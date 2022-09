Live Report

CRIPPLED BLACK PHOENIX + MØL + IMPURE WILHELMINA - Alchemica Club, Bologna (BO), 2/09/2022

13/09/2022 (193 letture) In compagnia del sempre presente Luca Pezzetti e per l’occasione anche di Federico, bassista della mia band, partiamo con fare diligente verso Bologna con un buon anticipo, anche se la (mia) scelta di percorrere l’autostrada di venerdì sera e capitare al casello d’uscita intorno alle 20:00 si rivelerà una condanna, dal momento che un ingorgo di proporzioni gargantuesche ci farà arrivare all’Alchemica Club con i secondi contati. Ma l’eccitazione è tanta ed anche se i cambi di programma degli ultimi giorni ci hanno fatto porre più di un interrogativo – inizialmente l’evento doveva tenersi al Link, sempre a Bologna, e addirittura erano stati aggiunti i nostri validissimi Messa in apertura; giusto qualche giorno prima della data invece è stato annunciato il cambio location e contemporaneamente una nuova data da headliner per i Messa sempre a Bologna, al Tenuta Bene, nello stesso giorno ed orario dell’evento iniziale. Una scelta che ancora non riesco a spiegarmi – a malincuore constatiamo fin da subito la motivazione che ha fatto spostare le tre band al più contenuto Alchemica Club. Infatti, dopo le consuete operazioni di tesseramento e timbro per poter entrare ed uscire liberamente dal locale, entriamo nella sala concerti e ci accorgiamo di essere poco meno di venti persone presenti. Vero è che l’inizio dei live è previsto per le 20:30, un orario un po’ scomodo per chi lavora, ma con il senno di poi il rispetto della tabella oraria si è rivelato perfetto e la serata è trascorsa nella migliore maniera possibile nonostante la scarsissima affluenza. Dunque, acquistata la prima birra, ci posizioniamo letteralmente ai piedi del basso palco.



IMPURE WILHELMINA

Dicevamo degli orari: siamo entrati nella sala pochissimi minuti dopo le 20:30, ma la prima band aveva probabilmente già terminato il primo brano della propria scaletta. Peccato aver perso l’inizio, ma comunque rimedieremo assistendo al resto della bella esibizione degli svizzeri Impure Wilhelmina, i veterani di questo tour essendo in attività fin dal 1996. Se su disco il gruppo non ha mai suscitato troppo interesse né su di me né sui miei due amici, dal vivo le cose cambiano, complici dei suoni ottimi che valorizzano la componente post-hardcore dei quattro ed anche le frequenti armonizzazioni di chitarra (in particolare sulla conclusiva Everything is Vain, durante la quale tutte le teste degli ascoltatori ciondolano a tempo), intricate e dall’esito davvero interessante. Il frontman Michael Schindl si concede maggiormente al pubblico rispetto ai suoi compagni, perennemente inchiodati sul proprio posto, ma l’interazione è quasi nulla, basta la musica in bilico tra più generi per mantenere alta l’attenzione del pubblico, tra cui si segnalano almeno un paio di ragazzi accorsi proprio per assistere al breve concerto degli svizzeri e per questo motivo estremamente carichi e coinvolti. Non dev’essere facile aprire una serata con così pochi presenti, soprattutto arrivando dal sold-out della sera precedente a Vienna, ma gli Impure Wilhelmina fanno il loro al meglio, convincendo un po’ tutti tramite momenti melodic-hardcore à la Rise Against e improvvise accelerate al limite del black metal. Un gradevole antipasto.



SETLIST IMPURE WILHELMINA:

