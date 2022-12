Damix

Rasta Back: Ciao Damix, benvenuto su Metallized e complimenti per i tuoi lavori. Senti, quando ti sei accorto del tuo talento e come l’hai sviluppato?

: Ciao Lele innanzitutto grazie per la tua intervista! Talento è una parola grossa, diciamo che è più una “MALEDIZIONE”! Disegno da sempre e con i miei scarabocchi, dipinti folli e fumetti luridi, cerco di esprimere il mio amore verso l'universo diciamo!

Rasta Back: Che fumetti leggevi in gioventù e quali matite ti hanno maggiormente ispirato?

: ho sempre letto fumetti di tutti i tipi... Marvel, DC Comics, EC Comics, Bonelli, Dark Horse, vecchia IMAGE comics, la Valiant e tanti altri colossi del settore. ma i fumetti che ho sempre preferito sono quelli di culto che prendono fiamma e ardore dal meraviglioso mondo dell'underground! Il fumetto indipendente, quello che non deve chiedere il permesso a nessun "PAPINO" e non deve per forza essere commerciale e piacere a tutti è la migliore forma di letteratura disegnata che esista, diciamo che è il VERO FUMETTO.

Rasta Back: Riguardo la musica metal, quando è entrata a far parte del tuo mondo, anche artistico?

: la musica metal è entrata a far parte della mia vita e del mio estro artistico sin da bambino. Da "cucciolo" adoravo disegnare fumetti da me creati con sottofondoe tante altre band sconsiderate che ancora oggi mi accompagnano nel mio percorso artistico folle! Unire l’Heavy Metal alla mia arte è stato un processo praticamente naturale, spontaneo...oserei dire inevitabile! La forza dell’Heavy Metal si sposa totalmente e indissolubilmente al mondo dell’arte. E io ce la metto tutta per creare questo matrimonio metallurgico!

Rasta Back: In Italia abbiamo avuto una discreta tradizione nel fumetto porno, penso in primis alle edizioni Squalo che ero solito rubare, da minorenne (fatti prescritti nda), con la classica scusa di essere interessato a materiale nel retro. Hai mai fregato un giornale porno? Il genere ha influenza nei tuoi disegni?

: Hehehe Lele vecchio sporcaccione! Non ho mai rubato un giornaletto "vastasto" come diciamo dalle mie parti… però li ho sempre procurati in qualche modo tramite vecchie cantine di zii pipparoli, di amici o dentro casolari di campagna abbandonati. Il vecchio genere di cui tu parli è stato il fiore all’occhiello dell’Italia erotica che ci hanno invidiato in tutto il mondo, fumetti come, usciti dalle sapienti matite erotiche dei maestri, il tutto abbellito dalle superbe copertine del maestroche hanno fatto la storia del fumetto erotico nel mondo! Questo genere fumettistico mi ha decisamente influenzato, non solo per la bellezza dei disegni ma anche e soprattutto per la strafottenza con cui trattavano tematiche come l'occultismo, il vampirismo, la politica e la società, cose che al giorno d'oggi non si possono più fare… né dire nulla che non sia “politicamente corretto”. Siamo tornati indietro di 50 anni caro Lele!

Rasta Back: Ci racconti delle tue collaborazioni in ambito metal??

: Certo, ho avuto l'onore di creare una locandina metallurgica per i(progressive metal), progetto in cui suona con la grande cantante metal greca. A proposito di locandine, un’altra di cui vado molto fiero è quella che ho realizzato per un evento metal che si è svolto a New York, il CD party release deglie altre band cazzute americane! Poi ho avuto l’onore di disegnare tutte le copertine per le compilation di Mondo Metal, sito culto dei gruppi metal italiani. E pure in Giappone ho realizzato una copertina per una compilation death metal. I, una delle mie band preferite, hanno pubblicato sul loro sito facebook un album con tutte le mie illustrazioni a loro dedicate (grande soddisfazione) e la buon anima di(R.I.P.) cantante dei, storica band thrash metal texana, mi contattò in quanto voleva dei miei disegni per un loro progetto in dvd...purtroppo venne a mancare qualche mese dopo e non so come è andata a finire!

Rasta Back: Dei tuoi lavori, ovviamente la creazione di punta è Lorcan, personaggio che, al di là dell’aspetto inquietante, ha la capacità di far immergere nella lettura al punto da immedesimarsi in lui e che in realtà nasconde una propria morale, parlacene più approfonditamente

è un barbaro selvaggio figlio di scrofa, senza regole e senza padroni che vaga in giro per un’antica misteriosa e rude Italia alla ricerca di denari da spendere nelle sue due più grandi passioni: birre e mignotte! Per dedicarsi a queste sue passioni viscerali presta la sua spada a servizio del signorotto di turno, ma quasi sempre finisce male dato il suo carattere irruento e il suo alcolismo devastante! Sono già usciti 4 numeri più uno speciale a colori (ambientato in Sicilia) e tra poco usciranno altri due volumi. Nacque nel 2018 un po’ per scherzo, ma l’affetto del pubblico è stato davvero devastante e si è creato proprio un vero culto attorno al personaggio, con orde di fans pazzi scatenati che non solo leggono, ma vivono! Infatti, la maggior parte dei ragazzi che mi vengono a trovare nelle fiere dei fumetti mi dicono che ci rivedono se stessi, un loro zio pazzo o vecchio collega mbriacone!è il fumetto selvaggio, pazzo ed heavy metal che piace a chi si è rotto i coglioni che le solite cose da fighetti che trovi in edicola... è un’alternativa al bigottismo borghese radical chic finto intellettuale che divora il mercato dei comics in Italia!

Rasta Back: Quanto la musica, le poppe e la birra incidono nel processo creativo?

: sono la materia di cui sono fatti i sogni direbbe quel lurido drammaturgo inglese -- nel quarto atto della sua opera

Rasta Back: Nel ringraziarti per il tempo che ci hai dedicato ti pongo l’ultima domanda, che progetti bollono in pentola per l’anno a venire?

: il nuovo anno usciranno due nuovi fumetti di. Poi a grande richiesta tornerà in stampa, il fumetto horror terrificante che mi ha lanciato nel tenebroso e psicotico mondo del fumetto indipendente e che ha fatto molto scalpore... e soprattutto vedrà nuovamente la luce, libro di illustrazioni metal che ho fatto negli anni dedicate ae tanti altri! Restate sintonizzati figli di SCROFA METALLIZZATA!