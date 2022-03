Live Report

CONCERTI 15/03/22

08/03/2022 (175 letture) ANTEFATTO

Il concerto-evento di stasera è speciale per molti aspetti; sia per chi scrive, sia per la band interessata. Si tratta di una prima volta; anzi, di molte “prime volte”, tutte speciali.

Per prima cosa, si tratta di una prima volta ad un concerto dopo l’inizio della pandemia: chi scrive ha avuto il modo, e la fortuna, di poter partecipare in questo periodo solamente ad alcuni concerti dal “lato palco”, cioè come musicista, ma avendo davanti pubblico contingentato, distanziato, forzatamente seduto, e impossibilitato a muoversi dal proprio posto. Definirli “concerti” nel senso classico del termine, cui eravamo abituati sino a due anni fa, è davvero molto difficile e già posso ritenermi fortunato ad averli comunque potuti svolgere. Stasera invece è diverso: stasera ci si può muovere, non ci sono posti fissi, si può stare in piedi e andare sotto il palco; e tutte queste piccole cose, piccole solo in apparenza, sono tanti significativi “mattoncini” che poco a poco ci stanno riportando verso una normalità che quasi tendevamo a dare per persa definitivamente. I posti sono ancora ridotti, rispetto alla capienza teorica del locale, ma un numero significativo di persone è presente, e si fa sentire al massimo. Certo, ci sono ancora le mascherine, c’è una certa cautela ancora diffusa nell’evitare eccessivi avvicinamenti alle altre persone, ci sono tanti piccoli segnali che ci fanno capire che l’emergenza non è ancora del tutto conclusa; ma mai come stasera, per la prima volta dopo davvero troppo tempo, ho avuto la sensazione che tutto quello che abbiamo perso dal marzo 2020 in poi stia veramente iniziando a ritornare, poco per volta. E sono sicuro che la stessa, commovente e bellissima, sensazione sia stata comune a gran parte dei partecipanti all’evento di oggi, band comprese.

Il fatto che l’evento si sia tenuto al Druso di Ranica, vicino a Bergamo, in una delle zone più gravemente colpite dal dramma, e in un luogo che ha sofferto come pochi altri le forzate chiusure degli ultimi due anni –solo la grandissima passione e tenacia dei titolari, e una raccolta fondi promossa da artisti e appassionati vari, hanno evitato una chiusura definitiva che sembrava inevitabile– carica ancora più di significato questo avvenimento; una vera e propria ripartenza. Secondariamente, si tratta di una prima volta per gli Edge Of Forever: la band capitanata da Alessandro Del Vecchio ha infatti un disco nuovo da presentare, il validissimo Seminole; in realtà, i dischi da presentare dal vivo sono due: infatti l’emergenza COVID-19, e il relativo lockdown, ha bloccato la band a pochi giorni dalla partenza per la tournée di presentazione dell’allora ultimo album Native Soul, che quindi ha esso stesso qui ed ora il suo battesimo live. Sono più di due anni che il quartetto italiano non sale su un palco, e la voglia di scatenarsi da parte dei ragazzi è visibile sin da subito.

Ed infine, nel mio piccolo, si tratta della prima volta in cui partecipo ad un evento come inviato “ufficiale” di Metallized. Purtroppo, inderogabili esigenze lavorative mi hanno permesso di arrivare al Druso solamente alle 21.45, a pochi minuti dall’inizio dell’esibizione delle Hellfox, opening act della serata. Non vi è stato quindi modo di effettuare una canonica intervista alla band prima del concerto (era già infatti nel backstage a prepararsi), pertanto la chiacchierata piacevolissima con Alessandro Del Vecchio ha potuto svolgersi solamente post concerto, e, ovviamente, per pochi minuti. Sufficienti, comunque, per fare alcune interessanti domande al frontman degli Edge Of Forever, di cui troverete un sunto a fine articolo.



