Eugene Simone

Michael Rosemberg: Ciao Eugene, un piacere sentirti, spero tutto bene e ti stia approcciando nel miglior modo all’inizio del 2022

: Ciao, ciao ragazzi, un piacere per me avere l’opportunità di questa intervista a poche settimane dall’uscita die in dirittura d’arrivo di questo particolare 2021

Michael: Eos rappresenta il dodicesimo lavoro in studio e ci riporta gli Eldritch a livelli altissimi, quanto mai ispirati a livello di songwriting, compatti e precisi in sede di esecuzione. Siete giunti al traguardo dei trent’anni di carriera, dicci qual è l’alchimia e il segreto dietro tanta longevità e freschezza

: Mah sai, in effetti è passato tanto tempo e siamo rimasti in due, io e. Siamo i due membri storici, che sin dall’inizio hanno composto l’ossatura principale della band, ora con il rien-tro dipossiamo dire che i membri storici e fondatori sono tre e ormai da anni abbiamo in pianta stabile altri musicisti eccellenti comeall’altra chitarra, lo straordinario polistrumentistaal basso ealla batte-ria, che fanno parte della band da diverso tempo cementando la nostra coesione. Andando indietro col tempo e per rispondere in modo più precisio alla tua domanda, pensando aglicome una nave: io esenz’altro siamo stati quelli che non hanno mai mollato, tra alti e bassi, vedendo chi saliva e scendeva, con una passione e una dedizione costante. Diversi anni fa abbiamo passato anche momenti difficili ma la tenacia e la fortuna di avere avuto tanti musicisti sia dal punto di vista tecnico ed umano ci ha permesso di tenere una buona verve compositiva ed esecutiva e siamo arrivati a questo traguardo!

Michael: Prendendo spunto da quanto sopra, interessante capire come il processo compositivo degli Eldritch si è evoluto nel tempo e specialmente come la collaborazione e l’interazione è avvenuta nel songwriting di Eos, tenendo conto dei tre anni di distanza dal predecessore e degli eventi peculiari che hanno specialmente toccato il mondo negli ultimi due anni.

: Generalmente non siamo mai stati una band da un disco all’anno. Come hai giustamente sottolineato abbiamo raggiunto il traguardo del dodicesimo album in studio in circa 30 anni di carriera, il nostro processo di songwriting è generalmente abbastanza elaborato. Nei precedenti lavori il 90% del materiale è stato composto da me, questa volta abbiamo avuto un maggiore apporto specialmente da parte del rientrantee diin un processo iniziato quasi due anni fa, poco prima della pandemia. Il lockdown ha permesso a ciascuno di noi di riflettere e lavorare molto da casa e con una certa calma sui brani e sugli aspetti di songwriting, non perdendo l’occasione di frequente confronto usando i mezzi di comunicazione virtuale nonché ritrovandoci di persona e in studio ogni volta fosse materialmente possibile.con mixing e mastering ancora una volta ci ha dato una grossa mano alla finalizzazione e siamo ancora una volta molto contenti della collaborazione con lui.

Michael: L’album risulta molto fresco, da un punto di vista compositivo mescolando strutture prog complesse pur mantenendo una ottima accessibilità e immediatezza che mi hanno portato indietro ai vostri tre primi grandissimi lavori. Quanto il ritorno di Oleg ha influito in tal senso e com’è stato il riavvicinamento con lui.

: Condecidemmo in effetti di prendere strade diverse circa 20 anni fa a seguito di alcune divergenze e per alcuni anni non ci sentimmo. Dopo un po’ di tempo abbiamo avuto un graduale riavvicinamento e abbiamo registrato insiemepur non trovando mai il modo di una vera e propria reunion. Due anni fa abbiamo fatto altre date insieme dal vivo tra cui il Ready for Prog di Tolosa e dal qual momento abbiamo ripreso a sentirci decidendo di ricominciare a lavorare insieme sotto il cappello. Il suo contributo è senz’altro determinante nell’attuale processo di songwriting, sia sui pezzi principalmente scritti da me sui quali in fase di arrangiamento e aperturesta dando importantissimi spunti sia dai pezzi scritti da lui in cui magari io,abbiamo a nostra volta la possibilità di inserire ed innestare le nostre idee.

