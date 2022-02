IN UN ELABORATO IMPETO D`IRA - La recensione

31/01/2022 (124 letture) Anni ’90. Niente social, niente Rete, solo interazioni vecchia maniera. Un musicista rock che ha assaporato il successo affronta il decennio in maniera disillusa, agendo solo come session-man per progetti relativi a cover band, assecondando il disincanto e il proprio carattere indolente. Niente più problemi, niente più scazzi. Solo lavoro e soldi sicuri da portare a casa. Forse…



IL VIOLINISTA DI NEW YORK

Scritto da Francesco "Fry" Moneti, un musicista di lungo corso che ha fatto parte di realtà quali Gli Inudibili (diventeranno poi i Negrita), Casa del Vento e Modena City Ramblers, è stato collaboratore di artisti di punta (Tosca, Cristina Donà, Omar Pedrini, Paolo Benvegnù, Bandabardò, Lou Dalfin, Ratti Della Sabina, Patrizio Fariselli (Area), Lella Costa, Punkreas, Luca Morino (MauMau), Joycut, Sonorha, Mercanti di Liquore, the Rumjacks, Patti Smith) e attore in Gangs of New York di Martin Scorsese (era il violinista) piazzandovi un brano che sarà parte della colonna sonora originale, In Un Elaborato Impeto d’Ira è un romanzo che segue il ritmo dell’autore. Moneti, infatti, approccia il tutto come se producesse un disco, assecondando il suo carattere e usando una scrittura che ricorda molto la forma-canzone. Anzi, la forma-album, per essere più coerenti.



CHITARRE, NDUJA E MATTONCINI

Vinnie Brody (Vincenzo Brodo) è un musicista che dopo aver assaporato il gusto del successo nel settore pop/rock e averlo perso rapidamente così come era arrivato, a metà anni Novanta ha scelto di fare solo il turnista. Di suonare per chiunque il suo manager/padrino gli proponga, basta che paghi. La sua vita si svolge ora in maniera routinaria, per quanto possa esserlo quella di un uomo con la valigia e la chitarra sempre in mano, pronto a partire per qualsiasi destinazione gli frutti un ingaggio. Pure per la stagione estiva in un villaggio vacanze, per unirsi a improbabilissime formazioni da intrattenimento a buon mercato. Barcamenandosi tra i rapporti con un manager aficionado della nduja –che lui odia- e quelli con una ragazza che, in tutti i modi, cerca di riportare a galla le qualità di un uomo che ha scientemente deciso di sotterrarle sotto strati e strati di apatia e distacco, strappandolo alla sua scelta di usare la musica come anestetico psichico e rifiuto di un certo meccanismo da show-biz che mal si attaglia alla sua personalità. Sullo sfondo, un’Italia che non esiste quasi più. Con un po’ di ingenuità residua da smaltire nel post-Tangentopoli, ancora alle prese col post-sbornia degli anni ‘80 e, sora tutto, in cui Internet non ha ancora cambiato il senso dei rapporti e i ritmi di vita. I cellulari ci sono, ma si tratta di quei mattoncini con cui puoi solo telefonare e in fretta, dato che costano quanto un’operazione a cuore aperto fatta negli USA senza avere assicurazione sanitaria. E Vinnie li trova già troppo invasivi per il suo carattere. Un’estate, quella del 1995, che gli resterà in mente a lungo.



PASTI IMPROVVISATI A BASE DI BRODY

Altra opera frutto del lockdown (la quantità di arte prodotta in questa sventurata occasione è stata davvero notevole), In Un Elaborato Impeto d’Ira parte da un ossimoro nel titolo, ma descrive perfettamente il personaggio principale. Vivere professionalmente la musica, il medium che per sua natura è più coinvolgente e immediato come semplice attività lavorativa a “saldo emotivo zero”, è infatti tanto paradossale quanto descrittivo del personaggio Brody. Un uomo già demodé nel 1995, che risulta ancor più romantico oggi. Importante la scelta fatta da Moneti di ambientare tutto nell’anno di cui sopra, che si inserisce in un contesto cultural-musicale in realtà molto vivo, ma ancora al principio assoluto di quella realtà partita grosso modo dal 2000 in poi. Per arrivare a un oggi in cui, per parlare di musica, bisogna necessariamente citare social come Instagram, Facebook e compagnia. E poi chat, dirette, like, selfie on stage e non e tutto questo contorno evidentemente inviso all’autore del libro. Per dare spazio a viaggi senza navigatore, pasti improvvisati da non fotografare prima di essere consumati, personaggi un po’ cialtroni e rapporti umani più diretti. Muovendosi tra Arezzo – la "casa base" – la Sardegna, la Puglia e la Campania. Usando una scrittura "suonata" che ci ricorda quando la musica era la musica; e basta.



::: ::: ::: RIFERIMENTI ::: ::: :::

TITOLO: In Un Elaborato Impeto d’Ira

AUTORE: Francesco “Fry” Moneti

Collana: Ghost Tracks

Formato: 14,8x21

Pagine: 272

Prezzo: Euro 15,00

ISBN: 9791280133397