HELLFOX

Puntualissime, alle ore 22.00 iniziano la loro esibizione le Hellfox, quartetto tutto al femminile che “gioca in casa” (sono infatti native del bergamasco) che ha appena pubblicato l’album di esordio The Call. Le ragazze propongono un vigoroso metal, un interessante ibrido che presenta elementi power-trash, soprattutto nelle ritmiche vigorose e serrate, aspetti tendenti al death, o comunque al genere estremo, in special modo le growl vocals della bassista Priscilla Foresti, ben bilanciate dalle bellissime linee vocali pulite, melodiche e potenti della cantante Greta Antico, autentico punto di forza del quartetto. Non mancano elementi di elettronica, presenti sotto forma di sequenze che, in alcuni brani, hanno una importanza non marginale.

Le quattro ragazze sono solamente al loro secondo concerto ma, dopo un avvio nel quale trapela evidente l’emozione, la tensione si scioglie presto e permette loro di mostrare tutto il loro valore e di portare a termine un’esibizione assolutamente convincente, all’interno della quale viene presentato per intero l’album d’esordio, da poco uscito. Le canzoni si presentano fresche, cangianti e decisamente personali, e hanno nella continua variabilità degli stili e delle soluzioni il loro autentico punto distintivo. In effetti, scambiando due parole con Greta a fine concerto – per inciso, ragazza umile, alla mano e piacevolissima – mi ha confermato come sia loro precisa intenzione non legarsi in pianta stabile a nessuno stile specifico, bensì cercare la loro forma espressiva in maniera trasversale e non classificabile. Idee chiare e ottimi risultati, per una band pressoché del tutto esordiente, e che sino a tre anni fa non esisteva; ci sono ancora alcune ingenuità a livello compositivo, ma nulla che l’esperienza e i validi consigli di un produttore non possano limare in breve tempo. Segnatevi il nome Hellfox, non mi stupirebbe diventassero a breve una delle sorprese del nuovo metal tricolore.



SETLIST HELLFOX:

1. Our Lady Of Sorrows

2. Haunted

3. Raising

4. Nothing Really Ends

5. Rebirth

6.Your Name

7. Dead Star

8. Bleeding Machine





EDGE OF FOREVER

Cambio palco rapidissimo (poco più di dieci minuti), ed ecco che gli Edge of Forever irrompono sul palco ed iniziano a scatenare le danze. La partenza è col botto: si inizia infatti con la title track del nuovo album Seminole, una mini-suite di più di otto minuti, uno dei pezzi più complessi ed articolati mai realizzati dal quartetto, ma che dimostra una resa live assolutamente coinvolgente ed efficace. L’hard rock classico ed elegante del gruppo fa da padrone per l’intero concerto ma, oltre che presentare il nuovo disco, i nostri sembrano voler celebrare l’intera loro carriera. Ecco che quindi i brani nuovi come la grintosa Get Up On Your Feet Again, la splendida Shift the Paradigm o la potente Native Soul (dal disco omonimo di due anni fa) si alternano senza soluzione di continuità, o di stile con quelli estratti dai precedenti lavori, tra i quali spiccano Edge of Life, la bellissima Crime of Passion e addirittura il ripescaggio di quella Prisoner che sull’album d’esordio datato 2004 aveva visto la partecipazione del grande Jeff Scott Soto alla voce.

Le doti tecniche ed esecutive del quartetto sono evidenti: il bassista Nik Mazzucconi è l’autentico “direttore di palco” del quartetto, oltre a sciorinare una tecnica non indifferente mostrata in un breve solo, il batterista Marco Di Sfoglia è dotato di un tiro micidiale ed è l’inesauribile motore ritmico della band, mentre il veterano Aldo Lonobile, storico master mind dei Secret Sphere, sforna riff e ritmiche una dopo l’altra, oltre a sfoggiare assoli mozzafiato, seppure in certi momenti un po’ accademici. Chitarristi di tale livello sarebbero oro colato per molte band, anche ben più note e celebrate dei nostri. In quanto al leader, e tastierista (oggi solo in alcuni momenti, ma vi assicuro che il nostro è un musicista d’eccezione dietro ai tasti d’avorio, oltre che un produttore fra i più rinomati della scena) Alessandro Del Vecchio, detta legge sul palco da professionista collaudato e sfoggia una voce davvero superlativa, per timbro, versatilità e capacità di emozionare ed emozionarsi. Sì, perché anche la band stasera è emozionata, e la sua gioia ed il suo coinvolgimento traspirano ad ogni nota: quando arriva la sentita ballad Breath of Life, eseguita da Alessandro dietro le tastiere, si sente in maniera particolare.

