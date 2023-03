Live Report

GRIMA + ATER ERA + AGAN - Mostovna, Nova Gorica (Slo), 10/03/2023

21/03/2023 (242 letture) Serata che si preannuncia scoppiettante al Mostovna di Nova Gorica. Stanno infatti per esibirsi Agan, Ater Era e gli headliner Grima , a supporto del loro ultimo album Frostbitten.

L’attesa è da subito calorosa, infatti all’apertura della sala concerti siamo già in parecchi a fare la fila per l’accesso. Una mezzoretta di attesa e si inizia già a sentire il sound check della prima band, gli Agan, che a discapito di essere il gruppo che aprirà le danze, hanno già un loro discreto seguito ad attenderli



AGAN

La band slovena ripaga il pubblico interessato con una prova coinvolgente e riuscita. I nostri sono dediti ad un black metal sinfonico, ma per ovvie necessità di scena, le finezze dello studio non possono essere ricreate dal vivo questa sera; ma questo rende così la performance più diretta e veemente, donando ai presenti la prima sferzata di energia che scalda subito gli animi. Il gruppo di Tolmino ha a disposizione una buona mezz’ora, e la sfrutta al meglio, proponendo un’ottima esibizione e spianando la strada ai prossimi musicisti, con un Mostovna sempre più ricettivo.



SETLIST AGAN

1. Intro

2. Nautilus

3. Tmh

4. Hoc

5. Whisper

6. Propad

7. Do Neba



ATER ERA

Ed infatti la curiosità e l’attesa crescono mentre sale sul palco il trio degli Ater Era. Gli sloveni non ci mettono molto ed in men che non si dica, partono incessanti e furiosi con il loro black metal oscuro e potente. La band istriana non concede sosta, macinando musica dal primo all’ultimo minuto, con un impatto ed un coinvolgimento davvero eloquente, alzando sempre più la tensione, e caricando ulteriormente le aspettative e l’euforia dei metallari in sala. Insomma, gli Ater Era offrono una prestazione superba, rendendo l’atmosfera incandescente poco prima del gruppo di punta.



GRIMA

E dopo un check leggermente più lungo, finalmente compaiono i quattro spiriti, i Grima si presentano al pubblico con i costumi di scena che li rendono quasi imponenti e contemporaneamente distanti (anche se la buona ironia metallica ce li riporta a livello umano: quanti hanno pensato a quattro “io sono Groot”?).

Ma quella dei Grima non è solo messa in scena, la band russa porta una ventata gelida e diabolica proveniente dalla loro ultima prova su disco, oltre che dalle fredde lande siberiane. Il loro black metal è colmo di oscurità, forza e magnetismo, catturando i metallari entusiasti durante tutta l’esibizione. Non contenti, i musicisti ci trasportano addirittura in una bufera di neve, mentre la nera pece che sgorga dalle note dei nostri amplifica la sensazione di freddo e glacialità che i Grima riescono a ricreare.

Lo spettacolo è tirato e di forte atmosfera, la sala apprezza e ricompensa con qualche minuto di pogo a ridosso delle prime file. Prime file che assoldavano anche metallari più giovani, segno che la musica dei siberiani riesce a fare breccia in più generazioni, aspetto sempre piacevole ed ulteriore tratto della qualità artistica della band.

E quando la musica finisce, il pubblico rimane sospeso tra la contentezza di quanto vissuto, e la piccola delusione di non avere la possibilità di un bis che regali ancora qualche istante di black metal. Ma purtroppo i tempi di un tour sono incessanti, ma poco male poiché l’esibizione lascia tutti davvero soddisfatti. Piccolo aneddoto, ho provato a recuperare le tracklist dei gruppi, ed avendo notato dei fogli a terra, immaginavo le tracce fossero lì riportate. Invece i Grima non avevano alcuna tracklist, ed i fogli erano semplicemente… fogli bianchi a simulare una scaletta.



CONCLUSIONI

Invece, da appassionato fotografo oltre che di metal, mi si lasci una piccola considerazione sulle luci, o per meglio dire, penombre, utilizzate durante la serata.

Siamo d’accordo che l’atmosfera, soprattutto in uno spettacolo come quello dei Grima, sia fondamentale, ma questa andrebbe ricercata con un sapiente dosaggio di alternanza tra luci ed ombre ed altri effetti scenici, non certo con il buio e qualche piccolo lampo fugace di luce (tra l’altro dal lato contrario al soggetto). Candele, torce, luci di fortuna, sono tutte bellissime cose, che però non basta “buttare li e fa black metal”; d’altronde sarebbe inutile riempire un palco di candele e ceri, per poi illuminare le suole dei musicisti: meglio un paio di luci ben disposte, ad amplificare contrasti e chiaroscuri, per creare il giusto scenario.



Ma aldilà di queste personali considerazioni che nulla tolgono alla validità del Mostovna, forse uno dei pochi baluardi in zona per la musica estrema e di nicchia, non c’è davvero niente di sbagliato nella serata; considerando il costo a cui veniva offerta, i 6€ a band sono decisamente un ottimo affare, ed i presenti ricorderanno a lungo il concerto, oltre ad offrire ai curiosi che non conoscevano le band, un perfetto biglietto da visita per approfondire la loro proposta.





Discutine con noi sul FORUM Grima Enrico Latino "tino84" 2 @tino84 ho letto con interesse la tua recensione su questa band che onestamente non conoscevo affatto. Particolare attenzione l\'ho avuta per le tue conclusioni: io non sono un fotografo, ma per anni mi sono occupato di illuminazione nei club e nei palazzetti lavorando anche per molti artisti, quindi il tuo scritto ha catturato subito la mia attenzione. Per quella che è la mia esperienza diretta posso dirti che alcuni artisti non amano essere illuminati o visti dal pubblico. Per esempio, tanti anni fa vidi i Massive Attack nel tour di Mezzanine, loro non si videro mai di persona, nonostante uno spettacolo luci mozzafiato, loro sono sempre stati coperti da una coltre di fumo. Lo stesso succede per i Chemical Brothers sempre coperti dai loro rack con tutta la loro strumentazione. Adesso non so come sia l\'impianto luci in quel locale, ma può essere che i Grima abbiano espressamente richiesto di non essere illuminati frontalmente, ma solo lateralmente (cioè di taglio) per rimanere di proposito in penombra. 1 Presente 🤘🏻 Grazie Enrico, descrizione della serata molto azzeccata