Intervista

CONCERTI 09/01/22

ESKIMO CALLBOY

LEGEND CLUB - MILANO 12/01/22

TAAKE + KAMPFAR + NECROWRETCH

LEGEND CLUB - MILANO 13/01/22

TAAKE + KAMPFAR + NECROWRETCH

ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA 15/01/22

CANDLEMASS (ANNULLATO)

PHENOMENON LIVE CLUB - FONTANETO D'AGOGNA (NO) 15/01/22

AD NOCTEM FESTIVAL

SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI) 15/01/22

FROZEN CROWN + REASONS BEHIND + NOCTURNA

LEGEND CLUB - MILANO 20/01/22

TORMENTOR + CULT OF FIRE (ANNULLATO)

LEGEND CLUB - MILANO 26/01/22

SWALLOW THE SUN + AVATARIUM

LEGEND CLUB - MILANO 27/01/22

MOGWAI

FABRIQUE - MILANO 28/01/22

PRIMAL FEAR + BURNING WITCHES + SCARLET AURA

DRUSO - RANICA (BG) Lista Concerti DBC - Cranky Old Thrashers

20/12/2021 (241 letture) Maxmad: Ciao Phil. Benvenuto su metallized.it Phil Dakin: Grazie Max per questa opportunità. Ogni tanto è simpatico tornare a parlare dei vecchi tempi.



: Grazieper questa opportunità. Ogni tanto è simpatico tornare a parlare dei vecchi tempi. Maxmad: L’anno 1987 è stato strepitoso. L’odore del buon metal era ovunque. Lo avverti ancora? Phil: Lo avverto, certo che sì, ma non credo sia ovunque come dici tu. A dirla tutta sono ancora rapito dalla roba ascoltata da giovanissimo. Sabbath, Van Halen, Priest, Kiss, Maiden... Non penso che dal 1989 sia venuto fuori altro metal che meriti di essere ricordato. In special modo nel nuovo metal che mi è capitato di ascoltare. Sto dicendo questo forse perché ormai sono un signore di una certa età (ride, n.d.r.).



: Lo avverto, certo che sì, ma non credo sia ovunque come dici tu. A dirla tutta sono ancora rapito dalla roba ascoltata da giovanissimo.... Non penso che dal 1989 sia venuto fuori altro metal che meriti di essere ricordato. In special modo nel nuovo metal che mi è capitato di ascoltare. Sto dicendo questo forse perché ormai sono un signore di una certa età (ride, n.d.r.). Maxmad: Nell’adolescenza mi è capitato di imbattermi casualmente nell’album di debutto dei DBC. Mi piacque tanto e non solo a me: la stessa sensazione la provarono i miei amici metallari. Qual è il segreto del vostro album di esordio? Sempre che ve ne sia uno o magari ce ne sono tanti di segreti… Phil Dakin: Penso non ci sia alcun segreto. Fondamentalmente credo sia stato il prodotto di quel tempo e del posto in cui vivevamo. Raven e Venom hanno dato la svolta a quel tempo. Loro sono stati i primi a suonare sempre più veloce e poi Metallica e Slayer hanno iniziato a suonare in modo più tecnico e complicato. Venivamo dal Quebec, posto che per qualche ragione ha sfornato talenti incredibili nel campo del progressive metal. Poi c’era il punto di svolta che nasceva dal punk: Discharge, D.R.I. e certamente Bad Brains sono stati quelli che mi hanno fortemente influenzato, così come i Rush che a col senno di poi mi hanno influenzato per la parte relativa ai testi nonché all’intera struttura dei brani.



: Penso non ci sia alcun segreto. Fondamentalmente credo sia stato il prodotto di quel tempo e del posto in cui vivevamo.hanno dato la svolta a quel tempo. Loro sono stati i primi a suonare sempre più veloce e poihanno iniziato a suonare in modo più tecnico e complicato. Venivamo dal Quebec, posto che per qualche ragione ha sfornato talenti incredibili nel campo del progressive metal. Poi c’era il punto di svolta che nasceva dal punk:e certamentesono stati quelli che mi hanno fortemente influenzato, così come iche a col senno di poi mi hanno influenzato per la parte relativa ai testi nonché all’intera struttura dei brani. Maxmad: Raccontaci qualcosa del periodo in cui eravate in sala prove, della produzione e del vostro rapporto con la Combat Records. Phil Dakin: Cazzo, è una domanda che prevede una risposta articolata! Dunque, premetto che questo è il mio personale punto di vista. All’epoca ciò di cui mi interessava era la musica e ovviamente tutto quello che era la strumentazione per suonare. Ed allora quando la Combat ci reclutò e voleva metterci sotto contratto, io ho avvertito questa cosa come “inevitabile” (le virgolette sono di Phil, n.d.r.).

