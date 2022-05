Live Report

Una settimana estremamente produttiva a livello di concerti si conclude con la performance dei Messa, nome ormai di punta nel panorama doom metal moderno. La band padovana ha da poco pubblicato il suo terzo album, Close, ed è già impegnata in tour – da segnalare lo slot al Roadburn Festival – per la sua promozione. C'è molto pubblico che attende l'inizio della serata, segno che il nome di questa band si è fatto una reputazione importante, registrata soprattutto in sede live.



VADVA

Ad aprire le danze poco dopo le 21:30 tocca al progetto strumentale Vadva. Il trio, formato dal chitarrista Alessio Cortelloni, il bassista Matteo Bassoli e il batterista Ivan Borsari, propone un math-rock molto dinamico e divertente. I vari brani suonati alternano fasi più tecniche e progressive con tempi dispari e assoli contorti ad altri momenti più rilassati e psichedelici. Il basso e la chitarra sembrano dialogare fra di loro ma ognuno dei due strumenti ha la possibilità di ritagliarsi uno spazio da protagonista per un assolo o un riff mentre la batteria detta il tempo in maniera sì dinamica ma precisa. La scaletta, formata da brani presenti sul loro debutto Tordo, scorre senza annoiare il pubblico e termina dopo una quarantina di minuti di esibizione.

Dopo la fine della loro esibizione, non si poteva evitare di annotarsi il loro nome e di passare al banchetto del merch per alcuni acquisti.



MESSA

Sono da poco passate le 22:30 quando, senza nessuna introduzione, entrano in scena gli headliner della serata. I Messa esordiscono con il brano If You Want Her to Be Taken, estratto dal loro ultimo disco, Close. Il pezzo è l’epitome perfetta del genere suonato dei Messa: un doom ipnotico capitanato dalla voce di Sara. Tuttavia, verso metà brano, il microfono è stato vittima di un problema tecnico che non ha permesso al pubblico di sentire la sua voce; un inconveniente che ha penalizzato sfortunatamente anche la successiva Dark Horse. Nonostante tutto si sia risolto verso la fine del secondo brano, l'esecuzione è rimasta ottima e la band non ha sbagliato niente. Se con Dark Horse la band ha mostrato la sua capacità nei brani più tirati, è con Suspended che invece ha voluto evidenziare la propria bravura nei pezzi più lenti e psichedelici. Il brano è caratterizzato da un assolo jazz di Alberto che ha reso evidente come questo genere sia un’influenza fondamentale per il gruppo. Lo show successivamente è proseguito con Leah, primo singolo estratto dal precedente Feast for Water. Il pezzo è un classico brano doom dove il muro sonoro del duo formato dal batterista Rocco e il bassista Marco ha investito il pubblico della Tenda, già ipnotizzato dal cantato di Sara. Dopo un intermezzo con il brano Pilgrim, la band è ritornata a Feast for Water con She Knows/Tulsi, coppia di brani - eseguita uno di seguito all'altro - che ha tutte le carte in regola: psichedelia anni '70 e doom, ma anche blast beat e parti molto veloci, il tutto sovrastato ancora una volta dalla potente voce di Sara, che mostra come le sue capacità vocali sentite in studio siano ottime anche in sede live, così come quelle del resto del gruppo. L'esibizione si è conclusa con Rubedo, che lascia sulla faccia del pubblico della Tenda segni di soddisfazione per la serata.



L'ottimo lavoro realizzato per i suoni, a parte il prontamente risolto problema del microfono iniziale, ha permesso alle persone presenti nel locale di godere a pieno della proposta del gruppo veneto. Non smetterò mai di consigliare di ascoltare, ma soprattutto vedere almeno una volta, i Messa, semplicemente perché sono una delle migliori live band degli ultimi anni.



