DEPECHE MODE - La biografia- Splendori e miseria di una band trasversale

28/03/2022 (392 letture) MA Q-ANTO È BRAVO QUESTO MALINS

Stampata per la prima volta nel 1999 in Inghilterra e via via aggiornata con prima edizione italiana nel 2006, Depeche Mode – la biografia, scritta da Steve Malins servendosi delle testimonianze dei diretti interessati, costituisce un documento interessantissimo. Sia per i fan del gruppo, che per coloro i quali sono interessati ai dietro le quinte della storia di una band di successo e alle vicende personali dei suoi componenti. Redatta da un personaggio qualificato - Malins ha lavorato alle biografie di Duran Duran, Gary Numan, Paul Weller e Radiohead, ha fatto parte della redazione di Q Magazine, ha lavorato con Siouxsie, Sparks e ha rappresentato John Foxx e lo stesso Numan - l’opera in questione è scritta certamente in maniera meticolosa. Partendo dagli inizi della parabola artistica del gruppo e da quelle personali dei musicisti, il libro ne racconta l’ascesa e le cadute, rendendosi particolarmente interessante quando affronta la parte riguardante gli anni Novanta. Gli esaurimenti nervosi, le droghe, gli split e gli eccessi vengono pertanto menzionati senza sconti. Così come la forza dimostrata nel rialzarsi e nel riprendere un cammino tutt’ora in corso con successo planetario. Non manca la cronaca delle prove soliste di Gahan e Gore, pure questa più che interessante per gli appassionati.



MONCA, MA VALIDA

Nonostante questo scritto sia già conosciuto, la lettura di Depeche Mode – la biografia risulta certamente piacevole e Malins si esprime con cognizione di causa, mostrando conoscenza dell’ambiente in cui si muove. In questo senso, chi non avesse letto le precedenti edizioni (in questa sono state incluse anche le prefazioni alla prima e alla seconda edizione italiana), potrà certamente trarre godimento dall’opera in questione. Quel che però non si capisce è perché l’uscita in analisi non contenga alcun aggiornamento recente. La parte biografica si conclude infatti col capitolo Come Back, 2006 – 2013 contenente i dettagli sulla realizzazione di Delta Machine, seguito da una discografia aggiornata a Spirit del 2017. Visto che questa riedizione è uscita pochi mesi fa, però, sarebbe stato teoricamente facile e certamente opportuno incaricare qualcuno (magari lo stesso Malins) di scrivere un breve aggiornamento o una ulteriore prefazione che inserisse qualche riferimento ad hoc. Giusto per portare lo scritto ai nostri giorni. Probabilmente, a giocare un ruolo negativo in questo senso saranno stati problemi di diritti, economici e forse certi mutati assetti editoriali (è una mia speculazione, sia chiaro), ma è un dato di fatto che la lettura si concluda così con un po’ di amaro in bocca e un senso di incompletezza causato dalla lacuna di cui sopra. Peccato, ma per il resto rimane un’opera molto valida.



::: ::: ::: RIFERIMENTI ::: ::: :::

TITOLO: Depeche Mode – la biografia

CASA EDITRICE: Officina di Hank

AUTORE:: Steve Malins

COLLANA: Voices

FORMATO: 14,8x21

PAGINE: 312

PREZZO: Euro 19,00

ISBN: 9791280133267





Libro sicuramente interessante. La band la adoro e fino a Delta machine compreso ho tutto. Purtroppo mai visti dal vivo. Son 10 anni e più che ci provo, na non ci sono mai riuscito. 5 sono dei musicisti pazzeschi. Martin Gore ed andrew fletcher suonano e compongono divinamente (soprattutto gore). Dave, oltre alla voce, ha una potenza sul palco unica. riesce a tenere nelle sue mani una platea sterminata. grande band, veramente. 4 Concordo con testamatta ed aggiungo che un personaggio come Dave Gahan ha in sè un attutudine rock alla pari di chi suona quel preciso genere. Oltre alla bravura mi ha sempre affascinato quella sua anima "dannata" 3 Acquistai il libro quando uscì ed effettivamente è una lettura particolarmente interessante, scritta bene e raccontata con passione. Per chi ama i DM è praticamente una lettura obbligatoria. 2 caspita, vero! 1 Non conosco il libro e non credo lo acquisterò ma approfitto di questo spazio per dire che spesso mi sono chiesto come mai una band come i Depeche Mode (che seguo dai tempi di Violator, di cui posseggo tutti gli album e che ho anche visto dal vivo nel 2006) non abbia mai trovato spazio nello sterminato database di Metallized (lo dico assolutamente senza nessuna pretesa critica, sia chiaro) che ha sempre dimostrato elasticita', fuori da assurdi paletti che spesso leggo alcuni pretenderebbero, e libertà nello scegliere gli album da recensire. Insomma secondo me qualche album dei Depeche Mode non sfigurerebbe affatto. Infatti credo che questa "mancanza" sia solo frutto drl caso e non di una scelta editoriale.