Finita questa, come dice giustamente Alessandro, “arrivano le mazzate”: la band si scatena nella potentissima e intricata Wrong Dimension (per chi scrive, il miglior pezzo della serata), chiusa con un vocalizzo davvero strepitoso. La serata volge al termine gli Edge Of Forever salutano tutti sulle note della classica Feeding the Fire, ringraziando tutti i partecipanti e il Druso per l’ottima riuscita dell’evento.



SETLIST EDGE OF FOREVER:

. Seminole

2. Get Up On Your Feet Again

3. Native Soul

4. Edge of Life

5. Shift the Paradigm

6. Carry On

7. Crime of Passion

8. Breath of Life

9. Promised Land

10. Prisoner

11. Wrong Dimension

12. Feeding the Fire



CONCLUSIONI

Una gioia ed una liberazione: questo è stato l’evento di stasera. Un primo fondamentale passo per ritornare ad assaporare quelle gioie che sino a due anni fa davamo per scontate, ma che ora ci sembravano quasi perse per sempre. Un grazie sincero e sentito ad entrambe le band, capaci di regalare uno spettacolo veramente valido; il nuovo disco degli Edge of Forever, Seminole, supera a pieni voti la “prova del palco” e si dimostra, anche nella resa live, il più riuscito e maturo della loro discografia, fino ad oggi. La speranza e il desiderio di Alessandro e della band tutta, è di poterlo finalmente presentare in giro per l’Europa nel corso dei prossimi mesi al fine di valorizzarlo come merita.

Anche se non siete iper appassionati del genere, se vi capiterà di poter vedere dal vivo gli Edge of Forever non lasciateveli scappare: oggi come oggi in Italia (e non solo) non sono in molti a saper offrire uno spettacolo del genere; se poi l’hard rock di matrice classica e melodica è il vostro pane quotidiano, con loro troverete un gruppo che suona con capacità e passione rara.



INTERVISTA AD ALESSANDRO DEL VECCHIO

Come detto in premessa, non si è trattato di una vera e propria intervista, ma di una “chiacchierata fra amici” (anche se ci siamo conosciuti stasera stessa) assolutamente informale con Alessandro, fatta subito dopo il concerto mentre stava firmando le copie del disco per i fans; però sono emersi alcuni spunti di interesse, oltre a farmi scoprire una persona semplice, alla mano, disponibilissima e assolutamente appassionata di ciò che fa.



