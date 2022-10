Live Report

METALITALIA.COM FESTIVAL - Day 1 - Live Music Club, Trezzo sull'Adda (MI), 17/09/2022

29/09/2022 (478 letture) Piatto ricco, mi ci ficco... dopo i rinvii legati alla nota emergenza sanitaria finalmente il Metalitalia.com Festival vede la luce in questo tribolato 2022 e quello che offre il bill di sabato 17 settembre farebbe venire l'acquolina in bocca a qualsiasi amante del thrash della penisola e non solo; se poi uno ha la fortuna di abitare relativamente vicino al territorio milanese la presenza è d'obbligo, tanto più che c'è la possibilità di incontrare le varie band nei meet&greet che il sottoscritto non si farà sfuggire... partenza in tarda mattinata, arrivo in location proprio per le 13:30 e incontro subitaneo con i Sodom per l'autografo sull'Tom Angelripper e che io stavo colpevolmente saltando: a proposito, per fortuna mi ero attrezzato portando meco un pennarello color argento -no Tom, scusa ma quello è mio e mi serve anche per i tuoi compari!- invece di quello verde (?!?!) fornito "dalla casa"... da subito respiro l'aria positiva del festival che infatti si rivelerà pressocché impeccabile, sia per quanto riguarda gli orari perfettamente rispettati (compresi i cambi palco), sia per quanto riguarda i servizi accessori tipo cucina & co; unico appunto da fare al locale, bisognerebbe sistemare le toilette, ma per il resto il Live Club si conferma tra le venue top in Italia per la musica dal vivo. Gli incontri con le band hanno luogo nel dehor coperto esterno all'area concerti e ci sono anche diversi banchetti di merchandising dove, tra un'esibizione e l'altra, non mancherò di lasciare buona parte del mio sudato stipendio (il restante sarà vittima di tasse e bollette assortite); ma è già ora di cominciare...



NATIONAL SUICIDE

Aprono il festival i National Suicide con la new entry Francesco Pinter fresco bassista dei trentini. Il frontman Stefano Mini saluta una platea fortunatamente non desolata nonostante l'orario e si aprono le danze con I Refuse to Cry. La coppia d'asce Campagna/Valle mostra il proprio valore e tra una Sucks'n'Artillery e una No Shot No Dead la mezz'ora a disposizione del gruppo vola via piacevolmente: essenziale per forza di cose, ma di grande impatto.



SETLIST NATIONAL SUICIDE

1. I Refuse to Cry

2. Massacre Elite

3. Old, White an' Italian

4. Nobody's Coming

5. Sucks'n'Artillery

6. No Shot No Dead



HYADES

Tocca ora ai riformatisi Hyades, i quali dimostrano di non aver perso l'affiatamento nonostante un lungo stop: Megamosh in particolare smuove le capoccie sponsorizzata a dovere da Marco Colombo e da il via a un timido circle pit; si chiude con la cover di Fight for Your Right cantata all'unisono da una saltellante platea.



SETLIST HYADES

1. Buried in Blood

2. Hyades

3. Ignorance is No Excuse

4. Megamosh

5. The Apostles of War

6. Pharmageddon

7. Smart Bombs, Dumb War

8. Alive but Dead

9. (You Gotta) Fight for Your Right (To Party!) [Beastie Boys Cover]



IN.SI.DIA

Il livello si alza ulteriormente con la prossima band, gli storici IN.SI.DIA: i bresciani ci tengono a fare bella figura, tanto più che è prossimo all'uscita il nuovo album Di Luce e d’Aria, venduto oggi in anteprima -ci avvisa Fabio Lorini- al banchetto del merchandise targato Punishment 18 (indovinate chi lo comprerà per poi farselo autografare?) e da cui verrà suonata Dentro al Cerchio. Ovviamente sono i classici a colpire maggiormente i nostalgici -o "diversamente giovani"- e i ricordi riaffiorano sulle note di Parla... Parla o di Nulla Cambia: "Manny" Merigo si danna l'anima alla sei corde coadiuvato da Alessandro Venzi, e pure l'ultimo entrato -Paolo Pirola- mostra la sua tecnica menando il proprio drumkit a dovere. I fan che hanno percorso i pochi km che li separano da Trezzo si fanno sentire con il loro tipico accento strappando qualche sorriso ma l'headbanging è assicurato per chiunque dato che gli IN.SI.DIA del 2022 sono un ensemble in grado di piegare il metallo a colpi di riff e doppia cassa. Finale come sempre affidato a Tutti Pazzi e casino assicurato per l'ennesimo gruppo-orgoglio nazionale; il pomeriggio non potrebbe scorrere meglio di così, e siamo solo all'inizio...



