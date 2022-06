Live Report

ROCK IN RIOT - Day 2, Centro Sportivo il tiro, Martinengo (BG), 11/06/2022

19/06/2022 (78 letture) Capitanato nella prima serata dai magnifici Messa, approfondiamo quest’oggi il secondo giorno del Rock in Riot, giunto alla sua decima edizione.

Innanzitutto, causa positività al covid del batterista, cui formuliamo i migliori auguri di pronta guarigione, gli Insanity Alert, che avrebbero chiuso la bill hanno dovuto abdicare e, al loro posto, last minute son stati reclutati gli iconici Raw Power.

Al mio arrivo era in opera la feroce esibizione degli Spleen Flipper, alla quale ho potuto assistere se non parzialmente ma indubbiamente cotanta brutalità ha fatto sussultare la terra sottostante!



LA LOCATION

L’evento si è svolto nell’area del centro sportivo “il Tiro” di Martinengo, in provincia di Bergamo, che consta di un capannone coi campi da gioco ed annessa radura con prato e servizi.

L’organizzazione, già vista in eventi similari, in primis lo storico Solidarrock di Cassano d’Adda, prevede una certa indipendenza sonora tra area food e live. Questa formula permette di attrarre, oltre la platea dei musicofili, anche famiglie e/o gruppi interessati al mero aspetto culinario. Lasciatemelo dire, è una formula che funziona ed è una gioia vedere cotanta frequentazione massiva e variegata. Da un lato, rispetto al capannone, vi erano i mezzi con lo street food (io ho assaggiato il piatto africano), dall’altro il palco, il gazebo coi controlli fonici e i banchetti del merchandising. All’interno del capannone vi erano invece vari stand di artigianato e musicali che proponevano cd e vinili di certo interesse. Colpisce la cortesia di tutto lo staff ma soprattutto il rapporto qualità/prezzo della birra, senza contare la possibilità di farsi validare una tessera per avere, insieme ad otto birre, la maglietta dell’evento in omaggio.

Il palco era adeguato all’evento con una discreta resa acustica, tra l’altro credo non fosse presente, una volta tanto, l’odiosa macchina del fumo!



GO GO PONIES

Dovendo contestualizzare l’esibizione, i Go Go Ponies son stati perfetti: il gruppo giusto al posto giusto. Hanno rappresentato l’ideale inizio di percorso che avrebbe portato alla degna chiusura dei Raw Power.

Il loro scopo dichiarato è divertirsi e far divertire, e ci son riusciti appieno! Look e testi goliardici, la simpatica la batterista che suona in piedi, buona padronanza degli strumenti… ci son stati tutti gli ingredienti per passare tre quarti d’ora spensierati e festanti. Da un punto di vista musicale, si avverte lo “spettro” delle L7 il che rappresenta un punto di forza. Vincono anche il premio per quanto riguarda il merchandising al cui riguardo, le foto parleranno da sole!



SETLIST GO GO PONIES

1. Hot

2. 2,3,4,1,2

3. The Greatest

4. Pasta and Furious

5. Erection

6. JJJ

7. Sharknado

8. Camel Toe Zombie

9. Banana



STRAIGHT OPPOSITION

Si sale di livello con gli Straight Opposition di Pescara, band attiva fin dal 2004 e con alle spalle anni di gavetta e show in lungo e largo lungo tutto lo stivale ed all’estero.

Niente fronzoli, qui si picchia duro palesando fin dalle prime note un hardcore tiratissimo ed irruento, veloce e preciso che va diritto allo stomaco. i quattro sanno suonare e ci danno dentro, risultando immediati quanto coinvolgenti. brani di durata medio/breve, come impone la prassi e testi diretti, eccoci servito un cocktail micidiale di hardcore coi controfiocchi che ricorda perché la scena italiana fosse rinomata a livello internazionale, potendo vantare tra le migliori band di tutti i tempi. Un ulteriore micidiale step nel corso di una serata che ha rappresentato un’escalation sonora di raro pregio.



SETLIST STRAIGHT OPPOSITION

1. PEHC (Pescara Hardcore) - intro

2. Map of the Etnies

3. July 2019

4. Workstation Dead Box

5. Killing Time

6. Outsider by Choice

7. Fury Stands Unbeaten

8. No Fathers Flag

9. Revolt

10. Step by Step

11. The Secret of Your Militance

12. Delusion of Omnipotence

13. Conglomerated

14. No Age to Xclaim

<15. Antifascist Hardcore



RAW POWER

Coinvolti all’ultimo secondo dall’organizzazione per i motivi di cui in premessa, mai scelta poteva essere più azzeccata.

Che dire dei Raw Power? Apprezzatissimi fin dagli esordi e soprattutto all’estero, in particolare negli Stati Uniti dove ricordiamo i numerosi articoli loro dedicati sulle riviste di settore. E’ la band che ha dato alle stampe tal Screams from the Gutter universalmente riconosciuto quale capolavoro nel suo genere. Più che di una band stiamo parlando di una leggenda dell’HC nonché REALE vanto italico (chi vuole intendere intenda…).

Esibizione impeccabile, scaricano adrenalina lungo una vasta scaletta ridondante di classici immortali che vanno a coronare la carriera gloriosa di una band che rende lustro alla scena italiana nel mondo. E quando chiudi con State Oppression che più che canzone è un inno generazionale (peraltro, purtroppo, di perdurante attualità), puoi tornare a casa conscio di aver speso bene il tuo tempo. Ma non è tutto! Viene invocato il bis a gran voce e viene quindi concesso un solo ultimo brano e i nostri si congedano con una Ace of Spades eseguita con perizia da inchino.



SETLIST RAW POWER

1. We’re all Gonna Die

2. Army

3. Still Screamig

4. No Card

5. Nihilist

6. Start a Fight

7. Police, Police

8. Politicians

9. You’re Fired

10. Hate

11. Trust Me

12. Joe’s the Best

13. We Shall Overcome

14. Bastard

15. Inferno

16. You don’t Know Your Enemy

17. Our Oppression

18. You are the Victim

19. Power

20. My Boss

21. Raw Power

22. Reptile House

23. RPH

24. The Avenger

25. Certain Kind of Killer

26. Don’t Let Me See it

27. Mine to Kill

28. Fabbrica

29. White Minority

30. Fuck Authority

31. State Oppression



---- Encore ----



32. Ace of Spades





