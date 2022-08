Intervista

Ghigo Renzulli

Ghigo: Ma quindi a te quali gruppi heavy piacciono? Io nella mia discografia privata ho dalla musica napoletana del 600 a Carosone e Buscaglione, da Mario Del Monaco ai Sepultura e tanto folk. E piacendomi il folk è facile indurire i suoni e arrivare al metal

: Ma guarda, io vengo dagli anni 80 o anche fine anni 70 come primi ascolti nel settore e mi sono portato appresso tutto. Daiaipassando per i così detti gruppi minori che poi spesso tanto minori non erano. Però non sono uno di quelli che si ferma al passato. Ho integrato gli ascolti del passato con quelli del presente e anzi, se devo dirtela tutta oggi come oggi ascolto poco o nulla la roba di una volta e mi focalizzo sulle uscite odierne.: Io ho anche comprato l’ultimo doppio degli, ma quello non è più metal, è più hard rock.

Carmelo (il mio fotografo): Ma tu ci hai anche suonato coi Maiden.

Francesco: Io ricordo la trasmissione RAI.

: Una volta sola, a un Primo Maggio o forse anche durante un festival all’estero, in Germania. Ma abbiamo anche fatto da spalla aial festival di Roskilde, a Copenhagen (edizione 1993 – NdA). Ma lo sai che qua in Italia ci hanno fatto da spalla anche i? Che poi io ero anche un loro fan. È stato strano, però bisogna capire che qui gli organizzatori di concerti non badano a certe cose, guardano chi è più conosciuto in quel momento in un dato Paese e basta. Ierano meno famosi deiin Italia e chiaramente ce li hanno messi di spalla. Incredibile se penso che li seguivo ed ero loro fan e nel mondo erano chiaramente molto più famosi di noi, ma in Italia era così. Sono cose che succedevano e succedono spesso e ovunque. Mi ricordo che molti anni fa in America glivennero messi ad aprire un concerto die il pubblico apprezzò di più i primi, conche si incazzò parecchio.band strepitosa, per inciso. Sto parlando dei loro primi due dischi,, che ancora oggi suonano favolosi. Il secondo l’ho risentito l’altro giorno in streaming dopo essermi imbattuto nella versione rimasterizzata. Minchia, che disco che è!! Come metal in questo momento mi piacciono i, che seguo dagli anni 90 e ho tutti i loro dischi. A te piacciono?

Francesco: Ma guarda… non mi mandano alle stelle (Cit. Litfiba) se devo essere sincero. Però sono un gruppone, non c’è niente da dire. E sopra tutto sono incredibilmente bravi a produrre quel che fanno. In studio e dal vivo.

: Esatto. A me piace il loro uso delle tastiere, i loro arrangiamenti, la loro struttura come band. Tutto.

Francesco: Sono in ogni caso molto furbi e bravi. Se tu fai caso alla costruzione dei loro pezzi…

: Sono tutti uguali e lui ha sempre la solita melodia vocale, sì.

Francesco: Ecco. Però hanno quei loro arrangiamenti tipici, quel modo di interpretare con la voce e il corpo e quando vedi un qualunque video di un loro concerto, capisci che non è solo un discorso di effetti speciali, ma di un “pacchetto band” cha fa grande un gruppo. Puoi solo fargli tanto di cappello.

: Ma isono un grande gruppo, non c’è niente da fare. Se no non avrebbero preso un Grammy Award negli Stati Uniti, non avrebbero suonato al Madison Square Garden di New York e tutto il resto. Non è automatico fare queste cose, devi avere qualcosa di diverso. Anche nei loro dischi meno riusciti ci sono sempre tre o quattro pezzi che ti fanno dire: “Cazzo, che lavoro”. Questo a livello di armonie e di tanto altro.

Francesco: Questo però è un problema generale delle band di oggi. Quello di avere spesso tre o quattro pezzi davvero validi a disposizione, ma di dover fare per forza un album intero per questioni di mercato. Così spesso i CD sembrano EP sotto steroidi. Tanto fumo e un arrosto magari buono, ma striminzito nella quantità.

: Ce ne può essere anche uno solo o addirittura nessuno di pezzo buono, eh? Ma non è che noi siamo molto diversi. A volte può capitare di trovarsi a far pezzi con scarti di idee che non sono eccellenti. Negli anni Sessanta il mercato era fatto da 45 giri e gli album non erano che raccolte di singoli, ma non era male come tipo di concezione. Tornando al discorso di prima un altro gruppo che mi piace sono i, li conosci? A parte lei che è stupenda (- NdA), ti piacciono come band?

