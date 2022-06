Live Report

HIGH ON FIRE + TONS - SoloMacello Fest, Circolo Magnolia (MI), 05/06/2022

08/06/2022 (187 letture) Nella splendida cornice del Magnolia in veste estiva si è svolta ieri l’undicesima edizione del SoloMacello, festival che da sempre unisce oltranzismo sonoro a qualità della proposta.

Questa volta il compito di triturare i padiglioni auricolari dei presenti è stato devoluto ai nostrani Pugnale, agli Husqwarnah, ai belgi Stake, ai torinesi Tons ed in chiusura l’evento clou, nientedimeno che gli High On Fire!



Per ragioni organizzative, ahimè, son riuscito a godermi soltanto l’esibizione degli ultimi due gruppi (mentre gli Husqwarnah li avevo comunque visti di recente in apertura ai Discharge, dove avevano offerto un ottimo spettacolo). Ma andiamo con ordine partendo dalla location.

Il Magnolia insiste sulle rive dell’Idroscalo di Milano e durante la stagione estiva apre la sua area esterna ove, oltre i palchi, due a seconda dell’affluenza, è presente l’area food con un’ottima e variegata proposta (si segnala l’ottima la pizza cotta con forno a legna!) a prezzi più che onesti, tavoli all’aperto in mezzo a un vero e proprio bosco e distribuzione di acqua gratuita. Per i più pigri (finanche chi ha esagerato coi drink) qua e là sono anche dislocate delle sdraio in legno di tipo da spiaggia che rendono veramente unica e piacevole l’atmosfera degli eventi estivi! Il locale può essere raggiunto sia coi mezzi pubblici (tra la altre, d’estate è attiva la linea 183 che si ferma esattamente di fronte) che in macchina ed al proposito segnalo che oltre gli attigui ed ampi parcheggi a pagamento, preventivando 4/5 minuti di percorrenza a piedi non si incontrano sostanzialmente mai problemi con la sosta.

Ma passiamo alla rassegna musicale.



TONS

Mi balza subito all’occhio la Guild serie “S” di uno dei due chitarristi, che mi ha immediatamente riportato alla mente il mitico Kim Thayil, mentre con la Les Paul custom del secondo axeman i ricordi scorrono verso il mai troppo compianto William Mecum dei grandiosi Karma to Burn e Lori S. degli Acid King, entrambi soliti imbracciare quel modello di chitarra. Formazione a quattro, cantante/bassista, due chitarre e batteria, i Tons sono veramente un ottimo gruppo e in quasi tre quarti d’ora ripropongono diligentemente i canoni dello sludge/doom utili ad esaltare i patiti del genere. Insomma, nulla di nuovo, ma ciò che fanno lo fanno bene ed infatti la risposta del pubblico c’è stata, eccome. Sicuramente un gruppo da seguire in sede live.



HIGH ON FIRE

Dichiaro fin d’ora la reverenza nei confronti degli Sleep che considero, unitamente a Saint Vitus e Candlemass, il trittico che meglio ha rappresentato l’eredità musicale dei primi Black Sabbath. Ho avuto la fortuna di vedere sia loro che le sue due derivazioni, gli Om di Al Cisneros e gli High On Fire di Matt Pike. Quando ascolti quest’ultime due band ben comprendi da cosa discenda l’efficacia della formula musicale degli Sleep: è chiaro che all’interno della band ci sono due anime che si fondono e completano a vicenda. Cisneros coi suoi Om rappresenta l’aura mistica, Matt Pike quella più potente ed “heavy” se vogliamo.

Pike, oltre essere un “personaggio” è a tutti gli effetti una leggenda della sei corde: oltre alla tecnica, seppur spesso non messa in luce (all’occorrenza si rivela un solista estremamente talentuoso), ha creato un proprio sound e stile di suonare, nel 2019 è stato insignito di un Grammy Award e senza dubbio in ambito stoner/doom rappresenta le fondamenta per chiunque, imbracciando la chitarra, si accosti al genere. Come da prassi, si presenta sul paco a torso nudo (credo sarebbe interessante verificare chi “vanti” il record tra lui e Phil Collen!) e con Turk dall’album Death Is This Communion del 2007 iniziano le danze e subito si apre un muro sonoro vibrante e potente, la distruzione ha inizio! Si prosegue con Spewn From the Earth, unico pezzo tratto dall’ultimo LP Electric Messiah, del quale era l’opener, appannaggio di una scaletta variegata che “pesca” da quasi tutta la discografia fuorché Luminiferous del 2015 e Blessed Black Wings del 2005.

L’intero show va avanti intenso, senza mai un cedimento, un vero spettacolo innanzi a una band di assoluto pregio che non delude mai e che a suon di mazzate sonore di rara ferocia ci fa tornare a casa appagati quanto desiderosi di rivedere quanto prima gli Sleep sui palchi.

Segnalo infine l’ottima acustica ed anche un bel banchetto del merchandising ove erano presenti diverse t-shirt dall’artwork a dir poco accattivante, ho dovuto fare molti respiri profondi per evitare l’ennesimo acquisto… peccato mancasse quella specifica del tour.



SETLIST HIGH ON FIRE

1. Turk

2. Spewn From the Earth

3. Madness of an Architect

4. Speedwolf

5. Cyclopian Scape

6. Fertile Green

7. Rumors of War

8. DII

9. Baghdad

10. Blood From Zion

11. Fury Whip

12. Snakes for the Divine