La Combat non espressero alcuna opinione sul nostro lavoro e tantomeno sulla copertina dell’album. Ci diedero carta bianca su tutto e devo dare loro un grosso merito per questo, considerando i soldi che avevano investito per la registrazione. A proposito, in sala prove tutto filò liscio come l’olio. Facemmo tutto in fretta per quello che ricordo. I pezzi sembravano essere di granito e a pensarci sono ancora stupefatto di quello che è successo.

Il suono delle chitarre sul primo album avrebbe dovuto essere più potente e per il secondo album sono ancora qui a rimpiangere le linee vocali che incisi anche se è la voce è bella urlata.



: Cazzo, è una domanda che prevede una risposta articolata! Dunque, premetto che questo è il mio personale punto di vista. All’epoca ciò di cui mi interessava era la musica e ovviamente tutto quello che era la strumentazione per suonare. Ed allora quando laci reclutò e voleva metterci sotto contratto, io ho avvertito questa cosa come “inevitabile” (le virgolette sono di Phil, n.d.r.).Lanon espressero alcuna opinione sul nostro lavoro e tantomeno sulla copertina dell’album. Ci diedero carta bianca su tutto e devo dare loro un grosso merito per questo, considerando i soldi che avevano investito per la registrazione. A proposito, in sala prove tutto filò liscio come l’olio. Facemmo tutto in fretta per quello che ricordo. I pezzi sembravano essere di granito e a pensarci sono ancora stupefatto di quello che è successo.Il suono delle chitarre sul primo album avrebbe dovuto essere più potente e per il secondo album sono ancora qui a rimpiangere le linee vocali che incisi anche se è la voce è bella urlata. Maxmad: In quel periodo una band canadese aveva modo di essere diversa dallo stile Voivod? Lo chiedo perché ad esempio voi ci siete riusciti. Phil Dakin: A dirla tutta io i Voivod non li conosco così bene. Ho ascoltato il loro primo album che è un capolavoro e continuo a nutrire un rispetto immenso per la loro originalità ma la loro musica non era una cosa che all’epoca mi interessava molto ascoltare. Spesso siamo stati paragonati a loro ma sinceramente quello che mi sento di dire è che entrambi proveniamo dal Quebec e lì, come ti dicevo, c’era un incredibile calderone di progressive metal bands molto talentuose.



: A dirla tutta io inon li conosco così bene. Ho ascoltato il loro primo album che è un capolavoro e continuo a nutrire un rispetto immenso per la loro originalità ma la loro musica non era una cosa che all’epoca mi interessava molto ascoltare. Spesso siamo stati paragonati a loro ma sinceramente quello che mi sento di dire è che entrambi proveniamo dal Quebec e lì, come ti dicevo, c’era un incredibile calderone di progressive metal bands molto talentuose. Maxmad: Il vostro debutto ha un minutaggio di 33:14. La sensazione è che dall’inizio sino alla fine si tratti di un lungo ed incredibile viaggio nella galassia del thrash/punk metal. Cioè voglio dire che il vostro sound era sì pesante ma anche pieno di parti in cui si esaltava la tecnica. Concordi? Phil Dakin: Il primo album è una miscela dei cambiamenti che poi ci portarono ad incidere Universe. Ci trovi le influenze punk in Outburst, Lies e Power & Corruption. Però, man mano che riuscivamo ad evolvere da quel materiale, abbiamo iniziato a inserire delle cose più complicate e strutturate. Sto parlando di Deadlock e Monument, era quella la nostra direzione. Il mio pezzo preferito dell’album è Trauma X. Si muove tra due generi e possiede anche una meravigliosa melodia.



