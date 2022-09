Intervista

Punkreas

Enrico: ciao Paletta, intanto complimenti per il concerto, spettacolare, non vi siete risparmiati un secondo, ed il pubblico ha reagito davvero bene alla vostra energia. Come sta andando questo tour allora?

: piacere Enrico, grazie mille, noi nel live mettiamo tutto quello che possiamo, d’altronde è sul palco che troviamo la nostra dimensione reale, ed è fantastico vedere tante persone che rispondo in questa maniera, pogando e saltando dall’inizio alla fine. Non nascondo che il Tour è favoloso, ma anche faticoso, è la prima volta in tanti anni che facciamo 5 date in 5 giorni; capirai che, non risparmiandoci mai, dobbiamo trovare anche l’energia necessaria per dare il massimo.: però è anche vero che gli spettacoli deisono composti al 50% da noi, ed al 50% dal nostro pubblico, che non smette mai di sorprenderci positivamente. Pensa che anche io, dopo le ultime date, avevo paura di non poter dare quanto volevo nella scorso concerto a Ravenna: cominciavo ad accusare la stanchezza, e mi chiedevo se sarei riuscito a cantare ai livelli che desideravo. Ma mi è bastato salire sul palco e ricevere l’affetto ed il calore dei nostri fan per ricaricarmi immediatamente, facendomi dimenticare tutti gli affanni! Tra l’altro io prima del concerto sono come un vampiro, chiuso in furgone a risparmiare le forze, anche se fuori ci sono 40 gradi all’ombra, e mi alzo tipo conte Dracula solo poco prima di andare in scena!: e non solo, un concerto deinon è tale se, una volta scesi dal palco, non incontriamo le persone che ci hanno seguito. Per noi stare in mezzo ai nostri fan è naturale e spontaneo, ed è una parte fondamentale di quello che facciamo.

Enrico: ed in effetti dopo trent’anni assieme, e di musica di un certo tipo, si vedono i risultati, è stato davvero affascinante ed incredibile vedere allo stesso spettacolo bambini, ragazzi, famiglie, insomma avete coperto praticamente tutte le fasce d’età, tutte sotto al palco a cantare le vostre canzoni.

: davvero, è bellissimo vedere un affetto tale, fa davvero piacere sapere che quello che abbiamo da dire colpisce ancora anche i più giovani, oltre che i nostri fan di vecchia data.: già, sinceramente mi ha sorpreso molto il fatto di essere "transgenerazionali", non me lo aspettavo, ed è stata una piacevole sorpresa.

Enrico: allora il fatto di coprire un pubblico così vasto, mi porta alla prossima domanda: come vedete la scena musicale attuale, relativamente al genere da voi proposto?

: io devo dirti che vedo tantissimo talento, ci sono bassisti che sono anni luce più tecnici e preparati di me. Sui social, nonostante la marea di proposte, a mio avviso anche troppe, che rendono più faticoso trovare prodotti di qualità, ci sono però tante giovani band che spaccano.: però è anche vero che qualcosa non sta funzionando a dovere: qualche tempo fa mi sono imbattuto in un ragazzo sui vent’anni, ed appunto condividendo la passione per i concerti ed i gusti musicali, gli ho chiesto se avesse qualche nuovo nome da propormi. La sua risposta è stata che al momento in Italia, non vede artisti con passione o talento tali da potermeli consigliare. È una risposta che un pò mi ha spiazzato, possibile che uno di vent’anni non abbia dei riferimenti, delle band a cui è legato? Inoltre c’è il problema dei locali e di certo tipo di "intrattenimento" che ruba risorse ad altri gruppi più meritevoli, ho esperienza di certi "concerti" dove la pseudo-star di turno cantava in playback, una performance di 30-40 minuti massimo, dove la sua voce reale era usata solo per incitare il pubblico presente. Che però spesso e volentieri apprezza, il che mi fa capire che è mutato proprio il modo di concepire e fruire l’arte.: per me la risposta è che queste band hanno musicalmente tutto, ma gli mancano i posti dove suonare! Noi abbiamo cominciato nei centri sociali, ne abbiamo viste di tutti i colori, ma avevamo uno spazio di condivisione. Ora invece i locali son sempre meno, e quelli che sono aperti devono far quadrare i conti, preferendo fare serate con DJ o spettacoli che di artistico hanno ben poco. D’altronde cosa puoi rimproverare ai gestori? È difficile rischiare ed investire dei soldi in un concerto che non sai che tipo di risposta avrà, le spese sono difficili da coprire. Non ultimo anche il covid e la sua gestione, ma ti pare normale che un professionista che non lavora debba comunque pagare tutte le spese, senza avere un’entrata che gli permetta di andare avanti? Purtroppo so di moltissimi locali che hanno chiuso durante la pandemia, e non hanno più riaperto.

Enrico: sfortunatamente la pandemia è stata una bruttissima batosta, ma voi non vi siete dati per vinti e vi siete organizzati per superare questo pesantissimo momento.

