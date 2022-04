GIRISH AND THE CHRONICLES - Quando gli eroi dell’hard rock oltrepassano i confini

18/04/2022 (172 letture) Frontiers Records, nel 2022 gli indiani Girish and the Chronicles sono tornati al centro dell’attenzione col convincente album Hail to the Heroes. Abbiamo scambiato quattro chiacchiere col frontman riguardo la loro ultima fatica e Girish Pradhan non si è sottratto dal dispensare aneddoti interessanti sulla composizione delle tracks .



Freschi di nuovo contratto con la, nel 2022 gli indianisono tornati al centro dell’attenzione col convincente album. Abbiamo scambiato quattro chiacchiere col frontman riguardo la loro ultima fatica enon si è sottratto dal dispensare aneddoti interessanti sulla composizione delle tracks . Togno89: benvenuto su Metallized! Parliamoci chiaro, ho ascoltato il vostro nuovo album ed è una bomba! Sembra un disco prodotto nel 1989. Ma come fate? A livello di produzione qual è il vostro segreto per raggiungere un sound simile? Girish: grazie mille per l'intervista! Immagino che abbia tutto a che fare con il nostro amore per il suono degli anni '80. Adoriamo davvero le vibrazioni straordinarie di quell'epoca. Anche se amiamo lo stile di mixaggio moderno e cristallino, abbiamo pensato che scavare nel vecchio sound, con un pizzico di mixaggio moderno, gli avrebbe conferito un carattere unico. Ci sono state molte prove ed errori e trovare il sound giusto è probabilmente una ricerca senza fine. Ad ogni modo, probabilmente il suono grasso del rullante, con tonnellate di riverbero, ha aiutato molto.



: subito dopo il nostro secondo album, avevamo registrato una versione grezza dell'intro e del riff principale che, tuttavia, non erano affatto correlati (spesso continuiamo a registrare e archiviare idee). Mentre stavo provando, mi sono reso conto che il riff poteva trasformarsi in un buon “inno”. Ne abbiamo discusso e abbiamo iniziato a lavorarci. Avevo già iniziato a immaginare il ritornello mentre avanzavamo sulla cornice della canzone. In un certo senso abbiamo inventato prima la melodia del ritornello;sono state le prime parole che mi sono venute in mente, mentre costuivamo la parte strumentale del ritornello. Abbiamo deciso in quel momento che la canzone doveva essere un tributo alle grandi band degli anni '80. L'idea era fissata, ma mi ci è voluto molto tempo per scrivere il testo, perché volevo che fosse molto metaforico con un significato più profondo. La scomparsa del grandeha innescato alcune battute, soprattutto nelle prime righe della canzone. Sembrava anche descrivere lo stato del mondo in quel momento. Tutto sommato, è una canzone che parla del nostro rispetto nei confronti di tutte queste band, che hanno ispirato un gruppo di ragazzi dall'altra parte del mondo a prendere in mano le chitarre ed essere per sempre immersi nel meraviglioso mondo della musica. Allo stesso modo parla del fatto che non ci arrenderemo mai. Abbiamo deciso collettivamente chesarebbe stato il titolo perfetto per l'album. Togno89: quali sono i vostri riferimenti? Chi sono gli “eroi” che ascoltavate da ragazzi e che ancora oggi vi ispirano? Girish: è davvero una domanda difficile a cui rispondere. Ovviamente gli Iron Maiden saranno sempre in cima alla nostra lista; ci ispirano. Poniamo in alto anche Dokken, RATT, Van Halen, Scorpions, Europe e tutte le band di quell'epoca. Sono dei musicisti fantastici e questo è qualcosa che nessuno può negare. Il fatto che la loro musica abbia raggiunto l'Himalaya e che abbiamo finito per incentrare la nostra carriera su tale musica è davvero pazzesco.



: ovviamente è diverso, in molti modi: entriamo in una zona completamente diversa mentre creiamo ballate, rispetto a quando componiamo tracce pesanti e veloci. Ci sarà sempre una parte di noi incline a fare ballate: immagino fosse una parte integrante delle band con cui siamo cresciuti. Togno89: credete che i singoli pubblicati finora di Hail to the Heroes siano esemplificativi per far capire la vostra musica a chi ancora non vi conosce? Girish: penso di sì, sono una buona introduzione. Quelle canzoni rappresentano il tema centrale della band. Inoltre, mentre le persone ascoltano l’album per intero, con brani come Shamans of Time, possono sempre “aspettarsi l’inaspettato”.



