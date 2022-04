Vampyria: Ciao Wildness Perversion, benvenuto su Metallized! Io sono Asia e sono davvero onorata di averti qui come ospite sulla nostra webzine. Anzitutto i miei migliori auguri per questo nuovo anno sperando sia davvero migliore dei precedenti. Come stai?

: Ciao a te e grazie dell’intervista, tutto okay grazie Dobbiamo cercare di ricominciare dopo questi due anni che hanno devastato il mondo dei concerti e dello spettacolo in generale.

Vampyria: Quanta ‘’religiosità oscura’’ è rimasta nell’animo dei Mortuary Drape e nel tuo cantato?

: Per quanto mi riguarda tutto è come un tempo, non mi sento particolarmente cambiato nonostante gli anni siano trascorsi abbastanza rapidamente. La parte oscura di ognuno di noi è messa alla prova ogni volta che si presenta un nuovo album, i nostri seguaci sembrano sempre contenti di quello che si propone quindi credo sia la giusta strada da percorrere.

Vampyria: Ho avuto l’onore di ascoltare in anteprima e recensire il nuovo Wisdom - Vibration – Repent. A cosa allude il titolo del disco? C’è un collegamento tra le cinque canzoni?

: Ecco il significato del titolo:Wisdom, la maturazione spirituale ormai consolidata. Saggezza.Vibration, la musica intesa come sensazioni e vibrazioni. Il suono.Repent, ripensamento agli errori commessi da questo mondo.Wisdom e Repent contengono 6 lettere mentre invece Vibration è composto da nove lettere, Il numero 6 evoca la prova iniziatica e l'impegno attivo dell'iniziato a seguire la via dell'elevazione spirituale, mentre invece il 9 è il numero della generazione e della reincarnazione.

Vampyria: > I Mortuary Drape rompono un silenzio discografico durato otto anni, certo il tempo non conta ma da Spiritual Indipendence, split e compilation a parte, cosa è successo nel frattempo?

: Sono successe molte cose in realtà, ma non tutti sono profeti in patria e le cose si sanno con il contagocce, abbiamo fatto molti concerti singoli ed importanti festival esteri e ben cinque tour tra Europa e sud e nord America. Siamo molto soddisfatti, la nostra intenzione era quella di fare molto di più ma purtroppo non riuscendo ad avere disponibilità per stare via molto tempo ci siamo dovuti avvalere di musicisti session che hanno dato il cambio a parte di noi per dare la possibilità alla band di fare più apparizioni live possibili.

Vampyria: Siete da poco entrati nel roster della Peaceville Records, etichetta importantissima per la musica estrema: cosa rappresenta per i Mortuary Drape?

: Abbiamo avuto diverse offerte ma quella che ci dava più garanzie a livello di distribuzione e visibilità è stata la, abbiamo già avuto a che fare con loro per le ristampe di due nostri vecchi album in precedenza usciti per un’altra etichetta, era necessario fare una ristampa di uno di questi album e sono stato contattato nuovamente per dare loro l’ok. In quell’occasione mi è stato chiesto quali erano i progetti futuri per la band e dopo aver spiegato quello che avevamo in programma ci hanno inviato un’offerta per un mini e due full album e da lì è partito tutto. Siamo sicuri che faranno il massimo possibile per la nostra band, non sappiamo ancora quali saranno i risultati ma loro certamente avranno fatto le giuste considerazioni e sanno sicuramente quali sono le nostre potenzialità. Per noi ovviamente è un ennesimo traguardo ma non ci fermeremo, abbiamo ancora tanto altro da fare e presto avrete la possibilità di sentire.

Vampyria: Trentasei anni di tetra ed onorata carriera, guardandoti indietro riscriveresti e suoneresti le stesse cose allo stesso modo? E della tua discografia passata, quale album rappresenta di più la realtà dei Mortuary Drape

: Tutto è andato secondo le sensazioni del momento, anche oggi l’approccio nelle composizioni dei brani è identico a prima, posso ritenermi soddisfatto di quello che è stato fatto, non amo molto guardare il passato, mi piace piuttosto guardare avanti e fare quello che al momento viene spontaneo. Ogni giorno è buono per creare nuove atmosfere, ogni canzone è piena di mie e nostre esperienze e tutto quello fatto in passato mi ha fatto arrivare dove mi trovo oggi. Non esiste un particolare album che ci rappresenta, la cosa giusta da dire è che molte canzoni apparse nei nostri album raccontano dello speciale spirito che avvolge il Drappo e rappresentano un puzzle che piano piano sarà terminato, magari anche col passaggio a miglior vita, chissà.

Vampyria: >Wisdom - Vibration - Repent ha una produzione e un songwriting di ottima fattura: cosa ha influito particolarmente in questo mini-album?