: sì, abbiamo fatto, spettacolo che poi abbiamo concretizzato in un album. Ma oltre a questo, ovviamente una band come la nostra in giro da trent’anni aveva un pò le spalle coperte, grazie alla lungimiranza e parsimonia che siamo riusciti a gestire nel tempo.

Enrico: ma dopo tanti anni, non è così scontato essere ancora assieme, e trovare nuovi stimoli per andare avanti. Qual è il vostro segreto?

: fondamentalmente e banalmente il rispetto. Siamo come cinque galli in un pollaio, tutti vogliamo mettere qualcosa in quello che facciamo, ma riusciamo sempre ad ascoltarci e ad accontentarci tutti. Certo musicalmente non è quindi così difficile trovare un equilibrio tra le varie personalità; nei testi invece cerchiamo di veicolare la rabbia per quello che succede intorno a noi, ma non un rabbia “sterile”, vogliamo convertirla in qualcosa che abbia una valenza per le persone, che porti dei contenuti, oltre ad un valore artistico. In un mondo dominato dai social, dove si comunica a slogan, piccole frasi che poi non vengono approfondite, è difficile riuscire a mettere in musica un argomento che sia contemporaneamente fruibile ed al contempo abbia una sua profondità.: poi siamo interdipendenti, io di solito firmo i testi,gli artwork e le copertine, tutti assieme ovviamente la musica, ma ognuno ha il suo ruolo fondamentale all’interno dei! E poi non ci sentiamo delle rockstar, siamo consci dei nostri mezzi, ma ci piace definirci degli "operai della musica", nel senso più positivo possibile. Ricorda che non saremo mai mainstream, avremo sempre qualcosa da dire di potenzialmente scomodo! (Per chi pensasse all’ epoca in cui i singoli deigiravano anche su MTV ed in radio, al tempo fu la casa discograficache collaborò con laper la distribuzione n.d.r.)

Enrico: quindi quale sarebbe il rapporto dei Punkreas con i social?

: non li demonizziamo sicuramente, anzi li usiamo, ma relativamente a poche attività. Come detto, non avendo un management, lasciamo poco da fare ad esterni e molto lavoro lo svolgiamo direttamente noi, abbiamo anche per questo fondato la nostra società a suo tempo, la Canapa s.a.s., proprio per poter fare le cose in regola e come vogliamo noi. Tornando ai social, per noi il social più importante è sempre e comunque il nostro pubblico.Ad esempio una volta ci hanno proposto di fare il firmacopie in un locale, ma le reazioni dei fan sono state lampanti: chi ce lo fa fare di passare un’ora in fila per farsi firmare l’album, andiamo al concerto ed aspettiamo di farcelo autografare nel backstage!: inutile girarci intorno, un concerto deideve essere una festa tra noi ed il nostro pubblico!

Enrico: visto che siamo su Metallized, voi avete iniziato nel lontano 1989, quando in radio si sentiva ancora Metal in varie forme, avete delle preferenze in tal senso?

: noi eravamo in pieno fermento Metal, ascoltavamo tantissimo heavy, poi crescendo abbiamo accantonato un po’ certe sonorità, ma puntualmente risorgono: ad esempio in furgone dovevamo scegliere se mettere Piece of Mind a> o Powerslave degli. Sicuramente i grandi nomi ricadono nelle nostre preferenze musicali.

Enrico: dai, diteci ancora qualcosa sui progetti futuri. Mi sembra sia in cantiere anche un libro, non è vero?

: sì è una cosa che ci hanno proposto un po’ di tempo fa, e progettiamo di portarla a termine, anche se non è prioritaria al momento.

Enrico: e quali potrebbero essere i momenti migliori e peggiori da inserire in una vostra biografia? Cosa ricordate dopo tanti anni di Punkreas?

: io ricordo quando portavamo a mano i primi dischi nei negozi di musica, che poi ci richiamavano per portare altre copie poiché avevano già venduto tutto! O quando guardavamo i concerti delle altre band, pensando "che figata che sarebbe poter suonare qui". Poi ogni volta che lo pensavamo, finivamo per suonarci davvero! È stato così che abbiamo realizzato che stavamo costruendo una storia importante per noi!: sicuramente mi vengono in mente i concerti che abbiamo fatto con nomi del calibro dio dei! Ma mi ricordo anche momenti meno belli, come il G8 di Genova.

Enrico: chiudiamo con il prossimo album, siete già a buon punto? Quando è previsto?

: la fase di scrittura è fatta, siamo molto soddisfatti, e crediamo in almeno 5-6 pezzi davvero forti. Ottimisticamente parlando dovrebbe uscire a metà 2023, ma sicuramente il prossimo anno sarà pronto!

Enrico: ragazzi, non mi resta altro che ringraziarvi della serata, della chiacchierata, ed auguravi buona festa e buon tour.

: grazie a te ed alla prossima occasione!