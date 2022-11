Live Report

MICHAEL GIRA + KRISTOF HAHN - Chiesa di San Barbaziano, Bologna (BO), 6/11/2022

15/11/2022 (154 letture) La chiesa di San Barbaziano è una chiesa sconsacrata di Bologna che sorge all'incrocio tra via Barberia e via Cesare Battisti. Fu costruita tra il 1608 e il 1612 da Pietro Fiorini per sostituire la vecchia chiesa del convento omonimo ritenuta ormai inadatta alle nuove esigenze di culto definite dal Concilio di Trento. È composta da un'unica navata sulla quale si affacciano otto cappelle laterali (quattro per lato) alcune delle quali facenti parte della chiesa originaria e inglobate nella nuova costruzione. A seguito delle guerre napoleoniche nel 1797 la chiesa e il relativo convento furono espropriati e venduti a privati che trasformarono la chiesa in magazzino e la spogliarono del suo contenuto. Nel 1870 la proprietà passò al Demanio militare che continuò ad usarla come deposito, costruendo anche un soppalco per sfruttare meglio lo spazio. A causa del lungo periodo di utilizzo improprio, gran parte delle decorazioni è scomparso e l'edificio si trova in un cattivo stato di conservazione. Negli ultimi anni la proprietà è passata alla sovrintendenza per i beni culturali, ma al 2016 non è ancora iniziato il restauro.

Queste sono le informazioni riguardanti l’edificio dove è ospitato il concerto di questa sera: in sostanza ci troviamo (io e il sempre presente Luca Pezzetti) all’interno di una chiesa di medie dimensioni in stato fatiscente, dove solo le mura rimangono intonse e il resto della costruzione risulta spoglia e lugubre. Non potrebbe esserci luogo migliore per accogliere un personaggio emblematico come Michael Gira, iconica mente dei terroristi sonori Swans, che in questo nuovo tour porta in giro per l’Europa la musica della sua band accompagnata da brani estratti dalla sua carriera solista e non solo. Il palco è allestito su quello che un tempo era l’altare della chiesa e all’interno della stessa sono piazzati un paio di bagni chimici, un piccolo e fornito bancone da bar e infine l’immancabile tavolo del merch che verrà costantemente preso d’assalto dall’inizio alla fine della serata. Dal momento che è una domenica l’inizio dei concerti è previsto poco prima delle 20:00 e con una puntualità rispettata rigorosamente ecco che il pubblico, già numeroso, si accalca davanti alle casse ad attendere i musicisti.



KRISTOF HAHN

Tra i membri di lunga data degli Swans si devono citare sicuramente Norman Westberg e Kristof Hahn, entrambi chitarristi e sperimentatori che hanno accompagnato Michael Gira dagli anni ’80 ad oggi con pause più o meno prolungate, ma senza mai abbandonare del tutto il gruppo. È il secondo citato ad aprire la serata del 6 novembre, con un set quasi interamente strumentale dove protagonista assoluta è la lap steel guitar. Poche parole per introdursi al pubblico e spazio immediatamente alla musica: anche se non mancano parentesi melodiche Hahn non fa scordare nemmeno per un istante quale sia il suo background sonoro, arpeggiando le corde del suo strumento con foga e dando vita a bozzetti strumentali a cavallo tra ambient, drone e noise intervallati da piccole parentesi dove la lap steel guitar fa quasi le veci di un’arpa celtica; d’altronde la voce da basso di Hahn (che alterna fluentemente inglese e tedesco) e il suo aspetto da anziano saggio lo fanno assomigliare ad un druido calato all’interno di scenari post-industriali, con esiti inizialmente stranianti eppure capaci di ammaliare appena ci si lascia trasportare dal vortice sonoro creato tramite loop station e riverberi. Un dettaglio non di poco conto riguarda il volume del concerto, talmente alto sin da subito che qualcuno – come il sottoscritto – si pentirà di aver lasciato a casa i tappi per le orecchie. Lo slide impugnato dal musicista si abbatte con forza sulle corde e i bordoni generati si spandono lungo le navate della chiesa fra il silenzio rispettoso del pubblico. Il momento più intimo del set, introdotto con poche ma significative parole da Hahn, arriva in corrispondenza della cover di If There is Something dei Roxy Music: un brano breve e decisamente più melodico rispetto a quanto proposto finora, ma che per il musicista deve significare parecchio, come si può dedurre dalla performance condotta interamente ad occhi chiusi. In poco meno di un’ora il concerto arriva a conclusione e il nostro saluta con compostezza i presenti che solo ora si sciolgono in un meritato applauso. La sensazione già da questo primo set è quella di star assistendo ad un rituale collettivo; sarà la location che spinge al silenzio, sarà la musica effettivamente catartica e riflessiva, ma tutti gli astanti condividono un approccio al live fatto di rispettosa ammirazione.



