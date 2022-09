Live Report

Nelle svariate decine di concerti ai quali ho assistito, percorrendo sempre la stessa tratta che da Torino mi porta verso la più ambita Milano (almeno per quanto riguarda il numero di eventi che vi si svolgono) mai mi era successo di spegnere la macchina durante una coda e addirittura di scendere da essa. Eppure per raggiungere il Live Club di Trezzo Sull’Adda in vista del concerto dei polacchi Riverside sono incappato in questa triste disavventura. La giornata non comincia nel migliore dei modi e vari incidenti occorsi sull’autostrada, tra cui alcuni gravi, oltre ad un insolito traffico a causa del Gran Premio di F1 di Monza, causano l’enorme dilatazione dei tempi di viaggio dalle canoniche 2 ore ad un tragitto interminablile di circa 5 ore. Non troverete quindi nelle prossime righe neanche una parola sull’apertura dell’esibizione affidata al neonato trio strumentale dei modenesi VadVa poichè, per i motivi che avete appena letto, non ho avuto modo di raggiungere la location in tempo. Ma non è tutto, la coda infinita mi preclude l’ascolto delle prime 3 tracce del concerto degli headliner Riverside. Da un lato, visti i presupposti, è andata ancora bene che ho saltato “solamente” le tre canzoni iniziali, dall’altro però ho scoperto che l’opener è stata The Same River e mi sono mangiato ancora di più le mani. Detto questo, giunto al Live Club, mi fiondo al box accrediti, ritiro il biglietto e in men che non si dica sono all’interno per non perdere altro tempo e assistere ad un concerto che, seppur mozzato, si rivelerà essere ancora piuttosto lungo e oltremodo magnifico.



RIVERSIDE



Come detto, perso il trittico di brani iniziale e l’intera esibizione dei VadVa, sono all’interno del Live Club proprio nel momento in cui sta partendo la quarta traccia Story Of My Dream, il nuovo singolo pubblicato proprio in occasione del ventennale della band, a cui è dedicato questo tour. A dire il vero, una canzone che non ascolto quasi mai e che forse non ho ancora metabolizzato del tutto, ma si sa, le produzioni dei Riverside sono come un buon vino, vanno lasciate decantare prima di essere apprezzate appieno. Al nuovo singolo segue un altro brano da me poco considerato di un disco che in generale ho lasciato nel cassetto a prendere polvere, parliamo di Escalator Shrine tratto da Shrine Of The New Generation Slaves. Il pezzo, già di per sè molto lungo ed elaborato, viene riarrangiato dai nostri per un ascolto dal vivo più duro e grezzo che si sposta molto verso il prog metal, con divagazioni strumentali che portano il tutto a superare abbondantemente il quarto d’ora, una prova mozzafiato. Dopo i tecnicismi progressive, c’è spazio per un momento molto intimo e di commozione, rivolto all’indimenticato Piotr Grudziński a cui è dedicata la sesta traccia Towards The Blue Horizon. Per l’occasione, il palco si colora interamente di luci blu e il brano triste ed emozionante viene dominato dalla voce toccante del frontman Mariusz Duda. Dopo questo momento di quiete, si passa a Time Travellers, uno dei pochi singoli della band polacca ad essere stato accompagnato da un video musicale, oltre ad essere presente in più album sotto forma di più versioni. Qui troviamo addirittura un adattamento inedito del testo modificato appositamente per il tour ventennale del gruppo: “Let’s go back to the world that was 20 years ago” invece che “30 years ago” come originariamente previsto. Per la gioia delle mie orecchie amanti dei brani più metallici del quartetto, troviamo Egoist Hedonist, un pezzo ideale per l’ascolto live. Anche qui vengono sforati i 9 minuti della sua durata originale grazie alle tastiere di un Michał Łapaj in formissima che diluisce l’ascolto con varie parti solistiche che donano una linfa nuova ad un pezzo che già in studio era eccellente, ma dal vivo diventa incredibile. Dopo una più tranquilla, introspettiva e acustica We Got Used To Us, passiamo ad uno dei brani più famosi e apprezzati dei Riverside che non può mai mancare in nessuna delle loro scalette, cioè 02 Panic Room. La canzone viene cantata all’unisono da tutti gli astanti, soprattutto il ritornello molto celebre per ogni fan della band, qui il basso di Mariusz Duda spicca nettamente sul resto donando una prova da 10 e lode. Undicesimo e ultimo pezzo, prima del consueto encore, è Second Life Syndrome, tratto dal disco omonimo che per molti è anche considerato come miglior album del gruppo. Su questo verdetto, su quale sia il loro miglior lavoro, mi rimetto all’opinione dei fan, per quanto riguarda il mio giudizio invece siamo sicuramente di fronte al momento migliore della serata. Un pezzo ideale da parte dei 4 musicisti per mostrare le qualità strumentali fuori dal comune, dove spicca la precisione alla batteria di Piotr Kozieradzki e soprattutto la prova fantastica di Maciej Meller che ha sulle spalle un’eredità pesantissima, eppure riesce ad incastrarsi alla perfezione nei meccanismi dell’esibizione dal vivo, senza sbavature, come se fosse uno dei membri fondatori. Dopo la consueta (e finta) uscita di scena, i nostri ritornano sul palco per una conclusione di serata con i fiocchi, nonostante l’inizio non sia stato dei migliori, per colpa del traffico. Mariusz Duda oltre ad essere un grande polistrumentista e cantante si mostra anche molto abile ad intrattenere il pubblico con racconti e battute di spirito. Prima di Left Out ci ha tenuto a ribadire che loro non si considerano una band prog, ma siccome vengono annoverati come tale, ha voluto precisare al pubblico, come un vero frontman prog, che in esattamente 5 minuti ci sarebbe stato uno stacco nel quale il pubblico avrebbe dovuto cantare un motivetto accompagnando la canzone. Così è stato, e oltre ad aver interpretato alla perfezione il pezzo grazie alla collaborazione del pubblico, abbiamo capito benissimo il motivo di questa leggera critica: Mariusz ha tenuto a rimarcare che loro preferiscono interagire con i fan senza mostrarsi freddi come molte band progressive ma anzi, volevano incitare ad applaudire e cantare accompagnando le loro esibizioni perchè per loro il calore del pubblico è tutto. Per finire è stata scelta la toccante ed emozionante Conceiving You, anch’essa tratta dal capolavoro Second Life Syndrome, concludendo la serata attorno alle 23 e 22, quasi due ore e mezza dopo l’orario di inizio.