1. Solitude

2. Dismantling

3. Gravel

4. The Enemy

5. Great Falls Beyond Death

6. Everything is Vain



MØL

Ammetto candidamente che io ero curiosissimo di assistere ad un concerto dei danesi MØL e principalmente volevo presenziare a questa serata per loro. Posso dire di non essere rimasto affatto deluso. Dopo un cambio palco piuttosto veloce infatti i cinque musicisti si posizionano sul palco e subito notiamo le unghie dipinte di nero del bassista Holger Rumph-Frost e l’outfit improbabile del chitarrista Frederik Lippert, munito di camicia hawaiana e chitarra Solar fucsia. Il momento dell’ingresso del cantante Kim Song Sternkopf è però il primo apice del live della band e sarà lui a rubare completamente la scena per il resto dell’oretta scarsa di esibizione: maglietta con gli iconici denti del primo album degli Swans e cappellino dei Nothing. Questo dettaglio scatenerà una vivace conversazione a fine serata tra me e lui, nata dal fatto che io indossassi una maglietta della stessa band, per l’appunto. Ad ogni modo, dopo una breve introduzione registrata il post-black metal venato di shoegaze dei MØL si abbatte a volume inaudito sul pubblico, che nel frattempo è aumentato di qualche unità. I cinque musicisti non fanno molto per distanziarsi dalla lezione dei primi, celebratissimi, Deafheaven e soprattutto Sternkopf sembra il figlio illegittimo di George Clarke, con il suo atteggiamento fatto di continue mossette e pose plastiche à la Freddie Mercury eccessive sotto qualunque punto di vista. Eppure è proprio questa eccessività a rendere magnetico il cantante agli occhi dei presenti e il suo continuo sali-scendi dal palco per andare a toccare le persone, deliziandole con uno screaming perfetto e acidissimo, fa il paio con l’esecuzione strumentale dei compagni di band, sempre in bilico tra partiture tiratissime guidate dal doppio pedale a mitraglia del batterista Ken Klejs e parentesi morbide tra shoegaze e dream pop dove la chitarra del più sobrio Nicolai Hansen viene fuori con un suono cristallino. La sala viene fin da subito inondata dal fumo e i giochi di luce tra il rosa à la My Bloody Valentine e il blu notte rendono l’esibizione dei danesi davvero memorabile. I suoni qui migliorano ulteriormente, con una resa eccezionale, e il perché è presto detto: dietro al mixer infatti è presente una ragazza che segue le band in tour e, nello specifico, è proprio la responsabile ufficiale dei MØL per quanto riguarda audio e luci. Lo spettacolo è quindi ottimo e, sebbene io rimanga più legato ai brani del primo album Jord (2018) – con cui i danesi concludono il live con tre estratti – è ovviamente dal più recente Diorama (2021) che la band pesca a piene mani, con il culmine del coinvolgimento emotivo raggiunto in corrispondenza del singolo Serf, la cui apertura melodica rimane da lacrime agli occhi. Un concerto per me bellissimo, con la componente black metal che svetta su tutto il resto principalmente grazie alle incredibili doti da screamer di Sternkopf, ma globalmente dotato di una resa ottima e degna di un gruppo ben più affermato. I MØL propongono musica che sicuramente non è adatta a chiunque ed anzi si presta ad essere additata come “false metal” e decisamente non “trve”. Poco importa, i fatti parlano da soli e i cinque danesi non hanno bisogno di vuote etichette per dimostrare di che pasta sono fatti. Speriamo di vederli presto di nuovo in Italia!



SETLIST MØL:

