Lacrimas Profundere

Julian LarreOliver Schmid

Lacrimosa: Ciao Oliver, come stai? Io sono Sara, benvenuto su Metallized! Sono davvero emozionata per questa intervista con i Lacrimas Profundere, amo veramente la vostra musica!

Oliver: Hey, tante grazie, è veramente bello parlare con te. Sono in vacanza nella tua meravigliosa nazione proprio adesso e ieri ho sbattuto la faccia piuttosto malamente con lo scooter di mio figlio, quindi salterò la piscina e la spiaggia oggi, perciò è bello poter parlare con te e avere un po' di distrazione.

Lacrimosa: Mi spiace davvero tanto, spero che non sia niente di grave e che tu possa rimetterti in brevissimo tempo. Ok, cominciamo con una mia grande curiosità: come hai scelto il nome della band? Ha un significato particolare?

: Nel lontano 1993 l'idea era di diventare delle rockstar fondando una band. Adesso 29 anni più tardi ho imparato che non ha funzionato…(risata) Il nome della band deriva dal latino e descrive qualcosa come lo spargere delle lacrime. Nei tempi passati abbiamo suonato alcuni concerti sotto il nome, ma scoprimmo che c'era già una band esistente negli Stati Uniti. Così abbiamo dovuto cambiare il nome. Quando mio fratello e primo cantante,, è entrato nella band, ha deciso di chiamare la band "spargere lacrime".

Lacrimosa: Sei soddisfatto del nuovo album How to Shroud Yourself With the Night o c'è qualcosa che avresti voluto migliorare o modificare?

: Questo album è stato il più duro da scrivere e ogni singolo suono è tirato a lucido. È il nostro capolavoro e mi sono veramente piaciute le reazioni. Rimango veramente colpito quando sento frasi come queste: "Un album che rivela sempre più dettagli e segreti con ogni ascolto. Coraggioso, triste, arrabbiato e ancora bellissimo!". Perciò quando qualcosa funziona nella maniera in cui lo avevi sognato è piacevole, soprattutto visto che abbiamo camminato su una linea sottile con molte cose. Quando penso al tempo trascorso in studio, alle numerose decisioni che abbiamo preso e i rischi che abbiamo preso ho la sensazione che il coraggio sia stato ripagato. Descrizioni che ho sentito come ad esempio: " un mix die Metalcore", "incontrano i", o ancora "Gothic PowerMetal" mi rendono orgoglioso e dimmi, quando è stata l'ultima volta che è stata recensita una band dove si può leggerein una sola frase? Perciò, risposta breve, siamo tutti davvero soddisfatti e nessuno vorrebbe cambiare una sola cosa.

Lacrimosa: Ci puoi raccontare qualcosa sui temi o concetti che hanno ispirato l'album e del processo di scrittura?

: Ho una grande famiglia e una casa molto modesta. Ho dovuto smantellare la mia stanza di registrazione per fare posto al terzo bambino e l'unico posto dovevo potevo trovare un po' di pace era nel bagno di fronte alla vasca. Perciò mi sono chiuso là dentro e mi sono rannicchiato di fronte al gabinetto con il mio iPad e la mia chitarra. Spero che questa informazione non sia la mia rovina nella tua recensione…(risata)! Alcuni mesi dopo aver cominciato il processo di scrittura avevo già un sacco di idee e delle canzoni pronte, che avrebbero potuto essere una sicura scommessa e avrei potuto evitare di mettere in fuga anche un solo acquirente. Ma non ho voluto un album che non avrebbe sorpreso nessuno, che avrebbe tenuto fede alle aspettative e che non avrebbe infastidito nessuno. La mia idea per il disco era esattamente l'opposto, dovrebbe sorprendere, dovrebbe disturbare, dovrebbe dare i brividi. Perché è fottutamente arte e l'arte è coraggiosa! Questo era il percorso. Ogni cambiamento richiede coraggio, penso. Che sia mollare il tuo lavoro per trovare te stesso, andare all'estero per un anno, farti un tatuaggio su tutto il corpo, tuffarsi per la prima volta dal trampolino dei dieci metri, o soltanto visitare il museo del pene in Islanda…(risata). Quando metti tutto questo insieme, hai la sensazione di come ci siamo sentiti nello studio quando il puzzle lentamente si incastra insieme e si sviluppava in una totale opera d'arte. (Risate) Il tema principale dell'album è il desiderio semplicemente di scomparire, di essere invisibile e di non avere più a che fare con te stesso e il mondo là fuori. Parla di ombre, parla di oscurità e oggetti mistico, che combinano il potere unico del vuoto, del nulla. Ma prima, quando mio fratello, il nostro primo cantante, venne da noi con il titolo sono rimasto totalmente stupefatto. Venire avvolti dalla notte è veramente un'idea dark e funzionava anche bene con i miei demo, che all'inizio erano per la maggior parte molto doom alla. Quando l'oscurità ti circonda per tanto tempo, diventa un tuo tratto caratteristico, non è più l'ignoto, ma una parte di te. Quando una persona vede la notte come la bellezza, ha paura anche che svanisca.sono stati responsabili per la parte dei testi.