SETLIST RIVERSIDE



1. The Same River

2. #Addicted

3. Rainbow Box

4. Story Of My Dream

5. Escalator Shrine

6. Towards The Blue Horizon

7. Time Travellers

8. Egoist Hedonist

9. We Got Used To Us

10. 02 Panic Room

11. Second Life Syndrome



----Encore---



12. Left Out

13. Conceiving You



Che dire quindi, un’esibizione con i fiocchi sia per qualità tecniche che per durata, a dimostrazione che la band polacca dal vivo non ha rivali. Uscendo dal live club mi sono completamente dimenticato della disavventura lungo il tragitto e questo solo grazie alla magia che si è venuta a creare sul palco, merito dei quattro magnifici musicisti. I giochi di luce sono stati decisamente riusciti mentre l’acustica del locale è stata perfetta e all’altezza della musica proposta, i volumi non erano esagerati e proprio per questo ogni nota di ogni strumento si poteva distinguere alla perfezione. A questo ci aggiungiamo che dopo il mio arrivo la band polacca ha suonato ancora per 1 ora e 53 minuti e per quanto fossi dispiaciuto di aver perso la mezz’ora iniziale, la durata è stata adeguata a quelle che erano le mie aspettative. Piccola e unica nota stonata, recandomi all’uscita non ho trovato lo stand del merchandising, ho pensato tutta la sera a godermi il concerto e acquistare Out Of Myself poco prima di tornare a casa, ma questo non è stato possibile vista la totale assenza di magliette e dischi. La prossima volta spero di poter abbinare l’acquisto di uno disco all’esibizione dei Riverside. Ma non devo disperarmi perchè, come detto da Mariusz Duda durante il concerto, il nuovo album è concluso e uscirà il 20 Gennaio 2023, dopodichè seguirà un tour europeo in cui torneranno sicuramente in italia, stando alle sue parole. Quindi a rivederci, e anche molto presto, anche al prossimo concerto io sarò tra le prime file a sostenerli e cantare come sempre, questa volta però partendo con larghissimo anticipo onde evitare ogni tipo traffico, anche quello ostile meneghino…