Il concerto-evento di stasera è speciale per molti aspetti; sia per chi scrive, sia per la band interessata. Si tratta di una prima volta; anzi, di molte "prime volte", tutte speciali.Per prima cosa, si tratta di una prima volta ad un concerto dopo l'inizio della pandemia: chi scrive ha avuto il modo, e la fortuna, di poter partecipare in questo periodo solamente ad alcuni concerti dal "lato palco", cioè come musicista, ma avendo davanti pubblico contingentato, distanziato, forzatamente seduto, e impossibilitato a muoversi dal proprio posto. Definirli "concerti" nel senso classico del termine, cui eravamo abituati sino a due anni fa, è davvero molto difficile e già posso ritenermi fortunato ad averli comunque potuti svolgere. Stasera invece è diverso: stasera ci si può muovere, non ci sono posti fissi, si può stare in piedi e andare sotto il palco; e tutte queste piccole cose, piccole solo in apparenza, sono tanti significativi “mattoncini” che poco a poco ci stanno riportando verso una normalità che quasi tendevamo a dare per persa definitivamente. I posti sono ancora ridotti, rispetto alla capienza teorica del locale, ma un numero significativo di persone è presente, e si fa sentire al massimo. Certo, ci sono ancora le mascherine, c’è una certa cautela ancora diffusa nell’evitare eccessivi avvicinamenti alle altre persone, ci sono tanti piccoli segnali che ci fanno capire che l’emergenza non è ancora del tutto conclusa; ma mai come stasera, per la prima volta dopo davvero troppo tempo, ho avuto la sensazione che tutto quello che abbiamo perso dal marzo 2020 in poi stia veramente iniziando a ritornare, poco per volta. E sono sicuro che la stessa, commovente e bellissima, sensazione sia stata comune a gran parte dei partecipanti all’evento di oggi, band comprese.Il fatto che l’evento si sia tenuto al Druso di Ranica, vicino a Bergamo, in una delle zone più gravemente colpite dal dramma, e in un luogo che ha sofferto come pochi altri le forzate chiusure degli ultimi due anni –solo la grandissima passione e tenacia dei titolari, e una raccolta fondi promossa da artisti e appassionati vari, hanno evitato una chiusura definitiva che sembrava inevitabile– carica ancora più di significato questo avvenimento; una vera e propria ripartenza. Secondariamente, si tratta di una prima volta per gli: la band capitanata daha infatti un disco nuovo da presentare, il validissimoSeminole; in realtà, i dischi da presentare dal vivo sono due: infatti l’emergenza COVID-19, e il relativo lockdown, ha bloccato la band a pochi giorni dalla partenza per la tournée di presentazione dell’allora ultimo album, che quindi ha esso stesso qui ed ora il suo battesimo live. Sono più di due anni che il quartetto italiano non sale su un palco, e la voglia di scatenarsi da parte dei ragazzi è visibile sin da subito.Ed infine, nel mio piccolo, si tratta della prima volta in cui partecipo ad un evento come inviato “ufficiale” di Metallized. Purtroppo, inderogabili esigenze lavorative mi hanno permesso di arrivare al Druso solamente alle 21.45, a pochi minuti dall’inizio dell’esibizione delle, opening act della serata. Non vi è stato quindi modo di effettuare una canonica intervista alla band prima del concerto (era già infatti nel backstage a prepararsi), pertanto la chiacchierata piacevolissima conha potuto svolgersi solamente post concerto, e, ovviamente, per pochi minuti. Sufficienti, comunque, per fare alcune interessanti domande al frontman degli, di cui troverete un sunto a fine articolo.Puntualissime, alle ore 22.00 iniziano la loro esibizione le, quartetto tutto al femminile che “gioca in casa” (sono infatti native del bergamasco) che ha appena pubblicato l’album di esordio. Le ragazze propongono un vigoroso metal, un interessante ibrido che presenta elementi power-trash, soprattutto nelle ritmiche vigorose e serrate, aspetti tendenti al death, o comunque al genere estremo, in special modo le growl vocals della bassista, ben bilanciate dalle bellissime linee vocali pulite, melodiche e potenti della cantante, autentico punto di forza del quartetto. Non mancano elementi di elettronica, presenti sotto forma di sequenze che, in alcuni brani, hanno una importanza non marginale.Le quattro ragazze sono solamente al loro secondo concerto ma, dopo un avvio nel quale trapela evidente l’emozione, la tensione si scioglie presto e permette loro di mostrare tutto il loro valore e di portare a termine un’esibizione assolutamente convincente, all’interno della quale viene presentato per intero l’album d’esordio, da poco uscito. Le canzoni si presentano fresche, cangianti e decisamente personali, e hanno nella continua variabilità degli stili e delle soluzioni il loro autentico punto distintivo. In effetti, scambiando due parole cona fine concerto – per