SICK OF IT ALL - The Blood and the Sweat - Una leggenda cresciuta sul cemento

06/10/2022

… eravamo andati a vedere i Rocket From the Crypt con i The Get Up Kids all’Irving Plaza. Ero sulla balconata a guardare i The Get Up Kids ed erano appena scesi dal palco. Poco prima che uscissero per venire a parlare con me, sono arrivati i buttafuori che hanno spinto tutti da parte. Hanno creato una barriera attorno a un tavolo e, cazzo, sono entrati Jimmy Page e Robert Plant. Ho detto ai ragazzi dei The Get Up Kids: “vedete chi c’è laggiù? Cazzo, sono Robert Plant e Jimmy Page”. E il tipo ha risposto: “Chi se ne frega? Sto parlando con Lou dei Sick of It All”. Mi sono messo a ridere e gli ho detto: “Amico, tu hai proprio dei parametri del cazzo”.



In questo brevissimo paragrafo -come in altre decine sparsi per il libro-, c’è molto di quello che rende speciali i Sick of It All e l’autobiografia realizzata da Lou e Pete Koller, rispettivamente cantante e chitarrista della band. Il legame con la scena, l’amore per l’hard rock e il metal classici, la schiettezza nei rapporti, la modestia e in un certo senso lo stupore di fronte ad attestati di stima che band fin troppo meno importanti di loro non avrebbero di certo rispedito al mittente in questo modo diretto. Ci sono tanti motivi per i quali i Sick of It All sono unici e forse a oggi la più rispettata band hardcore sul pianeta. Ce ne sono altrettanti che per certi versi continuano a tenerla legata a una dimensione underground che è la loro forza, ma può diventare anche la loro frustrazione, quando si ritrovano a lottare ancora per le bollette o a continue docce scozzesi come può accadere facendo da headliner a un festival davanti a decine di migliaia di persone in delirio e il giorno dopo in un piccolo club con cinquanta persone che si aspettano che spacchi il palco come fosse l’ultimo concerto della tua vita. Una rottura che traspare dalle parole dei due fratelli e che in un certo senso ci restituisce la dimensione di quello che molti si ostinano a non voler inquadrare nella categoria del “lavoro”, partendo dal presupposto magari che essendo un gruppo hardcore siano felici di non guadagnare abbastanza o di ritrovarsi in location inadeguate o in situazioni che stridono con una carriera che ormai ha superato i trentacinque anni di militanza e una fama mondiale che non è mai diventata successo. Eppure, nonostante questa consapevolezza e questa amarezza che in qua e là emerge dalla lettura di The Blood and the Sweat, per il resto i due fratelli sono esattamente come te li immagini: persone con i piedi per terra, lavoratori veri, buoni e affezionati padri di famiglia, schivi, umili e modesti, sempre pronti a rendere meriti superiori agli altri rispetto a quelli che chiedono per se, scherzoni ai limiti dell’essere molesti e, al tempo stesso, orgogliosi, duri, determinati, inattaccabili da mode o stupidaggini varie, fan nell’animo della musica, innamorati della vita e del lavoro che fanno, grati ai fan con i quali non si risparmiano mai, saldi nei loro ideali e nella volontà di rappresentare l’hardcore di New York non perché sia una bandiera, ma perché è quello che sono, quello che li rende diversi e unici.



