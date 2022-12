Live Report

ALTER BRIDGE + HALESTORM + MAMMOTH WVH - Mediolanum Forum, Assago (MI), 25/11/2022

MAMMOTH WVH

Ero molto curioso di assistere alla performance dei Mammoth WVH, capitanati dal figlio del compianto Eddie Van Halen; quello che avevo ascoltato mi era piaciuto parecchio e quindi questa occasione capita a fagiolo. Avendo all'attivo Garrett Whitlock e lo stesso Wolfgang avevano suonato nei Frank Sidoris Alter Bridge! I suoni sono già ottimi e pure la piccola scenografia non è spoglia come per altri opener, quindi possiamo apprezzare il sano hard rock dei Mammoth WVH ancora meglio. Bello il momento in cui annuncia Think It Over ("my dad's favourite song") e decisamente entusiasta la risposta del pubblico, cosa che stupisce piacevolmente il Nostro e i suoi compagni d'avventura. Qui non siamo di fronte al tipico "figlio di papà" Wolfgang Van Halen ha talento ed entusiasmo e saprà sicuramente confermarsi nel prosieguo della sua carriera... per adesso posssiamo solo fargli i complimenti!



SETLIST MAMMOTH WVH

1. Mammoth

2. Mr. Ed

3. Epiphany

4. Think It Over

5. Distance

6. You're to Blame

7. Don't Back Down



HALESTORM

Sinceramente non sono un grande fan degli Halestorm ma non v'è dubbio che la band sia meritevole di interesse soprattutto dal vivo, come ho modo di constatare personalmente. Addirittura c'è chi è qui stasera prevalentemente per il concerto della band dei fratelli Hale e posso capirne il motivo: la frontwoman Lzzy sa il fatto suo e si destreggia sulle assi del Mediolanum Forum con padronanza e sicurezza dando sfogo alle sue "leggendarie" corde vocali. I pezzi si susseguono senza soluzione di continuità denotando la grinta del gruppo proveniente dalla Pennsylvania che diverte e si diverte: originale il solo alla batteria di Arejay Hale che lo termina con due bacchette giganti (!) tra le risate generali. Lo show degli Halestorm si rivela una piacevole sorpresa per il sottoscritto mentre chi conosce il quartetto commenta di come questa sia stata una delle migliori performance degli americani, una band che merita senz'altro di dividere il palco con gli headliner.



SETLIST HALESTORM

1. The Steeple

2. Love Bites (So Do I)

3. I Get Off

4. Mine

5. Familiar Taste of Poison

6. Amen

7. Drum Solo

8. Back from the Dead

9. Wicked Ways

10. I Miss the Misery



ALTER BRIDGE

Avevo acquistato il biglietto in tempi non sospetti, ben prima dell'uscita del Alter Bridge appaiono sul palco del Forum tra l'ovazione generale e attaccano con Silver Tongue appare chiaro che lo show sarà di assoluto livello; giusto misto tra potenza e melodia questa song si arruffiana la platea che ne canta il ritornello saltando all'unisono: gran inizio non c'è che dire. Myles Kennedy calamita l'attenzione pur senza mostrare alcun eccesso mentre Mark Tremonti è più attivo e non disdegna passeggiate che lo portano da un lato all'altro dello stage. Una volta rotto il ghiaccio i Nostri confessano di come siano felici di essere tornati a suonare dal vivo e -soprattutto- nel nostro Paese che amano in modo particolare: non sono le solite frasi di circostanza dato che il pubblico italiano è probabilmente il più affezionato tra quelli europei e i musicisti lo ribadiscono sia a parole che con i fatti, suonando per la prima volta in questo tour -e dopo cinque anni- Shed My Skin che una volta annunciata fa letteralmente alzare un boato di gioia dalla platea. Gli estratti dal nuovo album sono solo tre (la già citata opener, Sin After Sin e la stupenda title track; pensavo che Tremonti avrebbe cantato Stay ma così non sarà) con una setlist incentrata sui grandi classici e la chicca di cui si è appena detto: tra la band e i presenti è un continuo scambio di energia, i ragazzi sono visibilmente soddisfatti e -nonostante il forum non sia completamente pieno- la cornice di pubblico è più che degna e soprattutto coinvolta, tant'è che su In Loving Memory (qui in versione acustica con tanto di sgabelli a centro palco e luci soffuse) gli smartphone e qualche accendino illuminano la scena rendendola ancora più speciale. Un altro momento emozionante lo viviamo poco prima quando Mark, al termine di Isolation, regala la sua chitarra a una ragazzina affetta da sindrome di Down con la quale farà anche un selfie... grande persona che purtroppo conosce fin troppo bene questa condizione che ha colpito anche sua figlia. Oltre ai due musicisti bisogna evidenziare come la sezione ritmica li supporti in maniera a dir poco eccellente, con Brian Marshall che ogni tanto si sposta verso la parte destra per ricevere gli applausi anche da chi per la maggior parte del tempo ha goduto delle evoluzioni di Mark Tremonti, il quale verso la fine di Blackbird si accorge che una persona del pubblico ha un lieve collasso e quindi interrompe il concerto per agevolare i soccorsi e poi terminare il pezzo una volta che la cosa si risolve senza ulteriori strascichi. Gli Alter Bridge si dirigono verso le quinte per una breve pausa e quando tornano sciorinano un paio di bis -Cry of Achilles e Open Your Eyes- che chiudono in maniera entusiasmente questo bellissimo show: plettri e bacchette vengono distribuiti in quantità -e io non riuscirò a prenderne nemmeno uno a differenza di quelli che mi circondano!- e i saluti sono un arrivederci alla prossima calata italica.





SETLIST ALTER BRIDGE

Intro

1. Silver Tongue

2. Addicted to Pain

3. Ghost of Days Gone By

4. Sin After Sin

5. Before Tomorrow Comes

6. Shed My Skin

7. Wouldn’t You Rather

8. Isolation

9. Waters Rising

10. Pawns & Kings

11. In Loving Memory

12. Metalingus

13. Blackbird

14. Rise Today

---Encore---

15. Cry of Achilles

