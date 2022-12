Anche questo Natale... è arrivato. Vi aspettavate già la citazione del mitico Riccardo Garrone da Vacanze di Natale? No dai, non ancora, aspettiamo almeno la sera del 25. Ebbene sì, il periodo più bello dell’anno è arrivato, specie per chi odia le decorazioni e le canzoncine gioiose, chi non sopporta la ressa in ogni negozio e chi userebbe la foto di quel cuginetto come bersaglio per le freccette.

Ecco, si può ben dire che il Natale sia caratterizzato da almeno tre grandi rituali: l’acquisto dei regali per amici e parenti, la decorazione dell’albero e del presepe e, naturalmente, la clamorosa doppia abbuffata fra Vigilia e Natale. Per celebrare assieme a voi questi giorni felici, ci siamo divertiti ad immaginare come le nostre band preferite potrebbero cimentarsi in queste tre grandi epopee. Iniziamo, ça va sans dire, dall’acquisto dei regali.



METALLICA

L’acquisto dei regali natalizi, in casa Metallica, viene preso molto sul serio, ma non è sempre agevole: tutti sanno che Kirk Hammett, alcuni anni fa, ha smarrito il cellulare con centinaia di riff inediti, ma pochi sono a conoscenza del fatto che sul telefono vi fosse anche l’ultimo elenco di regali su cui i Four Horsemen avevano faticosamente raggiunto un accordo; d’altra parte, fu anche l’ultima volta in cui Kirk Hammett ed accordo si trovarono nella stessa frase..

In seguito all’increscioso smarrimento, l’acquisto dei presenti è stato sostanzialmente demandato a Lars Ulrich, che assume però frequentemente iniziative peculiari: innanzitutto, da oltre un ventennio il batterista riceve ogni Natale dalla Lagostina un set di pentole omaggio, con scritto “Mangiamo grazie a te dal 2003”. Inizialmente Lars apprezzava, ma poi ha iniziato a riciclare le pentole a chiunque capitasse, fra cui i Tool, che per ringraziarlo gli dedicarono The Pot e Dave Mustaine, che per ringraziarlo gli dedicò You’re Dead. Da oltre un ventennio, però, Lars riceve ogni Natale da un anonimo donatore anche una cassa di letame, con scritto “Mangia questo a Natale, pezzo di merda”. Lars sospetta si tratti dei fondatori di Napster, ma potrebbe trattarsi anche di Dave Mustaine o di chi nel giugno 2003 fece la fila per acquistare St. Anger. La cassa di letame, ad ogni modo, è maledettamente più difficile da riciclare rispetto alle pentole, anche se le malelingue sostengono che i Metallica lo facciano ogniqualvolta pubblicano un nuovo disco. Un tempo, peraltro, Lars riceveva un generoso cesto anche dai Diamond Head, ma ad un certo punto tale tradizione si è interrotta bruscamente.

Le considerazioni appena espresse, comunque, non cancellano il fatto che Lars si rimbocchi personalmente le maniche ogni Natale (generalmente il 23 pomeriggio, anche in questo caso fuori tempo) per andare ad acquistare i regali, sia per la famiglia, sia per i compagni di mille avventure, sia per pochi altri selezionati amici. Va da sé che, a quell’ora dell’ultimo giorno utile, rimedi quasi esclusivamente bagnoschiuma Tesori d’Oriente o fregature indecenti, tipo l’ultimo album dei Behemoth. In alternativa, sentendosi molto spiritoso, ha l’abitudine di inviare una parrucca a Kerry King, una bombola di elio a King Diamond ed un opuscolo del WWF sulla caccia a James Hetfield.

James Hetfield, dal canto suo, non può più recarsi a fare acquisti da quando nel 2011, in occasione dell’ennesima domenica pomeriggio passata all’IKEA su richiesta della moglie, diede di matto nel reparto cucine urlando ripetutamente “I AM THE TABLE!”. In compenso, da ben noto amante della caccia, si reca personalmente nei boschi a procacciare la selvaggina per Natale, benché pretenda spesso di servire cinghiale in umido anche la sera della Vigilia, quando tecnicamente sarebbe prevista cena a base di pesce. Una volta, inoltre, James è abbastanza sicuro di aver sparato ad una renna di Babbo Natale, che da allora gli recapita un opuscolo del WWF ogni 25 dicembre. O forse ciò avviene perché, da piccolo, chiese allo stesso Babbo in dono un giubbotto di renna. Lars poi, per prenderlo in giro, ha sostenuto una volta che James fingesse di andare a caccia per poi andare ad acquistare tacchino ed ogni altro ben di Dio al supermarket. Da allora, James invia segretamente ogni Natale al suo batterista una cassa di letame, generalmente di produzione propria.

