Di Enzo Rizzi ci siamo ripetutamente occupati in passato scrivendo di alcuni suoi corposi volumi a fumetti. L’uscita di stavolta è un albo che come tale non è certo monumentale nel numero delle pagine – una trentina – ma è sicuramente in grado di soddisfare chi lo segue abitualmente e per di più, propone per la prima volta insieme due personaggi che ne hanno decretato le fortune: Heavy Bone e Zartana.



QUANDO ZAGOR MANGIO’ GLI SPAGHETTI

Per chi non dovesse conoscere i due personaggi di Enzo Rizzi protagonisti di questo fumetto (quanto allo stesso Rizzi considero scontato che il pubblico che ci segue lo conosca già. Diversamente può cercare del materiale nel nostro data base), è l’autore stesso del soggetto a darne delle precise coordinate in sede di presentazione dell’opera. Il background di ambedue, spiega Enzo, proviene dalle sue letture giovanili a base di Zagor, Kriminal, Satanik, Vartan, Hellblazer e pubblicazioni simili, dall’entusiasta visione di vari spaghetti western - il nome Zartana non può che essere automaticamente associato al Sartanaprotagonista di tante pellicole di genere - e tanta musica. A partire da Kiss, Led Zeppelin e Alice Cooper per arrivare a tutto ciò che è venuto dopo. Per quanto riguarda lo zombie assassino Heavy Bone, si tratta di un ”eroe negativo che nasce da un sentimento positivo, dall’amore per la musica che arricchisce l’animo”. Zartana, dal canto suo, è una specie di immagine speculare del primo, ”Un eroe positivo che nasce da un sentimento negativo”. Ossia da una tragedia personale che ha colpito Rizzi, che in realtà viene specificata nell’opera, ma che preferisco non citare qui per rispetto. Dal punto di vista collezionistico – un aspetto sempre particolarmente importante per gli appassionati di questo settore – e a prescindere dalla trama, c’è da dire che Heavy Bone – Zartana riveste di sicuro un certo valore.



1925 DJANGO IN LUISIANA

Ciò in quanto è la prima volta che i due sono protagonisti della stessa storia. Anzi, sempre per inquadrare il tutto dal punto di vista del collezionista, questa storia è anche ”La prima in assoluto in cui Heavy Bone entra in azione”. Come specificato ancora in sede di presentazione dell’opera, data l’impostazione della sceneggiatura non è necessario conoscere le vicende dei due characters per approcciare Heavy Bone – Zartana - ed è vero – ma riuscire ad avere un quadro chiaro delle caratteristiche dei due personaggi sarebbe a mio parere preferibile. Ciò per ottenere una maggiore fruibilità del tutto. La vicenda è inquadrata nella Luisiana di fine 1925 (scritto proprio così) con Heavy Bone a presentarsi per primo, per poi introdurre uno Zartana le cui fattezze sembrano davvero molto simili a quelle di Lemmy e la cui bara al seguito rimanda a Django. Tutti elementi che non possono essere che rassicuranti per chi gravita nel nostro mondo da più di un quarto d’ora. Così come i tratti somatici del personaggio che compare in chiusura, che ricordano quelle di uno molto noto del settore horror metal. Decisamente un colpo al cuore la tavola in cui Zartana stringe in ciondolo con un’immagine di donna chiaramente collegata al vissuto di Rizzi. Per il resto, musica, pulp e disegni efficaci sono gli atout di questa uscita completata da un intervento di Francesco Ceccamea, da una breve bio dell’autore e due mini schede dei protagonisti. Efficace la copertina di Gero Grassi.

Un possibile dono natalizio per gente dai gusti forti.



::: ::: ::: RIFERIMENTI ::: ::: :::

TITOLO: Heavy Bone - Zartana

CASA EDITRICE: Heavy Comics

AUTORE:: Enzo Rizzi (soggetto e testi), Federico Perrone (disegni)

Formato: Spillato

Pagine: 30

Prezzo: 5,00€