inciso, ragazza umile, alla mano e piacevolissima – mi ha confermato come sia loro precisa intenzione non legarsi in pianta stabile a nessuno stile specifico, bensì cercare la loro forma espressiva in maniera trasversale e non classificabile. Idee chiare e ottimi risultati, per una band pressoché del tutto esordiente, e che sino a tre anni fa non esisteva; ci sono ancora alcune ingenuità a livello compositivo, ma nulla che l’esperienza e i validi consigli di un produttore non possano limare in breve tempo. Segnatevi il nome, non mi stupirebbe diventassero a breve una delle sorprese del nuovo metal tricolore.Cambio palco rapidissimo (poco più di dieci minuti), ed ecco che gliirrompono sul palco ed iniziano a scatenare le danze. La partenza è col botto: si inizia infatti con la title track del nuovo album, una mini-suite di più di otto minuti, uno dei pezzi più complessi ed articolati mai realizzati dal quartetto, ma che dimostra una resa live assolutamente coinvolgente ed efficace. L’hard rock classico ed elegante del gruppo fa da padrone per l’intero concerto ma, oltre che presentare il nuovo disco, i nostri sembrano voler celebrare l’intera loro carriera. Ecco che quindi i brani nuovi come la grintosa, la splendidao la potente(dal disco omonimo di due anni fa) si alternano senza soluzione di continuità, o di stile con quelli estratti dai precedenti lavori, tra i quali spiccano, la bellissimae addirittura il ripescaggio di quellache sull’album d’esordio datato 2004 aveva visto la partecipazione del grandealla voce.Le doti tecniche ed esecutive del quartetto sono evidenti: il bassistaè l’autentico “direttore di palco” del quartetto, oltre a sciorinare una tecnica non indifferente mostrata in un breve solo, il batteristaè dotato di un tiro micidiale ed è l’inesauribile motore ritmico della band, mentre il veterano, storico master mind dei, sforna riff e ritmiche una dopo l’altra, oltre a sfoggiare assoli mozzafiato, seppure in certi momenti un po’ accademici. Chitarristi di tale livello sarebbero oro colato per molte band, anche ben più note e celebrate dei nostri. In quanto al leader, e tastierista (oggi solo in alcuni momenti, ma vi assicuro che il nostro è un musicista d’eccezione dietro ai tasti d’avorio, oltre che un produttore fra i più rinomati della scena), detta legge sul palco da professionista collaudato e sfoggia una voce davvero superlativa, per timbro, versatilità e capacità di emozionare ed emozionarsi. Sì, perché anche la band stasera è emozionata, e la sua gioia ed il suo coinvolgimento traspirano ad ogni nota: quando arriva la sentita ballad, eseguita dadietro le tastiere, si sente in maniera particolare.Finita questa, come dice giustamente, “arrivano le mazzate”: la band si scatena nella potentissima e intricata(per chi scrive, il miglior pezzo della serata), chiusa con un vocalizzo davvero strepitoso. La serata volge al termine glisalutano tutti sulle note della classica, ringraziando tutti i partecipanti e il Druso per l’ottima riuscita dell’evento.Una gioia ed una liberazione: questo è stato l’evento di stasera. Un primo fondamentale passo per ritornare ad assaporare quelle gioie che sino a due anni fa davamo per scontate, ma che ora ci sembravano quasi perse per sempre. Un grazie sincero e sentito ad entrambe le band, capaci di regalare uno spettacolo veramente valido; il nuovo disco degli, supera a pieni voti la “prova del palco” e si dimostra, anche nella resa live, il più riuscito e maturo della loro discografia, fino ad oggi. La speranza e il desiderio die della band tutta, è di poterlo finalmente presentare in giro per l’Europa nel corso dei prossimi mesi al fine di valorizzarlo come merita.Anche se non siete iper appassionati del genere, se vi capiterà di poter vedere dal vivo glinon lasciateveli scappare: oggi come oggi in Italia (e non solo) non sono in molti a saper offrire uno spettacolo del genere; se poi l’hard rock di matrice classica e melodica è il vostro pane quotidiano, con loro troverete un gruppo che suona con capacità e passione rara.Come detto in premessa, non si è trattato di una vera e propria intervista, ma di una “chiacchierata fra amici” (anche se ci siamo conosciuti stasera stessa) assolutamente informale con, fatta subito dopo il concerto mentre stava firmando le copie del disco per i fans; però sono emersi alcuni spunti di interesse, oltre a farmi scoprire una persona semplice, alla mano, disponibilissima e assolutamente appassionata di ciò che fa. Claudio: Ciao Alessandro, innanzitutto grazie mille per l’invito e per la disponibilità, e complimenti vivissimi per lo spettacolo; è stato un concerto davvero appassionante. Alessandro: Grazie a te e a tutti voi, per la partecipazione; ci tenevamo davvero, come puoi immaginare, sia per noi sia per il Druso.