Yogesh stava suonando la batteria quel giorno e gli ho chiesto di seguire un riff casuale, che avevo appena inventato. Quello è stato l'inizio dell'intera parte progressive della canzone. Non volevo seguire nessuna regola in quel momento. Per aumentare la follia, ho anche aggiunto una sequenza che è nella sequenza numerica di Fibonacci, combinata con qualcosa che suona come una particolare scala giapponese e Suraz l'ha eseguita perfettamente, insieme alle altre scale. Tutto sommato questa canzone è stata qualcosa che non abbiamo realizzato in modo pianificato; era più come la casualità che prendeva il sopravvento.



: grazie! Sì, ci lavoriamo insieme anche se ho una particolare abitudine di "scavare l'oro musicale" dai miei compagni di band ahah! A volte lavoriamo per ore su una singola cosa, finché non ci sentiamo come se avessimo trovato il tesoro. Quindi sì, ogni strumento conta molto per noi e se qualcuno di noi ha delle grandi idee facciamo del nostro meglio per tirarle fuori l'uno dall'altro. Togno89: riguardo l’ultimo feat. è bello che abbiate questo rapporto professionale con un grande batterista come Chris Adler. Quanto ha influito la sua presenza su Rock’n’Roll Fever? Mi sembra che picchi di brutto Girish: è davvero meraviglioso essere associato a uno dei più grandi batteristi della storia del metal. Ovviamente volevamo che il suo caratteristico drumming influenzasse la canzone. Sebbene la struttura di Rock’n’Roll Fever esistesse già, Chris ha cambiato completamente il suono e lo stile dell'intera canzone in qualcos'altro, nel miglior modo possibile.



: sì, abbiamo lavorato alle demo e probabilmente usciremo con qualcosa entro la fine dell'estate. Togno89: facciamo un passo indietro... nel 2020 Rock the Highway vi ha fatto conoscere a livello internazionale, ma quanto è stato difficile emergere in India? Di certo non un Paese con una cultura rock e metal paragonabile a quella americana o europea. Girish: la scena è sempre esistita in India, anche se lo stile dell'hard rock degli anni '80 era quasi morto. Infatti quando abbiamo fondato la band, il nostro obiettivo principale era quello di far rivivere il classico hard rock e il suono rock/metal degli anni '80. Anch’io ho sempre voluto cantare quello stile più di ogni altra cosa. Questo potrebbe effettivamente averci aiutato a ottenere molti riconoscimenti, poiché per la nostra generazione non c'è quasi nessun'altra band che attinge da quel sound. Questo ci ha reso unici in molti modi, anche se dovevamo dipendere molto dalle cover delle canzoni, ma anche questo è servito come punto di forza per la band. Quindi fare questo ci ha reso unici nel Paese per quanto riguarda la nostra generazione, specialmente nel decennio del 2010. Perciò sì, abbiamo sicuramente un buon seguito in India e probabilmente è arrivato al punto in cui, se qualcuno pensa di ascoltare una band con quel tipo di suono, Girish and the Chronicles è il primo nome che gli viene in mente.



: abbiamo fatto un paio di spettacoli a marzo 2020, poco prima dell'inizio della seconda ondata e poi direttamente a novembre 2021, al festival UrRock in Svizzera. Purtroppo non c'erano molti concerti e non ci è mai piaciuta l'idea di esibirci dal vivo virtualmente e tutto il resto . Togno89: adesso la situazione sembra migliorata. Avete già pensato a qualche data in Europa e soprattutto in Italia? Girish: ci auguriamo di sì. È un processo lento, ma vedo cose del genere accadere a poco a poco. Immagino che alla fine avremo bisogno di un'agenzia europea ben collegata che possa vedere il potenziale della band e pianificare un tour su larga scala. Speriamo davvero di diventare un moniker regolare in Europa, perché sicuramente lo desideriamo.



Togno89: il nostro tempo è finito. Grazie mille per questa intervista. Vuoi aggiungere qualcosa o salutare i tuoi fan in Italia? Girish: grazie mille a tutti per aver supportato il nostro nuovo album. Lavoreremo sodo e verremo in tournée in Italia ogni volta che potremo. Non vediamo l'ora di fare rock con tutti voi!





Discutine con noi sul FORUM Federico Tognoli "Togno89" 3 ...ottima intervista....mi hanno incuriosito...soprattutto perche' provengono da un posto....cosi' lontano...e inusuale per chi ascolta rock/metal...fa piacere che che la scena mondiale sta crescendo...anche dove nessuno se l' aspetta.... 2 Spero abbiano un buon successo nel loro paese. A me scassano le palle dopo 6 secondi, però sono comunque bravi e dal vivo sapranno il fatto loro. Yeah! 1 scusami ma di che successo in India parli nell'articolo? canzone con piu visualizzazioni non arriva manco a un milione in un paese con piu di un miliardo di abitanti? Roba che in italia gli stessi numeri li fanno gruppi folk della mia città che al di fuori di essa non conosce nessuno