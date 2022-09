Live Report

Tra i tanti tour rimandati dal 2021 causa Covid-19 figurava anche quello gli svedesi Soen di supporto all'ultimo album in studio Imperial>. Finalmente la stagione dei concerti è ripartita e anche questo tour può finalmente avere luogo. Il tour tocca l'Italia per tre date, dal 7 al 9 settembre, rispettivamente a Milano, Roma e San Donà di Piave e si tratta dell'occasione ideale per promuovere il nuovo live orchestrale Atlantis in uscita a novembre. La location scelta per la data romana è il Largo Venue, situato a Centocelle, spesso teatro di concerti in ambito rock/metal, nonché sede di eventi vari ed eventuali quali fiere del disco, mercatini vintage e chi più ne ha più ne metta. Per problemi logistici e di scarsità di parcheggio arrivo sul filo del rasoio alle 21.25, e quindi sfortunatamente perdo le esibizioni di Lizzard e Ocean Hoarse, ma la scaletta è in leggero ritardo, dato che i Soen cominciano alle 21.45 circa.



SOEN

Accolti dal fragore del nutrito pubblico presente nel locale, i quattro svedesi (e il canadese Cody Lee Ford) si mostrano subito a proprio agio. In particolare il frontman Joel Ekelöf è visibilmente divertito e interagisce a più riprese con il pubblico, sfoggiando persino qualche frasetta in italiano. La scaletta è comprensibilmente incentrata sull'ultima uscita in studio Imperial. Si parte infatti con il tellurico mid-tempo Monarch, ottimo assaggio delle capacità di intrattenimento del gruppo, come anche la successiva Deceiver, il cui ritornello infiamma i presenti. Si torna leggermente indietro nel tempo con la coppia vincente Lunacy/Martyrs, entrambe tratte da Lotus, con la seconda cantata a gran voce dal pubblico. Il chitarrista tuttofare Lars Åhlund, dal canto suo appare davvero infaticabile, diviso tra chitarra, tastiere, e cori.



L'acustica del locale è decisamente buona, tutti gli strumenti sono al posto giusto nel mix e l'insieme risulta ampiamente godibile. Nota dolente è la temperatura: nonostante la serata fuori sia tutto sommato accettabile, dentro al locale l'aria è caldissima e l'impianto di condizionamento, pur funzionante, non riesce a raffreddarla. Ma del resto il locale è praticamente al completo e stupisce positivamente una affluenza di questo tipo, peraltro in mezzo alla settimana. Il pubblico inoltre è piuttosto variegato in termini di età e spicca una discreta presenza femminile rispetto alla media del genere. Doverosa una menzione alla programmazione delle luci, decisamente azzeccata.



La scaletta continua con l'unico estratto da Cognitive, la tooliana Savia, che lascia un po' freddina la platea, con l'eccezione forse dei fan della prima ora. Ci pensa Lumerian a riscaldare nuovamente gli animi, mostrando il gruppo davvero coeso. Modesty dà finalmente modo a Martin Lopez di mostrare il proprio estro grazie a un drumming vario e a Joel Ekelöf di prendersi un momento di riflettore (in senso vero e proprio) grazie al bel ritornello. Si passa per Likaya con il bel lento Lucidity, dalle atmosfere floydiane, che concede un momento di tregua dall'hard prog dei nostri. Su Antagonist il frontman incita il pubblico a cantare il ritornello "fire up your guns!" e la platea non delude, come non delude sulla successiva Illusion in cui finalmente anche Cody Ford ha il suo momento di gloria grazie al lungo assolo.



È il momento della classica pausa prima del bis, chiamato a gran voce dal pubblico. I Soen non si risparmiano e propongono tre pezzi in conclusione. Lascivious è una bomba in sede live, grazie al poderoso ritornello, mentre Jinn, altro gradito estratto da Lykaia è certamente uno dei pezzi migliori del gruppo ed è un piacere in sede live. Chiude lo show la title-track di Lotus, degnissima conclusione di un'ottima serata. Il gruppo sembra decisamente soddisfatto del risultato e si prodiga nei ringraziamenti di rito, sventolando anche la bandiera dell'Ucraina. I Soen si riconfermano sulla cresta dell'onda, in un momento storico non particolarmente favorevole per la musica suonata dal vivo. Ci vorrebbero sicuramente più eventi simili!



SETLIST SOEN

1. Monarch

2. Deceiver

3. Lunacy

4. Martyrs

5. Savia

6. Lumerian

7. Covenant

8. Modesty

9. Antagonist

10. Illusion



Encore:

11. Lascivious

12. Jinn

13. Lotus