tenuto impegnato componendo: ho realizzato la mia ultima colonna sonora per, 2021], è già disponibile su alcuni store e la renderò ascoltabile sua partire da gennaio. Ma, per dire, è già ascoltabile sul mio [canale] YouTube, se qualcuno vuole capire con cosa sono stato impegnato ultimamente! McCallon: Non mancherò! Grazie per il tuo tempo, Jeff! Vuoi dire qualcosa ai lettori di Metallized prima di salutarci? Stuart Chatwood: Ehm… [in italiano] Grazie mille, arrivederci! [in inglese] Andava bene? : Ehm… [in italiano] Grazie mille, arrivederci! [in inglese] Andava bene? McCallon: Molto bene! Stuart Chatwood: Prima di andare, voglio raccontare un aneddoto a voi lettori italiani! Siamo stati in una TV italiana, vicino a Milano, credo nel 1994… eravamo noi, e un gruppo di ragazze adolescenti dietro il nostro palco. C’era questa presentatrice molto attraente, con dei pantaloni davvero attillati che, durante la pausa, venne dietro le quinte e iniziò a parlarmi in italiano molto velocemente; mi mise il microfono davanti, e io, che devo ammettere fossi un po’ in confusione e non avevo capito niente, riuscii solo a dire: “Ehm… Pantaloni, molto strAtti!”; e con questa figura non mi presentai moto bene all’Italia, ma almeno chi ci stava ascoltando si mise a ridere! In ogni caso, grazie per l’intervista, mi ha fatto piacere anche conoscere un nuovo fan dei miei lavori e soprattutto vedere gente come voi che tiene le luci accese sul lavoro che facciamo come musicisti. [in italiano] Ciao! : Prima di andare, voglio raccontare un aneddoto a voi lettori italiani! Siamo stati in una TV italiana, vicino a Milano, credo nel 1994… eravamo noi, e un gruppo di ragazze adolescenti dietro il nostro palco. C’era questa presentatrice molto attraente, con dei pantaloni davvero attillati che, durante la pausa, venne dietro le quinte e iniziò a parlarmi in italiano molto velocemente; mi mise il microfono davanti, e io, che devo ammettere fossi un po’ in confusione e non avevo capito niente, riuscii solo a dire: “Ehm… Pantaloni, molto strAtti!”; e con questa figura non mi presentai moto bene all’Italia, ma almeno chi ci stava ascoltando si mise a ridere! In ogni caso, grazie per l’intervista, mi ha fatto piacere anche conoscere un nuovo fan dei miei lavori e soprattutto vedere gente come voi che tiene le luci accese sul lavoro che facciamo come musicisti. [in italiano] Ciao!





Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni

