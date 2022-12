BUON NATALLO - PARTE TERZA: Il pranzo di Natale

25/12/2022 (278 letture) Il momento è giunto: dopo aver acquistato (o riciclato) i regali, aver decorato casa, addobbato l’albero, regolato luci e canzoncine... è tempo di sedersi a tavola e far vergognare i propri antenati. Oltretutto, se i nostri eroi hanno affrontato le precedenti incombenze separati, per questa occasione si riuniscono tutti insieme, dando vita ad una grande festa collettiva.



IL PRANZO DI NATALE

Hallelujah, il 25 dicembre è finalmente arrivato. Alla spicciolata, in un enorme casale messo a disposizione da Tobias Sammet, abituato ad ospitare cani e porci, iniziano a convergere tutti i musicisti delle band più amate del pianeta. Ah, poi arrivano anche i Metallica.

Ci sono davvero tutti, tranne due band: i Rammstein, che non sono stati invitati per timore che diano fuoco a tutto o si presentino con falli finti, i Fear Factory, per timore che Dino Cazares finisca il cibo ed i Rotting Christ, perché insomma è pur sempre il compleanno di Cristo. Un tempo venivano invitati anche i Novembre, ma si erano stufati di sentirsi ripetere ogni anno “Siete arrivati con un mese di ritardo”.

James Hetfield, come detto, si presenta con un bel carico di selvaggina, suscitando il malumore del vegetariano Kiko Loureiro e, soprattutto, dei vegani Dirk Verbeuren, Geezer Butler e Doro Pesch. Per loro, tuttavia, è già stato preparato un menù ad hoc dalle sapienti mani di Phil Anselmo, noto esperto di erbe.

Steve Harris a sua volta si presenta portando un polpettone, che gli amici chiamano scherzosamente The Book of Souls, cosa che lui non gradisce particolarmente. Anche i Dream Theater volevano portare un polpettone, ma ormai i primi che hanno fatto risalgono a troppi anni fa.

Cannibal Corpse e Carcass, invece, portano entrambi un tacchino, ma con due fondamentali differenze: i primi, infatti, lo portano vivo e vorrebbero squartarlo direttamente sul tavolo, mentre i secondi lo portano già cotto e gradirebbero procedere ad una regolare dissezione con tanto di autopsia. Scott Ian degli Anthrax, grande appassionato di zombie, suggerisce preliminarmente di tagliare la testa al tacchino, ma il suo pensiero viene giudicato irrilevante, come gli ultimi album della sua band.

Gli animi rischiano di scaldarsi quando Lars Ulrich, inopportuno come sempre, dice a James di non sparare a George Fisher, scambiandolo per un bue per via del collo leggermente sovradimensionato, ma le possibili tensioni vengono presto appianate dall’ottimo vino rosso portato da Ihsahn. Certo, qualcuno si innervosisce un po’ quando il frontman degli Emperor riferisce di aver avuto la bottiglia in regalo da Gaahl.

La questione del collo taurino di Corpsegrinder, però, si ripropone quando lo stesso Lars, già ubriaco, chiede al frontman dei Cannibal se l’ultima notte sia stato piacevole scaldare il bambinello assieme all’asinello; il cantante, stavolta, reagisce simpaticamente rispondendo “Certo che mi sono divertito a scaldare il bambinello assieme a te”. Un paio d’ore dopo, Lars la capirà. Forse.

Ozzy, per tanti anni, ha chiesto a Sharon (lui non sa cucinare neppure un uovo al tegamino senza dare fuoco alla casa) di preparargli un panettone gastronomico a forma di testa di pipistrello da portare al pranzo natalizio; tuttavia, ad un certo punto la moglie gli ha fatto capire che aveva rotto il cazzo, un po’ come vorreste fare voi col sottoscritto che continua a fare battute su Ozzy ed il pipistrello. Tony Iommi, dal canto suo, è molto riservato e tranquillo anche al pranzo del 25 dicembre, ma si innervosisce se gli offrono un dito di vino. Geezer Butler, invece, come sapete, si porta tante poesie da recitare a Natale, ma arriva talmente pieno di cibo e di alcool a fine pasto da addormentarsi regolarmente sul divano prima di riuscire a declamarle.

I Tool hanno tentato di darsi alla cucina molecolare ma, se sono fenomenali nell’applicare formule matematiche e scientifiche alla musica, si sono rivelati delle seghe immonde nel farlo con la cucina ed hanno bruciato tutto: si presentano quindi con dei cannelloni comprati alla rosticceria all’angolo e due panettoni del discount, suscitando le ire di Gene Simmons, cui hanno rubato l’idea.

Dave Mustaine non cucina nulla, anche perché non è capace ed al massimo porta rancore: potrebbe essere il classico zio burbero e rompicazzo di ogni pranzo di Natale, ma gli altri sfruttano la sua misantropia per non invitare le band black metal, dicendo loro “Lo sapete, Dave non vi vuole”. In realtà stanno sul cazzo a tutti, Ihsahn compreso, quindi vengono lasciati ben volentieri soli ed al freddo, che tanto dovrebbe essere il loro ambiente naturale a giudicare dai loro testi e dalla loro puerile iconografia.

Ogni tanto in passato si presentava anche Jon Schaffer, in quanto oltre allo zio burbero e tritapalle serve anche lo zio idiota che urla al complotto dei poteri forti, ma al momento il buon Jon è latitante dopo i fatti di Washington del 6 gennaio 2021. Del resto, tutti sanno che Natale è una festa inventata dal Deep State.

Gli Slipknot si presentano tutti a volto scoperto da quando, anni prima, nove loschi figuri entrarono vestiti da operai con maschere orrende e furono scambiati per i nove di Des Moines, mentre in realtà erano topi d’appartamento che tentavano di confondersi fra i musicisti; per fortuna, alla festa in questione c’era Roy Mayorga, che scoprì la falsa identità dei malfattori chiedendo a quello che riteneva fosse Corey Taylor quale sarebbe stato il prossimo pezzo degli Slipknot da riciclare in chiave alternative rock. I nove, comunque, non si fanno parlare dietro e portano cibo in quantità, che però ha tutto lo stesso sapore.

Tarja Turunen è amatissima da tutti, sia perché canta che è un piacere, sia perchè è bella da vedere, sia soprattutto perché porta delle quantità immani di superalcolici. Sfortunatamente, ha il vizio di bere troppo e straparla, come quando, qualche anno fa, confessò a tutti che Tuomas Holopainen era microdotato. Perché il diretto interessato non replicò? Perché era bloccato per strada, fermato dalla polizia in quanto scambiato per un maniaco omicida a causa del cilindro. Fra l’altro, quando finalmente riuscì a presentarsi, si ubriacò vergognosamente anche lui e non solo disse a Tarja che Floor Jansen canta meglio di lei, ma rivelò anche che sotto sotto Zio Paperone gli sta sulle palle.

I Tankard, ovviamente, portano birra a fiumi, comprese le micidiali birre di Natale belghe dalla gradazione alcolica elevatissima; hano però il vizio di bersele principalmente loro, senza condividerle, specialmente quest’anno che l’Eintracht ha pure vinto l’Europa League.

Lacuna Coil e Necrodeath, ogni Natale, litigano fra loro per quale sia il dolce natalizio migliore fra panettone e pandoro, ma entrambe le band italiane concordano sul fatto che questi dolci siano comunque migliori delle strameledette Red Velvet e Cheesecake dei loro compari americani. I Necrodeath, fra l’altro, ogni anno ringraziano Phil Anselmo per averli definiti una delle migliori band estreme di sempre e lui ogni anno finge di ricordare di averlo detto.

Alice Cooper, invece, ogni Natale, litiga con gli Helloween: lui è convinto che Nightmare Before Christmas vada visto a Natale, mentre Deris e soci sostengono vada visto ad Halloween. Tutti loro, comunque, concordano sul fatto che Una Poltrona per Due abbia ampiamente fracassato i marroni. Certo, sempre meglio del concerto de Il Volo su Canale 5 la sera della Vigilia.

Blind Guardian e Summoning, infine, litigano ogni Natale per chi debba leggere i brani di Tolkien, ma anche loro hanno un nemico comune: la serie TV Amazon Gli Anelli del Potere, della quale sottolineano con disgusto i clamorosi errori di canone e continuità.

Bruce Dickinson, mentre Tobias Sammett gli si offre come zerbino, è un eccellente conversatore a Natale, ma ha un difetto: essendo appassionato di storia, ogni Natale ammorba i commensali spiegando loro le origini pagane del Natale, sottolineando con zelo gli errori storici dei Vangeli ed in particolare della stereotipata raffigurazione del presepe. Joakim Broden ascolta paziente, ma non interviene più da quando, una volta, litigò col frontman degl Iron Maiden per una battuta sull’inaccuratezza delle divise militari raffigurate sulla copertina di A Matter of Life and Death. Nicko McBrain mangia e del resto non gliene frega un cazzo. Si fa in compenso grasse risate, assieme a Ian Hill, su chi sminuisce l’importanza di una buona sezione ritmica.