Michael: Sembra dunque che il 90% di songwriting derivante da te come affermato sui precedenti album si sia diluito dando spazio a contributi dai vari membri della band

: Proprio così,è stato uno degli artefici del sound dei primi tre dischi e contavo molto sul suo apporto in sede di composizione e arrangiamento e fa piacere che in qualche modo la critica riscontri dei punti in comune con i primi lavori, sia pure mantenendo un’evoluzione continua nel nostro sound.come detto è un polistrumentista che ha svolto un lavoro incredibile in sede di arrangiamento nonchè composizione principale della ballad, senza tralasciare appunto il grande lavoro di arrangiamenti dialla batteria.

Michael: E il risultato è senz’altro eccellente con un lavoro fresco, potente e ricercato al tempo stesso. Come avrai capito sono un po’ un nostalgico del vostro primo periodo e vorrei toccare con maggiore profondità i primissimi lavori della vostra carriera, a partire dalla iniziale collaborazione con Limb Schnoor, manager strorico degli Helloween e vicino al lancio di altri band all’epoca tra cui Angra, Vanden Plas…in un momento d’oro per il power-prog metal in cui altre grandi e all’epoca giovani bands come Elegy, Conception e Symphony X si affacciavano in rapida sequenza sul mercato. Voi senz’altro siete stati i pionieri del genere in Italia e per vari motivi siete rimasti tra i più costanti a livello mondiale. Quali sono le differenze che riscontri tra quel periodo d’oro di metà anni Novanta e l’attuale scena?

: All’epoca c’erano molte aspettative e ambizioni diverse, l’interesse per il genere era crescente e si potevano fare numeri importanti dalla vendita dei dischi e dai tours promozionali che potevano senz’altro raccogliere una buona base di fans. C’era un po’ di rivalità allora, ma allo stesso tempo stima reciproca e stimolo a migliorarsi costantemente. Come aneddoto ti vorrei citare quando nel 1997, mentre eravamo in tour, ricevetti una copia didei…la prima cosa che pensai è: ora mi fermo un attimo e vado a casa a studiarmi le parti di questo chitarrista,, per bene! C’erano i mostri come(a livelli commercialmente molto più basso ma non meno meritevole) al massimo del loro splendore, ma anche le band che hai citato e che in larga maggioranza abbiamo conosciuto di persona hanno costituito una sana competizione e una fonte di confronto. In tutta onestà ho perso un po’ di vista l’evoluzione di molte band oggi giorno e sia pure seguendo i principali gruppi a cui sono ancora legato non ho modo di seguire le tante –forse troppe– uscite delle band nate negli ultimi anni, alcune senz’altro buone altre che per temi commerciali finiscono per suonare davvero molto simili tra di loro. Niente in contrario con le voci femminili, a esempio, ma a mio avviso questo aspetto è davvero troppo abusato in questo periodo. Noi abbiamo avuto innegabili influenze ma sempre cercando e di essere personali e di portare avanti il nostro sound come stiamo facendo ancora al giorno d’oggi.

Michael: I Fates Warning che hai citato emergono senz’altro, proprio per la capacità di stupire e aggiungere elementi nuovi e moderni album dopo album, nel vostro sound e in Eos. Il tuo modo di suonare negli anni ha tuttavia risentito e riflesso, tanto nell’uso di distorsioni o in alcuni riff portanti in alcuni lavori di metà carriera, anche sonorità più dure e non necessariamente legate al prog metal. Ci puoi illuminare a riguardo?

: Assolutamente vero, una delle influenze maggiori della nostra musica è il thrash più tecnico di, ma ancheche ho amato molto. Il mio modo di suonare nella ritmica è senz’altro impattato da componenti più aggressive rispetto al prog metal, e la varietà di influenze spaziando da hard rock a thrash metal passando per il prog si è logicamente riflessa negli anni nel nostro sound.

Michael: Parlando un po’ del futuro, con tutti i disclaimer del caso vista la situazione ancora estremamente incerta, quali ti aspetti saranno i prossimi passi per gli Eldritch, in sede live e non solo?

