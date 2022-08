Live Report

EYEHATEGOD - Freakout Club, Bologna (BO), 29/7/22

21/08/2022 (281 letture) Non sono ancora le 21:00 quando io e il buon Pez arriviamo davanti alle porte ancora chiuse del Freakout Club a Bologna, un porto sicuro da anni per chiunque sia alla ricerca della migliore programmazione musicale underground e non in Emilia Romagna. La serata si prospetta decisamente interessante, dal momento che allinterno del locale si pu ancora sentire il soundcheck dellunica band che si esibir, ovvero gli Eyehategod. Il quartetto di New Orleans ormai una realt leggendaria nel proprio genere ed anche se le tappe italiane di questo tour sono ben quattro tutte concentrate nel nord del Paese ragionevole aspettarsi unaffluenza importante qui a Bologna, aspettativa che verr ampiamente confermata. Con un po di ritardo sulla tabella di marcia iniziamo ad entrare e ci rendiamo subito conto che la temperatura sar nostra nemica per il resto delle ore successive. Non una novit questa, per chi conosce il Freakout, ma rimane un fattore non proprio piacevole mettere in preventivo di doversi fare una doccia alle due di notte tutte le volte, ma dal momento che si sa in anticipo si parte prevenuti e difatti molti ragazzi entrano nel locale direttamente a petto nudo, cos come molti altri si denuderanno mano a meno nel corso del concerto. I minuti passano e arrivano ben presto le 22:00, mentre nel locale passeggiano scambiando chiacchiere un po con chiunque il chitarrista Jimmy Bower e il redivivo Mike IX Williams, il quale ricordiamo aver subito un trapianto di fegato nel 2016. E qui si spiegano le numerosissime bottigliette dacqua che si affolleranno sul minuscolo palco del Freakout prima di iniziare a suonare. Nel frattempo la sala si riempie sempre di pi e non sono pochi quelli che decideranno, a malincuore, di seguire il concerto dalla porta dingresso per evitare di boccheggiare a causa del caldo che ha trasformato il locale in un forno. Ma siamo solo allinizio.



EYEHATEGOD

Finalmente Bower sale sul palco insieme alla sua Gibson Sonex 180, mentre non smette di scambiare parole con i ragazzi in prima fila, in unatmosfera che assomiglia, in fondo, a quella semplice e genuina di un centro sociale. Arriva anche Gary Mader e noto con curiosit che, utilizzando solo un accordatore come pedale, il bassista lo appoggia per terra e lo fissa con qualche giro di scotch da elettricista. Soluzione decisamente hardcore, utilizzata pure da Bower, il quale per aggiunge anche un pedale overdrive, un Boss SD-1. Appena i due accendono i rispettivi amplificatori veniamo tutti abbattuti da una scarica di feedback a volume esagerato e mai come oggi prendere i tappi per le orecchie si riveler una buona idea. Regolati i suoni sale sul palco anche il batterista Aaron Hill, talmente carico da non riuscire a stare fermo nemmeno per un istante durante il concerto, riempiendo ogni momento tra un brano e laltro con rullate e chiassosi colpi sui piatti. Fermo in prima fila mi godo lingresso di Mike Williams, che inizia bevendo due bottigliette dacqua e aizzando la folla. Inizia quindi un lungo siparietto tra band e pubblico dove sembra sempre che debba iniziare il primo brano e invece i musicisti si fermano. Certo, i presenti si infervorano, ma alla lunga il giochino annoia, anche perch a conti fatti cos facendo se ne vanno almeno dieci minuti. Poco male comunque perch quando gli Eyehategod decidono di partire sul serio allora non ce n per nessuno e la furia noise/sludge di Blank si schianta sul pubblico con una visceralit incalcolabile. Ci sar abbastanza variet tra i brani in scaletta, che ripercorrono pi o meno tuta la carriera della band, ma quel che certo che lentusiasmo sotto palco non si placher fino alla fine del concerto, senza differenze tra brani storici e altri pi recenti. Il suono della chitarra grasso e perfettamente bilanciato nonostante il volume assordante, con il basso che segue a ruota; Aaron Hill pesta come un fabbro facendo tremare tutta la batteria e Williams offre una prova praticamente impeccabile grazie al suo noto scream acidissimo che pare dovergli disintegrare le corde vocali da un momento allaltro. Quel che sconcerta la capacit di equilibrare suoni cos estremi e volumi cos inumani senza affossare la voce e gli strumenti a vicenda. Un plauso al fonico dunque, che ha svolto un lavoro encomiabile. La scaletta prosegue serrata e il pogo istantaneo e decisamente violento. Latmosfera ora quella di un concerto hardcore e daltronde le radici HC della band emergono in pi di unoccasione, soprattutto verso la fine del concerto, con un paio di pezzi sparati a mille accolti con ancora pi foga dal pubblico. Il sudore sgorga abbondante durante Medicine Noose e iniziano le prime invasioni di palco, con un ragazzo particolarmente euforico che viene scalciato malamente da Williams a causa delleccessiva invadenza. Sono in molti quelli che si abbandoneranno al crowd-surfing, con la parte di spettatori pi calma relegata al fondo della sala e i pi coraggiosi sotto palco intenti a schivare o respingere corpi nudi e bagnati. Magari non la situazione pi idilliaca per chi vuole ascoltare solo della buona musica, ma personalmente mi aspettavo e un po speravo che sarebbe andata cos e ho partecipato volentieri, a tratti, alla bolgia generale. La temperatura si alza sempre di pi, ma i nostri continuano, anche loro fradici di sudore, con cannonate come New Orleans is the New Vietnam e Nobody Told Me, dove le influenze southern di Bower trovano modo di sfogarsi con ancora pi radicalit. La situazione talmente scatenata che, a tratti, sembra quasi che i quattro musicisti siano intimiditi da tanta carica (i video della serata precedente a Torino mostrano un pubblico praticamente immobile) e cerchino di terminare lora secca di concerto prima possibile. Nonostante ci si arriva alla fine del live con la cadenzata Every Thing, Every Day, terminata la quale i quattro scappano letteralmente dal palco per respirare un po daria fresca. Niente encore dunque, ma in fondo va bene cos.



Il Freakout si svuota velocemente e anche noi decidiamo di reidratarci con dellacqua gelata; sul pavimento del locale Pez mi fa notare quello che diventer il ricordo personale della serata: due dita di sudore che galleggiano al suolo, quasi come se la sala si fosse allagata per qualche minuto. E invece il risultato di unora di sludge-core tirata al massimo, regalataci da veri e propri assi del genere che non ne vogliono sapere di mollare la presa, ribadendo ad ogni occasione il proprio status. Nel frattempo fuori ha iniziato a piovere, ma una capatina al banchetto del merchandising dobbligo e quindi colleziono lennesima maglietta, che gi adoro. Ce ne andiamo con le orecchie salvate dai tappi e felici di aver assistito a un tale delirio, aspettando unaltra serata imperdibile al Freakout che arriver probabilmente molto presto.





Discutine con noi sul FORUM Alex Cavani "Black Me Out" 1 Non ero presente ma mi fa piacere leggere che gli Eyehategod si confermano come una macchina da guerra dal vivo, spero di poterci essere la prossima volta