MICHAEL GIRA

Non passa molto tempo prima che il tenebroso frontman degli Swans metta piede sul palco. Attorniato dalla stessa amplificazione utilizzata dal collega che lo ha introdotto, Michael Gira aggiusta il proprio leggio, si sistema gli occhiali e accorda meticolosamente la sua Guild acustica. Solo a quel punto alza lo sguardo verso il pubblico già adorante e munito di smartphone, ringraziando Krifstof Hahn per aver suonato e chiedendo nuovamente un applauso per lui; subito dopo si rivolge ai presenti squadrando tutti in volto e chiede, con malcelata stizza, di non utilizzare i cellulari durante la sua performance poiché la luce – considerate che nella chiesa a questo punto è totalmente buio e sono solo alcune fioche luci verdastre ad illuminare il retro dell’altare – lo distrarrebbe costringendolo ad interrompersi. Spiega anche che la sera precedente (quella di domenica è infatti la seconda data bolognese) è capitato esattamente questo problema e il povero malcapitato che è stato beccato a riprendere il concerto è stato redarguito a male parole. Questa premessa serve anche a spiegare perché in questo articolo mancano fotografie dettagliate; le poche che ho allegato sono di qualità discutibile proprio perché scattate “clandestinamente”. Una volta terminato il discorso introduttivo Gira spiega che la scaletta del suo set sarà divisa in due parti: nella prima verranno eseguiti quattro brani estrapolati dal nuovo disco degli Swans di prossima pubblicazione – chi ha preordinato l’album mesi fa ha già ricevuto a casa un disco di demo intitolato Is There Really a Mind? dove ha potuto apprezzare proprio i nuovi pezzi in forma embrionale – e nella seconda si darà spazio a qualche classico. Sapere che il prossimo disco degli Swans è già pronto e solo in attesa di essere pubblicato (sembrerebbe verso giugno) è una notizia che scuote tutti i presenti e i quattro brani iniziali non fanno altro che provocare un grandissimo entusiasmo per quella che sarà l’opera completa! The Parasite infatti è già un futuro pezzo da novanta: una litania interminabile che supera abbondantemente i dodici minuti e mostra tutte le caratteristiche che hanno reso colossale la musica di Michael Gira, dalla voce salmodiante ed estremamente gutturale fino all’esilità della componente strumentale, basata quasi interamente su un unico accordo di REm9 strimpellato senza troppa cura. Descritto così il brano potrebbe sembrare di una noia mortale, ma è qui che entra in gioco il carisma del musicista, il quale risulta incredibilmente magnetico pur facendo pochissimo; ad ogni modo è la voce qui che ricopre il ruolo principale ed è impossibile non venire rapiti da quel timbro baritonale così esasperato ed intimo, esaltato da una performance dove il nostro non si risparmia in niente ed infatti alla fine di ogni esecuzione dovrà bere abbondanti sorsate di un non meglio specificato liquido arancione (qualcuno ipotizza sia Polase, il che sarebbe pure comprensibile). Inutile sottolineare quanto i volumi ora siano ancora più alti, con la chitarra acustica che a tratti pare un martello pneumatico e la voce che riverbera ampiamente lungo tutta la chiesa. Tra i nuovi brani colpisce particolarmente The Beggar, che mette in primo piano gli accordi dissonanti della chitarra mentre la voce si fa di colpo più soffice ed accogliente. Certo, bisognerà vedere come suoneranno questi pezzi una volta impressi su disco, ma si può dire senza alcun dubbio che queste anteprime sono oltremodo succose e tra la folla c’è anche chi dichiara che i brani appena ascoltati siano le cose migliori scritte da Gira in oltre vent’anni. Non mi spingerei così in là con i giudizi, ma è un dato di fatto che tutti quanti apprezzino quanto appena ascoltato. Spazio dunque alla discografia già nota del musicista con la breve When Will I Return?, estratta direttamente da The Glowing Man (2016), ad aprire la seconda parte di scaletta. Tra canzoni iconiche del passato come New Mind – il brano d’apertura del capolavoro Children of God (1987) – e inni dark come Blind – episodio immortale del bellissimo White Light from the Mouth of Infinity (1991) – il momento che spicca più degli altri è quello dedicato alla dolente canzone d’amore Two Women, che in undici minuti abbondanti narra dell’amore del musicista verso due figure femminili, presumibilmente la madre e una donna amata – quasi sicuramente Jarboe, indimenticata collaboratrice degli Swans per quasi trent’anni e musa ispiratrice dello stesso frontman, che sarebbe identificata come “Jane” nell’ultima strofa del testo – con un dolore ed un trasporto difficilmente descrivibili a parole. Nella versione originale contenuta in How I Loved You? (2001) dei The Angels of Light (ottimo progetto di Gira fondato nel 1998 dopo il primo scioglimento degli Swans e comprendente diversi membri della stessa band) la canzone è essenziale e molto spoglia, ma in questa veste solo voce e chitarra viene radicalmente ridotta all’osso, con un’alternanza ossessiva di due accordi che avvicinano l’esecuzione agli episodi più riflessivi e verbosi del Lou Reed di fine carriera. Una performance entusiasmante e carica di pathos, che fa sprofondare tutti in un baratro di desolazione ancor più di quanto non lo fossero già. Il gran finale è affidato infine a God Damn the Sun, estrapolata da quel disco sgangherato e ancora incompreso che risponde al nome di The Burning World (1989): qui siamo di fronte ad un brano folk piuttosto classico, che ha dalla sua un testo nostalgico ed autobiografico che viene mormorato con sofferenza da gran parte della folla. Una volta concluso il set il pubblico si scioglie in un applauso calorosissimo, Kristof Hahn viene richiamato sul palco e scambia un abbraccio con Gira, il quale finalmente si concede alle fotografie dei fan offrendo il primo vero sorriso della serata.



