Intervista

RANDY BURNS - Il produttore dei Miti

12/04/2022 (58 letture) Ha prodotto capolavori del calibro di Peace Sells... But Who's Buying?, Seven Churches, Coma of Souls o Handle With Care e, per via della pandemia, ha deciso di tornare in attività. Abbiamo scambiato quattro parole con il leggendario Randy Burns .



Maxmad: Signor Burns, grazie per aver accettato il nostro invito. Randy Burns: È un piacere essere qui. Grazie a voi per aver pensato a me.



Maxmad: Le piace ancora parlare di musica o l'argomento comincia a diventarle noioso? Randy Burns: Assolutamente no. Parlare di musica per me resta sempre un piacere.



Maxmad: Cos'è la musica per Randy Burns? Randy Burns: La musica è arte. Ma anche un lavoro. Direi che è anche intrattenimento. In definitiva è il modo con il quale spendo il mio tempo.



Maxmad: Tempo fa ho letto che lei è stato un buon chitarrista. Corrisponde a verità questa cosa? Randy Burns: Negli anni '70 ero il chitarrista di una band che suonava cover e non ero affatto male. Paragonarmi però con gli standard attuali dei chitarristi metal non sarebbe affatto possibile. Io ero un buon chitarrista, nel metal ci sono dei fenomeni delle sei corde.



Maxmad: Perché poi non ha scelto di proseguire la sua carriera di chitarrista? Randy Burns: Pur essendo stato un professionista per gran parte degli anni '70, con la band ci siamo limitati a suonare a qualche evento, nei club ed in alcuni bar. Questo mi ha permesso di racimolare un po' di denaro prima che diventassi un ingegnere del suono.



Maxmad: Quando e come ha incontrato l'heavy metal per la prima volta? Randy Burns: Nel 1969, quando uscì l'album dei Black Sabbath, avevo 15 anni e ne restai impressionato. Iniziai ad imparare tutte le parti di chitarra e provai a suonare la maggior parte dei pezzi che erano in quell'album. Quel disco fu davvero uno shock nella mia vita di adolescente.



Maxmad: Lo posso immaginare, certo che sì. Signor Burns, dando uno sguardo al suo curriculum sono rimasto impressionato. Lei è riuscito a lavorare con gente assolutamente assortita. Si passa dalle produzioni con i Megadeth e si arriva ai lavori con George Benson. Credo che questo significhi avere realmente una "mente aperta", nonché un particolare feeling per la buona musica, poco importa che sia metal estremo o jazz. Randy Burns: Sì, effettivamente ho lavorato con tanti artisti e non tutti appartenenti al mondo heavy metal. Ma la maggior parte del mio lavoro l'ho dedicato proprio alla musica estrema. In particolare, al thrash metal ed al death metal. Ricordo ancora il tempo dell'incisione dell'album di George Benson che hai citato. Venne registrato nei Music Grinder Studios ad Hollywood e io ricoprivo il ruolo di secondo ingegnere. Fu un'esperienza molto interessante. La ricordo come fosse ieri.



Maxmad: Sicuramente essere l'ingegnere del suono di band o artisti così celebri comporta una responsabilità enorme. Come si difende dallo stress di una vita così intensa? C'è un segreto nel suo stile di vita? Randy Burns: Mi sono disintossicato dall'alcool nel 1989 e non ne consumo più di alcun tipo. Non assumo più droghe. Medito ogni giorno e cerco di mangiare in modo sano. Faccio un po' di ginnastica e mi preoccupo di dormire a sufficienza. Insomma, sono diventato un bravo ragazzo (ride, n.d.r.). Dopo gli eccessi di un tempo, adesso vivo in modo diverso.



Maxmad: Ha mai lavorato con qualche artista italiano? Randy Burns: Sfortunatamente no, non mi è mai successo. Un vero peccato perché mi piacciono l'Italia e gli Italiani.



Maxmad: E allora dopo questa risposta, azzardo un'altra domanda. Quale è la sua città italiana preferita e quale è il piatto italiano che gradisce di più? Randy Burns: Adoro Firenze e se dovessi scegliere un piatto direi la pizza napoletana, quella un po' alta e morbida, senza ombra di dubbio.



Maxmad: So che può essere difficile rispondere, ma c'è un album della cui produzione di lei va maggiormente orgoglioso rispetto a tutti gli altri? Randy Burns: La risposta è immediata ed è tutt'altro che difficile. Quell'album è Peace Sells dei Megadeth. È ancora un lavoro incredibile. Suona ancora così attuale.