Claudio: I nuovi brani funzionano alla grande dal vivo, e si ha la sensazione che siano un ulteriore step migliorativo rispetto a quanto fatto finora. Alessandro: Era questo il nostro obiettivo e, se l'impressione è questa, significa che lo stiamo realizzando. Questo disco è il secondo con l'attuale incarnazione della band ed è stato realizzato durante questi due anni di pandemia, senza che il disco precedente potesse essere testato dal vivo. Quindi ora davvero è la "prova del fuoco" per noi.

Era questo il nostro obiettivo e, se l’impressione è questa, significa che lo stiamo realizzando. Questo disco è il secondo con l’attuale incarnazione della band ed è stato realizzato durante questi due anni di pandemia, senza che il disco precedente potesse essere testato dal vivo. Quindi ora davvero è la “prova del fuoco” per noi. Claudio: Approfondiamo un momento quanto vi è capitato col primo lockdown e nel resto della pandemia. Alessandro: E’ stato quasi paradossale: eravamo a marzo 2020 e ci mancavano pochissimi giorni alla partenza della tournée di Native Soul, in compagnia degli Harem Scarem, quando come tutti ben sanno si è chiuso tutto. Ci siamo quindi trovati nell’assoluta impossibilità per quasi due anni di svolgere la nostra attività live e di rodare per bene la nuova band. Ci siamo quindi rimessi al lavoro in studio, e Seminole è il frutto di questo lavoro; è veramente il “disco del lockdown” e speriamo che ora sia soprattutto quello dell’uscita dalla pandemia.

Claudio: Proprio la nuova band è uno degli elementi che fanno la differenza, rispetto al passato. Alessandro: Assolutamente sì, si tratta di musicisti fantastici che ho fortemente voluto con me, e con i quali sto riuscendo a creare la band che davvero avevo in testa fin dall'inizio, senza con questo nulla togliere agli altrettanto validi musicisti con cui ebbi modo di collaborare in passato. Nik è con me da diversi anni, ed è un elemento fondamentale per gli Edge of Forever, Marco è una vera e propria forza della natura, in grado di produrre parti di batteria davvero sorprendenti e Aldo è un'istituzione della chitarra metal in Italia: lo volevo con me già da tempo, e mi stupisce ogni volta con la qualità sopraffina dei suoi assoli.

Claudio: Per concludere, quali sono ora le prospettive per i prossimi live? Alessandro: Finalmente la situazione sembra più rosea per il futuro: alcune date in Europa sono al momento confermate per i prossimi mesi ed è in approntamento una tournée con gli FM. Finalmente, se non ci saranno altre brutte sorprese, dovrebbe essere la volta buona per poter riproporre gli Edge of Forever in giro per i palchi europei. Le nuove canzoni da presentare non mancano! Un grazie sincero per il supporto e per la presenza, per tutti noi, soprattutto in questi periodi non facili, è veramente fondamentale. Alla prossima!