Trujillo... beh, che volete che faccia a Natale? Non si sa, esattamente come accade con i Metallica.



IRON MAIDEN

Bruce Dickinson e soci impazziscono per il Natale: l’immarcescibile singer, in quanto pilota civile, ha scritto più volte a Babbo Natale (chiamandolo San Nicola, da noto appassionato di storia) chiedendo di poter guidare la slitta, ma la richiesta è caduta nel vuoto poiché pretendeva di ridipingerla con la livrea dei Maiden ed il faccione di Eddie. Pare inoltre, dal momento che la Astraeus Airlines è fallita, che Babbo ritenesse Dickinson un menagramo. Bruce però non si è dato per vinto ed ha noleggiato una slitta con muta di renne in Lapponia, ma ha cessato le operazioni quando James Hetfield ne ha fucilata per sbaglio una in un bosco. La voce di tale episodio, peraltro, si è diffusa, giacché Nikki Sixx ha scritto un WhatsApp a Bruce dicendogli che la renna gli somigliava.

Steve Harris a sua volta ama le festività natalizie ed ha registrato una magnifica versione di Jingle Bells al basso, allungandola di venti minuti. Avendo un cuore d’oro, inoltre, si traveste spesso da Babbo Natale e distribuisce doni ai bambini, dimostrando particolare affetto per i settimi figli; tuttavia, pare sia rimasto male quando un infante gli ha riferito di non volere gli album dei British Lion manco in regalo.

Adrian Smith e Dave Murray amano fare anche i regali in perfetta sinergia, ma sono ormai talmente abituati a fare tutto assieme che finiscono regolarmente per acquistare doppioni per tutti. Gli amici ed anche i compagni di avventure lo sanno perfettamente e fingono di non rimanerci male, ma fortunatamene hanno buon gioco nel riciclare i doppioni o nello smaltirli tramite le iniziative benefiche di Steve. Come dite? E Janick Gers? Lui è il più gioioso di tutti, ma a conti fatti non fa granché; oltretutto, ci è rimasto male quando Adrian e Dave gli hanno regalato due pupazzi di Eddie, sostenendo che gli somigliassero.

Nicko suona e del Natale non gliene frega un cazzo.



MEGADETH

Il rapporto fra Dave Mustaine ed il Natale è -stranamente- burrascoso: tanti anni fa Babbo si recava molto volentieri a casa del rossocrinito chitarrista, ma rimase molto male quando questi lo cacciò dal camino a male parole. Da allora, Babbo se può manda un’elfa o, più semplicemente, defeca vendicativo nel comignolo di casa di Dave, che ne dà comunque la colpa ai Metallica; in compenso Dave, in virtù della sua recente fede cattolica, è molto sensibile agli aspetti più spirituali delle festività natalizie ed invia agli amici (non dite “quali?”) copiosa oggettistica religiosa in regalo. Stranamente, in pochi fra i metallari apprezzano. Ha fatto un’eccezione solo per il vecchio amico David Ellefson, cui ha fatto recapitare un pacco a sorpresa.

Il suddetto Ellefson, dopo il brusco licenziamento dai Megadeth a causa dello scandalo sessuale che lo ha investito, ha cercato di ripulire la propria immagine -dopo averlo fatto con lo schermo del pc- impegnandosi attivamente nell’acquisto dei regali per Natale. Un’elfa mandata da Babbo lo ha descritto come particolarmente gentile, anche se è rimasta un filo interdetta quando il bassista le ha chiesto se fosse minorenne. Anche il musicista, in compenso, è rimasto interdetto quando ha ricevuto da Mustaine una action figure di Mano della Famiglia Addams.

Chris Brod... Al Pitrel... ehm, Kiko Loureiro è felicissimo quando arriva il Natale, anche perché può dire “Evvai, un altro anno passato senza dovermi cercare un nuovo posto”. Essendo di indole spiritosa, un paio di Natali fa regalò a Mustaine un corso di canto, ma il mastermind replicò minacciandolo di fargli suonare per intero Super Collider. Da allora il funambolo brasiliano ha mantenuto un basso profilo, regalando ad amici e colleghi eleganti camicie, fra cui una di forza all’ex compagno Dave Ellefson, per fargli finalmente tenere le mani a posto.

James LoMenzo, che ancora non si capacita della botta di culo avuta nel rientrare nei Megadeth, si mantiene estremamente ossequioso nei confronti di Mustaine, al quale ha regalato una gigantografia di Lars Ulrich da prendere a freccette. Certo, non è rimasto particolarmente felice quando Dave gli ha riciclato un regalo fatto a suo tempo a Nick Menza, con tanto di A cambiata in O e aggiunta a pennarello di LO nella dedica. Ad Ellefson, invece, James ha regalato una tessera premium di Pornhub, in modo da assicurarsi il posto il più a lungo possibile.

