Live Report

SAXON + DIAMOND HEAD - Alcatraz, Milano (MI), 10/10/2022

DIAMOND HEAD

Entro nel locale e incrocio il batterista Karl Wilcox col quale scambio un veloce saluto prima che si diriga dietro le quinte e quindi mi accaparro un bel posticino alla transenna dalla quale non mi schioderò fino a fine serata. Quando i Diamond Head entrano in scena il pubblico gli accoglie a dovere nonostante l'unico membro originale sia il solo Brian Tatler, mastermind della storica band che pare carica a pallettoni; si parte infatti con The Prince la quale fa sempre la sua porca figura a maggior ragione piazzata come opener. Fa il suo ingresso anche il cantante Rasmus Bom Andersen che non mostra timori di sorta nell'esibirsi davanti alla platea, conscio delle proprie qualità: la sua voce è quantomai adatta a riproporre i pezzi che furono di Sean Harris e senza voler fare audaci paragoni possiamo definirci più che soddisfatti dal suo erede. Chiaramente i brani più popolari sono quelli che i Lars Ulrich era un grande fan degli inglesi che furono quindi fonte di ispirazione per i Four Horsemen. Giustamente il buon Tatler si prende la scena sugli assoli ma senza manie di protagonismo lasciando il palco anche ai colleghi (l'altro chitarrista Andy "Abbz" Abberley è scatenato e spesso "dialoga" col bassista Dean Ashton) mentre il singer si protende verso la platea scendendo addirittura dal palco per coinvolgere la prima fila; arriva quindi il trittico finale It's Electric/Helpless/Am I Evil? e su quest'ultima i cori si sprecano come da copione, seguiti dai saluti del gruppo. Well done guys, ora spazio agli headliner...



SETLIST DIAMOND HEAD

1. The Prince

2. Bones

3. The Messenger

4. In the Heat of the Night

5. Lightning to the Nations

6. It's Electric

7. Helpless

8. Am I Evil?



SAXON

Telone rosso dedicato al Seize the Day Tour sullo sfondo, muro di Marshall col logo dell'aquila che domina sulla griglia del medesimo e dopo l'intro ecco materializzarsi sul palco i Saxon accolti dal boato dell'Alcatraz; apre le danze la title track del Nibbs Carter che è uno spettacolo nello spettacolo, un pazzo scatenato che non si ferma un attimo manco fosse un ragazzino e in grado di esaltare la platea col suo entusiasmo contagioso. Incredibile l'energia che sprigionano questi "vecchietti" e il carico cresce di brano in brano, Biff Byford sta già facendo headbanging (!) e la sua voce -come sempre- sembra non essere stata intaccata dal tempo; i nuovi pezzi dal vivo rendono ancora di più, sarà la gioia del momento ma sono letteralmente in estasi, e come me tutti i presenti. Ben presto entrano in azione i maniaci del crowdsurfing che passano sulle teste dei presenti continuamente, e pure qualche gentil donzella non disdegna il salto oltre la transenna. I classici sono sempre la parte più attesa e se è vero che stasera non canteremo in coro "crusader, crusader don't leave me alone" non abbiamo comunque di che lamentarci con bombe del calibro di Heavy Metal Thunder o Dallas 1 PM; grande poi il momento di interazione in cui Biff ci chiede di scegliere tra The Eagle Has Landed e Broken Heroes, con quest'ultima vincitrice del ballottaggio; pezzone nonostante appartenga a un periodo meno heavy-oriented degli inglesi. L'atmosfera soft viene poi spazzata via dalla nuova Black Is the Night coi pattern di un Nigel Glockler in gran spolvero e preciso come sempre. Doug Scarratt sorride e sciorina un riff dopo l'altro e ogni tanto viene a fare una capatina in zona anche Paul Quinn con la sua bandana d'ordinanza. Biff, stretto nel suo cappotto, è istrionico come sempre e qualcuno non tarda a fargli recapitare uno smanicato o un cappellino da far autografare, quindi il cantante come al solito impugna il suo smartphone per filmare il saluto italiano che posterà su facebook; chiude la prima parte di set Wheels of Steel, richiamiamo i Saxon sul palco e il primo bis viene concluso dal medley Strong Arm of the Law/Solid Ball of Rock con gli inglesi che ci salutano, ma non ne abbiamo abbastanza e li chiamiamo di nuovo on stage per la doppietta finale di superclassici che infine ci appaga (anche se potremmo ascoltare la band ancora per ore e ore). Mi guardo intorno -c'è gente di ogni età- e vedo solo sorrisi ed espressioni estasiate; i Saxon vengono acclamati con l'ennesimo coro da stadio della serata, anche oggi gli abbiamo dimostrato il nostro affetto e loro, consci di ciò, ci hanno ripagato con un'altra prova superlativa... chi è rimasto a casa si è perso uno show grandioso!



SETLIST SAXON

Intro

1. Carpe Diem (Seize the Day)

2. Sacrifice

3. Age of Steam

4. I've Got To Rock (to Stay Alive)

5. Dambusters

6. The Thin Red Line

7. Living on the Limit

8. Dallas 1 PM

9. Heavy Metal Thunder

10. Broken Heroes

11. Black Is the Night

12. Metalhead

13. And the Bands Played On

14. Wheels of Steel

---Encore---

15. The Pilgrimage

16. 747 (Strangers in the Night)

17. Strong Arm of the Law/Solid Ball of Rock

---Encore 2---

18. Denim and Leather

19. Princess of the Night



