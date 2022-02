FATAL PORTRAIT - # 46 - Gamma Ray

20/02/2022 (169 letture) Kai Hansen è uno dei personaggi che hanno fatto la storia dell’heavy metal a partire dagli esordi di metà anni Ottanta con gli Hellloween e considerato giustamente come il vero padrino del power metal, protagonista di dischi epocali come Walls of Jericho e i due Keeper of the Seven Keys con le Zucche di Amburgo prima, e di Heading for Tomorrow, Land of The Free, Somewhere Out in Space e Power Plant un decennio successivo con i suoi Gamma Ray. Il tutto senza dimenticare come abbia giocato un ruolo più dietro le quinte (in veste di guest e songwriter più o meno assiduo) ma senza dubbio decisivo per la crescita di altre band e progetti che hanno segnato il genere come Blind Guardian, Iron Savior, Unisonic e Avantasia. Disegnare un ritratto dei Gamma Ray non può infatti che largamente ruotare attorno alla personalità e alle scelte di volta in volta messe in atto da Kai Hansen, partendo proprio da quel 1989 quando l’estroverso chitarrista lasciò repentinamente gli Helloween all’apice del successo dopo la pubblicazione in rapida serie dei due capolavori della band e a seguito di un estenuante tour mondiale a promozione di Keeper of the Seven Keys II che portò Kai a un livello di stress e malcontento, dovuti molto più al disagio di lunghe trasferte transoceaniche e dall’impossibilità di stare vicino agli affetti ancorati alla sua Amburgo, che da una effettiva mancanza di sintonia con il resto della band, come da molti invece evidenziato al tempo. Il nostro non perse comunque un attimo e si mise a lavorare sodo collaborando in studio su diversi brani degli allora giovanissimi amici Blind Guardian, ma soprattutto fondò una nuova vera e propria band, riunendo il talentuosissimo e potente vocalist Ralf Scheepers (ex Tyran Pace e conosciuto alcuni anni prima nelle audizioni proprio come possibile sostituto di Kai come voce principale degli Helloween, che virarono poi sull’allora teenager prodigio Michael Kiske), il solido bassista Uwe Wessel e il batterista Mathias Burchardt. Proprio da qui iniziamo la nostra carrellata di quindici brani significativi del percorso dei Gamma Ray fatti di undici albums in studio e oltre trent’anni di intensa carriera…



Welcome – Lust for Life

Firmato un ricco contratto con la Noise di Uwe Walterbach (allora scottato dalle ingerenze poi sfociate in battaglie legali con la EMI per gli Helloween), i Gamma Ray si presentarono sul mercato a febbraio 1990 con Heading for Tomorrow, un vero blast che da un lato continuò il discorso stilistico lasciato da Hansen con gli Helloween dei due Keepers, dall’altro sorprese per la perfetta alchimia raggiunta in così poco tempo tra Scheepers e Hansen. Lust for Life è il brano in apertura dell’esordio dei Gamma Ray ed esplode dalle casse dopo un’intro pomposa come Welcome (utilizzata negli anni per aprire svariati live shows esplosivi), su ritmi veloci e sostenuti dalla doppia cassa, mostrando un Kai Hansen ispiratissimo in sede di riffs, assoli infuocati come mai sentiti dalla sua ESP Flying V e capacità di songwriting denso di potenza unita a fluidità e senso melodico perfettamente esaltato dalle linee vocali potenti, cristalline e catchy interpretate da Ralf Scheepers. Pronti via, con uno dei pezzi migliori della band e del power metal tutto.



Heaven Can Wait

Secondo pezzo, posto in scaletta subito dopo Lust for Life, quasi un continuum con l’opener, un vero inno e manifesto dell’happy metal divenuto un vero must in sede live, ancora una volta condotto magistralmente da un grande Kai Hansen che con le sue pennate disegna riffs a perfetta cornice di un Ralf Scheepers rotondo, esplosivo ed energico tanto nelle strofe quanto nel bridge e nel refrain cantato a squarcia gola. Altro classico indelebile della band che fece uscire un EP proprio intitolato come questa track e scelta come caposaldo di un album che contiene altre perle come la lunga titletrack, la priestiana Space Eater (su cui Scheepers tocca ottave disumane) e la ballad sinfonica The Silence.



Some little angel tries to tell me that it's over.

It's just a bad reflection from above.

The load upon my shoulder makes me stronger, even bolder.

Oh no no, I haven't had enough.

Heaven can wait, 'til another day.

Cause there ain't no reason to leave.

The world is a stage where we all can play.

Another fine reason to live, and heaven can wait, heaven can wait.