Dirk Verbeuren, viceversa, abituato a ritmiche ben più assassine, considera un regalo già suonare con i Megadeth, tanto che in passato pare abbia detto: “Ma veramente Shawn Drover fa il mio stesso mestiere?”.



BLACK SABBATH

Ozzy non vede l’ora di tornare sul palco per i suoi amatissimi fan, continua a registrare album solo per loro, perché sa che li rende felici e desidera augurare a tutti un sereno Natale. Ok Sharon, lasciami la tastiera adesso per cortesia.

In casa Sabbath, nonostante lo scioglimento, il Natale è preso assai sul serio: Ozzy, infatti, ci tiene ad acquistare personalmente i pensieri natalizi, benché il suo scherzo di regalare a tutti peluche di pipistrello stia cominciando a stancare, soprattutto dal febbraio 2020 in poi. Tuttavia, avendo ormai più di qualche difficoltà a deambulare, delega tutto a Sharon, che è la donna più capace del mondo anche in quest’arte. Ok Sharon, ora toglimi la pistola dalla tempia per cortesia.

Tony Iommi vorrebbe comprare i regali senza pensare ad altro, ma anche quando cammina porta con sé la chitarra e riesce comunque a scrivere dei riff incredibili, quindi l’impresa gli riesce un filo ardua; dimostra però in ogni caso buon gusto, anche se si innervosisce quando, per chiedergli una mano nel fare i pacchi ed i relativi fiocchi, la consorte gli domanda “Puoi mettere un dito qui?”.

Geezer Butler, che con la bella barba candida che ha potrebbe validamente interpretare Santa Claus, scrive testi e poesie che recita agli amici a cena ed al pranzo di Natale.

Bill Ward scrive poesie su Instagram. No, questa purtroppo non è una battuta, andate pure a controllare.



JUDAS PRIEST

Rob Halford è un grande amante del Natale e pare si stia facendo crescere la barba per poter essere più credibile nell’interpretare Santa Claus; sfortunatamente, dovrebbe al contempo prendere almeno cinquanta chili, ma poi somiglierebbe a Vince Neil con la barba e soprattutto con la voce. A mali estremi, può tingersi la pelle di bianco e fare il cosplay del Kratos della serie norrena di God of War. I suoi regali ad ogni modo sono sempre di squisita fattura, anche se il vizio di regalare borchie ed oggetti di metallo gli ha creato più di qualche problema alla dogana ed anche con i semplici corrieri.

Scott Travis ama il Natale, ma non ha grande simpatia per i bambini poiché, da un ventennio, lo fermano per strada facendogli i complimenti per il ruolo di Piton in Harry Potter e chiedendogli di autografare le bacchette; in un primo momento, ignorando chi fosse il personaggio letterario e cinematografico, autografava effettivamente le bacchette ritenendole quelle da batterista, ma da quando ha capito il qui pro quo le spezza direttamente, causando sconcerto fra i genitori. Subito dopo, però, regala ai bimbi un paio di sue bacchette, esclamando: “Con queste sì che ho fatto magie!”

Glenn Tipton, a causa della malattia che lo affligge da alcuni anni, non esce più molto volentieri a fare compere, ma soprattutto ha paura che K.K. Downing gli copi le idee per i regali; incarica quindi più persone di fare acquisti totalmente diversi per scongiurare doppioni, anche se ha ancora timore di vedere il suo ex compagno di avventure fondare per ripicca i K.K.’s Christmas.

Ian Hill, alla fine della fiera, non viene mai preso in considerazione ma fa sempre i regali più belli. Come sempre.



DREAM THEATER

James LaBrie sarebbe perfetto per interpretare Babbo Natale, ma appena apre bocca per cantare fa scappare le renne a zampe levate, quindi si accontenta di comprare regali in quantità, anche mentre i compagni di band suonano gli assoli sul palco, tanto di tempo ne ha quanto vuole.

John Petrucci, che a sua volta avrebbe una bella barba da Santa Claus, è altrettanto lieto quando si avvicina il Natale, anche se non si spiega perché molti gli chiedano di firmare gli autografi a nome Paolo Bargiggia. Sono diversi anni, in compenso, che cerca un paio di guanti da regalare a John Myung, ma non esiste al mondo ditta che possa realizzare dita tanto lunghe.