1. Tvesind

2. Photophobic

3. Vestige

4. Redacted

5. Serf

6. Ligament

7. Jord

8. Bruma



CRIPPLED BLACK PHOENIX

Fa sorridere il fatto che le band precedenti si siano esibite su un palco già allestito per gli headliner, forti di ben otto membri nella line-up scelta per i live, che prendendo a loro volta la scena cercando di adagiarsi ciascuno nell’angolino più agevole per poter suonare. È una vera e propria ensemble rock quella che ci troviamo davanti e fortunatamente, dopo le 22:00, anche il pubblico si è leggermente infoltito, raggiungendo a malapena le cinquanta presenze. I Crippled Black Phoenix offrono una prova da veri professionisti anche di fronte ad una situazione simile e questo aspetto dovrebbe fungere da lezione per molti artisti più affermati e decisamente meno umili. Partiamo dal fatto che la band si è esibita per due ore davanti ad una platea così esigua non risparmiandosi in nulla, dai discorsi politici e sociali del fondatore Justin Greaves fino al coinvolgimento del pubblico, culminato proprio con Greaves che scendendo dal palco durante i cori della conclusiva Burnt Reynolds fa imbracciare la sua chitarra a un ragazzo per suonarne l’ultima parte. E poi numerose sezioni strumentali allungate in maniera ipnotica, con spesso il sax del tuttofare Georg Paco L. Fleischfresser che va a costruire partiture decisamente suggestive in coppia con la tromba dell’altra polistrumentista Helen Stanley, relegata in fondo al palco ma fondamentale sia per gli arrangiamenti pianistici che per le numerose armonizzazioni vocali fornite. Con una mole tale di musicisti sul palco, tre chitarre, basso, batteria, strumenti a fiato, due tastiere e synth, cinque voci e interludi in spoken word da mandare in base è quasi prevedibile che inizialmente i suoni non siano perfetti, ma è questione di pochi brani e il tutto si sistema in maniera godibilissima. Peccato, davvero un gran peccato, che sia Joel Segerstedt che Belinda Kordic – ovvero le voci principali della band – non siano in gran forma, entrambi svociati dalla sera precedente e costantemente attaccati alle proprie bottigliette d’acqua e pacchetti di caramelle. Anche qui però i due si comportano da professionisti, cercando di non strafare e offrendo una prova più che dignitosa, continuamente supportati e incoraggiati dallo stesso Greaves. La scaletta è densa e dedicata al nuovo album in uscita Banefyre, con cinque estratti totali dei quali due inediti. C’è spazio per moltissima musica ad ogni modo, con brani che coprono tutta la carriera della band, per un risultato che soddisfa tutti quanti, in primo luogo la band stessa. Certo, chi segue i Crippled Black Phoenix dagli inizi sa che l’unico membro originale è il solo Greaves, ma sorprende vedere una band così affiatata sapendo che la maggior parte dei componenti è entrata in line-up solamente lo scorso anno. Comunque il live si svolge con maestria e possiamo gustare gli assoli gustosi del chitarrista Andy Taylor, il quale può vantare suoni eccellenti, e i già citati incroci tra sax e tromba, che vanno a creare atmosfere sospese da western post-apocalittico che lasciano a bocca aperta. Difficile, se non impossibile, spiegare a parole il genere suonato dal gruppo di origini inglesi: potremmo avanzare un banale “rock psichedelico” dotato di momenti più tirati ed altri invece molto morbidi e cantabili, anche se ad emergere è quella componente cantautorale e senza tempo propria delle narrazioni folkloristiche inglesi. Una tradizione che va da Donovan ai Fairport Convention, ma più nelle intenzioni che nei suoni in sé, ormai lontani da quelli legati alle “Endtime Ballads” con cui il gruppo ha esordito. È un amalgama strano, ma affascinante e che riesce a catturare l’ascoltatore dopo pochi minuti. E questo si può dire di tutto il concerto, che si conclude con la logorroica ed incalzante We Forgotten Who We Are seguita dal bis richiesto a gran voce; a questo punto con la sola Burnt Reynolds la band tiene banco per altri venti minuti e Greaves diventa un tutt’uno con il pubblico incitando i compagni sotto palco. Gli estratti dal nuovo album convincono – e convincono pure su disco, del quale uscirà presto la recensione che si preannuncia una delle più complesse che abbia mai scritto – e in particolare Wyches and Basterdz colpisce grazie ad uno scream lancinante da parte di Belinda, la quale mostra chiaramente di essere sofferente per tutta la durata del live, ma non si tira mai indietro quando si tratta di ballare e doppiare le voci del più resistente Joel. Il concerto si conclude dunque abbondantemente oltre la mezzanotte con un pubblico sì sparuto, ma felice di aver partecipato ad un evento di questo calibro.



SETLIST CRIPPLED BLACK PHOENIX:

1. Incantation for the Different

2. 444

3. Wyches and Basterdz

4. Bonefire

5. The Reckoning

6. Dead is Dead

7. Lost

8. Cry of Love

9. Everything is Beautiful But Us

10. Blackout77

11. Great Escape Pt.1

12. Song for the Loved (End part)

13. Rise Up and Fight

14. You Take the Devil Out of Me

15. We Forgotten Who We Are

---Encore---

16. Burnt Reynolds



Usciamo dalla sala insieme alla maggior parte del pubblico pronti ad accaparrarci qualcosa al banchetto del merch, accolti dalla simpaticissima ragazza che gestisce le vendite dei Crippled Black Phoenix dalla quale acquistiamo tutti e tre la stessa maglietta con la copertina di I, Vigilante (2010); le altre due band si autogestiscono e così aspettiamo che arrivi qualcuno dei MØL perché voglio assolutamente anche una loro maglietta. L’attesa si allunga a dismisura, ma abbiamo l’opportunità di scambiare qualche chiacchiera con i pochi presenti, di cui una buona minoranza è straniera, e con lo stesso Justin Greaves, cui Luca riesce a strappare una foto. Alla fine arriva il bassista dei MØL e posso acquistare la maglia con l’artwork di Diorama; esce fuori anche Kim Song Sternkopf, in ciabatte e con maglia dei connazionali VOLA in bella vista, e dopo avermi riconosciuto grazie alla maglietta che indosso ci scambiamo complimenti reciproci per l’outfit. Così dopo i miei ringraziamenti per la serata appena trascorsa ci troviamo ben presto a parlare dell’attuale tour americano dei Nothing insieme ai giapponesi Boris (che gioia sarebbe vedere un’accoppiata del genere in Italia) e dei problemi di salute del fondatore Domenic Palermo. Mi chiede come sono stati nelle loro recenti date in Italia – io e Luca li abbiamo visti a Soliera (MO) in occasione di Arti Vive Festival lo scorso luglio – e poi il discorso si sposta sull’organizzazione del tour da headliner dei MØL, ormai lanciati grazie al recente accordo con Nuclear Blast. Con un po’ di ingenuità chiedo se i danesi abbiano valutato l’Italia come tappa per il prossimo anno, ma scuotendo la testa Sternkopf mi lascia con il dubbio, aggiungendo che dopo la serata appena trascorsa le criticità sulla sostenibilità economica di un tour simile si siano maggiormente acuite. D’altronde stiamo assistendo a numerosi tour che vengono annunciati ed annullati dopo pochi mesi e se questo accade a band di medio/alta caratura figuriamoci quale possa essere la situazione di un gruppo relativamente poco conosciuto come i MØL. Dunque arrivano i saluti finali a tutte le band, i cui musicisti si stanno intrattenendo piacevolmente con i reduci della serata, e ripartiamo per affrontare la seconda, movimentata, parte della serata, di cui questa non è la sede adatta per discutere. Riflettiamo su quanto ciò a cui abbiamo assistito ci abbia soddisfatto, con un po’ di vergogna “patriottica” per aver offerto una così esigua partecipazione, ma anche un senso di perversa invidia per essere stati così in pochi ad aver goduto di cotanta bellezza. Da italiani è un peccato venire sempre più snobbati dalle band che girano l’Europa in tour, ma è indubbio che di fronte a flop di pubblico di questo tipo non si può rimanere sorpresi della scelta da parte degli artisti di evitare il nostro Paese. E poi: la serata ha regalato quattro ore di musica circa per 15€ (più la tessera, per chi non l’aveva), con prezzi del bar interno onestissimi e servizi di ogni tipo puliti e puntuali, oltre ad un parcheggio gratuito letteralmente di fronte al locale. È davvero impossibile chiedere di più, ma evidentemente non basta nemmeno questo per far smuovere le persone dal divano. Riflettiamoci.





Discutine con noi sul FORUM Alex Cavani "Black Me Out" 2 Bel Report Alex ! Gli IW sono una delle mie top band per cui posso dire grandiosi come sempre in sede live ! Devo dire che sono rimasta piacevomente sorpresa dai MOL ... un'esibizione davvero coinvolgente , infatti appena rientrata a casa mi sono andata a recuperare la loro discografia. I CBP dei veri professionisti, ho notato anche io l'affaticamento di Belinda.. I brani del nuovo album dal vivo rendono benissimo ( attendo recensione con molta curiosità) ..e spero che questa line up duri, li ho visti davvero affiatati! Per la scarsa presenza ...non saprei cosa dire se non tanto dispiacere nel constatare che tre band di questo calibro non riescono ad attirare più di una 50 di persone ! I complimenti allo staff dell'Alchemica , prezzi onestissimi e ottima organizzzione ...inoltre la location piuttosto comoda da raggiungere ...anche con i mezzi di trasporto! 1 Bellissima serata, poi io sono di parte come sai per i CBP. Avevo dubbi sui MOL che come abbiamo detto l'ondata di blackgaze è scesa da tempo ma loro in alcuni passaggi mi hanno convinto, così come mi hanno convinto i IW che in studio non mi hanno mai fatto impazzire ma dal vivo sono molto bravi. Un plauso soprattutto al discorso di Graves sui confini, bisogna che ci siano artisti che mettano di più la faccia.