SETLIST IN.SI.DIA

1. Nulla Cambia

2. Parla... Parla

3. Grido

4. Sulla Mia Strada

5. Sentiero della Guerra (Warpath MMXXI)

6. Terzo Millennio

7. Dentro al Cerchio

8. Il Mondo Possibile

9. Mai Perdere Controllo

10. Tutti Pazzi [Negazione Cover]



EXTREMA

Oggi lo show degli Extrema è dedicato a uno dei loro album migliori, Tommy Massara al timone della nave oggi come allora. A differenza della tracklist del disco in questione si parte con On Your Feet, On Your Knees e il set è inizialmente inficiato da qualche piccolo problema tecnico presto risolto dai fonici: la band -che oggi si può dire praticamente giochi in casa- ci mette anima e cuore, il batterista Frullo nonostante l'espressione "svanita" -si scherza eh!- pesta come un fabbro e ci ritroviamo a cantare sguaiatamente i refrain delle varie Money Talks e This Toy come se non ci fosse un domani. "Titian" Spigno interpreta a dovere i brani che furono di GL -cui Tommy dedicherà Tell Me- con maggior tecnica e minor attitudine stradaiola, se questo rende l'idea... mentre Gabri Giovanna attacca la già citata This Toy con il giro di basso che fu di Mattia Bigi senza sfigurare minimamente. Si chiude con tre brani recenti, due dei quali -For the Loved and the Lost e Headbanging Forever- estratti dall'Titian. Prestazione di altissimo livello come da copione e avanti i prossimi.



SETLIST EXTREMA

1. On Your Feet, On Your Knees

2. The Positive Pressure (of Injustice)

3. Fear

4. Confusion

5. Grey

6. Tell Me

7. Money Talks

8. Like Brothers

9. To Hell

10. This Toy

11. For the Loved and the Lost

12. Between the Lines

13. Headbanging Forever



ONSLAUGHT

Sirene antiaeree sferzano l'aria e sul palco appaiono gli Onslaught... o forse è meglio dire gli Onslaught 2.0; già perché oltre che del dimissionario cantante storico Sy Keeler gli inglesi sono orfani anche del leader Nige Rockett fermato da problemi di salute. La seconda chitarra è quindi imbracciata dal singer Dave Garnett (entrato nella band due anni fa) chiamato ad una prova quanto mai improba... e superata a pieni voti! Se a qualcuno infatti non fosse bastata la prova del ragazzo sull'Garnett spazza via ogni dubbio con una prestazione da frontman completo -coadiuvato come al solito dagli incitamenti del buon Jeff Williams- piazzando l'esibizione degli albionici sul podio di questa giornata. Il set pone particolare attenzione ai vecchi pezzi -Let There Be Death, Thermonuclear Devastation, Metal Forces- ma non disdegna nemmeno le cose del nuovo millennio come A Perfect Day to Die o la deflagrante The Sound of Violence; menzione anche per il lavoro alle pelli di James Perry. È proprio con gli Onslaught che il festival "decolla" definitivamente e il pubblico si scatena senza più remore con crowdsurfing ripetuti: bene così, questa band ingiustamente sottovalutata dimostra per l'ennesima volta il proprio valore nonostante rimaneggiamenti e incerottature varie!



SETLIST ONSLAUGHT

1. Let There Be Death

2. The Sound of Violence

3. Strike Fast Strike Hard

4. Destroyer of Worlds

5. A Perfect Day to Die

6. Metal Forces

7. Fight with The Beast

8. Onslaught (Power From Hell)

9. Thermonuclear Devastation



BULLDOZER

Appreso che il meet&greet con i Coroner è rimandato a fine esibizione degli stessi rientro all'interno del Live Club per seguire il prossimo spettacolo: anche i nostrani Bulldozer stasera propongono uno show speciale, sciorinando una setlist che attinge a piene mani dai primi due lavori della band milanese: AC Wild al solito indossa il suo sulfureo mantello, mentre osservando Andy Panigada mi convinco sempre più che si tratti del fratello segreto di Joey Belladonna. Qualche problema affligge la chitarra di Ghiulz Borroni che sembra veramente troppo bassa ma ciò non frena i fan -molti dei quali non sono più ragazzini- che dimostra un attaccamento incredibile alla band cantando e saltando al ritmo di Welcome Death o Whiskey Time: il frontman sa come tenere il palco, l'esperienza di tanti anni torna utile e ci accompagna all'esplosiva cover di Iron Fist, nel caso non si fosse capito quale band leggendaria abbia dato il LA tanti anni fa ai Bulldozer.



