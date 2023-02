Live Report

Erano almeno due i motivi di interesse intorno all’esibizione degli Incudine , innanzitutto il combo, in essere dal 2012 e con all’attivo tre uscite discografiche annovera tra le proprie fila musicisti con trascorsi in gruppi del calibro di Crash Box, Real Deal, Maze e Furious Party, in secondo luogo i quattro raramente si esibiscono dal vivo. Se a tutto questo si aggiunge che l’evento era ad ingresso gratuito, circostanza non di poco conto coi tempi che corrono, la partecipazione per ogni aficionados del genere era indifferibile a usare un eufemismo!



INCUDINE

Come detto, l’ensemble formato da Mox Cristadoro (batteria) Claudio Gilardetti (chitarra) Cesare Tondelli (voce) e Adam (166) è un vero e proprio cavallo di razza laddove rappresenta un degno proseguo della gloriosa scena hardcore italiana degli anni ’80, quella che con nomi quali Negazione, Raw Power, Indigesti ed ovviamente i Crash box (ove militavano Tondelli e Cristadoro), aveva proiettato il Belpaese nel gotha dell’hardcore mondiale.

Ecco quindi che in un contesto di pubblico ferrato e variegato l’nomeIncudine scaglia la prima bordata con Holy Parasite, tratta dall’omonimo episodio del 2015 (unico in formato digitale), brano che apre il concerto nel migliore dei modi ed inaugura quella che si rivelerà una sequela di pezzi a dir poco irrefrenabile. Fin dalle prime note traspare quanto di buono udito in studio, difatti gli Incudine, seppur saldamente ancorati alle radici hardcore, hanno sempre intriso le loro composizioni di inserti non convenzionali, talvolta rasenti l’alternative che, se da un lato contribuiscono a rendere la proposta poliedrica e fruibile ben oltre il pubblico punk, dall’altro rendono tremendamente percepibile quel senso di cupa irrequietezza in ossequio al loro credo secondo il quale “l’hardcore è sofferenza”. Prevedibilmente, la maggior parte dei pezzi proviene dell’ultimo Wrong Place Wrong Time inciso nel 2022 per la Devarishi Records, senza però dimenticare la vecchia produzione finanche qualche inedito ancora in fase di pubblicazione. Proprio in sede live, le composizioni sembrano trovare il loro naturale collocamento allorché, complice l’innata attitudine del gruppo unita all’elevata perizia degli esecutori, il pathos viene fedelmente trasposto con naturale e ben dosata carica emotiva.

Lo spettacolo viene portato avanti senza cali di tensione né tentennamenti di sorta, peraltro, gli Incudine non sembrano ossessionati dalla velocità fine a sé stessa ma piuttosto incentrati nella ricerca di una trama che sia di supporto al messaggio di inquietudine e pessimismo che, tramite l’abile menestrello ”Che” Tondelli, risulta pienamente percettibile. Particolare plauso meritano le linee di basso, che non si limita a seguire la tonica bensì si dipana in intrecci pomposi e d’ampio respiro. Precisi come orologi svizzeri, un batterista che scuote le pelli con ferocia ed immutato fervore, nonostante un iniziale problema con l’equalizzazione della chitarra, presto risolto, abbiamo senz’altro assistito ad uno show eccezionale a coronamento del quale la band si è resa disponibilissima con gli astanti. Speriamo che il tutto si ripeta. Hardcore=Suffering!



SETLIST INCUDINE

1. Holy Parasite

2. Irreversible

3. Wrong Place Wrong Time

4. Untrue

5. Shark’s Memory

6. I Won’t be Missed

7. Crawler

8. Conform

9. Temple of Dirt

10. Blindness

11. Dead Astronaut

12. Survive to Myself

13. From Above

14. A Twin Thing

15. The Sorrow To Come



---encore---



16. Tetsuo

17. Make My Day