Rob Halford propone ogni anno una gara di karaoke metal a base di canzoni natalizie, ma quest’anno si guarda bene dal farlo: dopo aver ascoltato James Hetfield storpiare la pronuncia di Lux Aeterna, non ha il cuore di sentirlo mentre massacra anche Adeste Fideles. Glenn Tipton, invece, è felice perché ha portato una quiche lorraine, che K.K. Downing gli ha copiato sbagliando però il ripieno.

Mentre gli altri, pur discutendo a tratti anche animatamente, si godono il pranzo e socializzano, i System of a Down restano in disparte: ogni tanto si avvicinano per farsi qualche selfie dove sorridono beati fingendo di amarsi, poi tornano ad ignorarsi, se non a guardarsi in cagnesco. Serj Tankian, al massimo, si accapiglia con i Mezarkabul sul genocidio armeno.

A fine pranzo, a sorpresa, si presenta vestito da Babbo Natale Tom Araya, passato a salutare i vecchi compagni di palco: rivela che avrebbe voluto passare prima, ma che è stato male tutta la notte e buona parte della mattinata, probabilmente dopo aver mangiato troppo latte e biscotti. Non sa che Kerry King, sapendo che il suo cantante si sarebbe vestito da Santa Claus, per fare lo spiritoso gli ha versato del lassativo nel latte.



ANCHE QUESTO NATALE...

A fine pasto, tutti si salutano dandosi appuntamento al nuovo anno, dove si rivedranno certamente su qualche palco in giro per il mondo. Alcuni si conoscono da decenni, altri da pochi anni, alcuni si vogliono un gran bene ed altri non si sopportano, ma a Natale si sa, siamo tutti più buoni, come disse Hannibal Lecter. Si augurano tutti di ritrovarsi al prossimo pranzo di Natale, confidando che vecchi amici come Lemmy, Ronnie James Dio, Chuck Schuldiner, Dimebag Darrell, Mark Reale, Jeff Hanneman, Cliff Burton, Paul Gray, Vinnie Paul, Clive Burr, Joey Jordison e tanti altri amici con cui hanno passato bei momenti continuino ad ispirarli da ovunque si trovino.

Il sottoscritto vi ringrazia per la pazienza dimostrata nell’arrivare in fondo a questo folle trittico natalizio e si unisce, assieme a tutta la redazione di Metallized, nell’augurarvi Buon Natale!



Si ringraziano per la collaborazione Saverio Comellini “Lizard” e Jacopo Bizzotto “Indigo”





Discutine con noi sul FORUM Andrea Barricelli "Barry" 8 Auguri al vero metallo! Indigestioni di panettoni ai falsi! 7 Auguri metallizzati 6 Auguri! Yeah 5 Auguri a tutta la redazione, mi mancate! 4 Auguri a tutta la redazione! 3 Auguri di buone feste a tutti e alla redazione di metallized 🎄🤘🎸 2 Auguri di buone feste ai colleghi di redazione e ovviamente a tutti i lettori che ci seguono e supportano 1 Il sottoscritto in linea teorica (Barry?) è stato molto bravo e molto cattivo(!) con questo suo trittico ed ha evitato di fare pubblicità occulta al lassativo usato da Kerry, che per chi non lo sapesse si chiama “lAx INterna” e provoca spruzzi vari nelle mutande. Nonno Rob ringrazia sentitamente la redazione per aver rimarcato la sua rinuncia a cantare le canzoni di Natale con James, occorre però dire la verità: Nonno Rob voleva presentarsi cantando get into the spirit accompagnato da un coro di gattini ma aveva paura che James si presentasse con la doppietta per portarli in tavola a Natale, con le patate. Kerry dal canto suo é finito dritto dritto (o è ritornato?) nella lista dei cattivi perché Tom voleva cogliere l’occasione per tornare a suonare coi vecchi compagni di armi, anche se le canzoni di Natale, per pubblicare un live degli Slayer che avesse per lo meno un suono decente. Ma visto lo scherzetto del lassativo, si è incazzato di brutto ed è andato via. Visto che non è risuscito a rientrare nei Priest nemmeno per questo Natale, KK si è presentato con gli amici di vecchia data Paul Di’Anno e Mike Portnoy, li per li hanno incontrato Derek Sherinian ed hanno fondato gli Iron Priest in the Dream Theater of Fire. Fabio Lione si è risentito per non essere stato contattato ed ha fatto causa alla band per il copyright sul nome. Anche Jason Newsted voleva partecipare ma gli altri quattro avevano intenzione di suonare tutto “…And Justice for All” é così non se ne é fatto nulla. Lui ci è rimasto molto male ma non è un tipo che serba rancore… Buon Natale a tuttiiii!