The Silence

Merita infatti uno spazio a parte quella che è la prima ballad registrata dai Gamma Ray, sorprendentemente pomposa, sinfonica, con una base pianistica su cui si adagia delicatamente prima e teatralmente poi Ralf Scheepers in un’interpretazione magistrale di un brano dinamico, capace di accendersi elettricamente e di trovare inserti corali aiutati da una produzione ben confezionata grazie al contemporaneo coinvolgimento di Piet Sielck (amico fraterno di Hansen fin dagli albori degli Helloween e poi ritrovato collega negli Iron Savior), Ralf Krause e Tommy Newton in fase di registrazione e mixing. Un pezzo rimasto un classico della band in sede live e molto legato anche alla vita privata di Hansen, che lo volle cantato proprio da Scheepers accompagnato solo da un organo alla propria cerimonia nuziale con la prima moglie Gabi ad Amburgo, occasione che rappresentò tra l’altro una delle ultime uscite pubbliche del compianto Ingo Schwitchenberg.



And we fight back the tears, and we lose our fears.

Let the world remain in silence for a while.

Sun in our minds in a world full of ice,

Let the silence remain for a little while.



Changes

A settembre 1991 i Gamma Ray bissarono l’esordio con Sigh No More, album che vede l’ingresso in pianta stabile di Dirk Schlaechter alla seconda chitarra e del talentuoso Uli Kusch alla batteria, nonché di un maggiore coinvolgimento dei vari membri della band in sede di songwriting ad affiancare Hansen. Il risultato è un album molto vario, meno power dell’esordio, con alcuni brani davvero riusciti alternati ad un paio di passaggi meno fortunati e un po’ penalizzati da una produzione un po’ troppo compressa da parte di Tommy Newton. Il brano prescelto da questo è album è Changes, pezzo molto dinamico, dal songwriting originale e che vede sugli scudi un grande Scheepers ben sorretto dai riffs delle due chitarre e dalla sezione ritmica precisa, ora impreziosita dal drumming fantasioso di Uli Kusch che poi visse una successiva carriera brillante negli Helloween e nei Masterplan. Un pezzo che divenne un classico del periodo live con Scheepers, poi in parte accantonato data la difficoltà per Kai di rendere un brano che copre davvero diverse tonalità e ottave.



Tribute to the Past

Esattamente due anni dopo i Gamma Ray sfornano il terzo full-lenght Insanity and Genius che vede un nuovo sostanziale cambio di formazione con Jan Rubach e Thomas Nack in sostituzione rispettivamente di Uwe Wessel al basso e Uli Kusch alle pelli. Disco molto interessante che fonde alla perfezione il power veloce e melodico di Heading for Tomorrow con le sperimentazioni di Sigh No More. Tredici brani per un’ora di musica, di cui Tribute to The Past rappresenta l’esplosiva opener che mette subito in chiaro come la nuova sezione ritmica sia in grado di sostenere egregiamente il lavoro delle due chitarre infuocate e le linee vocali sempre pulite e potenti di Scheepers, alla sua ultima (e forse migliore) prova in studio con i Gamma Ray. Gran pezzo, lanciato, dal chorus immediato e con breaks pregevoli.



Last Before the Storm

Altro estratto da Insanity and Genius e manifesto di come suonare power metal potente e quadrato possa essere abbinato a una dose notevole di tecnica, perizia strumentale e songwriting davvero frizzante e ispirato. Anche la produzione rappresenta un notevole passo avanti rispetto al precedente lavoro in studio, grazie al lavoro affiatato e svolto direttamente da Hansen e Schlachter in quelli che diventeranno gli Hansen Studios di Amburgo. La voce di Scheepers trasuda un mix di potenza, ispirazione verso Halford (non è un segreto che Ralf fu in seguito a un passo dal sostituire proprio Rob con la scelta caduta alla fine su Ripper Owens) e tratti personali, ben abbinati ai controcori di Hansen e Schlachter,



Rebellion in Dreamland

Passano quasi due anni per il successivo album in studio, inframezzati da un tour di successo in Europa con Rage e Conception e dall’abbandono di Ralf Scheepers che, visto sfumato il sogno di unirsi ai Judas Priest, decise di stabilizzarsi nella zona di Stoccarda e dar poi vita ai Primal Fear con Mat Sinner. Bene, parliamo del capolavoro dei Gamma Ray, quel Land of the Free che vide a sorpresa il ritorno di Kai Hansen alla voce, il quale, frutto di lezioni di canto e trucchi imparati da Scheepers, prende coraggio e torna dopo oltre 10 anni al microfono con risultati decisamente convincenti. Ciò che lascia a bocca aperta è tuttavia la qualità del songwriting che mixa alla perfezione i primi Helloween con quanto proposto nei precedenti lavori, portando il Raggio Gamma a una dimensione di band culto. Il lavoro si apre con gli oltre otto minuti di Rebellion in Dreamland, brano carico, tirato, epico, eseguito con un tiro pazzesco da una band in gran spolvero con un Kai quanto mai grintoso tanto alla voce quanto alla sei corde. Classicissimo.



