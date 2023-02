INFERNUM METALLUM - Storie e leggende del black metal in Italia

14/02/2023 (21 letture) 1980, L’ALBA DELLA RIVOLUZIONE

Non che gli appassionati della “nera fiamma” siano particolarmente interessati a costruirsi un’immagine piacevole nei confronti del mondo esterno. Anzi, misantropia, estetica poco amichevole e tematiche non certo sanremesi sono alla base della proposta e tutto ciò non rende facile penetrare questa realtà da parte di critici privi di specifica preparazione. Tuttavia e specialmente nella nostra Penisola, di questo settore musicale si conosce ben poco e una sua storia nazionale, per quanto essenzialmente rivolta a chi già è pratico del campo, mancava. I due autori sono personaggi navigati e già conosciuti da chi bazzica questi lidi, dato che Mariano Fontaine viene dal mondo della carta stampata (ma è noto anche come musicista con gli Housebreaking) e può vantare plurime esperienze come giornalista e autore di altri libri. Spesso in compagnia del sodale Cristiano Mastrangeli, a sua volta noto giornalista e scrittore. Interessante l’organizzazione generale dell’opera, a partire dell’estetica e dall’impaginazione che ricorda volutamente proprio il periodo delle vecchie fanzine in cui i due si sono formati. Il libro, prendendo in considerazione gli anni che vanno dal 1980 fino all’alba del nuovo millennio, inquadra tutto non solo in ottica prettamente didascalica, elencando cioè una serie di gruppi utilizzando apposite schede, ma inserisce considerazioni storiche e culturali sul fenomeno black metal, “l’ultima vera rivoluzione ad aver scosso le fondamenta della musica e della sottocultura rock dai primi anni Novanta a oggi”. È giustappunto in questo approccio che va ricercato il perché ultimo dello scritto, ma è pure importante il lavoro di ricerca e scrematura (2000 le band inserite nel primo elenco) che ha portato a considerare nel computo una nutrita schiera di gruppi ritenuti per un verso o per l’altro ineludibili dagli autori.



NOVE CERCHI DI FIGURINE

Ovviamente e come per tutte le opere che si occupano di fare una cernita, ognuno di noi può divertirsi a fare il gioco delle figurine Panini (celo, celo, manca, celo…), ma non è questo il modo giusto per affrontare la lettura. Nel novero di quelle presenti possiamo citare a titolo di esempio Bulldozer, Necrodeath, Mortuary Drape, Sinoath, Funeral Oration, Evol, Cultus Sanguine, Heretical, Buio Omega e via discorrendo, ma è l’aver affrontato il contesto storico-sociale in cui il black metal nostrano è nato e si è evoluto, unitamente all’organizzazione “dantesca” dello scritto, a caratterizzare il libro. Se da un lato è più che opportuno guardare al momento storico e politico generale in relazione all’impatto sulla società nel suo complesso per spiegare ogni fenomeno di costume, grande o piccolo che sia, tanto è gradevole rilevare come tutto sia stato organizzato per “cerchi concentrici”. Come nella Divina Commedia. I due, oltretutto, lo fanno senza sconti (”Il black metal italiano ha avuto tanti aspetti spigolosi, in primis gelosie, invidie. Ricordiamo bene gli anni ’90. C’erano fazioni assolutiste. Un po’ l’ardore della gioventù, un po’ la società, un po’ gli eco della scena norvegese, tutto ciò creava una divisione”) e questo rende tutto più credibile. Presenti poi dichiarazioni da parte di molti artisti – Handful Of Hate, Inchiuvatu, Spit Extreme Wing, etc. - , a definire ancora meglio il quadro generale. In virtù di quanto sopra Infernum Metallum si rivela alla fine un libro non didascalico (era un grosso rischio, per fortuna evitato), ben scritto, utile e avvincente. Un must per chi segue già il mondo del black e pure per chi vuole saperne di più. Anche nel senso più lato del termine.



::: ::: ::: RIFERIMENTI ::: ::: :::

TITOLO: Infernum Metallum – Storie e leggende del black metal in Italia

CASA EDITRICE: Tsunami Edizioni

AUTORE:: Mariano Fontaine e Cristiano Mastrangeli

Collana: Le Tempeste

Formato: 16 x 23

Legatura: Brossura con alette

Pagine: 390

Prezzo: Euro 25,00

ISBN: 978-88-94859-65-7





Discutine con noi sul FORUM Francesco Gallina "Raven"