Intervista

17 Crash - Resettare una generazione

18/01/2023 (14 letture) I 17 Crash sono ormai una realtà ben salda del panorama hard rock nostrano. Arrivati al quarto album, sponsorizzati da una nuova label e consoni dei buoni riscontri avuti su YouTube, ci parlano del nuovo Stamina e del ritorno ai palchi.



Togno89: Partiamo dai tre singoli di Stamina... potete spiegarci il significato di My World, Higher e Strike First?

17 Crash: Essendo Stamina un album scritto interamente durante il periodo della pandemia, i tre singoli hanno un filo logico che riguarda la costanza, l’impegno e la dimostrazione di quello che si vuole veramente fare; nel nostro caso fare musica! Impossibilitati dalla pandemia ci siamo videochiamati e abbiamo composto a distanza. Non potendolo scrivere in circostanze normali, l’album è venuto più rabbioso e più libertino che mai. Si sa, dal disagio nascono i lavori migliori!



I testi vanno di pari passo con lo sviluppo della canzone.

Potremmo dire che si parte da un qualcosa di piccolo e poi pian piano si aggiungono mattoncini.



Al Padova Metal Fest per me è stata la prima volta (parla la bassista Alba Nasoni). Il giorno della data del concerto c’è stata una tempesta perciò abbiamo suonato il giorno dopo. Non pioveva tipo da sei mesi. Vento, diluvio universale, ci siamo sdraiati sugli strumenti. L’abbiamo presa con filosofia e un po’ di alcool (Ahaha!). Il giorno prima del concerto ero un po\' in ansia però è stata una scommessa vinta; sono tornata sul palco dopo 4-5 anni e alla fine è andata bene!



: Abbiamo qualcosa in ballo. Prossimamente saremo a Frosinone, a marzo a Vicenza e poi vedremo. Attendiamo l\'ufficialità! Togno89: Curiosità da toscano. Com’è la situazione dei locali e dei live show dalle vostre parti. Cioè riuscite a fare concerti? 17 Crash: Talvolta il problema è il target del pubblico, che rimane molte sulle sue, inoltre vi sono le solite tribute band. Siamo andati a suonare al Rock Heat di Arezzo ed è andata benissimo.

Sicuramente con noi c’era più gente del solito perché ci siamo dati un sacco da fare con l\'attività di promozione dell\'evento. Abbiamo venduto un sacco di dischi quella sera, non ce lo aspettavamo!

Certo al nord è diverso: ad esempio a Parma abbiamo avuto un’accoglienza a dir poco eccezionale.



17 Crash: Il problema non è tanto l\'hard rock e l\'heavy metal; il problema è che non si ascolta più la musica suonata. La musica ormai fa da contorno, è come se fosse un dj set. In quanto insegnante di chitarra, nelle scuole sto vedendo tanti bambini che si stanno appassionando alla musica grazie ai Måneskin (parla il chitarrista Damiano Bertucelli). Chi come me insegna dovrebbe cogliere questa occasione al volo; partiamo dai Måneskin e poi educhiamo alla cultura musicale questi ragazzi cercando di portarli ad ampliare i propri orizzonti. Magari i risultati non si vedranno subito, ma fra qualche anno questi ragazzi potremmo ritrovarceli sotto palco ai concerti. Si tratta di resettare una generazione.