Lacrimosa: Hai una o più canzoni preferite dell'album e perché?

: Questa è difficile, ma sceglierei. Sai, alcune canzoni vengono alla luce facilmente mentre ce ne sono altre a cui non riesce affatto. Non dimenticherò mai questa (Risata). Per esempio, avevo preparato un lungo assolo di chitarra per la canzone, nello stile del capolavoro contenuto indei. Suonavo costantemente, facendo pratica, scrivendo e ho trascorso giorni e giorni finché sono stato soddisfatto del risultato. Ma sovrastava e allungava e infine distruggeva l’atmosfera del pezzo. Semplicemente, non si adattava allo sviluppo della canzone e mentirei se dicessi che è stato facile per me cancellare le tracce di chitarra che erano già state registrate. Ma questo pezzo significava fare compromessi e mettere da parte il tuo ego, sottomettendoti ad esso, ascoltando che cosa voleva dirti. Quindi il giorno prima delle registrazioni vocali,e io stavamo facendo una jam nello studio e improvvisamente è arrivato il ritornello che ci ha sconvolti. Le nostre facce erano raggianti, difficile da spiegare quel momento, ma è come se qualcosa ci avesse afferrato. Sì, davvero qualcosa di veramente speciale, incomparabile per noi, era stato definitivamente creato e sono sicuro che lo sentirai anche tu quando ti tufferai nelle onde e nelle sensazioni che questo brano scatena.

Lacrimosa: Passiamo ora a una domanda più generale: credo che nella musica dei nuovi Lacrimas Profundere ci sia come una sorta di ritorno alle vecchie radici, ma allo stesso tempo un sound più moderno, che già si era visto con l'album precedente Bleeding the Stars. Quanto la voce e la personalità di Julian hanno influito in questo cambiamento?

: Sì, questo era il piano. Descrivereicome Luke Skywalker ecome Darth Vader. All'inizio dei primi demo soffrivo la sensazione di vuoto durante il coronavirus e, fino a disco finito, ero interessato solo alla domanda "Che cosa voglio lasciare se questo dovesse essere l'ultimo nostro album?” Così, ero costretto ad arrendermi alla mia routine e al fatto che volevo disperatamente scrivere un album che suonasse come l'ultimo. Il mio compito era di permettere il cambiamento, di dare alle nuove e vecchie influenze più spazio. Può anche piacerti ancoraanche se indossi una t-shirt di(Risata)! Se approcci tutto con troppa logica, il nucleo dell'arte è perso. Ho aperto me stesso a tutte le influenze e, soprattutto, ho coinvoltodi più. Questo ragazzo ha un incredibile potere vocale. Prima, pensi chesia in piedi accanto a te, poi vai fuori per una birra e pensi che adessoè tornato indietro dal supermercato per la settimana dello shopping e poi improvvisamente noti. Ma è sempre lo stesso ragazzo che sta in piedi là nella cabina di canto. Gran lavoro quello cheha realizzato là dentro.

Lacrimosa: Ho recentemente guardato in streaming il vostro concerto al M'era Luna e l'ho davvero apprezzato molto, c'era passione, energia e la connessione con il pubblico era altissima.Julian ha davvero un naturale carisma. Sono davvero interessata a come l'hai incontrato.