: Il primo album è una miscela dei cambiamenti che poi ci portarono ad incidere. Ci trovi le influenze punk in. Però, man mano che riuscivamo ad evolvere da quel materiale, abbiamo iniziato a inserire delle cose più complicate e strutturate. Sto parlando di, era quella la nostra direzione. Il mio pezzo preferito dell’album è. Si muove tra due generi e possiede anche una meravigliosa melodia. Maxmad: Se potessi cosa cambieresti dell’album di debutto? Phil Dakin: Gesù! Vorrei registrarlo di nuovo totalmente. Sapendo quello che so adesso e avendo decadi di critiche e conoscenze su quello che abbiamo fatto. Cazzo, se mi piacerebbe rifarlo!



: Gesù! Vorrei registrarlo di nuovo totalmente. Sapendo quello che so adesso e avendo decadi di critiche e conoscenze su quello che abbiamo fatto. Cazzo, se mi piacerebbe rifarlo! Maxmad: Per me la cover è semplicemente meravigliosa. Dicci da dove è nata l’idea. Phil Dakin: Dunque, tra noi c’erano tre membri della band che si occupavano all’epoca di grafica e quindi non fu facile scegliere la copertina. A me personalmente è sempre piaciuta l’idea del teschio circondato dai lampi e l’idea nacque guardando un teschio che i miei genitori mi avevano regalato. Fui io a premere per un effetto grafico in cui il teschio era colorato di una sottile pellicola rossa con i lampi intorno, con il logo che fosse in risalto. Al momento della stampa ci arrivò dalla Combat la copertina con il teschio colorato di bianco. Ne restai deluso, ma allo stesso tempo compresi che che era stato probabilmente Jeff (St. Louis, il batterista, n.d.r.) che l’aveva cambiata poco prima di mandarla in stampa. Il resto è storia e va bene così.



: Dunque, tra noi c’erano tre membri della band che si occupavano all’epoca di grafica e quindi non fu facile scegliere la copertina. A me personalmente è sempre piaciuta l’idea del teschio circondato dai lampi e l’idea nacque guardando un teschio che i miei genitori mi avevano regalato. Fui io a premere per un effetto grafico in cui il teschio era colorato di una sottile pellicola rossa con i lampi intorno, con il logo che fosse in risalto. Al momento della stampa ci arrivò dallala copertina con il teschio colorato di bianco. Ne restai deluso, ma allo stesso tempo compresi che che era stato probabilmente, il batterista, n.d.r.) che l’aveva cambiata poco prima di mandarla in stampa. Il resto è storia e va bene così. Maxmad: Dopo il 1897 arrivò il tempo del secondo album, Universe del 1989. Quali sono le maggiori differenze tra questi due lavori? Phil Dakin: Mmmm… Il primo album è la transizione che parte da punk e riff metal e arriva a complicate masturbazioni strumentali metal che non sono ascoltabili a meno che tu non sia “fatto” (ride, n.d.r.). Il secondo album è composto di pezzi di metal di ottima fattura, che la band non avrebbe mai potuto suonare dal vivo. Eravamo andati troppo oltre. Tutti quei cambi… È strano a dirlo ma il pubblico, quando suonavamo i pezzi estratti da Universe, non sapeva cosa fare. Ancora adesso io stesso non riesco a suonare quei pezzi.



: Mmmm… Il primo album è la transizione che parte da punk e riff metal e arriva a complicate masturbazioni strumentali metal che non sono ascoltabili a meno che tu non sia “fatto” (ride, n.d.r.). Il secondo album è composto di pezzi di metal di ottima fattura, che la band non avrebbe mai potuto suonare dal vivo. Eravamo andati troppo oltre. Tutti quei cambi… È strano a dirlo ma il pubblico, quando suonavamo i pezzi estratti da, non sapeva cosa fare. Ancora adesso io stesso non riesco a suonare quei pezzi. Maxmad: Dopo un lungo silenzio, nel 1995, venne stampato il vostro e.p. Unreleased. Sei soddisfatto di quel lavoro? Phil Dakin: No, cazzo! Ci vedo un gran bel lavoro per quella che è la struttura dei pezzi ma ho completamente toppato con la voce. Mi piacerebbe tornare in studio con quei pezzi. Chi ha scritto i pezzi ha tirato fuori dei riff micidiali e penso che abbiamo lavorato bene insieme perché riuscivo a fare da filtro per la loro creatività.



