METALLIZED CHARTS 2021 - Heavy, Power, Symphonic, Shred

21/01/2022 (51 letture) Come ogni anno andremo a stilare la “classifica” dei dischi dell’anno appena terminato (l’ordine è praticamente casuale, si tratta più che altro di un resoconto dell’annata). Oggi parleremo di heavy/power/epic/speed/shred e nel farlo, come ogni volta, ricorderemo che la storia che il rock e il metal sono morti sono assolutamente dei luoghi comuni. Le uscite sono tantissime e sicuramente qualcosa mancherà, ma tra il ritorno graditissimo di band quali Helloween o Iron Maiden e la pubblicazione di tanti dischi di artisti meno famosi, ci sono dischi per ogni gusto, sempre di altissima qualità, dimostrando per l’ennesima volta che la buona musica c’è, anche in questi generi, che sicuramente il meglio l’hanno dato quarant’anni fa, in cui si è visto di tutto, ma che nutrono ancora una buona cerchia di ascoltatori, sempre alla ricerca di nuovi dischi capaci di unire gli elementi che hanno reso gloriosi questi sottogeneri ad altre novità croccanti. Buona lettura e mi raccomando, se qualche disco non dovesse essere stato inserito sentitevi liberi di suggerircelo nei commenti!



SKANNERS - GREATEST HITS

Nel 2021 gli Skanners celebrano la loro lunga carriera, giunti a ormai quarant’anni di attività, con Greatest Hits, una bella raccolta che ripercorre in ordine cronologico i loro migliori brani, dall’esordio con Dirty Armada al grandioso Pictures of War sino ad arrivare a Temptation del 2019, per poi chiudere con l’inedita Under the Grave. Ovviamente tante canzoni mancano, sarebbe impossibile inserire tutto in sole 16 tracce, ma quel che c’è è stato ben scelto e il disco fa quel che deve fare nel migliore dei modi, ripercorrendo la storia della band altoatesina, dando modo a chi non conosce di conoscerla e a chi la conosce di riascoltarla ancora una volta.



NOTRHTALE - ETERNAL FLAME

Giungono alla loro seconda pubblicazione i NorthTale. Su questo Eternal Flame arriva alla voce l’ottimo Guillherme Hirose, che insieme a una band con buonissime qualità tecniche tirano fuori dal cilindro un disco capace di rievocare i migliori Stratovarius, Helloween, Sonata Arctica e Angra. Tra le partecipazioni bisogna citare anche Kay Hansen come ospite alla voce nella terza canzone, Future Calls. Tutto è ben suonato, composto e registrato: in campo power i NorthTale sono sicuramente la rivelazione dell’anno, uno degli ascolti obbligati per gli appassionati del genere.



RHAPSODY OF FIRE- Glory for Salvation

I Rhapsody of Fire proseguono la Nephilim Empire Sagam iniziata con The Eighth Mountain nel 2019, con Glory for Salvation. Pochi cambiamenti (arriva Paolo Marchesich alla batteria) e poche novità rispetto al disco precedente, non ce n’è bisogno. La band si dimostra affiatata e in stato di grazia, tirando fuori un lavoro di assoluta qualità, con le solite buone idee di Staropoli, affiancato da un ottimo De Micheli alla chitarra e da un mai abbastanza elogiato Giacomo Voli, capace di regalare un’ottima performance sia nei brani in inglese sia nelle parti in italiano, sempre con grande tecnica e credibilità. Questa nuova fase dei Rhapsody of Fire è meravigliosa e rende giustizia a quella che probabilmente è la band metal italiana più famosa al mondo.



DEATH SS - TEN

Altra pubblicazione sicuramente interessante uscita nel 2021 è Ten dei Death SS, che mantengono il loro stile oscuro, modernizzandosi un po’ sui suoni. La band capitanata da Steve Sylvester, torna alla carica con la loro formula heavy/horror, con i classici elementi occulti, la solita ironia e con svariati riferimenti ai fumetti anni ’70. Con Ten musicalmente si è in linea di massima sulla scia di un Alice Cooper, con l’aggiunta di una bella dose di tastiere, suonate dall’ottimo Freddy Delirio.



