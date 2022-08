Live Report

NICK CAVE AND THE BAD SEEDS - Arena, Verona (VR), 04/07/2022

02/08/2022 (229 letture) In questa estate 2022 con la solita discreta scelta in termini di concerti organizzati nell’Arena di Verona ho colto l’occasione per assistere a quello di uno dei più grandi cantautori (anche se definirlo cantautore probabilmente è riduttivo) moderni: Nick Cave con i Bad Seeds.



La location è sempre la stessa, ormai più che nota per pregi e difetti, la splendida arena di Verona. Si parte con code lunghissime per entrare, ritardi e una certa mala organizzazione (anche per la questione dei posti sotto al palco annullati, che hanno lasciato un “buco” nel parterre): la causa è il maltempo che ha buttato giù il palco. In verità è una costante e in precedenza ci sono stati problemi con la scenografia e ritardi con la Traviata di Verdi e successivamente code, polemiche e ritardi assurdi con i Kiss. Non voglio esprimere giudizi in merito perché la situazione è delicata e non è il caso di farlo senza conoscere tutti i dettagli ma quest’anno più di qualche aspetto evidentemente non è andato bene (e sicuramente non sono i lavoratori che si fanno il mazzo, tra l’entrata, la sicurezza e la sistemazione del palco, anzi, ormai sono diventati parte integrante dello spettacolo). Francamente non mi era mai capitato di vedere code così lunghe in piazza bra, code che si muovevano dai vari ingressi correndo per tutte le strade (già abbastanza frequentate da turisti e passanti) del centro della città, situazione non ideale per l’ordine pubblico.



Tralasciando le questioni organizzative e la pioggia (che puntualmente in un mese di caldo assurdo arriva solo la sera in cui esci) alle 22:15 tutto è pronto per l’inizio del concerto ed entra in scena Nick Cave con la sua band. Non ha bisogno di presentazioni, personalmente conoscevo mediamente la sua carriera e la sua produzione artistica e vi anticipo che da questo concerto ho avuto modo di convertirmi completamente, andandolo ad ascoltare nei giorni successivi con molta più profondità ripescando la sua musica in stile dark/new-wave di inizio carriera con i Birthday Party e la sua produzione più recente e cantautorale, anche con dischi abbastanza particolari come possono essere le due compilation B-Sides & Rarities (che ho recuperato solo ora).



Prossimo ai sessantacinque anni Cave si presenta in splendida forma e lo dimostrerà nel corso di tutta la serata, in cui alternerà momenti di grande intimità seduto al piano, a momenti in cui farà da mattatore, correndo tra il pubblico, fin sopra le gradinate dell’arena, scavalcando quel vuoto che separa il pubblico dal palco, annullandolo alla fine. Si vede che ci tiene e che è un professionista immenso. Fa sua ogni situazione, mettendoci un carisma fuori dal comune, esperienza, amore per la musica e per il pubblico. Non sono cose così scontate a sessantacinque anni, quanto non hai più niente da dimostrare a livello artistico, ma anche considerando il vissuto di Nick, pieno di intemperie, alcune superate, come la dipendenza dall’eroina negli anni ‘80, e di tragedie, come la prematura scomparsa dei suoi figli, Arthur nel 2015 e Jehtro Lazenby questo 9 Maggio. Un percorso intenso e duro, che scoraggerebbe tanti uomini, che tendenzialmente spingerebbe all’uscire dalla scena, a cercare la calma. class="verde">Nick invece elabora il lutto, e più in generale la vita in maniera attiva, restando sul palco, rafforzando ancor più la connessione col pubblico, mettendoci ancor più carica, a livello di energia e di emozioni.



Si parte con Get Ready for Love, There She Goes My Beautiful World e From Her to Eternity, trittico di canzoni esplosivi, che mettono in luce il lato più “rock” di Cave e l’efficacia dei Bad Seeds, la band in suo supporto, che suona con precisione e qualità, lavorando sempre in funzione dei brani: non ci sono praticamente mai momenti solistici. È tutto un creare un meraviglioso tappeto sonoro per le canzoni e anche nei momenti strumentali il focus è sempre l’insieme, il mix. L’operazione riesce meravigliosamente, grazie a una band precisa e completa, grazie al piccolo ma prezioso coro e grazie agli ottimi arrangiamenti.



Primo lento della serata è O Children, brano storico, in cui Cave si siede al piano, tra cori gospel e un meraviglioso violino che vanno ad accompagnare le parole, cariche di poesia e di significati. Bastano poche note di Jubilee Street per accendere ancora il pubblico. Anche qui è una canzone dal testo criptico, che si presta a numerose interpretazioni (c’è spesso un significato personale, una lettura religiosa o quant’altro), musicalmente meraviglioso e in pieno stile Nick Cave .



Ora si potrebbe proseguire l’articolo facendo un track by track di ogni singola canzone, ma non credo sia necessario: ogni brano meriterebbe un approfondimento e rappresenta un momento saliente del concerto e della carriera di Cave. Nessuna canzone fa eccezione: dalla dedica di Bright Horses a coloro che hanno lavorato sul palco (permettendo la riuscita del concerto), alla splendida Carnage, all’inconfondibile Red Right Hand o a Higgs Boson Blues, altro brano di infinita classe.



Si chiude con un altro lento storico, Into My Arms, canzone che come detto a inizio articolo va un po’ a rappresentare tanti momenti nella vita dell’artista, la fine di relazioni e la scomparsa dell’amico Michael Hutchence e con l’intensa e piacevole Vortex.



È stato un concerto prevedibilmente e come da copione superlativo: la grandezza di Cave è nota a tutti e una scaletta simile è incredibilmente di qualità, una cosa che pochissimi artisti possono vantare. Anche chi non l’ha mai sentito secondo me ne sarebbe rimasto entusiasta e con quasi tutte le canzoni impresse nella testa, è stato un po’ così anche per me che non lo conoscevo in maniera troppo approfondita, da ascoltatore “occasionale”. Mi ha convinto a pieno e spero di avere modo di risentirlo in futuro. Il concerto di Cave è stato una grandissima lezione che ho assistito completamente in estasi: lui e i Bad Seeds sono dei maestri della dinamica, applicata sotto ogni aspetto, che sia nel suonare tranquilli per poi passare a distorsioni cattive, al passare da un cantato delicatissimo a dei lamenti lancinanti, dall’intimità al fondersi col pubblico, da momenti di pura emozione a attimi di simpatia e divertimento. La band è immensa e Cave pure, sotto ogni aspetto, in ogni nota suonata e in ogni sfumatura.



SETLIST NICK CAVE AND THE BAD SEEDS

1. Get Ready for Love

2. There She Goes, My Beautiful World

3. From Her to Eternity

4. O Children

5. Jubilee Street

6. Bright Horses

7. I Need You

8. Waiting for You

9. Carnage (Nick Cave & Warren Ellis cover)

10. Tupelo

11. Red Right Hand

12. The Mercy Seat

13. The Ship Song

14. Higgs Boson Blues

15. City of Refuge

16. White Elephant (Nick Cave & Warren Ellis cover)



---- ENCORE ----



17. Into My Arms

18. Vortex