: No, cazzo! Ci vedo un gran bel lavoro per quella che è la struttura dei pezzi ma ho completamente toppato con la voce. Mi piacerebbe tornare in studio con quei pezzi. Chi ha scritto i pezzi ha tirato fuori dei riff micidiali e penso che abbiamo lavorato bene insieme perché riuscivo a fare da filtro per la loro creatività. Maxmad: Quanto è difficile essere una band? Voglio dire quanto è complicato suonare dal vivo, scrivere canzoni, avere contatti con i fans, promuovere il nuovo album… Phil Dakin: Noi siamo stati sempre molto uniti. In special modo Eddie (Shahini, il chitarrista, n.d.r.) e io. Davvero non abbiamo mai avuto problema di sorta. Jeff invece era un dito nel culo. Perennemente in ritardo, sempre in disaccordo e sempre fastidiosamente sbronzo. Gerry si adattava alle situazioni. Attraversare gli States per il tour vivendo in un van al tempo è stato complicato ma era quello che avevamo sempre desiderato e quindi non puoi lamentarti di ciò che hai chiesto per una vita di fare. Dal vivo ci limitavamo a suonare la nostra musica. Il nostro non era uno show memorabile perché per i DBC era fondamentale solo la musica.

Di certo con la morte di Gerry tutto è cambiato. Pensai che fosse la fine e quindi è stata una salvezza aver incontrato Quinn il nostro secondo chitarrista, una persona adorabile che poi è diventato anche un buon amico.

Grazie ad internet abbiamo scoperto di avere ancora, nonostante sia passato tanto tempo, un sacco di fans. E’ dal 1990 che non facciamo promozione per un nostro album, ahahahah… quindi più di questo non posso dirti.



: Noi siamo stati sempre molto uniti. In special modo(Shahini, il chitarrista, n.d.r.) e io. Davvero non abbiamo mai avuto problema di sorta.invece era un dito nel culo. Perennemente in ritardo, sempre in disaccordo e sempre fastidiosamente sbronzo.si adattava alle situazioni. Attraversare gli States per il tour vivendo in un van al tempo è stato complicato ma era quello che avevamo sempre desiderato e quindi non puoi lamentarti di ciò che hai chiesto per una vita di fare. Dal vivo ci limitavamo a suonare la nostra musica. Il nostro non era uno show memorabile perché per iera fondamentale solo la musica.Di certo con la morte ditutto è cambiato. Pensai che fosse la fine e quindi è stata una salvezza aver incontratoil nostro secondo chitarrista, una persona adorabile che poi è diventato anche un buon amico.Grazie ad internet abbiamo scoperto di avere ancora, nonostante sia passato tanto tempo, un sacco di fans. E’ dal 1990 che non facciamo promozione per un nostro album, ahahahah… quindi più di questo non posso dirti. Maxmad: Quale è il nuovo corso dei DBC? Cosa state facendo? Phil Dakin: Per cinque anni abbiamo lavorato su del nuovo materiale e adesso abbiamo tre nuovi pezzi (ride, n.d.r.). Ci incontravamo una volta alla settimana per provare e quindi i pezzi cambiavano ogni volta, in base a quanto avevamo bevuto. Non c’è mai stata fretta da parte mia perché quello che mi piace è comporre e suonare, tutto qui. Ho perso in parte la volontà di dedicare tutto me stesso alla musica e adesso le priorità sono altre, ma comunque abbiamo in animo di registrare i pezzi l’anno prossimo. Nessun nuovo album, solo singoli pezzi. Siamo diventati vecchietti ora e non ci penso proprio a rimettermi a vivere in un van per andare in tour!



: Per cinque anni abbiamo lavorato su del nuovo materiale e adesso abbiamo tre nuovi pezzi (ride, n.d.r.). Ci incontravamo una volta alla settimana per provare e quindi i pezzi cambiavano ogni volta, in base a quanto avevamo bevuto. Non c’è mai stata fretta da parte mia perché quello che mi piace è comporre e suonare, tutto qui. Ho perso in parte la volontà di dedicare tutto me stesso alla musica e adesso le priorità sono altre, ma comunque abbiamo in animo di registrare i pezzi l’anno prossimo. Nessun nuovo album, solo singoli pezzi. Siamo diventati vecchietti ora e non ci penso proprio a rimettermi a vivere in un van per andare in tour! Maxmad: La tua metal band preferita? Phil Dakin: Certamente i Black Sabbath. Con loro è iniziato tutto. Hanno avuto abbastanza variet con Dio ed Ozzy da rendermi felice. Ma anche i Maiden, i Priest, gli AC/DC (quelli con Bon Scott alla voce) e pochi altri sono tra quelli che ascolto in macchina. Ho smesso di ascoltare thrash, preferisco riff e melodie a complessità e velocità, adesso.