Now I'm riding through the air

Going to where no one dares

On the way I cross the line forevermore.

For once in life, I do not care

Nothing matters, now I dare

On the ride I'll cross the line

Forever to be free

I have no fear, Rebellion is here!



Land of the Free

Ed ecco la titletrack, brano compatto, grintoso, con la strofa iniziale su tappeti arpeggiati e tastieristici che si apre presto in un bridge crescente fino ad esplodere in un chorus che rappresenta uno degli inni indiscussi del power metal, un intreccio tra le voci di Hansen e dei superospiti Hansi Kursh e nientemeno che Michael Kiske, alla prima vera e propria apparizione metal dopo anni, che ci regala un finale da pelle d’oca. In aggiunta alle linee vocali maestosamente interpretate, i quattro minuti di Land of the Free contengono tutto, ma proprio tutto quello che si può chiedere a un brano power metal, da riffs graffianti a soli incrociati da incorniciare e melodie catchy. Brano top, manifesto dei migliori Gamma Ray e del power metal.



Grab your heart, I'll show you the way

Now hold your head up high

High above, at the edge of the world

We're searching for glory and peace

When the time has come, you will see

Our return to the land of the free.



Valley of the Kings

E’ l’estate del 1997 quando i Gamma Ray tornarono col successivo Somewhere out in Space, album che vide altri cambi di formazione rilevanti e relativi all’ingresso dell’esperto chitarrista Henjo Richter e del roccioso Dan Zimmerman alla batteria, in sostituzione di Rubach e Nack e con Schlaechter che divenne da questo disco in poi bassista della band, lasciando la chitarra. Il sound dei nostri procede sulla linea del precedente Land of the Free, con un maggior contributo degli altri membri della band in sede di songwriting e un generale ulteriore inspessimento del sound, esaltato dalla produzione ancora una volta ad opera di Hansen e Schlaechter, così come della pulsante nuova sezione ritmica, davvero massiccia sia pure a tratti meno fantasiosa rispetto alla precedente. Il brano in questione –scelto anche come singolo– ben rappresenta al tempo la capacità dei Gamma Ray di combinare e condensare potenza con melodie catchy in pochi efficacissimi minuti.



Watcher in the Sky

Altro brano rappresentativo della band tratto da Somewhere Out in Space, scritto a quattro mani da Hansen e Piet Sielck e che curiosamente risulta uscito in due versioni su altrettanti dischi che videro Hansen protagonista nello stesso anno con Gamma Ray e Iron Savior. Brano dalle tematiche spaziali e fantascientifiche, che mi sento di includere per dare giustizia anche alla parentesi Iron Savior, capaci di rinsaldare l’amicizia tra Hansen e Sielck e portarla a un livello di collaborazione professionale che portò ad ameno tre grandi lavori alla fine degli anni Novanta. Purissimo, spontaneo e incontaminato power teutonico come ahimè non se ne sente più oggigiorno.



Send Me a Sign

Era la primavera del 1999 quando i Gamma Ray sfornarono il successivo Powerplant, che già dal titolo sprizza potenza pura. Primo album in carriera non etichettato dalla Noise (nel frattempo incorporata nella Sanctuary), ma in compenso con formazione questa volta invariata, gli oltre sessanta minuti di musica si espandono in dodici pezzi esplosivi e risulta davvero difficile scegliere visto il livello qualitativo decisamente alto. Disco compatto che mette le cose in chiaro sin dall’opener Anywhere in the Galaxy, passando per Gardens of the Sinner e l’inno Heavy Metal Universe. La penna di Henjo Richter si fa spazio screscente in sede di songwriting e va a firmare quella Send Me a Sign diventata un altro inno inossidabile in sede live, con un riff semplice e contagioso e un refrain da cantare a squarcia gola, assolutamente rappresentativa del disco in oggetto.



Armageddon

Powerplant si chiude con gli oltre otto minuti di Armageddon, pezzo velocissimo tanto nei riffs quanto nella sezione ritmica con richiami Blind Guardian per i tratti spiccati di epicità (anche se in realtà sono i Blind Guardian a essere allievi cresciuti a pane e Hansen), con un refrain esaltante divenuto un classico della band. Il brano contiene spazi corali e stacchi sinfonici che ne rendono lo svolgimento fluido e piacevole nonostante la lunga durata, a chiusura di un album senz’altro alle vette della discografia dei Gamma Ray.



