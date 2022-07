Live Report

FIRENZE ROCKS 2022: METALLICA - Visarno Arena, Firenze (FI), 19/6/2022

01/07/2022 (258 letture) Come ogni anno il Firenze Rocks raduna migliaia di persone al Parco delle Cascine, nella Visarno Arena. Nonostante i 2 anni di pausa (ma in realtà sono 3) l’evento toscano ha nuovamente radunato 200 mila persone in 4 giorni. Non male per una città che sicuramente non spiccava per concerti rock, almeno prima della creazione di questo evento nel 2017.



THE BLIND MONKEYS

Mi dirigo verso la Visarno Arena con ampio margine, attorno alle ore 16.

Un’attesa spasmodica (e immotivata) alla cassa mi porta ad entrare nell’ippodromo soltanto attorno alle 17. Ciò non mi permette di godermi interamente lo show dei The Blind Monkeys (perdo i primi due brani), il che è un peccato poiché i milanesi sono veramente interessanti. Propongono un rock rispettoso della tradizione italiana settantiana, in particolare di quanto ha offerto il cantautorato, ma con un gusto nascosto per il rock progressivo che si può cogliere in alcune sfumature. Il songwriting lo dimostra: contenuti non superflui e un cantante, Federico Arduini, che emoziona con le sue interpretazioni, esaltando l’immaginario dei testi. I ragazzi hanno l’occasione della vita: presentare il full length uscito nel 2020 davanti a qualche migliaio di persone già accorse per i Metallica. La titletrack Argini, suite spezzata in due tronconi, è una sorta di biglietto da visita della band, che consiglio vivamente a chiunque voglia avvicinarsi al gruppo milanese. I nostri impressionano sulle bellissime trame dell’arrangiamento di Teco e fanno commuovere sull’acustica Bianca. Chitarra e voce da brividi in mezzo a tanti metallari affamati di metallo dopo 3 anni senza festival: ci vuole un bel coraggio! Ma al quintetto questo non manca, cosiccome simpatia e brio impersonificati elegantemente dall’energico frontman. Infine i The Blind Monkeys risplendono da vera rock band con Animale, singolo di punta dell’album. Un’apertura giusta e raffinata per una giornata che da qui in avanti prevederà un voltaggio abbastanza elevato.



SETLIST THE BLIND MONKEYS:

1. Merce Marcia

2. Prisoner

3. Argini

4. Teco

5. Bianca

6. Animale



JERRY CANTRELL

Non ha certo bisogno di presentazioni il leader degli Alice in Chains, Jerry Cantrell. La sua carriera solista è stata ferma per un bel po’, quasi 20 anni, ma nel 2021 ha pubblicato l’album in studio dal titolo Brighten, osannato dalla critica. Non a caso da questo ci fa ascoltare Atone, Had to Know, Siren Song e ovviamente la titletrack. Fra gli altri ad accompagnarlo e ad assisterlo al microfono c’è Greg Puciato. Ormai orfano dei rivoluzionari The Dillinger Escape Plan e sicuramente più calmo di qualche anno fa nel corso dei live show (per mia fortuna dato che ero sottopalco), Greg ha l’infame compito di dover interpretare le canzoni che furono del compianto Layne Staley. Certo che se proprio ci deve essere quacuno che le canta meglio che sia lui. No Excuses, Man in the Box, Rooster e Would? sono le canzoni prescelte, selezioni doverose ed esecuzioni che sono ancora una bella mazzata al cuore, soprattutto perché il modo di affrontarle di Greg ricorda veramente tanto Layne. Peccato per qualche imperfezione durante le performances (forse a causa del soundcheck errato), poiché il rimbombante riverbero del basso è veramente fastidioso e la voce di Jerry in alcuni frangenti si sente poco.



