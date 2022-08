Live Report

Una serata a colpi di hardcore senza fronzoli quella dello scorso 27 luglio al Mu, uno dei pochi luoghi rimasti a Parma dove è ancora possibile assistere a eventi di qualità.

Non capita tutti i giorni di avere all'ombra del Battistero un pezzo di storia del genere quali i Cro-Mags di Harley Flanagan, nella loro terza di quattro tappe del minitour italiano, in compagnia di tre eccellenze nostrane quali i Raw Power, gli Straight Opposition e i Browbeat;

E avendo trovato la congiunzione astrale favorevole tra finanze e vicinanza (solo 10 minuti a piedi da casa) non potevo mancare e cogliere l'occasione di assistere a un po' di storia dell'HC, nelle sue varie sfumature.



BROWBEAT

Il tempo di arrivare, salutare gente, fare un giro al banchetto del merch ed ecco che i padroni di casa Browbeat aprono le danze.

Attivi dal 1998, ritornati sulle scene cinque anni fa (dopo dieci di silenzio) e freschi dell'ultimo EP The Showdown, i nostri non risparmiano riff taglienti in faccia al pubblico, ancora poco numeroso e che segue dalla distanza la proposta del quintetto emiliano, un hardcore metal moderno di stampo americano, con gli immancabili pezzi Underpaid e Who's The Beast, incentrati rispettivamente sullo sfruttamento dei lavoratori e la violenza sugli animali.

Avendoli già visti più volte (dopotutto giocano in casa), ancora una volta fanno il loro dovere, con The Showdown a chiudere la scaletta con scapocciamento generale dei presenti.



SETLIST BROWBEAT

1. The Labor Blackmail

2. Whirl

3. Blood and Tears

4. Underpaid

5. Lake of Pain

6. Who's The Beast

7. A Forgotten Number

8. The Showdown



STRAIGHT OPPOSITION

Rapido cambio palco ed è il turno degli Straight Opposition, attivi dal 2004 e con quattro album all'attivo, tra cui Path Of Separation uscito quest'anno sotto Time To Kill Records.

La proposta del quartetto pescarese è un hardcore punk italiano diretto e senza fronzoli, che riesce a convincere il pubblico (anche se sempre dalla distanza), scapocciante in attento ascolto.

Per me che non li conoscevo sono stati una piacevole scoperta, consiglio vivamente di andare a sentirli se ne avete la possibilità.





SETLIST STRAIGHT OPPOSITION

1. Map Of the Etnies

2. July 019

3. Workstation – Dead Box

4. It's Killing Time

5. Outsider By Choice

6. Fury Stands Unbeaten

7. (She's Still) Pro Choice

8. No Father's Flag

9. No Age To Xclaim

10. Revolt!

11. Step By Step



RAW POWER

Tocca ora a un'altra eccellenza a dominare la scena, dal 1981 una garanzia dell'hardcore nostrano e onnipresenti nella scena emiliana, ovvero i Raw Power.

Con il loro ingresso finalmente l'atmosfera inizia a scaldarsi come si deve: dopo decenni Mauro Codeluppi e soci non hanno perso lo smalto, e già avevo avuto modo di vederli nel 2016 a Reggio Emilia con gli Hatebreed.

Sin dalla prima nota il pubblico inizia a fare sul serio tra un pogo e l'altro, al ritmo di brani tratti per la maggiore dal masterpiece Screams From The Gutter del 1985, tra cui Joe's the Best, Raw Power, Bastard e l'immancabile State Oppression a chiudere la mitragliata della fitta setlist.

Ancora una volta, un’esibizione degna di nota e che colpisce nel segno.



SETLIST RAW POWER

1. We're All Gonna Die

2. Still Screaming

3. No Card

4. Nihilist

5. Start A Fight

6. Police Police

7. You're Fired

8. Hate

9. Joe's the Best

10. We Shall Overcome

11. Our Oppression

12. You Are the Victim

13. Power

14. My Boss

15. Raw Power

16. The Avenger

17. Certain Kind of Killer

18. Mine to Kill

19. Fuck Authority

20. State Oppression





CRO-MAGS

Il tempo del cambio palco e scambiare quattro chiacchiere con il ragazzo addetto al merchandise (che scopro essere uno dei due figli di Harley Flanagan, Jonah) ed ecco che sulle note de Il Buono, Il Brutto e Il Cattivo di Morricone si presentano gli headliner della serata.

Direttamente dagli States con il loro hardcore a tinte thrash i Cro-Mags infiammano gli animi attaccando con We Gotta Know, direttamente dal loro masterpiece The Age of Quarrel, disco predominante di tutta la setlist.

La reazione del pubblico, come è giusto che sia, non si fa attendere: i poghi violenti partono sin da subito, sotto i colpi del quartetto newyorkese che non si risparmia un attimo, tranne durante i discorsi di Flanagan tra un brano e l’altro, come 2020 e PTSD, giusto il tempo di riprendere un attimo fiato.

Quando si arriva al momento di Streets Justice ci viene elargito un excursus sulla sua vita passata, raccontata nella sua autobiografia La Mia Vita Hardcore: parecchio dissoluta e costellata di eventi spiacevoli, tanto da aver trovato la forza di cambiare registro e abbandonare certi comportamenti che lo stavano distruggendo. Da qui la decisione di dedicarsi totalmente alla musica e al jiu jitsu, arte marziale di cui è diventato persino maestro.

Siamo talmente immersi in questa dimostrazione di forza di un pezzo di storia dell’HC mondiale che arriviamo alla fine senza quasi rendercene conto: Apocalypse Now conclude le danze (se così si può dire!) e i nostri scendono dal palco.

Ma ancora non è finita: Harley Flanagan e soci, come ho avuto modo di vedere, si dimostrano molto disponibili, concedendosi per foto e autografi e due chiacchere prima di andare via.



SETLIST CRO-MAGS

1. We Gotta Know

2. No One's Victim

3. From the Grave

4. 2020

5. PTSD

6. Life on Earth

7. World Peace

8. Show You No Mercy

9. Malfunction

10. Down but Not Out

11. Steal My Crown

12. These Streets

13. Street Justice

14. Survival of the Streets

15. Life of My Own

16. Hard Times

17. Apocalypse Now





Nel complesso, una serata memorabile sotto ogni punto di vista, filata liscia come l'olio (a parte qualche imperfezione nei suoni, ma niente di che) e condita con tanta violenza, con i gruppi che mantengono intatta la loro attitudine originaria anche dopo decenni di carriera e svariati cambi di formazione (Raw Power e Cro-Mags sono in attività da ben quarant'anni!), e gli altri due che, pur essendo più “giovani” (diciotto anni per gli non sono comunque pochi), non hanno nulla da invidiare ai veterani della scena per attitudine e presenza.

Da rifare, assolutamente!