John Myung avrebbe piacere nel vestirsi da Babbo Natale, ma grazie alle suddette dita rischia di sembrare più Slenderman. Rimedia quindi acquistando regali in quantità per tutti anche perché Petrucci e Rudess sono impegnati a scambiarsi gli assoli e, generalmente, acquistano solo materiale Tesori d’Oriente. Non a caso, si scontrano spesso con Lars Ulrich per gli ultimi fondi di magazzino.

Anche Mike Portnoy partecipa in realtà a questi regali ritardatari, ma non poteva stare nella stessa riga di Lars. Come dite? Sono anni che non sta più con i Dream Theater?



MANOWAR

Fare i regali è o non è abbastanza TRVE? Joey DeMaio, da molti anni, ha preso la cattiva abitudine di denigrare a spron battuto il Natale, in quanto la gioiosità del periodo poco si concilia con l’arte della guerra e con la mitologia nordica che sostiene di conoscere; va quindi dicendo in giro che non farà mai i regali perché non crede nel Natale e vieta assolutamente a tutti i conoscenti di fargli qualcosa. Poi, siccome in fondo è un tenerone, cambia idea, fa i regali, nessuno glieli fa seguendo il suo antico volere e lui si incazza perché lo hanno preso sul serio, tornando TRVE (si ringrazia il grande Stefano Benni per l’ispirazione).



HELLOWEEN

Andi Deris è fortemente candidato per interpretare Babbo Natale, sia per la stazza, sia per la bontà che ha dimostrato sopportando per decenni i paragoni con Michael Kiske ed incassando sportivamente anche il tour con lui. Per il resto, in casa Helloween a Natale si regalano film dell’orrore, dolciumi e zucche. Sì, è vero che non siamo ad Halloween, ma sono pur sempre regali, no?



ALICE COOPER

Lo zio del rock ama fare regali macabri e grandguignoleschi (quando mi ricapita di poter usare questo termine?) anche a Natale, tanto da sostenere che i regali di Jack Skeletron in Nightmare Before Christmas siano ispirati ai suoi. Tim Burton per ora non ha replicato alle accuse, probabilmente perché impegnato a contare i soldi di Mercoledì.



SLIPKNOT

Da anni, Corey Taylor fa cucire per i suoi compagni di band degli atroci maglioni natalizi a mo’ di tuta da operaio. Da anni, tali orrori lanosi finiscono regolarmente al macero, un po’ come gli ultimi album del gruppo.



DIAMOND HEAD

Per anni hanno mandato ricchi cesti natalizi a casa Metallica, per ringraziarli di averli fatti conoscere ad un mondo di fan di nuova generazione, ma hanno smesso indignati quando Lars, per sbaglio, gli ha riciclato un loro cesto.



GHOST

Tobias Forge ama fare i regali di Natale, dato che gli costa comunque meno rispetto al pagare i propri musicisti. Purtroppo, avendola sgradevole abitudine di chiamarli con i loro nomi d’arte, sbaglia molto di frequente i destinatari, recapitando agli uni i pensieri degli altri.



THE PRETTY RECKLESS

Taylor Momsen, dopo anni in cui le ricordano il ruolo di Cindy-Chi-Lou nel film Il Grinch, ha preso talmente in odio il Natale che potrebbe ben passare ad interpretare il Grinch stesso. A ben pensarci, tutto questo probabilmente corrisponde a realtà.



LACUNA COIL

Cristina Scabbia, la voce metal più famosa d’Italia ora che Suor Cristina ha abiurato, adora il Natale ed ama regalare a tutti i compagni di band l’illusione che i fan conoscano qualcuno del gruppo a parte lei.



MACHINE HEAD

Se esiste un prodotto di moda, Robb Flynn ve lo regalerà, salvo poi rinnegarlo. Quest’anno preparatevi al monopattino elettrico, della cui incontrollata proliferazione si lamenterà il prossimo anno su Facebook.



ARCH ENEMY

Michael Amott odia fare regali di Natale fin da quando, nei Carcass, riceveva costantemente dai compagni organi sotto formaldeide, ma voi vi mettereste a discutere con una donna che può urlare come fa Alissa White-Gluz?



LAUREN HARRIS

Scusate, il padre l’ha infilata pure qua.



BLIND GUARDIAN

Vi prego, ho già dieci edizioni del Signore degli Anelli.



EPICA

Simone Simons può fare qualunque regalo voglia. Andrà comunque benissimo.



KING DIAMOND

Quale parte di No presents for Christmas non è chiara?



KISS

Gene Simmons che spende soldi per i regali? E’ Natale, non Carnevale.



To be continued...



A cura di Andrea Barricelli “Barry”. Si ringraziano per la collaborazione Saverio Comellini “Lizard” e Jacopo Bizzotto “Indigo”