: Stavo guardando video su YouTube in cui facevano cover delle band che mi piacciono, e questo giovane ragazzo mi è rimasto incollato nella testa. Quando è stato chiaro che gli altri compagni della band volevano imbarcarsi in nuove avventure, mi sono ricordato di questo ragazzo e gli ho inviato una mail. Due settimane dopo ho prenotato un volo per lui per una prova, perché non potevo credere che cantasse così bene nella realtà come nei suoi video. Ma lo ha fatto e il resto è storia. È veramente una persona piacevole e un caro amico. Da quandosi è unito alla band, le persone possono aspettarsi l'inaspettato. Questo ragazzo è un animale, si arrampica sui tralicci, salta oltre le barricate direttamente sul pubblico, inizia un mosh pit dove si è lanciato e si prende graffi e tagli ed è semplicemente una persona meravigliosa come Spiderman. Ci ha fatto respirare nuova vita. È veramente e realmente un gran cantante, lavoratore e si prende cura del suo strumento e questo dimostra orgoglio nel suo mestiere. Ma non è solo il nuovo ragazzo al microfono: ci sono ancheil batterista e, precedentemente nei, il nostro bassista. Da quando questi ragazzi si sono uniti, sento che non è solo una band o un lavoro, è come una famiglia. La chimica è grande e quella scintilla si trasmette alle persone nei concerti o quando si guarda i nostri video. Ci apprezziamo l'un l'altro.

Lacrimosa: In tutti questi anni scrivendo musica, sei mai passato attraverso momenti difficili come quando, per esempio, l'ispirazione era bassa. Hai avuto crisi personali o paura dei cambiamenti musicali intorno a te?

: Quando ho iniziato a scrivere canzoni è come se si fossero aperte le porte dell'inferno al mio io interiore. È sempre un processo difficile scrivere canzoni per me, perché se una melodia è buona, ma non rompe il mio cuore in pezzi non la uso. Ha bisogno di toccarmi davvero nel profondo, di tirarmi giù in ginocchio, per approdare sull'album e questo è sempre un duro processo per il mio io interiore. Questa volta è stato davvero un lavoro duro, perché la pressione era al limite e mi intralciava. Mi ha veramente rubato del sonno. Infine, tornavamo sulla traccia e c'era la domanda giornaliera: è oggi il giorno per scrivere qualcosa di speciale? Comunque, non puoi forzarlo, finisci nel perfezionismo e nel rimuginare. Ogni artista deve combattere la sua battaglia. Quando qualcuno diventa di successo, il successo diventa un predatore, sono stato quasi mangiato da esso. In un certo qual modo, ogni album decide sulla continuazione dell'esistenza di una band. Possiamo farcela con gli ultimi dati di vendita? L'etichetta discografica ha prolungato il contratto? Abbiamo ricevuto buone proposte di concerti? Tutte queste domande circolano nella mente di ogni artista là fuori e penso che le persone non siamo veramente consapevoli che per ogni disco che non viene comprato o ascoltato in streaming, una buona band muore. Ricordo come ho cominciato questa band, nella scia dell'amore per i. Ripenso al tempo in cui per la prima volta li ho scoperti e ripenso ai giorni che eravamo in tour insieme e ci incontravamo ai festival. Quindi scrissi i primi riffs di. Questo brano è qualcosa come un omaggio alla band e ai nostri inizi e poi una diventò l'altra.

Lacrimosa: A tuo parere quale album o più album sono più rappresentativi nella storia della band e quale significa tanto per te?

: Basandomi sul nostro più grande successo direicon l'aiuto diche ha suonato ogni singola canzone nel suo show di MTV "Bams Unholy Union". Ha retto bene. Da non dimenticare la ballatache ha avuto la sua seconda vita quandoha fatto la cover insieme a lui. Ma io andrei con l'ultimo album perché ogni singola decisione sul percorso da seguire e l'intero artwork sono state mie idee.

Lacrimosa: Ti voglio ringraziare per il tempo che hai dedicato a quest'intervista e augurarti buona fortuna per il tour in Germania. Vuoi dire qualcosa ai nostri lettori?

: Grazie davvero per averci ospitato. Il coronavirus, i prezzi eccessivi e la situazione nel mondo ha cambiato tutto, ma come un cantante tedesco chiamatocanta, non dobbiamo "perdere la celebrazione". Quindi andate là fuori supportate i piccoli club e le band, troppo viene cancellato in questo momento a causa della mancanza di vendita dei biglietti. Vivetevi le band da vicino, Netflix starà ancora lì anche domani, lo prometto. Bene, adesso devo prendermi cura delle mie ferite, ho perso un sacco di sangue durante l'intervista qui (Risata). Grazie per le belle domande e spero di vedervi molto presto.e i