: I quattro nuovi brani sono composizioni con testi che trattano dei nostri soliti argomenti che sono un classico nel nostro stile. Sonoricamente siamo riusciti a mantenere un filo conduttore con l’album precedente Spiritual Independence, intendo come utilizzo di suono vero e proprio e anche come tecnica di acquisizione ed attrezzatura usata, lo studio di registrazione è sempre lo stesso ed anche il fonico. Il giusto legame trae questo mini è sicuramente il brano

Vampyria: Sono finalmente ritornate le vecchie atmosfere black occult metal ed ho notato una sorta di ritorno alle origini in queste nuove tracce, in particolare Circle Zero e Where Everything Falls. Impeccabile la cover dei Mercyful Fate! Puoi dirci di più su queste scelte?

: Come voglio nuovamente ribadire non ci siamo mai posti la condizione tassativa di fare ogni album identico come atmosfere a quelli precedenti, le nostre sono sensazioni e come tali possono variare non solo ogni album ma anche in ogni singola canzone presente sullo stesso supporto. In particolare, il brano cover è stato scelto perchéè l’album che ha messo d’accordo tutti noi per scegliere una canzone e rendere omaggio ad una storica e grande band che non ha bisogno di presentazioni, non è la classica cover per riempire una release, al contrario è nato tutto per caso e perché quell’album merita molto e non ha avuto il giusto interesse rispetto ad altri più blasonati album dei, quindi perché non farla.

Vampyria: State già lavorando ad un nuovo full? Se sì, quanta aria occulta di questo macabro EP ci troveremo?

: Il lavoro in questi ultimi due anni di stop ha dato vita a 11 nuove canzoni che andranno sul prossimo nuovo full-album, le stiamo già preproducendo presso idi Alessandria (Italia), alcune persone che hanno sentito qualche brano dicono che questo potrebbe essere il seguito del nostro. In realtà potevamo registrarli già alla fine del 2020 ma abbiamo preferito fare uscire il mini-album perchè sarebbe stato un danno uscire con un full-album durante questa emergenza e non poterlo supportare in sede live. Vediamo come procederà l’Italia nei prossimi mesi e se tutto andrà meglio decideremo se buttarlo fuori entro il 2023 o se anticipare.

Vampyria: Nella composizione strumentale di questo EP, oltre alla tua mano sinistra, quanta partecipazione e quanto contributo c’è stato da parte dei membri della band?

: Di solito i nostri brani nascono molto spontaneamente senza forzature di nessun genere, quasi sempre partono da una mia proposta e anche qualche altro componente della band si adopera a presentare qualche brano, in seguito tutta la band contribuisce alla stesura dei brani e gli arrangiamenti. Ormai sono 12 anni che collaboro con tre fedelissimi al Drappo mentre invece il batterista è l’ultimo arrivato e si sta inserendo e adattando ai nostri ritmi e metodi di lavoro.

Vampyria: La chiave del vostro successo è sempre stato trovare il giusto connubio tra heavy e black, ma avete mai pensato di stravolgere completamente il sound ed il concept dei Mortuary Drape?

: Abbiamo avuto diverse offerte da etichette che erano disposte ad affiancarci a produttori che non ci sono piaciuti da subito, iniziavano a voler cambiare sonorità, metodi di lavoro e anche tematiche Abbiamo subito rifiutato di lavorare in quel modo perché il drappo ha una personale identità e non ha senso cambiare solo perché arriva l’etichetta che crede di conoscere la band quando invece il solo scopo è quello di rovinarti.

Vampyria: Spero in un futuro molto prossimo di potervi rivedere live, perché ogni volta è un’esperienza mistica.

: Presto torneremo sul palco dello Slaughter club di Paterno Dugnano in occasione dell’ Easter Disaster Fest il 17 aprile e a Vicenza, il 23 aprile per il The Tower Fest. Abbiamo una scaletta di brani molto interessante, ne suoneremo un paio del nuovo mini album, abbiamo selezionato altri brani presi da tutti gli album, i cavalli di battaglia che tutti vogliono sentire. Ogni volta non riusciamo mai ad accontentare tutti i nostri seguaci, abbiamo circa 100 canzoni e non si possono suonare tutte, cerchiamo di non fare troppe parole durante il concerto e tendiamo a riempire il tempo a nostra disposizione con una canzone in più al contrario di quelle band che non avendo canzoni a sufficienza tendono a parlare tra una canzone e l’altra. Siamo sicuri che questa scaletta possa andare bene per chi è a digiuno del Drappo da ben 2 anni.

Vampyria: Voglio davvero ringraziarti per il tempo che hai dedicato a questa intervista. Vuoi dire qualcosa ai nostri lettori? Invitarli magari con poche parole ad ascoltare questo nuovo EP?

: Provate ad assaggiare questo mini album prendendovi il tempo di capire perché abbiamo aspettato tanto tempo prima di uscire con qualcosa di nuovo, questo è solo una piccola anticipazione di quello che sarà il nostro prossimo full album per. Vi aspettiamo ai nostri prossimi concerti, abbiamo bisogno di tornare alla normalità, tornare a respirare musica insieme ai colleghi musicisti e al nostro pubblico. Vi aspettiamo sotto al palco.