Ho perso l’udito all’orecchio destro e quindi raramente ascolto musica come mi piacerebbe. Adoro il volume alto, ma adesso non posso più permettermelo e quindi non mi va di rovinarmi quel poco udito che ancora mi è rimasto. Che razza di crudeltà per un musicista, te ne rendi conto?!



: Certamente i. Con loro è iniziato tutto. Hanno avuto abbastanza variet conedda rendermi felice. Ma anche i, i, gli(quelli conalla voce) e pochi altri sono tra quelli che ascolto in macchina. Ho smesso di ascoltare thrash, preferisco riff e melodie a complessità e velocità, adesso.Ho perso l’udito all’orecchio destro e quindi raramente ascolto musica come mi piacerebbe. Adoro il volume alto, ma adesso non posso più permettermelo e quindi non mi va di rovinarmi quel poco udito che ancora mi è rimasto. Che razza di crudeltà per un musicista, te ne rendi conto?! Maxmad: Ascolti solo metal o ti piace ascoltare anche altro? Phil Dakin: Non solo metal e rock duro. Direi che il rock classico è quello che ascolto più volentieri e poi ho scoperto che mi piace la disco anni ’70!



: Non solo metal e rock duro. Direi che il rock classico è quello che ascolto più volentieri e poi ho scoperto che mi piace la disco anni ’70! Maxmad: Cosa sai dell’attuale scena metal in Canada? Phil Dakin: Sono all’oscuro di quello che succedere lì fuori, ma penso che sia sempre una scena interessante, ma come ti ho detto ne sono molto aggiornato.



: Sono all’oscuro di quello che succedere lì fuori, ma penso che sia sempre una scena interessante, ma come ti ho detto ne sono molto aggiornato. Maxmad: Credi in Dio? Te lo domando perché i testi del vostro album sembrano toccare l’argomento in modo assai polemico. Phil Dakin: Penso che sulla faccia della terra non esista un ateo militante come me! La religione mi disgusta e la considero un cancro per l’umanità e per il pianeta. Non riesco proprio a comprendere come un uomo pienamente maturo possa credere in questo non-sense colmo d’odio che è la religione. I testi dei DBC andavano proprio in questa direzione.



: Penso che sulla faccia della terra non esista un ateo militante come me! La religione mi disgusta e la considero un cancro per l’umanità e per il pianeta. Non riesco proprio a comprendere come un uomo pienamente maturo possa credere in questo non-sense colmo d’odio che è la religione. I testi deiandavano proprio in questa direzione. Maxmad: Quale è stato il miglior concerto dei DBC? Phil Dakin: Non ricordo i dettagli di tanti concerti fatti ma posso dirti che è stato da brivido quello nel quale abbiamo aperto per i Bad Brains a Long Island in New York. Poi ne ricordo un altro a Cleveland ed un altro ancora in Texas. Anche aprire i concerti per gli Slayer è stato incredibile.



: Non ricordo i dettagli di tanti concerti fatti ma posso dirti che è stato da brivido quello nel quale abbiamo aperto per ia Long Island in New York. Poi ne ricordo un altro a Cleveland ed un altro ancora in Texas. Anche aprire i concerti per gliè stato incredibile. Maxmad: Al tempo del vostro debutto, ascoltare heavy metal alla radio era praticamente impossibile. Adesso è cambiato tutto. Le radio che sono su internet trasmettono tantissimo metal e si è perso il profumo dell’underground. Che ne pensi? Phil Dakin: Devo nuovamente ammettere che ho perso il contatto con questo ambiente. Penso che adesso tutto quello che viene suonato avrebbe buon diritto di essere buttato nella spazzatura. Mi rifiuto di ascoltare qualcosa dal 1998. Hai ragione tu, l’underground non esiste più e tutti giocano semplicemente a scopiazzare i pezzi di altri con riff rubati e voci in growl. Probabilmente sono solo un vecchio irascibile! Ahahahahahah.



