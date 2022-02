Lacrimosa: Ciao Dave e benvenuto su Metallized! Il mio nome è Sara e sono davvero onorata di averti qui come ospite sulla nostra webzine. Prima di tutto ti mando i miei migliori auguri per questo nuovo anno.

: Grazie Sara, sono felice di fare quest'intervista con te, ti auguro un buon anno nuovo!

Lacrimosa: Il nuovo Sieben è uscito il 7 gennaio, e ho notato che c'è una sorta di simbolismo attorno a questo numero... In quale lingua sono scritte le parole del primo brano (Sieben ndr), che sembrano essere un'introduzione all'album?

: Per l'intro dell'album ho creato il mio linguaggio personale di derivazione latina e questa intro invoca il "Sette".

Lacrimosa: Nei brani appaiono molti riferimenti religiosi come per esempio in Teufel, Paradies, Ewig Leben, Kreuziget mich; significa forse che c'è qualche concetto che lega tutte le canzoni?

: Ho scelto il titolo album principalmente per due ragioni: una di esse è che questo è il settimo album di, la seconda ragione sta nel significato simbolico di questo numero, tanto che in molte religioni e in molti altri campi questo numero è avvolto da un velo mistico. Il Sette spesso rappresenta la perfezione e qualcosa di totalizzante. In principio avevo anche l'idea di scrivere un concept album sui sette peccati capitali, ma quando ho notato che il tutto iniziava a starmi stretto, ho riaperto il concept e l'ho espanso per includere altri aspetti e argomenti. Personalmente, il sette è sempre stato il mio numero preferito fin da quando ero bambino, così oltre a essere il concept dell’album, ho da sempre associato qualcosa di speciale a questo numero.

Lacrimosa: Sieben mi ha ricordato molto il tuo ultimo album Kult der Krähe perché è molto più gotico nel sound degli album precedenti, i quali erano più pesanti anche nel cantato. E inoltre ci sono anche molte canzoni d'amore. È questo l'inizio di un nuovo percorso per il sound degli Schwarzer Engel?

: Sì. Secondo me una band ha bisogno di evolversi nel tempo. All'inizio degliil sound era più connesso al black e al dark metal e includevo molto di più il cantato in scream o growl. Ma allo stesso tempo, preferisco cantare melodie gotiche invece di urlare in scream. Inoltre, sono contento di poter cantare senza l'utilizzo dell'autotune o qualcosa di simile. Ma in modo particolare le chitarre sono rimaste abbastanza dure. Quindi glinon diventeranno pop. È metal con i testi in tedesco e la voce più melodica.

Lacrimosa: Credi che scrivere nella tua lingua madre sia un vantaggio o uno svantaggio? Intendo dire, è più importante per te come la lingua si adatta al tuo sound o essere comprensibile per il maggior numero di persone possibile? Io personalmente penso che il tedesco sia davvero la lingua migliore per lo stato d'animo e l'atmosfera di certi stili metal.

: Per me è assolutamente un vantaggio cantare nella mia lingua madre! Molte band cantano in inglese solo perché pensano che ci sia bisogno di cantare in inglese per fare successo internazionale. A me non frega niente di essere di successo in tutto il mondo. Scrivo la mia musica nel modo migliore in cui posso trasmettere le emozioni e le sensazioni e penso che ognuno possa farlo al meglio nella sua lingua madre. Sono d'accordo che il tedesco sia lingua molto efficace per il metal e sono felice che iabbiano preparato il mondo per questo...

Lacrimosa: Ci sono altri piani per promuovere il nuovo disco prima che si possa ritornare a suonare dal vivo?

: Attualmente è in preparazione un nuovo lyric video. D'altro canto, è tempo adesso per i fan di ascoltare il nuovo album e gustarselo. Nel frattempo stiamo preparando il tour tedesco in autunno che è appena stato annunciato!

Lacrimosa:Guardando indietro alla tua discografia passata, che cosa pensi dei tuoi lavori precedenti? Ti senti più maturo adesso come artista?

: Ritengo ancora validi i miei primi lavori fin dall'album di debutto. Sicuramente si possono sentire alcune piccole cose qui e là che avrebbero potuto essere prodotte meglio o avrebbero potuto essere fatte in modo diverso, ma questo è un modo per imparare. Sai, la vita è un percorso per imparare, nessuno è perfetto, ma puoi migliorare, fare pratica e provare a raggiungere la perfezione e il tuo stile il più vicino possibile. Ascoltare la discografia è come fare un viaggio nel tempo lungo la mia vita musicale…

Lacrimosa: C'è un album fra i tuoi precedenti che senti particolarmente più importante da un tuo personale punto di vista?

: Il secondo album,, è ancora fra i miei preferiti. C'è il DNA degliin ogni singola canzone. Ero davvero in uno stato d'animo creativo quando ho ideato quest'album nel 2011, perché l'interesse per la band cresceva ed ero davvero motivato.

Lacrimosa: Parlando del presente: com'è la situazione attuale in Germania per quanto riguarda la vita, i concerti e la vita sociale?

: I concerti attualmente non esistono, perché la situazione del Coronavirus e le restrizioni sono ancora difficili qui. La vita sociale va avanti, ma ad un tenore basso. Ma come musicista, puoi prendere la tua chitarra, creare nuovi testi sempre e iniziare a lavorare su nuove canzoni. La vita è migliore se sei un musicista! Quindi posso solo raccomandare di iniziare la vostra vita musicale esattamente adesso!

Lacrimosa: Sei preoccupato per il futuro della musica?

: Non sono preoccupato per il futuro della musica. Sicuramente le band non possono guadagnare con i tour attualmente, ma la buona musica non deve essere solo guidata dagli interessi economici. Specialmente nel metal la ragione principale per il quale lo suoni è perché lo ami e vuoi anche creare musica senza per forza ottenere soldi. Viene direttamente dal cuore e la volontà di creare è la ragione principale. Forse la musica e il metal saranno ancora più forti dopo la sofferenza della pandemia.

Lacrimosa: Voglio davvero ringraziarti per il tempo che hai dedicato a questa intervista. Vuoi dire qualcosa ai nostri lettori che magari possa invitarli ad ascoltare il tuo nuovo album o la tua musica?

: Grazie anche a te per l'intervista e a tutti i lettori e i fans: fate in modo di ascoltare il nuovo album. Spero che vi fotterà la mente... in modo positivo! Quindi per favore, godete e fate sesso col nuovo album!

Lacrimosa: Spero in futuro di poter partecipare a un concerto degli Schwarzer Engel.

:Volentieri!