Francesco: Si, ho anche conosciuto personalmente Timo Somers durante un backstage e lei è davvero brava, ma io stravedo per Floor Jansen. Trovo che abbia fatto una progressione tecnica favolosa, anche se i video che ho visto dell’Hellfest non mi hanno convinto molto. Ma torniamo a te, dai. Che mi racconti dei NoVox?

: La cantante dei, eh? Il discorsoè ancora un po’ in embrione. Ho fatto un primo disco durante la pandemia… oddio, in realtà l’ho fatto prima della pandemia, ma è uscito in ritardo per quello. Poi ho fatto un live fatto apposta al Teatro Antico Romano di Fiesole per registrare il secondo disco. L’ho fatto filmare e registrare professionalmente. Il disco è già uscito, mentre i video usciranno piano piano. È un progetto particolare che si svilupperà una volta finito questo tour dei, ma è roba di nicchia.

Francesco: Quelli in cui, di solito, l’artista mette la passione maggiore.

: Ma sì. Io ho sempre lavorato nei, di cui sono sempre stato il maggior compositore -negli anni 80 con- e funzionava. Poi negli anni 90 sono stato quello principale conche metteva su le sue melodie vocali e i testi. Però a un certo punto ti viene l’esigenza di fare altro, perché lavorare con un cantante è piacevole, ma anche un po’ riduttivo. C’è appunto un cantante, un testo e devi fare in modo che tutto sia in funzione di quello. Il risultato finale è sempre un compromesso peraltro più facile rispetto a un progetto come, perché tu col cantante trovi un bel riff -il famoso “hook”- poi accompagni, trovi una bella apertura armonica, un bello special e il resto sta a lui. Ma se fai quattro minuti solo strumentali devi riuscire a tenere l’ascoltatore lì, non è la stessa cosa. Infatti è un progetto da teatro. Nel futuro mi piacerebbe sviluppare ancora la musica dei, un progetto con accenti etnici, rock, ma sopra tutto jazz, insieme ad altre arti visive. Non so… non dico di arrivare a fare un musical, ma qualcosa del genere sì. È un progetto con cui si può anche improvvisare e che si presta ad abbinare varie arti in ambiente teatrale. Persino al Teatro Greco di Taormina, un posto con un’acustica clamorosa. Quando poi finirà questo tour coifarò uscire un disco nuovo. Ora sono ancora in fase di composizione insieme ad altri elementi della band. Sostanzialmente coifaccio il direttore d’orchestra. Magari in futuro potrei inserire dei vocalizzi, ma senza testo, se no diventa un progetto cantato e non è quello che voglio fare. (Segue discussione su quale voce del metal con impostazione lirica potrebbe essere utilizzata allo scopo, che ancora una volta non riporto in quanto sono stati fatti una serie di nomi del panorama nazionale. Poi la discussione riprende su quanto il metal sia di nicchia in Italia – NdA). Ma il metal in Italia è davvero di nicchia, non c’è niente da fare. Qui vogliamo “’o cantante” e Sanremo. Ora ci sono i, che mi stanno anche simpatici, hanno una bella immagine, stanno bene sul palco, ma li stanno sfruttando… vediamo quanto durano.

Francesco: Ghigo, ultima domanda: come stai affrontando questo che è l’ultimo tour coi Litfiba? Cosa senti dentro pensando che questi sono gli ultimi concerti della vostra storia?

: È una cosa che doveva accadere, ma va bene così. Lo sto affrontando come un tour in cui mi sto divertendo particolarmente. Perché forse c’è meno prestanza fisica, ma molta più maturità nell’affrontarlo e più tecnica strumentale. E poi so che dopo ci saranno i, altri progetti paralleli magari con altri cantanti. A me piacciono gli esperimenti. Questo è un tour bello, celebrativo, con i maggiori successi anni 80 e 90 in scaletta. Dopo farò altre cose.Ed è così che funziona. Per quanto una certa situazione possa essere stabile, appagante e possa andare avanti anche per decenni, può capitare di dovere o volere cambiare. Trovare stimoli nuovi, altre cose da fare, mettersi sempre alla prova, serve semplicemente per restare vivi, no?