Maxmad: Concordo pienamente. Quale album le verrebbe voglia, dopo averlo ascoltato oggi, di produrre in modo diverso, magari perché adesso il suono non la soddisfa più appieno? Randy Burns: Bella domanda. Me la cavo così, dicendo che tanti di quelli che ho prodotto vorrei mixare in maniera diversa o semplicemente dare un suono diverso. Sono tanti, troppi che davvero non li ricordo (ride, n.d.r.).



Maxmad: E c'è un album da lei prodotto che ascolterebbe senza fine per quanto le piace? Non vale dire Peace Sells dei Megadeth! Randy Burns: C'è un lavoro che, a prescindere dal mio contributo, credo sia un album che potrebbe girare ininterrottamente nel mio stereo, è Return to Metalopolis di Chris Poland.



Maxmad: Wow! Questa risposta davvero non me l'aspettavo! Dunque, vediamo. La band più puntuale in sala prove e la più ritardataria? Randy Burns: Oh Dio, non mi ricordo questi dettagli. Ma sai, loro sono "artisti". Professionisti sicuramente, ma pur sempre sbadati come ogni artista è (ride, n.d.r.)



Maxmad: Ha mai rifiutato di produrre un album e poi si è pentito di questa scelta? Randy Burns: No! Mai! Ci sono un sacco di produzioni che non ho fatto, ma nessuna che mi possa far dire che ho del rimpianto.



Maxmad: Nel panorama heavy metal, Lei ha una band a cui è legato più di altre? Randy Burns: Mmm domanda tosta. Dei gruppi in circolazione mi piacciono molto i Five Finger Death Punch, gli In this Moment ma anche i Kobra and the Lotus. Sono anche molto affascinato da alcune band progressive come i Dream Theater ed i Blackbriar. Mi piacciono anche molto le metal band con la voce femminile e sarebbe un piacere per me poter lavorare con qualcuno di loro.



Maxmad: Credo che sia naturale che un artista impari tante cose da lei. È capitato il contrario e cioè che lei abbia imparato qualcosa dalle band con le quali ha lavorato? Randy Burns: Sì, certo! Anzi a dirla tutta io ho sempre imparato tanto da tutte le band con le quali ho collaborato.



Maxmad: Signor Burns, stiamo vivendo un periodo difficile. Il Covid ha scombussolato le nostre vite. Stiamo provando un po' tutti ad attraversare indenni questo periodo. Lei come ha trascorso il lockdown? Randy Burns: Sono stato molto a casa. Ho lavorato tanto al computer ed è stato quello il momento in cui mi sono determinato a tornare a tempo pieno nel mondo della musica come ingegnere del suono. Ho venduto la mia casa in Oregon e ne ho comprata una assai più piccola in New Mexico. Quindi la pandemia mi ha dato nuova vitalità. È stato un periodo di riflessione e di cambiamenti.



Maxmad: Sembra che la "guerra fredda" stia tornando. Nuovamente U.S.A. e Russia sono in pessimi rapporti. L'Ucraina è stata invasa. Che opinione ha in proposito? Randy Burns: L'unica cosa che spero è che i Russi si trovino un nuovo leader e si sbarazzino di Putin. I pessimi rapporti non sono tra gli americani e i russi. La gente non ha colpe. Una profonda inimicizia esiste tra gli Stati Uniti d'America e il signor Putin.



Maxmad: Come immagina la sua vita quando sarà stanco di lavorare nel mondo della musica? Randy Burns: Sono diventato vedovo da poco. Mia moglie è morta di cancro nel febbraio 2020. Quando sarà il tempo di smettere di lavorare, il mio desiderio è quello di vivere vicino ai miei due figli, magari di non rimanere solo e di trovare un'altra partener con cui convivere. Quello che vorrei è di passare tutto il mio tempo con i miei figli e con la mia famiglia e, perché no, mi piacerebbe diventare nonno.



Maxmad: Ho ancora una domanda, che ho lasciato per ultima proprio per gustarmi la risposta. A cosa sta lavorando adesso? Randy Burns: Lo sapevo che me lo avresti chiesto (ride, n.d.r.). Era una domanda che aspettavo prima (ride, n.d.r.). Sto lavorando al nuovo album dei Leatherwolf. Ma non dirlo a nessuno (ride, n.d.r.).



Maxmad: Grazie signor Burns. Ho sempre desiderato intervistarla. Adesso posso dirglielo, per me lei è davvero un mito. Se tanta buona musica ho ascoltato è perché questa è stata divinamente prodotta da lei. Randy Burns: Wow! Che belle parole! Grazie davvero.



Maxmad: Mandi un saluto ai nostri lettori di metallized.it Randy Burns: In questo momento nella mia testa c'è la gente dell'Ucraina. Spero che i lettori di metallized.it non si girino dall'altra parte e che abbiano anche loro a cuore le sorti di quella povera gente. Spero che si possa vivere in pace. Gloria all'Ucraina.