SETLIST MICHAEL GIRA:

1. The Parasite

2. The Memorious

3. Unforming

4. The Beggar

5. When Will I Return?

6. Two Women

7. New Mind

8. Blind

9. God Damn the Sun



CONCLUSIONE

Infreddoliti ed anche un po’ indolenziti – l’umidità dell’edificio e le finestre costantemente spalancate faranno sentire il loro effetto anche il giorno successivo – io e Luca ci dirigiamo verso il banco del merch; infatti lungo le navate sono appesi alcuni cartelli che invitano ad attendere una decina di minuti dopo la fine del concerto per aspettare Michael Gira, che puntualmente arriva a firmare cd, poster, vinili e memorabilia di ogni genere. La particolarità sta nel fatto che il musicista è munito di mascherina e per scambiare qualche parola con lui bisogna essere ugualmente mascherati; lo stesso ragazzo che si occupa di vendere il merchandising fornisce mascherine a tutti e con calma la folla si esaurisce tra un autografo e tanti complimenti. Luca riuscirà anche a strappare la prima fotografia della serata insieme a Gira, il quale a differenza di come appare sul palco, si mostra estremamente disponibile e con molta fatica riesce a dire di no alle ultime ragazze che gli chiederanno un selfie. Volevamo scambiare qualche parola anche con Kristof Hahn – che con spirito incredibilmente punk ha con sé, oltre il suo merch, anche un paio di casse di dischi di amici e colleghi, che vende a mo’ di distro a prezzi tutto sommato ragionevoli – ma il chitarrista è stato braccato per una buona mezzora da un paio di fan incalliti e perciò abbiamo desistito. Io ho voluto comunque comprare la maglietta del tour targata Swans, ma bisogna ammettere che tutti i prodotti disponibili erano decisamente allettanti, con i poster delle date di Bologna (è previsto una locandina esclusiva per ogni data del tour europeo) che sono andati letteralmente a ruba in pochissimi minuti. Ce ne torniamo a casa quindi ad un orario fortunatamente umano e soddisfatti dello spettacolo a cui abbiamo assistito (sebbene con il morale piacevolmente sotto i piedi); la Chiesa di San Barbaziano è una location incredibilmente suggestiva e anche se la speranza principale è quella di vederla finalmente ristrutturata per poter svolgere la sua funzione primaria, sarebbe bello anche poter vivere nuovamente un’esperienza artistica come quella di questa sera (e qualcosa mi dice che sarà proprio così, saranno i prossimi mesi a confermare o smentire la mia ipotesi). Ora attendiamo solamente che gli Swans pubblichino il nuovo album, sperando a quel punto che il buon Michael Gira torni in Italia con l’intera band per vederlo di nuovo all’opera con gli strumenti elettrici intento a scartavetrarci i timpani!



La foto di Michael Gira è di Luca Pezzetti, che ringrazio.