: Devo nuovamente ammettere che ho perso il contatto con questo ambiente. Penso che adesso tutto quello che viene suonato avrebbe buon diritto di essere buttato nella spazzatura. Mi rifiuto di ascoltare qualcosa dal 1998. Hai ragione tu, l’underground non esiste più e tutti giocano semplicemente a scopiazzare i pezzi di altri con riff rubati e voci in growl. Probabilmente sono solo un vecchio irascibile! Ahahahahahah. Maxmad: Rispetto alla line-up originale avete perso due membri. Ci piacerebbe ricordarli. Dicci qualcosa di Jeff St. Louis e di Gerry Ouelette Phil Dakin: Dunque, la scomparsa di Gerry è stata davvero difficile da digerire perché ero stato abbastanza fortunato fino a quel momento per non aver perso nessuno di così vicino. Vederlo andare via è stato terribile. La scomparsa di Jeff è avvenuta da poco e tra l’altro non è stata affatto una cosa piacevole. Sia io che Eddie lo siamo andati a trovare in ospedale prima che morisse. Era un irresponsabile ed ha seguito il suo destino. Davvero triste. Abbiamo provato a restare in contatto, ma nell’ultimo decennio non era in grado di suonare la batteria. Devi essere in buona forma per suonare la batteria ed in special modo quel tipo di musica. Sospetto che lo avesse capito e devo dire che ancora oggi Jeff è venerato come uno dei batteristi più originali che ci siano stati in circolazione.



: Dunque, la scomparsa di Gerry è stata davvero difficile da digerire perché ero stato abbastanza fortunato fino a quel momento per non aver perso nessuno di così vicino. Vederlo andare via è stato terribile. La scomparsa di Jeff è avvenuta da poco e tra l’altro non è stata affatto una cosa piacevole. Sia io che Eddie lo siamo andati a trovare in ospedale prima che morisse. Era un irresponsabile ed ha seguito il suo destino. Davvero triste. Abbiamo provato a restare in contatto, ma nell’ultimo decennio non era in grado di suonare la batteria. Devi essere in buona forma per suonare la batteria ed in special modo quel tipo di musica. Sospetto che lo avesse capito e devo dire che ancora oggi Jeff è venerato come uno dei batteristi più originali che ci siano stati in circolazione. Maxmad: Quale preferisci, il primo o il secondo album dei DBC? Phil Dakin: Sapevo che me lo avresti chiesto! (ride, n.d.r.) Ho sempre risposto Universe ma a causa del tempo che passa adesso posso anche dire che ho trovato un nuovo amore nell’ascoltare il nostro primo album. Adoro Primordium e Estuary del secondo album ma penso che sul primo ci siano delle cose più ascoltabili. Sono stati abbastanza bravo a schivare questa domanda insidiosa? Ahahahah.



: Sapevo che me lo avresti chiesto! (ride, n.d.r.) Ho sempre rispostoma a causa del tempo che passa adesso posso anche dire che ho trovato un nuovo amore nell’ascoltare il nostro primo album. Adorodel secondo album ma penso che sul primo ci siano delle cose più ascoltabili. Sono stati abbastanza bravo a schivare questa domanda insidiosa? Ahahahah. Maxmad: Ok Phil, è tempo di chiudere l’intervista. Salutiamo i lettori di metallized.it Phil Dakin: A presto ragazzi! : A presto ragazzi!





Discutine con noi sul FORUM Massimiliano Madio "Maxmad" 2 Alla faccia del caratterino... che tipaccio 1 Bella intervista con un vecchio thrasher, grazie! Anch'io ricordo il primo album come una piccola gemma, all'epoca lo comprai, appena uscito, attratto dalla bellissima copertina e ne rimasi immediatamente colpito, certamente uno dei top album crossover di sempre. Nel mio piccolo, avendo militato nell'underground tra i '80/'90, mi rispecchio in tante cose che racconta. Bei tempi, è stato un privilegio averli vissuti. IMMAGINI

Copertina

DBC

DBC RECENSIONI

DBC

Dead Brain Cells

ARTICOLI 20/12/2021 Intervista DBC Cranky Old Thrashers - - - CONTATTACI STAFF - - -