TEMPERANCE - DIAMANTI

A un anno dalla pubblicazione di Viridian tornano a farsi sentire con Diamanti i Temperance, altra band power-symphonic italiana (un po’ alla Amaranthe). Causa pandemia le registrazioni sono avvenute a tracce separate ma ciò non cambia nulla per quanto riguarda il lato qualitativo: i Temperance, con le loro tre voci e un bell’insieme di pezzi ben orchestrati, con varie influenze e variazioni (che spaziando dal metal-rap di Breaking the Rules of Heavy Metal al folk alla Nightwish di Litany of Northern Lights), riescono a riconfermarsi, mantenendosi ai massimi livelli per quanto riguarda il genere.



GREEN LUNG - BLACK HARVEST

Black Harvest è il secondo disco dei Green Lung, band londinese, che già al debutto con Woordland Rites aveva sorpreso. Anche questa volta non deludono tirando fuori un disco che tratta di occulto, riti pagani ed esoterismo, in pieno stile NWOBHM, richiamando un po’ il doom di Black Sabbath e il rock di Thin Lizzy e eep Purple. Tra assoli e cavalcate di chitarra, tastiere hammond che richiamano gli anni ’70-’80, una vocalità acida, un po’ alla Ozzy, tutte le canzoni scorrono alla grande, alzando sensibilmente l’asticella rispetto anche al pregevole disco di debutto.



BLACK LABEL SOCIETY - DOOM CREW INC.

Tornano alla carica nel 2021 anche i Black Label Society di Zakk Wylde, che in questo Doom Crew Inc. con ironia, grande stile e con la sua solita tecnica, spaziando tra sonorità leggermente southern-blues al solito heavy metal, tira fuori ottima musica e ottimi assoli (condivisi con l’altrettanto bravo Dario Lorina), sempre fedele al suo stile, sempre potente e carica di energia. Un ottimo disco ai livelli del precedente Grimmest Hits.



DEE SNIDER - LEAVE A SCAR

Altro gradito ritorno è quello di Dee Snider, una delle voci migliori in campo hair metal con i suoi Twisted Sister (e probabilmente una delle voci di quell’ondata meglio arrivate ai giorni nostri). Torna con un altro album da solista Leave a Scar, a tre anni di distanza dal precedente For the Love of Metal. Di nuovo l’album è solido, massiccio, motivazionale, che al di là di qualche filler, risulta essere sempre godibile.



SAEKO - HOLY ARE WE ALONE

Ritorno inatteso è quello dei Saeko, gruppo nato in Germania per volontà della vocalist giapponese Saeko Kitamae. A distanza di quindici anni dal precedente Life, pubblicato nel 2006, la band (che in formazione vede alla batteria Alessandro Sala dei Rhapsody of Fire e Guido Benedetti dei Trick or Treat) propone un concept album, un viaggio spirituale in giro per il mondo, con sonorità che spaziano dal power-folk al power-prog.



TONY MAC ALPINE - EQUILIBRIUM

Nuovo disco anche per il poliedrico polistrumentista Tony MacAlpine (Ring of Fire, Planet X, Steve Vai Band). Con l’autoprodotto Equilibrium mette su disco sette brani, per un totale di una mezz’ora abbondante di musica, all’insegna del virtuosismo, spaziando dal prog, alla fusion, mostrando grande gusto melodico e sapienza, nel non risultare prolisso e ridondante, nel creare passaggi interessanti e sorprendenti dal punto di vista tecnico e musicale.



MOURN THE LIGHT - SUFFER, THEN WE`RE GONE

Fondati dal chitarrista Dwayne Eldredge, padre del The New England Stoner and Doom Festival, i Mourn the Light debuttano con Suffer, Then We’re Gone, pubblicato dall’italiana Argonauta Records. La proposta spazia dal doom, alla NWOBHM all’ US Power: nel corso del disco si possono sentire riff alla Candlemass e Nevermore e richiami di Manowar, Manilla Road, Savatage e Metal Church. Si tratta di un disco senza punti deboli, che suona tradizionale senza risultare datato: si tratta di un disco di debutto praticamente perfetto, pubblicato da una band che sarà da tenere d’occhio in futuro.