UNA VITA E UNA CARRIERA

The Blood and the Sweat è una autobiografia, ma non è realizzata nella forma del racconto in prosa: sono Lou e Pete, con interventi di altri (i fratelli maggiori, i genitori, gli altri membri della band, discografici, musicisti, mogli, figlie, manager, roadie e via dicendo) che una battuta l’uno, una battuta l’altro, ripercorrono la propria vita e la propria carriera. E’ di fatto un racconto, come vi trovaste assieme a loro e doveste passare assieme delle ore senza altro da fare che ascoltare la loro storia. Niente iperboli e niente retorica, insomma, ma appunto due persone che raccontano se stesse e la città, la scena, gli aneddoti, i retroscena, le risate e le lacrime, le gioie, le delusioni e, per molti versi, la filosofia che c’è dietro a quella che è a tutti gli effetti una carriera straordinaria e un unicum anche nella scena hardcore, nella quale quasi nessuno ha avuto la costanza dei Sick of It All e quasi nessuno ha resistito tutto questo tempo con una formazione praticamente quasi sempre stabile, se non per brevi periodi. Certo così facendo il racconto è senz’altro frastagliato e spesso inframmezzato da aneddoti, battute ed eventi che rendono un po’ difficile seguire un filo logico, con anni interi persi per strada e altri invece raccontati nel minimo dettaglio, forse perché più vividi nel ricordo o magari perché appunto carichi di ricordi divertenti o tristi, che meglio si prestano a un racconto. In tal senso, la versione dei due sugli avvenimenti è quella che conta, anche quando c’è l’intervento di altri, che magari integrano il racconto, ma certo non possono fare altro che seguire la linea tracciata. Poco male, perché di cose da leggere ce ne sono talmente tante che il dover in qualche modo “colmare” con la fantasia i passaggi mancanti non crea poi tutto questo disturbo al lettore. Ci sono le origini familiari, i legami col quartiere e con la città, i primi dischi e i primi concerti, lo scoprire che l’essere di New York non era come essere di un qualunque altro posto e che già la scena musicale cittadina era particolare e diversa da tutte le altre, con una identità precisa dettata dalla vicinanza tra hardcore, hip hop ed heavy metal che, già in partenza, rendeva il tutto originale e diverso. C’è poi il grande e inesausto amore verso le prime band, quelle che hanno fatto la differenza, come Agnostic Front e Cro-Mags, quelli cioè che per primi hanno gettato un ponte tra hardcore e metal e dai quali i Sick of It All hanno imparato tanto, fino a diventare a loro volta Maestri. Ci sono i primi concerti da protagonisti, i tour di spalla e il legame con la scena metal, tra Exodus, D.R.I., Nasty Savage, Sepultura, Napalm Death (coi quali si crea un legame particolare e che vengono più volte messi in difficoltà dal dover salire dopo i newyorchesi), Sacred Reich, il rapporto difficile con i Biohazard che, a quanto pare, soffrivano un po’ il confronto con i Sick of It All. Ancora, il successo in Europa e il fatto che la scena rinfacciasse loro che nel Vecchio Continente il disco fosse pubblicato da una major, i problemi e le risse continue con i nazisti durante i concerti e poi i conti con gli anni che passano, la difficoltà di rimanere in sella, il passaggio alla Fat Wreck Records che avrebbe dovuto garantirgli i migliori incassi di sempre e che invece coincise con scelte manageriali discutibili e con un totale disinteresse della filiale europea proprio nel momento in cui il gruppo aveva finalmente raggiunto uno status importante. Il passaggio quindi alla Century Media e la volontà di restare rilevanti in un mondo nel quale la musica ha perso quasi totalmente di importanza rispetto alla liquidità introdotta dai social e dalla dematerializzazione della fruizione, che sembra dover distruggere legami e identità, premiando solo chi presidia i social a qualunque costo togliendo valore al lavoro sui dischi e sulla proposta musicale.



DA NEW YORK AL MONDO, CON SANGUE E SUDORE

The Blood and the Sweat si legge velocemente, con lo stesso ritmo urbano col quale si fruisce la musica dei Sick of It All e alla fine ci si affeziona a questi ex ragazzi e ai loro compagni d’avventura, tra scherzi epocali, litigi, battute e tutto quello che gira attorno a questo mestiere difficile e affascinante, del quale i due fratelli Koller ci offrono uno spaccato divertente e potente. Non sono moltissimi i libri dedicati all’hardcore ed è interessante come dal loro punto di vista in Europa il genere sia visto in maniera molto più aperta e seria, al pari degli altri, mentre negli States soffra di una sorta di stigma per il quale è la scena stessa a non voler crescere, a non voler diventare “grande”. Una contraddizione che naturalmente nasce dalla volontà di non perdere la propria identità e non fare la fine di altre scene, fagocitate dalle major e poi risputate fuori nell’arco di pochi anni. Col risultato che poi molti sono comunque costretti a smettere e cercarsi “un vero lavoro” o bruciati da una vita troppo sul limite semplicemente non riescono più a reggere. Dove stia la ragione è difficile stabilirlo e alla fine se è comprensibile il dispiacere di un musicista consapevole del proprio valore nel vedersi sempre sopravanzare da altri nelle preferenze o nel riconoscimento a causa del genere che suona, che è poi la sua stessa ragione di vita, dall’altro lato diventa altrettanto difficile non ricordarsi cosa è successo a tutte quelle band che hanno perso il legame con l’underground e si sono ritrovate a un livello così alto da non riuscire più a respirare, per poi precipitare come Icaro, troppo vicino al sole per le proprie ali.

Nel complesso, proprio per la sincerità e la particolarità della storia raccontata, che non è solo quella di una band, ma di una intera scena e di quello che è stato uno spaccato temporale davvero particolare, partendo dagli anni Ottanta a oggi, The Blood and the Sweat si rivela lettura divertente, piacevole, scorrevole e al tempo stesso da leggere a più livelli, tra aneddoti e riflessioni tutt’altro che banali. Al solito, il rischio con i Sick of It All è sottovalutarne le capacità e le qualità, dando quasi per scontato che siano quello che sono per una sorta di comoda naturalezza che non dipende anche e soprattutto dal duro lavoro e da una mentalità che è molto più profonda di quello che sembra.



