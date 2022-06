Live Report

SCORPIONS - Arena di Verona (VR), 23/05/2022

29/05/2022 (391 letture) Quando ci si trova bene in un posto si tende a voler ritornare, e quindi come potevo farmi scappare l'occasione di rivedere gli Scorpions nella magica cornice dell'Arena di Verona? Le porte dell'anfiteatro si aprono in ritardo rispetto al programma e pure lo show verr posticipato di una mezz'oretta a causa di un'impalcatura problematica, ma ci vuole ben altro per farmi passare il buonumore....



SCORPIONS

Un gioco di luci ci rivela le sagome degli Scorpions dietro il telone che cade sulle note della frenetica Gas in the Tank e giRudolf Schenker fa avanti e indietro sul palco con la sua chitarra. Klaus Meine, il quale indossa una giacca a stampa coccodrillo che fa molto rockstar, appare da subito in palla e sembra vocalmente messo meglio rispetto alle performance degli ultimi anni, forse complice il fatto che quello italiano sia effettivamente il secondo show del tour visto che le prime date sono slittate per un lieve infortunio di Matthias Jabs. I tedeschi vanno col pilota automatico come sempre e la scaletta un sapiente mix di classici -coi quali andare sul sicuro- e la "sfida" di quattro estratti dall'ultimo album, quel Rock Believer che ha riscosso consensi da pi parti. E se vero che la tracklist del live conta ben tre strumentali anche -soprattutto?- per far tirare il fiato al buon Klaus va fatto notare che la scelta funziona a dovere; Coast to Coast obiettivamente irrinunciabile data la sua bellezza, ma anche il lungo assolo alle pelli di Mikkey Dee assolutamente godibilissimo grazie alle capacit del simpatico ex Motrhead(divertente la scenografia con una gigantesca slot machine che appare sullo schermo e omaggia anche il compianto Lemmy). Tra i nuovi pezzi rende molto anche Seventh Sun -sono particolarmente contento che sia stata suonata dal vivo- cadenzata e opprimente, seguita da Peacemaker che, all'opposto, solare e movimentata: una bella accoppiata che lascia il pubblico soddisfatto, anche se una hit come Bad Boys Running Wild mette sicuramente tutti d'accordo. Il frontman ci invita spesso a cantare con l'asta del microfono rivolta alla platea, e con le ballad Send Me an Angel -qui a pi di una persona scesa qualche lacrimuccia!- e soprattutto Wind of Change lo scopo pienamente raggiunto, tanto pi che per quest'ultima sugli schermi, come in un karaoke, appare il testo che stato abbastanza prevedibilmente in parte modificato:

"Now listen to my heart/ it says Ukraina/ waiting for the wind to change

A dark and lonely night/ our dreams will never die/ waiting for the wind to change"

Le emozioni si alternano, dai momenti pi intensi si passa a quelli pi leggeri e l'apoteosi di questi si raggiunge con Blackout e la chitarra fumante di uno scatenato Schenker, mentre Big City Nights fa da preludio ai bis, con la doppietta Still Loving You/Rock You Like a Hurricane che esalta l'intera Arena; alla fine gli Scorpions ci salutano dalla pedana centrale del palco regalandoci plettri e bacchette nel tripudio generale: ancora una volta, serata grandiosa!



SETLIST SCORPIONS

1. Gas in the Tank

2. Make It Real

3. The Zoo

4. Coast to Coast

5. Seventh Sun

6. Peacemaker

7. Bad Boys Running Wild

8. Delicate Dance

9. Send Me an Angel

10. Wind of Change

11. Tease Me Please Me

12. Rock Believer

13. New Vision/Bass & Drum Solo/ The Slot

14. Blackout

15. Big City Nights

---Encore---

16. Still Loving You

17. Rock You Like a Hurricane



In chiusura vorrei riportare un aneddoto che mi ha colpito nella sua semplicit: ero seduto in prima fila di fianco a un bambino il cui padre -distante alcuni posti pi indietro insieme a un altro figlio- era riuscito a comprare il biglietto da una persona che ovviamente non poteva pi partecipare all'evento; al momento dei saluti della band sotto il palco il bimbo si avvicinato alla pedana senza riuscire a ricevere nulla dai musicisti, ma non appena stata fatta notare la sua presenza a Mikkey Dee, quest'ultimo si diretto di corsa verso il drumkit ed tornato per donare una bacchetta al fortunato giovanotto che -tra l'altro- aveva cantato durante tutto il concerto (per il rock c' ancora speranza): gran bel gesto Mikkey, serata da incorniciare!





Discutine con noi sul FORUM Massimo Patrucco "Matocc" 3 Anch'io all'Arena nel 2018...spettacolari. 2 Stavolta ho dovuto rinunciarci, ma li ho visti nel 2018 sempre all'Arena di Verona e sono stati fenomenali! Schenker semplicemente una forza della natura! 1 Bel report, spiace non esserci stato.