IRON MAIDEN - SENJUTSU

Il 2021 ci ha regalato anche un nuovo album degli Iron Maiden, Senjutsu. Il disco come sempre divide il pubblico ma tirando le somme la band offre una prova al massimo delle sue attuali possibilità. Inevitabilmente non si sta più parlando della giovane band di Powerslave ma abbiamo a che fare comunque con un organico di ottimi musicisti, capaci di tirar fuori un doppio album curato e per quanto prolisso (e incline all’auto citazione) tutto sommato scorrevole e piacevole all’ascolto. Non una pubblicazione eccezionale, ma sicuramente degna di un ascolto (anche in riferimento alle altre recenti pubblicazioni dei Maiden).



PORTRAIT - AT ONE WITH NONE

I Portrait possono essere considerati un po’ come una copia dei Mercyful Fate, anche per la somiglianza del cantato di Per Lengstedt con quello di King Diamond. Al di là di questa somiglianza i Portrait offrono molto di più e anche con questo At One With None lo dimostrano, grazie a una buona personalità e a brani di spessore, non innovativi (stiamo sempre parlando di un heavy piuttosto tradizionale) ma assolutamente ben strutturati e registrati.



RAGE - RESURRECTION DAY

Ressurrection Day, venticinquesimo lavoro per i Rage, mostra per l’ennesima volta la potenza della band power metal tedesca capitanata dall’ormai unico rimasto dalla lineup originale Peter “Peavy” Wagner. Si spazia da influenze al limite col thrash di Kreator e Destruction a suoni alla Blind Guardian, con canzoni a tratti cupe, a tratti frizzanti, contraddistinte da una produzione al passo coi tempi.



TREMONTI - MARCHING IN TIME

Un’artista che a ogni suo lavoro si riconferma come uno dei protagonisti assoluti della scena rock/heavy è Mark Tremonti, che con Marching in Time riesce a dimostrare ottime alla sua maestosa tecnica alla chitarra, ottime capacità come cantante e come autore. Il disco spazia dal metal moderno melodico, all’heavy, spingendosi a tratti verso sonorità più dure, al limite col thrash. Il risultato è eccezionale e canzoni come Now and Forever, Let That Be Us o la titletrack Marching in Time ne sono la prova.



LEVERAGE - ABOVE THE BEYOND

Pubblicato dalla Frontiers, Above the Beyond è il nuovo disco dei Leverage, band finlandese che propone una musica che spazia tra AOR, power, heavy, prog e symphonic, sempre suonata con maturità ed eleganza



LORDS OF BLACK - ALCHEMY OF SOULS, PT. II

Alchemy of Souls, Pt. II, nuovo disco dei Lords of Black è un disco un po’ troppo lungo, che a un primo ascolto potrebbe far pensare al peggio, a un altro mezzo passo falso come è stato per il precedente. Ascolto dopo ascolto però le cose cambiano: la band, capitanata dall’ottimo Ronnie Romero, propone un heavy ben suonato, meno power e più tradizionale rispetto al passato, che spazia da atmosfere tra prog e thrash. Nella seconda metà del disco i pezzi crescono confermandosi a livelli altissimi.



DREAD SOVEREIGN - ALCHEMICAL WARFARE

Alan Averill, storico leader dei Primordial rispolvera il progetto Dread Sovereign, concentrandosi su una musica più vicina all’heavy-doom (le influenza del gruppo possono essere Cathedral e Saint Vitus). Con Alchemical Warfare il sound va a toccare tutto il metal anni ’80, tra sfumature di NWOBHM, rock, metal ed epic alla Manilla Road.



TODD LA TORRE - REJOICE IN THE SUFFERING

Todd La Torre assieme al polistrumentista Craig Blackwell propone un nuovo disco solista, Rejoice in the Suffering, con il quale vuole lasciare la sua impronta e dimostrare le sue grandi capacità da cantante e compositore. Pur non rivelandosi un capolavoro la qualità è ottima: alla fine non ci si distacca neanche troppo dalle sonorità della band principale di Todd, i Queensrÿche, ma la resa resta comunque buona.



CRYSTAL VIPER- THE CULT

Con il loro ottavo disco i polacchi Crystal Viper, guidati dalla grintosissima Marta Gabriel raggiungono il punto più alto della loro carriera. The Cult è un onestissimo disco heavy/power/speed, che a tratti richiama Lovecraft, a tratti Ronnie James Dio, per poi citare con due cover i Satan e King Diamond, sempre con il giusto tiro.