SETLIST JERRY CANTRELL:

1. Atone

2. Brighten

3. Cut You In

4. No Excuses

5. Man in the Box

6. Siren Song

7. Had to Know

8. Rooster

9. Would?



GRETA VAN FLEET

Erano attesissimi, da alcuni addirittura i più attesi... Il perché è presto detto: negli ultimi 5 anni i Greta Van Fleet hanno riportato in alto il vessillo dell’hard rock, soprattutto negli U.S.A., dove hanno ottenuto certificazioni e persino un Grammy per il best rock album con l’EP From the Fire. Un qualcosa di incredibile considerati gli anni che musicalmente stiamo vivendo; un merito che nessuno può togliere a questi ragazzi. Nonostante la loro breve esistenza, nel loro repertorio vi sono già abbastanza hit e in Italia i Greta Van Fleet hanno una fanbase abbastanza cospicua. Lo si nota anche dai diversi spettatori accorsi per loro al Firenze Rocks. Riusciranno i ragazzi, almeno in sede live, a scrollarsi di dosso l’onnipresente ombra dei Led Zeppelin? In parte sì. Ovviamente i brani sono quelli che conosciamo tutti e l’originalità scarseggia, ma l’energia sprigionata durante la performance dimostra quantomeno personalità. Jake in particolare, alla chitarra, appare in grande spolvero fra assoli, divagazioni e jam session.

L’avvio è da urlo! In tutti i sensi: Josh Kiszka si presenta con un acuto mirabolante. Sul palco è compostissimo e intona in maniera degna le tracks; nemmeno il costume di velluto rosso indossato con una temperatura proibitiva intorno ai 35 gradi, lo distrae dalle prestazioni canore. Su di lui le perplessità potevano riguardare la tenuta alla lunga distanza... ebbene forse l’ora e mezza scarsa di performance non è indicativa, ma obiettivamente alla sua giovane età il ragazzo non ha particolari problemi ad esibirsi sull’altissimo range vocale consolidato. Built by Nations è un attacco pretenzioso, ma col chitarrista solista in questa forma è tutto più facile. Qualche brividino arriva! Safari Song fa proseliti poiché ampiamente conosciuta, anche se sulle strofe, quando Josh deve emettere note basse, i dubbi li lascia, almeno al sottoscritto. L’assolo finale di batteria è il momento di Danny Wagner di mettersi in mostra. Stesso bagno di folla per Black Smoke Rising, unico brano sul quale Jake appare poco a fuoco; in compenso il cantante offre un’ottima prova. Altri momenti salienti sono l’ottima Lover, Leaver dove i Greta improvvisano una lunga jam regalando qualche emozione; sul finale Jake stampa un assolo dietro le spalle dimostrando abilità ereditate dagli axeman del passato: i numi tutelari del settore potete immaginarli. Segue un altro brano estratto dall’ultimo album The Battle at Garden's Gate (saranno 6 su 10 alla fine), cioè la spensierata ballad Heat Above. E poi come non citare la chiusura, il brano da dove tutto questo fenomeno mediatico è iniziato, la bomba settantiana Highway Tune. Sinceramente ottima da gustare anche e soprattutto dal vivo.



SETLIST GRETA VAN FLEET:



1. Built by Nations

2. Safari Song

3. Black Smoke Rising

4. Caravel

5. Lover, Leaver

6. Heat Above

7. Light My Love

8. The Weight of Dreams

9. My Way, Soon

10. Highway Tune



METALLICA

L’ultima volta in Italia i Metallica trovarono la pioggia. Era l’8 maggio 2019 e ci trovavamo (c’ero anch’io) all’Ippodromo SNAI di San Siro a Milano. Oggi le condizioni climatiche sono molte diverse ma non solo quelle. L’esibizione, anche grazie ad una setlist spettacolare, sarà di livello. Caldo torrido per tutta la giornata, ma quando salgono loro sul palco, alle 21:35, si sta decisamente meglio. Scenografia cubica imponente sullo sfondo e introduzione affidata come al solito a The Ecstasy of Gold di Ennio Morricone. Il tour per i 30 anni del Black Album è ormai stato accantonato. A parte qualche caso sporadico è una setlist che privilegia i primi lavori dei Four Horsemen, con Ride the Lightning in testa, e quindi si gode di brutto!

