Live Report

JULIA AND THE ROOFERS - La Moucca, Genova (GE), 17/12/2022

29/12/2022 (163 letture) INTRODUZIONE

In quel di Genova, precisamente nel locale La Moucca, si è dato spazio negli ultimi mesi alla possibilità di potersi esibire in concerto con date organizzate che hanno coinvolto musicisti della scena locale e tra cui spicca la serata del 17 dicembre, in cui hanno suonato i Julia and the Roofers. Progetto in cui milita Peso, il batterista dei leggendari Necrodeath, assieme al suo collega Emilio Ranzoni alla chitarra, insegnante assieme a lui nella scuola di musica Music Art di Rapallo. Ma l’artista principale del progetto è la singer e bassista Julia, che nella musica proposta dal gruppo si ritaglia la fetta più grande, visto che la sua voce è ciò a cui principalmente ruota attorno questa miscela di doom e heavy metal. Con all’attivo un disco e un Ep il materiale dal vivo della band è abbastanza per un concerto di più di un’ora, e anche grazie a delle cover gli show del gruppo si rivelano interessanti e coinvolgenti per gli appassionati. Lo show si apre con gli allievi della Music Art, che propongono reinterpretazioni di classici rock e pop. Si passa dai Cranberries agli Status Quo e al mixer per la gestione dei volumi si trova niente di meno che Pier Gonella, membro dei Necrodeath assieme a Peso e anche lui insegnante nella Music Art. Dopo le interessanti esibizioni dei ragazzi arriva il turno del main event, i Julia and the Roofers.



JULIA AND THE ROOFERS

Il gruppo una volta salito sul palco non perde tempo, e senza bisogno di introduzioni si lancia nell’esecuzione del pezzo Come to an End, traccia del disco d’esordio The Will of Evil uscito nel 2021. I suoni sono ottimi, i groove di batteria puliti ed efficaci e sopra la graffiante chitarra di Ranzoni e il basso, si sente la potente voce di Julia che si sposa alla perfezione con le ritmiche doom della musica. Si continua con due tracce del primo disco, The Rope e Summer (Seems so Easy), e poi trova spazio una cover molto interessante e ben eseguita, che gli appassionati di musica nel pubblico hanno riconosciuto subito: Anesthesia dei Type O Negative, che la band ha reinterpretato anche nell’ultimo Ep uscito quest’anno. La voce di Julia è sempre potente e non stona nemmeno sulle linee vocali di Peter Steele, sebbene tra le varie tracce si fermi a parlare al pubblico per presentare le canzoni e il progetto e in quel momento si senta la voce di una persona più calma e rilassata, come se fosse nel momento di cantare che la grinta prende il sopravvento. E dopo altre canzoni del gruppo, tra cui spicca Sound of Evil, singolo del disco d’esordio, trova spazio anche una cover di Heaven and Hell, in cui non solo Julia si dedica con classe alle parti di Ronnie James Dio, ma anche Peso e Ranzoni si danno da fare regalando grandi prestazioni. Gli effetti della chitarra si liberano sugli assoli e nella seconda parte della canzone e Peso si sfoga in un crescendo di energia. Probabilmente la traccia che ha coinvolto di più il pubblico e che è stata più apprezzata. La parte più doom si trova negli ultimi pezzi della setlist, dove tra tutte lascia il segno Gardens, che dà veramente molto spazio a chitarra e basso e che ha un continuo crescendo in cui i suoni degli strumenti si fanno sempre più lisergici. E dopo l’apparente conclusione del concerto con Death Tricking Life, singolo tratto dall’EP Killed by Fate, il gruppo rientra dopo la richiesta del pubblico di un bis. E il gruppo esegue un medley in cui vengono uniti Eros & Thanatos, pezzo del gruppo, e una cover di Hopkins (The Witchfinder General) delle leggende del doom Cathedral. L’esecuzione del pezzo della band di Lee Dorian chiude perfettamente la serata, rispolverando un classico di uno dei gruppi fondamentali del genere trattato dalla band. In definitiva i Julia and the Roofers hanno lasciato il segno, il locale era pieno e il pubblico ha apprezzato la proposta della band e la performance dei musicisti. Una serata interessante, soprattutto per via della presenza di Peso alla batteria in questo progetto, che senza i blast beat e la velocità dei Necrodeath ha comunque suonato su ritmi pesanti e lenti riuscendo a scatenarsi, grazie anche alla potenza di Ranzoni alla chitarra e della grinta di Julia al microfono.



SETLIST JULIA AND THE ROOFERS:

1. Come to an End

2. The Rope

3. Summer (Seems so Easy)

4. Anesthesia (Type O Negative cover)

5. River

6. Be Careful

7. Sound of Evil

8. Heaven and Hell (Black Sabbath cover)

9. Down in the Net

10. Love Will Shed a Tear

11. Rotten

12. Gardens

13. Death Tricking Life

---Encore---

14. Eros & Thanatos

15. Hopkins (The Witchfinder General) (Cathedral cover)