MICHAEL SCHENKER GROUP - IMMORTAL

Michael Schenker festeggia i cinquant’anni di carriera rispolverando i Michael Schenker Group, progetto senza una formazione fissa, pieno di ospiti, tra i quali spiccano i due cantanti Ronnie Romero e Ralf Scheepers. Le canzoni scorrono tra rock e metal, tra gli immancabili assoli di Schenker e le diverse caratteristiche dei musicisti presenti, rendendo il lavoro piacevolmente vario.



LABYRINTH - WELCOME TO THE ABSURD CIRCUS

Welcome to the Absurd Circus è un altro disco di questa “classifica” che rappresenta forse il punto più alto della discografia della band che l’ha suonato. Gli storici Labyrinth del grande cantante Roberto Tiranti suonano un power diretto, a tratti oscuro, ben suonato e a fuoco, anche a livello tematico, uscendo dai cliché del genere, per avvicinarsi a tematiche sentite, riguardanti ai problemi dell’esistenza umana, tra vizi e routine.



WITHERFALL - CURSE OF AUTUMN

Tra le band migliori uscite negli ultimi anni è doveroso citare gli statunitensi Witherfall. Curse of Autumn, è un disco immense, uno dei migliori dell’anno da poco finito. Un disco capace di unire un affascinante concept a bellissime sonorità, tra power, heavy, prog e thrash, sempre con grande stile e con la giusta carica emotiva. A rafforzare la band dell’eccezionale vocalist Joseph Michael, giunge il batterista Marco Minnemann e la produzione, curata al meglio da Jon Schaffer.



WARRIOR PATH - THE MAD KING

L’heavy/power a tinte epic dei Warrior Path con The Mad King è tra le migliori proposte nel genere per il 2021. Prendendo inspirazione da gruppi quali Riot, Heaven’s Gate, Crimson Glory e Queensryche, i Warrior Path di Daniel Heiman suonano un heavy metal potente e concreto, fatto di canzoni perfettamente costruite pur senza inventare nulla.



MY REFUGE - THE ANGER IS NEVER OVER

I My Refuge, progetto di Mauro Paietta, suonano un heavy-power moderno, ben composto, suonato e prodotto. Con The Anger Is Never Over la band decide di prendere una strana direzione, affidando le canzoni a cantanti e musicisti presi da ogni parte del mondo. Il disco è quindi eterogeneo e scorrevole, pur basandosi su un’idea solida, con canzoni che vanno a parlare di quotidianità, di vicende vissute, di crescita personale. Pur trattandosi di un progetto praticamente underground gli standard sono molto alti.



FROZEN CROWN - WINTERBANE

La formazione dei Frozen Crown è in buona parte cambiata, ma la creazione di Federico Mondelli continua a funzionare. Il loro power, melodico e moderno, scorre, potendo sembrare a tratti derivativo, ma risultando alla fine semplicemente come ottima musica, merito anche dell’eccezionale prova vocale di Giada Etro.



SECRET SPHERE - LIFEBLOOD

Decimo album per i Secret Shpere, storica band power-prog italiana, sulla scena dagli anni ’90. Con un ritorno alla voce di Roberto Messina, la band capitanata dal chitarrista Lonobile, Lifeblood scorre tra power-prog, hard rock e momenti quasi AOR. C’è un ritorno alle sonorità delle origini ma viene mantenuto quel tocco anche tastieristico dato da Luppi nel corso degli ultimi dischi.



MARTY FRIEDMAN - TOKYO JUKEBOX 3

Tokyo Jukebox 3 è il terzo volume della saga in cui l’immenso Marty Friedman va a riproporre in chiave strumentale hit composte da artisti giapponesi. Lo stile di Marty è il solito e canzone dopo canzone va a sorprendere, tra passaggi incredibilmente tecnici e un gusto melodico, una musicalità sempre presente.