New World Order

Titletrack dall’omonimo album uscito nel 2001 e senza mezzi termini ultimo grande disco della band. Un concentrato di roccioso heavy metal, power con tratti maggiormente cadenzati e un uso meno insistente della doppia cassa, New World Order è un lavoro maturo, solido e ottimamente rappresentato dal pezzo in questione, con un sound a tratti più diretto, sporco e che riporta una sorta di mix di Judas Priest e Riot incattiviti e contaminati dal power tedesco. Da un punto di vista lirico, i testi sono legati da tematiche ispirate alla società segreta degli Illuminati di Baviera e delle connesse idee di cospirazione mondiale.



This is the time of the ending

It's the dawn of a new world order

This is a new beginning

Where a new world shall arise, we scream

On the wings of yesterday you're gonna die

And you know it's gonna be - we're screaming

This is illumination - we are

We are illuminates - beware

This is illumination - we are

We are illuminates



Condemned to Hell

Brano tratto da Majestic, ottavo lavoro in studio uscito nel 2005 e costituito da una manciata di brani interessanti ma non immuni da un certo processo di invecchiamento e certamente non in grado nel complesso di competere con i precedenti lavori in studio. Il fatto che siano trascorsi quattro anni dal precedente New World Order –lasso temporale inconsuetamente lungo per il Raggio Gamma– segnala una progressiva contrazione in termini di prolificità ed ispirazione a livello di songwriting. Trovano ancora più spazio Richter e anche Zimmerman in fase di composizione: quest’ultimo firma questa Condemned to Hell, senz’altro ottimamente impacchettata e vero treno in corsa nei cinque minuti a cavallo tra il Gamma Ray sound e tratti di NWOBHM e Judas Priest su tutti, opportunamente modernizzati da granitici riffs.



Avalon

Facciamo un salto di ben nove anni fino al 2014, anno di pubblicazione di Empire of the Undead, ad oggi undicesimo ed ultimo lavoro in studio dei Gamma Ray. Il periodo tra Majestic e quest’ultimo lavoro è stato marchiato da un graduale calo ispirazionale di Hansen e soci in sede di songwriting, compensato da un’intensa attività live che li vide tra l’altro accompagnare gli Iron Maiden nel Dance of Death World Tour. Il periodo in questione è caratterizzato dalla pubblicazione di due album interlocutori in studio come Land of The Free II (2007) e To the Metal (2010), intramezzato da una longa serie di raccolte e live recordings, chiara conferma di mancanza di ispirazione e serenità. La band si presentò con questo nuovo lavoro reduce dal divorzio amichevole con Dan Zimmermann sostituito alla batteria da Michael Ehrè nel 2012 e da un tremendo incendio che colpì una zona industriale di Amburgo nel 2013, andando a distruggere completamente i gloriosi studi di registrazione della band. Il disco è più che discreto con alcuni richiami alle sonorità di New World Order, senz’altro più ispirato dei due scialbi predecessori e in grado di stuzzicare l’headbanging in più di una occasione, a partire dalla lunga ed elaborata opener Avalon, nove minuti di distillato power metal in cui la band appare nuovamente compatta ed Hansen se la cava piuttosto bene al microfono, nonostante lo smalto in sede live ne risenta parecchio.



Tra svariati cambi di line-up, dischi assolutamente memorabili presi a riferimento da innumerevoli bands poi divenute di successo (e da una miriade di cloni di secondo piano), alcuni più recenti passaggi come detto anonimi, tour infuocati e alcune sventure, i nostri sono ancor oggi formalmente attivi come recentemente testimoniato da un live celebrativo per i 30 anni di attività (forzatamente a porte chiuse dato il periodo di lockdown pandemico), anche se un futuro in studio dei Gamma Ray risulta quanto mai ad oggi incerto, vuoi per gli impegni massicci e pregnanti di Kai Hansen con gli Helloween recentemente riformati e rientrati con successo in pista con maxi formazione a sette elementi (che c’è da scommetterlo lo terranno focalizzato nei prossimi anni), vuoi per la scarsa vena compositiva complessivamente dimostrata dagli ultimi albums in studio del Raggio Gamma, senza trascurare l’oggettivo e inesorabile calo vocale di Hansen (supportato piuttosto maldestramente da Frank Beck negli ultimi shows). La speranza è di vedere di nuovo Kai Hansen e Ralf Scheepers insieme in studio per un giorno, magari nella formazione con Dirk Schlachter al basso, Henjo Richter all’altra chitarra e Dan Zimmermann alle pelli, per un tuffo nel passato. A patto che il songwriting sia ispirato, viceversa ci terremo i ricordi di alcuni dischi e tours indelebili (specialmente legati ai primi 10 anni di carriera), che spero questo ritratto abbia fatto riaffiorare nelle vostre memorie! Stay metal!