: Per scelta personale vorremmo fare attività live solo in situazioni che possano avere un buon indotto e impatto, magari insieme ad altre band come, ad esempio, quanto messo in piedi alcuni anni fa con i. Dunque lato live un’attività ridotta, ma con possibilità di esposizione verso platee importanti compresi festival estivi a cui vorremmo davvero tornare a partecipare nel 2022. Pianificare è davvero complicato in un momento dove ancora annullamenti e slittamenti sono all’ordine del giorno. Nel frattempo, ti dico in anteprima che stiamo già pensando a nuovo materiale e non vorremmo questa volta far passare troppo tempo per il prossimo lavoro in studio a seguito di

Michael: E questa è senz’altro una grande notizia e un raggio di luce che segna coesione e continuità nel vostro percorso. Quanto questa vostra passione e dedizione è trasferita in una vera e propria professione e quanto invece –visti i numeri più sottili del mercato di questi ultimi anni– la passione per la musica si sposa con altre professioni?

: Tanti di noi hanno famiglia e figli, come nel mio caso che ne ho tre. Sarebbe bellissimo poter vivere di sola musica, ma –chi più e chi meno– abbiamo impegni ed altre professioni parallele agli. Vivere con questo tipo di musica è davvero difficile nel 2021, ciò non toglie che la passione di ciascun membro della band è davvero trascinante e riusciamo a ritagliarci uno spazio importante per la musica e per il bene e il futuro della band, garantendo professionalità in ogni nostro passaggio tanti in studio quanto in sede live. Per me ela musica ha significato e significa solo, mentread esempio è stato coinvolto in precedenza con varie collaborazioni importanti tra cuie tutt’ora

Michael: Tornando a Eugene Simone come chitarrista e strumentista, ci puoi dire quale equipment stai usando approfittando di quanto posso vedere in sede di strumentazione nello sfondo di questa videocall?

: La prima chitarra importante che ho avuto negli anni Novanta è stata una ESP modello Stratocaster 24 tasti davvero bellissima, che fu utilizzata per la registrazione di tuttie di parte di, nonché nel tour con gli. Purtroppo ho commesso l’errore di vendere questa chitarra a cui ero molto affezionato. Il marchio ESP per me è sempre stato un filo conduttore, pur usando anche Schecter, specialmente nel periodo più duro di, nel quale utilizzavamo pochissime tastiere. Fu durante un tour con ie alcuni confronti conche tornati ad utilizzare ESP con continuità e per una decina d’anni rimasi endorser ESP. Utilizzai per un periodo Solar (che tutt’ora utilizzo per alcune ritmiche e puliti garantendo un’ottima stabilità) per poi tornare a ESP e ad oggi uso molto una LTD Arrow e una Horizon M2 con pickup EMG attivi. Le chitarre non sono mai abbastanza insomma! Come amplificazione uno prevalentemente un Engl Fireball e case Marshall e Mesa con vari set-up sia analogici sia digitali.

Michael: Grazie per averci aggiornato anche su questo aspetto, Eugene! Qual è il lavoro che ti rende ad oggi maggiormente orgoglioso come compositore e musicista degli Eldritch?

: Per essere molto schietto, se devo citare un solo album rappresentativo, direi, che vide la collaborazione molto stretta in sede di songwriting tra me, l’allora bassista. Credo quello sia l’album più maturo tra i primi e quello che ebbe molti riconoscimenti a livello di critica e riscontri. Sono contento comunque che anche album che magari vennero accolti nell’immediato con una certa freddezza e scetticismo –come ad esempio– abbiano avuto una notevole rivalutazione e a livello critico e di opinione dei fan sento spesso citati altri lavori. Dunqueè la mia risposta ma sono orgoglioso di sentire pareri molto variegati al riguardo di quale sia il miglior lavoro degli; magari per alcuni è proprio

Michael: Abbiamo senz’altro toccato molti punti della vostra carriera in cui avete spesso osato ed evoluto il vostro sound nel corso degli anni fino ad Eos e ci hai fornito anche una finestra importante sul vostro futuro immediato. Per concludere hai un messaggio per i fans e i lettori di Metallized?

: Innanzitutto grazie per il supporto e lo spazio che ci state dando! L’auspicio è naturalmente cheabbia colpito la base di fans e magari possa avvicinare nuovi ascoltatori, nell’attesa di vederci presto e di persona in sede live nel 2022, questo è l’auspicio e ciò di cui abbiamo più bisogno!