ESA HOLOPAINEN - SILVER LAKE

Esa Holopainen, chitarrista e fondatore degli Amorphis dà il via a un suo progetto parallelo con questo disco, Silver Lake. Tra rock e metal alla Katatonia/Amorphis, l’artista finlandese riesce a creare atmosfere incantevoli e a mostrare infinita classe, anche per quanto concerne il songwriting



HELLOWEEN - HELLOWEEN

Dopo la maestosa reunion con relativo tour gli Helloween giungono alla pubblicazione di un nuovo disco. Helloween vede alla voce il ritorno di Kiske, insieme a Deris e Hansen. Dalla copertina, alle composizioni, ai video, alla produzione tutto è estremamente curato, rendendo il disco un po’ plasticoso, non troppo immediato. Alla fine però c’è tutto quello che ci si potrebbe aspettare da un disco degli Helloween e alla fine una volta assimilato risulta un ottimo disco, che non ha rispettato le aspettative un po’ troppo alte di certi ascoltatori, ma che si lascia ascoltare con piacere.



HEART HEALER - THE METAL OPERA by Magnus Karlsson

Il chitarrista svedese Magnus Karlsson avvia un nuovo progetto con un disco intitolato Hearth Healer (che è poi il protagonista del concept), una nuova opera symphonic metal, in cui vengono prelevate tra il roaster della Frontiers Records sette incantevoli voci femminili tra le quali spicca Adrienne Cowan. La musica è equilibrata, melodica, piacevole in ogni momento, sia per quanto riguarda la componente vocale, sia per quella orchestrale, mai eccessivamente pomposa come potrebbe esserlo in altri dischi del genere.



EPICA - OMEGA

A cinque anni dall’uscita di The Holographic Principle tornano gli Epica, capitanati dall’incredibile Simone Simons, con Omega. Questo nuovo album, ultimo di una bella serie di dischi riusciti, conferma la band come leader indiscussa del metal sinfonico. Tra sonorità dal sapore orientale e complesse orchestrazioni, ottimi doti tecniche, un grande gusto compositivo e una produzione e un mix praticamente impeccabili, gli Epica fanno centro anche quest’anno



THERION - LEVIATHAN

Nel 2021 i Therion propongono un disco tutto sommato “semplice” rispetto alle ultime loro uscite, ma al contempo ben realizzato, racchiudendo tutti i tratti distintivi della band, non deludendo le aspettative degli ascoltatori, grazie a brani accattivanti, ben pensati, che si muovono su ogni sfumatura del metal sinfonico, con un bel comparto strumentale e un grandioso lavoro per quanto riguarda le voci. Leviathan non è un disco che rompe con il passato, anzi, lo va a celebrare, mostrando con grande energia e forza lo stile, l’identità del gruppo, senza ricorrere a strane sperimentazioni o innovazioni.



Altre pubblicazioni degne di nota per questo 2021 sono Krvcifix Invertör degli Hellcrash, band speed metal proveniente da Santa Margherita Ligure, che propone un sound anni ’80, richiamando band come Venom, Slayer e Bulldozer. Dopo aver cambiato, anno dopo anno, buona parte della lineup, pubblicano nel 2021 To Mean to Die i tedeschi Accept. Non si tratta di un capolavoro in termini assoluti ma è un buonissimo disco, nonostante la durata abbastanza vario e dal suono potente, coinvolgente, che può senza dubbio essere consigliato.

Meraviglioso anche Doorways of Time degli australiani Butterfly, grazie al quale propongono un heavy puro e credibile, ispirato da Thin Lizzy, Led Zeppelin, AC/DC e da tutta la NWOBHM, senza risultare una semplice scopiazzatura. Un disco forse un po’ di maniera ma comunque piacevole è Final Days degli Orden Ogan, con l’ormai consolidata formula heavy-power iper-prodotto a cui la band ci ha abituato.

Senza dedicar loro un trafiletto è doveroso citare l’EP Half Past Human degli immensi Cirith Ungol, con quattro canzoni che lasciano ben sperare per il futuro (considerando anche lo scorso disco Forever Black).

Per il power italiano degno di nota è il disco The Unlocked Songs dei modenesi Trick or Treat, con inediti, canzoni rifatte e cover, sempre fatte con il loro stile divertente e scanzonato.

L’unione di due personaggi come Tracii Guns e Michael Sweet ha dato il via al progetto Sunbomb, debuttando con un buon disco heavy, Evil and Divine. Altro disco recensito in questo 2021 che si è lasciato apprezzare è The Future, Tonight dei londinesi Neonfly, che si caratterizzano per un power moderno, che cerca di rinnovare e svecchiare un po’ il genere.

