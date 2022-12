Live Report

LOCATION

L’evento si è svolto presso l’Headbangers pub di Milano, locale nato dalle ceneri dell’ex Tnt, altro nome storico della movida rockettara cittadina del quale ha raccolto la miglior eredità mettendo al centro dell’attenzione il cliente ed implementando l’offerta bevereccia e di cibarie. Impianto della birra totalmente rinnovato così come gli arredi, che strizzano visibilmente l’occhio al mondo del metal più puro, con live ed eventi d’interesse ad ingresso gratuito! In definitiva, un pub degno di tale denominazione! E se avete fortuna, potrete anche incontrare qualche “big” post concerto (tra gli altri, recentemente si son visti i Nile).



TOTAL RECALL

Nel bel mezzo di un infuocato tour europeo, i Total Recall fanno gradita tappa a Milano. Decani della scena hardcore metal locale, vantando ognuno di loro esperienze in band quali Above Dead, Face Your Enemy, Traces of You, K-Again, Embrace Destruction ecc., il progetto nasce in un clima di profonda amicizia e dalla volontà di omaggiare l’amico tristemente scomparso, sodale di tante avventure musicali e non, Massimo Bianchi. L’iniziativa risulta oltremodo pregevole, sia sotto il profilo personale che artistico, difatti, se senza meno i cinque si erano fatti apprezzare in studio col primo Ep Wooden Scars ma soprattutto grazie all’ottimo debutto Always Together del 2021, la furia straziante di quei solchi viene oggi fedelmente trasposta, con immutata attitudine, anche sul palco, mettendo in mostra un ricco ed estremo campionario metallico frutto di esperienza pluridecennale e timbriche che rifuggono ed irridono qualsivoglia melodia mercatistica! Abbigliati per l’occasione con maglie di Van Halen Merauder e Fulci, i cinque aprono il fuoco con Thirst For Blood palesando fin dalle prime note le proprie turbolente intenzioni! Apprezziamo così tutte le qualità già udite nei menzionati episodi discografici, un efferato metalcore, eseguito in downtuning, che prende forma, vira occasionalmente verso il nu metal ma soprattutto si sviluppa in soluzioni d’interesse, quali i svariati inserti dissonanti delle chitarre. La proposta, pur saldamente ancorata al genere di riferimento, risulta talché benevolmente poliedrica, di robusto impatto ed accattivante, come assumibile dal fervore dei presenti! Gli strumenti stridono e la scaletta -sostanzialmente l’intero album di debutto-, viene portata avanti senza respiro; il vocalist strepita le proprie grida di rabbia e disperazione in mezzo al pit, a costante contatto col pubblico, sorretto da una sezione ritmica impeccabile sulla quale giganteggia il basso di Luca “Pigo” De Simone, sordido e fracido che ricorda a tratti certi affronti di Dan Lilker. Lo stesso Pigo a metà concerto celebra nuovamente il fratello spirato e poi, come nel film Animal House durante il toga party, invita tutti in posizione sdraiata! Sempre nel finale, porge il basso agli astanti, lasciandoli liberi di strapazzarlo! Termina così una serata genuina e coinvolgente, ennesima riprova, non ci si stancherà mai di rimarcarlo, come non sia necessaria la forsennata ricerca di musica di qualità oltreconfine, laddove basta volgere l’attenzione sui nostri lidi.



SETLIST TOTAL RECALL

1. Thirst For Blood

2. Zeitgeist Paradise

3. Shrine of Pain

4. Seas of Illusions

5. Poison Flow

6. Never Again

7. Always Together

8. Knife-cut Brain

9. Emptiness/Disgrace



Foto su gentile concessione di Jessika Retter