Due esibizioni infuocate di Whiplash e Creeping Death mettono subito le cose in chiaro: ci sarà poca attenzione al dettaglio! Non sempre sarà presa la nota giusta da James, le plettrate non saranno sempre esatte e persino i tempi talvolta salteranno (indovinate un po’ perché?), ma la carica sarà veramente alta, anzi altissima. Probabilmente quella dei Metallica rimarrà l’esibizione più chiassosa e devastante della storia di Firenze Rocks (assieme a quella dei System of a Down) e non è poco per dei signori che vanno per i 60. Il frontman in particolare dà l’anima ma è in evidente difficoltà. Diventerà in alcune occasioni veramente un tutt’uno col pubblico che lo inciterà e assisterà per tutto il concerto. Molto probabilmente anche le sue recenti dichiarazioni hanno influito sull’accoglienza riservatagli. Enter Sandman è cantata all’unisono, Harvester of Sorrow porta sul palco quell’alone di mistero che mancava. Sinceramente quando parte Trapped Under Ice in tanti rimangono sorpresi! Sia dalle scudisciate che riserva Lars alla sua batteria, sia dalle poderose randellate di basso che fanno raddoppiare le pulsazioni dei presenti. Cazzo che bordate! Emozionante No Leaf Clover, soprattutto per la voce strozzata di Hetfield e sinceramente ci voleva anche una pausina dopo le ritmiche serrate precedenti. Dopo una simpatica parentesi dove James pensa di essere stato abbandonato da Trujillo e Hammett per il cambio strumentazione, parte Sad but True. L’esibizione non è di quelle memorabili (i tre alle corde sono costretti ad inseguire chi dovrebbe dettare i tempi…), ma tralasciando ciò, rimane un gran pezzo e il pubblica apprezza. Dopo arriva la questione del secolo proferita dal frontman: “Italia cosa ne pensate di St. Anger?” Dopo un breve e approssimativo sondaggio i nostri attaccano con Dirty Window che rimarrà l’unico momento dimenticabile della serata. Un arpeggio di Kirk Hammett (che oggi appare in forma) introduce ad un arpeggio ben più famoso, quello di Nothing Else Matters. Inutile dire che tutta l’arena si trova a cantare la ballata più famosa del mondo heavy metal. È solo un episodio rilassante stasera perché dopo una breve pausa accompagnata da musica lugubre parte For Whom the Bell Tolls. Fuoco alle polveri, in tutti i sensi dato che subentrano effetti scenici come fiamme, che proseguiranno ovviamente anche su Moth Into Flame. Questa, a conti fatti, è una delle performance migliori, resa atomica da una sezione ritmica veramente assordante. Una lunga intro presagisce qualcosa di buono e quel qualcosa di buono si tratta di Fade to Black. L’arpeggio iniziale è incastonato nelle membra di qualsiasi metallaro. Praticamente il brano è cantato dal pubblico: il momento è irrepitibile, l’emozione indescrivibile. Kirk decide di variare la proposta fra ponti e fraseggi inventati e un po’ di magia si perde, ma sull’assolo si spreme per trasmettere l’angoscia della track. Ma il momento migliore dell’intero concerto è l’intermezzo in cui James fa riferimento alla canzone dicendo che appunto parla di suicidio, ma che quella non è la soluzione, perché lui ci ama e perché non siamo soli. Cosa aggiungere? Visti anche i problemi che sta attraversando Hetfield è un messaggio stupendo, che acquisisce ancor più valore. Con Seek & Destroy si torna a correre e cavolo se funziona! Lars prosegue nel suo tentativo di distruzione del kit e l’atmosfera è ormai rovente. Performance assurda e pubblico in visibilio.

