TEN - Un libro di segreti e verità

20/03/2022 (233 letture) Ci sono persone dotate di una aura particolare, un carisma che difficilmente passa inosservato. Gary Hughes è indubbiamente una di queste. Il cantante e compositore ha saputo nel tempo mantenere saldamente il timone della sua band, i TEN , cercando sempre di aggiungere nuovi capitoli di valore a una discografia di alto spessore. La chiacchierata con lui si è presto rivelata di grande interesse e spessore, confermando non solo che si tratta di un vero gentiluomo, ma anche la sua intelligenza e cultura, unite a un entusiasmo e una dignità rare....



Gary Hughes Lizard: Ciao Gary e benvenuto su Metallized! Questa è la prima intervista che facciamo per i TEN e sono davvero felice di averti con noi. Spero che tutto ti stia andando al meglio. Dove vivi al momento e come stai affrontando la situazione causata dalla pandemia? Gary Hughes: Ciao Saverio! E’ davvero un piacere poter fare questa intervista con te. Sto cercando di fare del mio meglio, considerate le circostanze. Vivo nello stesso luogo da più di 16 anni, in un paese fuori dal centro della città e l’esperienza del lockdown mi è stata di grande ispirazione. La pandemia è stata ed è ancora una situazione difficile per tutti noi, ma mi ha dato, allo stesso tempo, l’opportunità di guardarmi dentro. Questa introspezione mi ha permesso di continuare il mio processo creativo, quindi, nonostante tutto, ho vissuto una sorta di luce in fondo al tunnel. Purtroppo, anche se non voglio entrare troppo in concetti politici, non si può dire lo stesso degli sviluppi recenti che ci sono stati in Europa….



Nell’album tocco l’argomento dell’amore corrisposto, la disperazione che provoca il non essere amati e cosa significhi e comporti l’amore eterno. Le parole vanno ascoltate attentamente per essere comprese del tutto, perché ho la tendenza ad abbandonarmi profondamente a questi concetti. Il mio consiglio è quindi di ascoltare le parole con la massima attenzione, perché non compongo mai casualmente i testi. Ogni brano costituisce una storia a sé e vorrei davvero avere un feedback dalle persone, sapere che anche loro hanno vissuto esperienze simili.



Per quanto riguarda i miei gusti in fatto di film, amo quelli storici, fantasy e scientifici, specialmente quelli degli anni ’80. Lo stesso posso dire della letteratura! Ti rivelo che amo perdermi anche nei libri di filosofia. Il binomio tra luce e oscurità mi attrae più di ogni altra cosa; il viaggio della vita è un concetto molto interessante da analizzare. Ci sono tante risposte a cui possiamo attingere, in un argomento come la filosofia.



Discutine con noi sul FORUM Saverio Comellini "Lizard" 3 Il nuovo disco è bello, la voce di Hughes sempre meravigliosa. Tra l'altro lui è proprio la persona gentile e aperta verso i fans che traspare dall'intervista. Che altro dire? Ha composto dei dischi meravigliosi (compresi quelli per Bob Catley e Hugo) e non vedo l'ora di averne ancora. 2 Grande band, grande Gary. Li amo. Grazie Lizard. Spero che vangano in Italia prima o poi. @Lizard: nessuna news in tal senso? 1 Band straordinaria...l'ultimo HBM lo ascolto di continuo,tantissima melodia,ritornelli avvincenti e la voce splendida e profonda di Hughes su tutto,sempre grandi. E se penso che tra poco uscira' un nuovo lavoro sono ancora piu' felice. Grazie Lizard per l'intervista.