SETLIST BULLDOZER

1. Cut Throat

2. Insurrection of the Living Damned

3. The Great Deceiver

4. Welcome Death

5. The Final Separation

6. Ride Hard Die Fast

7. The Cave

8. Never Relax

9. Don't Trust

10. Whiskey Time

11. Iron Fist [Motörhead Cover]



CORONER

Lo ammetto, non avevo mai visto i Coroner dal vivo e la curiosità di vedere queste leggende del metal era tanta; le attese sono state ripagate in pieno, i co-headliner di giornata si sono rivelati esattamente come mi aspettavo che fossero, vale a dire "freddi", chirurgici, letali come il loro azzeccatisssimo moniker suggerisce. Alla batteria l'ottimo Diego Rapacchietti -addirittura "the best drummer in the world!" a detta di Ron Royce- che si esibirà in un convincente solo, stende un tappeto di percussioni di altissimo livello, mentre in un angolino Daniel Stössel porta un contributo tutt'altro che marginale dato da tastiera e programming oltre che da seconde voci ed effetti. Si va così in un crescendo sonoro che parte dalla sinuosa Serpent Moves e Internal Conflicts fino a giungere a pezzi del calibro di Masked Jackal e D.O.A. La platea è dapprima ipnotizzata, poi sempre più fremente e infine scatenata, acclamando Tommy Vetterli ogni qualvolta questi fa qualche passo in avanti per appoggiare il piede sulla spia e sciorinare i suoi riff assassini. A proposito del buon Tommy, il tempo sembra essersi fermato per lui che appare in forma smagliante. Urla -e improperi- di soddisfazione arrivano da ogni dove così come qualche cristiano che ci piomba sulla testa dalle retrovie in un crowdsurfing di massa... che dire, gli svizzeri tirano giù il locale a colpi di techno thrash: la conclusiva Die by My Hand ci lascia annichiliti e compiaciuti, ma devo sbrigarmi; vado nella parte esterna per incontrare la band e complimentarmi per la splendida esibizione, quindi torno sotto il palco per l'ultimo capitolo di questa esaltante giornata...



SETLIST CORONER

1. Golden Cashmere Sleeper 1

2. Internal Conflicts

3. Serpent Moves

4. Divine Step

5. Son of Lilith

6. D.O.A.

7. Semtex Revolution

8. Tunnel of Pain

9. Status: Still Thinking

10. Metamorphosis

11. Masked Jackal

12. Grin (Nails Hurt)

13. Reborn Through Hate

14. Die by My Hand





SODOM

Sai già cosa aspettarti da un live dei Sodom ma quello che accadrà stasera avrà dell'epico: distruzione di massa totale. Il day 1 del festival è stato, come detto, stupendo fin dai primi minuti e non poteva esserci epilogo migliore che la prestazione on stege di zio Angelripper & Co. La formazione a quattro elementi rende pienamente giustizia al sound dei crucchi che non fanno prigionieri: dall'opener Sodom & Gomorrah in poi è l'inferno in questo angolo di Lombardia, le raffiche di note ci colpiscono e ci fanno idealmente stramazzare al suolo, quel basso è peggio di un M-16 ma noi ci rialziamo e continuiamo ad andare avanti, nonostante la gente che viene catapultata al di là delle transenne sotto il palco senza soluzione di continuità non si conti più. Pogo a destra, botte a sinistra e pure dall'alto ma questa è l'essenza di un concerto thrash e va benissimo così: pure i musicisti si rendono conto che la serata è speciale e si fermano a guardarci compiaciuti mentre noi li acclamiamo per poi ripartire con Agent Orange e tritare tutto. Frank Blackfire è lì di fronte che si prodiga alla sei corde tanto da togliersi la maglietta, imitato in questo da Tom che ci mostra la sua t-shirt marchiata 1982 -il quale è anche un nuovo pezzo che verrà suonato a poca distanza dalla divertente cover di Surfin' Bird. Essendo in terra italica i tedeschi non possono esimersi dal proporre Caligula seguita da Nuclear Winter che si conferma la solita mazzata sui denti. Yorck Segatz e Toni Merkel si sono integrati perfettamente nel Sodom-mood e la loro "freschezza" giova anche in sede live: tempo di una breve pausa e i Nostri tornano on stage per il gran finale che culmina nell'esplosiva Bombenhagel; siamo devastati e felici, non ci sono superstiti in questo campo di battaglia, una birra fresca ci rimetterà al mondo dandoci la forza per rincasare, ma una cosa è chiara: ancora una volta il metal ha vinto! Complimenti all'organizzazione per questo evento a dir poco eccellente, a riprova che anche da noi lavorando bene si possono ottenere ottimi risultati.



SETLIST SODOM

1. Sodom & Gomorrah

2. Sodomized

3. Agent Orange

4. Equinox

5. Tired and Red

6. Conflagration

7. Christ Passion

8. Better Off Dead

9. Sodomy and Lust

10. Outbreak of Evil

11. Surfin' Bird [The Trashmen Cover]

12. Glock 'n' Roll

13. The Saw Is the Law

14. 1982

15. Caligula

16. Nuclear Winter

17. Blasphemer

18. Remember the Fallen

19. Ausgebombt

20. 