Breve pausa di rito e la scenografia col tricolore italiano fa da apripista a Damage, Inc., altra bella badilata inaspettata con i nostri sugli scudi. La lunga intro di One con tanto di fiamme sul palcoscenico arriva telefonata, ma è pur sempre un piacere, così come la cavalcata e l’assolo di chitarra prima del finale. Dinamitarda la conclusione affidata a Master of Puppets, osannata e cantata da tutti i presenti. Fuochi d’artificio e innumerevoli ringraziamenti di James e soci, stanno a significare quanto ci tenessero a questa data rimandata dal 2020 e finalmente portata a conclusione. Lars ringrazia per la pazienza dell’attesa di due anni e l’energia profusa durante il concerto.



SETLIST METALLICA:

1. Whiplash

2. Creeping Death

3. Enter Sandman

4. Harvester of Sorrow

5. Trapped Under Ice

6. No Leaf Clover

7. Sad but True

8. Dirty Window

9. Nothing Else Matters

10. For Whom the Bell Tolls

11. Moth Into Flame

12. Fade to Black

13. Seek & Destroy

---- ENCORE ----

14. Damage, Inc.

15. One

16. Master of Puppets



CONCLUSIONI

Fatemelo dire, sentire soprattutto James Hetfield così fragile ma allo stesso tempo così impegnato a dare tutto sul palco è stato emozionante. Si è percepita la volontà di scrollarsi di dosso la depressione che lo attanaglia. È obiettivamente il ricordo migliore della serata, al di là delle singole prestazioni. Non si può fare a meno di notare una cosa: se i Metallica dovevano essere coloro che portavano il metal sul palco di Firenze Rocks non hanno deluso, lo hanno portato eccome. E i 60 mila presenti (secondo le stime più di Green Day e Muse) gli hanno dato ancora una volta ragione. Finché esisteranno loro ogni metallaro in cuor suo sarà un tantino più sereno.



Un ringraziamento particolare a Roberto "Vicarious" Di Gaudio per alcune delle foto che compaiono ai lati dell'articolo





Discutine con noi sul FORUM Federico Tognoli "Togno89" 1 ur essendo molto lontano dal palco ero perfettamente centrale e spesso le chitarre apparivano mosce e messe in secondo piano da basso e batteria; - schermi:tanti ma ridicolmente piccoli. A mio avviso meglio un paio ma di dimensioni molto più generose! - stendiamo un velo pietoso sulla truffa dei token e dei prezzi di bere e mangiare..roba da fare intervenire l'antitrust. Per l incazxatura ho volutamente trascurato la zona merchandising , e come me molti! Nel complesso moderatamente soddisfatto :l importante era v ed ferie mia figlia cantare i pezzi e alla fine tutta gasata nonostante le ore passate in n piedi e la scarpinata per tornare in albergo. Presente! Primo festival per mia figlia, gasatissima. A me interessavano solo i 4 Horsemen ma visto che sono entrato verso le 19.00 ho anche sentito i GVF, non me ne vogliano i fans, ma non li sopporto proprio. Punti positivi (pochissimi): Metallica in buona forma, tonici e vogliosi, con ottima scaletta e a tratti effetti luce molto belli One su tutti. Punti dolenti (tantissimi): - volume ridicolo: è inconcepibile che anche durante i pezzi più tirati si potesse tranquillamente parlare con il vicino; - suoni abbastanza deludentiur essendo molto lontano dal palco ero perfettamente centrale e spesso le chitarre apparivano mosce e messe in secondo piano da basso e batteria; - schermi:tanti ma ridicolmente piccoli. A mio avviso meglio un paio ma di dimensioni molto più generose! - stendiamo un velo pietoso sulla truffa dei token e dei prezzi di bere e mangiare..roba da fare intervenire l'antitrust. Per l incazxatura ho volutamente trascurato la zona merchandising , e come me molti! Nel complesso moderatamente soddisfatto :l importante era v ed ferie mia figlia cantare i pezzi e alla fine tutta gasata nonostante le ore passate in n piedi e la scarpinata per tornare in albergo.