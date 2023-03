Live Report

ONEIDA + MASHROOMS - Circolo Magnolia, Segrate (MI), 19/03/2023

26/03/2023 (91 letture) Ogni tanto una pausa dalle consuete serate oltranziste risulta un toccasana, non che si fosse innanzi ai Bee Hive ma quest’oggi si è esibito un duo di indubbia qualità dedito a sonorità che sfuggono all’attacco subito dai nostri timpani nelle ultime settimane. Tornano difatti su suolo italico gli Oneida, dei quali potete leggere una disamina sulla loro meritevole carriera, che li ha assurti a punta di diamante del circuito underground statunitense, nell’articolo del nostro Alex Cavani in occasione dell’uscita dell’ultima fatica discografica Success del 2022. Più di tutti, infatti, contribuirono a risollevare la scena indie dell’east coast di fine millennio, proponendo soluzioni disturbate e amene che in sede live hanno saputo oltremodo catturare corpo e spirito dell’ascoltatore. Molto buona l’affluenza che ha perfino, come vedremo, reso inadeguata la sala destinata all’evento.





MASHROOMS

Provenienti dalla Trinacria, i cinque iniziano prima dell’orario indicato in cartellone. A tal proposito pare opportuno puntualizzare come, nello specifico, sui canali ufficiali mancassero i dettagli degli orari delle singole performance. Ad ogni modo l’anticipo della tabella, discorso già affrontato, è suscettibile di comportare un doppio disagio, sia per lo spettatore che per l’artista. Una maggiore attenzione ai particolari è ciò che ancora ci distanzia dai promoter stranieri. Tornando alla musica, la proposta del quintetto, sempre in bilico tra ambience, indie e post-rock, appare fin da subito penalizzata da suoni troppo aridi. Una maggiore effettistica d’ambiente avrebbe senz’altro enfatizzato al giusto il tessuto sonoro il quale, seppur scevro da elementi di particolare originalità, presenta cionondimeno interessanti spunti per addivenire a un sound maggiormente appassionante, senza contare che i musicisti son risultati disinvolti e affabili. Da ciò che si è udito oltre, come detto, un’identità non ancora ben definita, il groove di stampo synth/pop è risultato troppo preponderante, concorrendo nello scarso interessamento di consistente fetta del pubblico. Gli inserti di violino, a differenza di band tipo gli Imminence, sono credibili e ben incastonati nella struttura dei pezzi, apprezzabile anche l’interscambio di batteria e synth, li aspettiamo fiduciosi con del nuovo materiale, Who Dares Wins!



ONEIDA

Ultima tappa del tour che ha toccato il Belpaese, primo a solcare il palco per il soundcheck è la chitarra/voce di Hanoi Jane, immediatamente scherzoso con il pubblico. Si parte alla grande con l’ipnotica Each One Teach One, tratta dall’omonimo album del 2002 considerato da fans e critica la loro opera magna. Per scolpire il distintivo suono i due axeman utilizzano una coppia di Gibson Les Paul, Custom per Shahin Motia e “The Paul” per Jane (modello economico, ma non perciò di minor pregio, in produzione a fine anni ’70 nda). Potrebbe sembrare anomala l’accoppiata con amplificazione combo della Fender ma in realtà è coerente col sound, tutt’ora ancorato a certo garage anni ‘60, che i cinque ceffi intendono ricreare. Grande fisicità per Bobby Matador, che si dimena senza soluzione di continuità districandosi tra parti vocali, tastiera e basso. Lo show è fin dall’inizio un terremoto di note ed emozioni, puro noise psichedelico di una band cha si palesa ispirata e trascinante. Tutti gli elementi che li hanno resi celebri su disco emergono con maggior risalto in sede live, la ripetizione quasi ossessiva di motivi e melodie distorte, la prevalenza di sezioni strumentali ma soprattutto quei vagiti di stampo hardcore punk di Black Flack/Ramones memoria si miscelano abilmente rendendo la loro prova diretta e dannatamente adrenalinica. Finale di fuoco con Sheets of Easter, vero e proprio tour de force per ugola e polmoni, brano che già fu scioccante in studio ma che eseguito dal vivo pare quasi surreale nei suoi 14 muniti di alienante loop psicotico. Sarebbe dovuta essere l’ultima canzone (chiunque sarebbe stato sfiancato da tale coacervo di follia), ma fortunatamente ci è data un’ultima emozione con un altro spaccaossa, Double Lock Your Mind prima del cui termine Jane brandisce la The Paul a mo di clava, saluta e si reca in regia per omaggiare il fonico per l’impeccabile lavoro, pregevole galanteria che verrà ripetuta di lì a poco da Motia. Nel frattempo, pur orfani dei due chitarristi, i restanti felloni continuano a martellare col drummer Kid Millions quale vera e propria furia della natura. Per dare un’idea del magnifico clima della serata, lo stesso Matador asseriva parer non essere una domenica ed infatti augurava più volte, divertito, “happy Friday”!



SETLIST ONEIDA

1. Each One Teach One

2. Rotten

3. Ghost In The Room

4. Opportunities

5. La Plage

6. Low Tide

7. I Wanna Hold Your Electric Hand

8. Up With People

9. Spill

10. Here It Comes

11. All Arounder

12. Beat Me to the Punch

13. Sheets of Easter



---Encore---



14. Double Lock Your Mind



CONSIDERAZIONI FINALI

Ogni tanto non fa male ribadire il concetto… per fortuna non esistono solo Metallica ed Iron Maiden per alzare le chiappe dal divano, ci sono ancora fiumi di artisti, vecchi e nuovi, nostrani e d’oltralpe che vagano portando il verbo onstage con onestà e professionalità, peraltro il più delle volte a costi più che appropriati (oggi 19,25 euro), quindi piuttosto che accampare improbabili scusanti, meglio tacere!

Passiamo a un’altra considerazione, il concerto si è svolto nella sala adiacente il bar interno ora, se è comprensibile che tale scelta sia dipesa dalle prevendite (c’è stata per fortuna un’affluenza ben oltre le aspettative), è anche vero che in casi come questo l’area risulti inadeguata sia per la scarsa visibilità che aerazione, sarebbe per lo meno da ripensare ad una riallocazione dello spazio interno.

In ultimo un’indicazione per quanti utilizzino il gps, il locale, trovandosi all’esatto confine tra due comuni è spesso erroneamente indicato come ricadente in quello di Milano, mandando talvolta in subbuglio i più datati sistemi di navigazione. Tutto questo, come direbbe Massimo Buscemi, per la precisione. Alex CavaniProvenienti dalla Trinacria, i cinque iniziano prima dell’orario indicato in cartellone. A tal proposito pare opportuno puntualizzare come, nello specifico, sui canali ufficiali mancassero i dettagli degli orari delle singole performance. Ad ogni modo l’anticipo della tabella, discorso già affrontato, è suscettibile di comportare un doppio disagio, sia per lo spettatore che per l’artista. Una maggiore attenzione ai particolari è ciò che ancora ci distanzia dai promoter stranieri. Tornando alla musica, la proposta del quintetto, sempre in bilico tra ambience, indie e post-rock, appare fin da subito penalizzata da suoni troppo aridi. Una maggiore effettistica d’ambiente avrebbe senz’altro enfatizzato al giusto il tessuto sonoro il quale, seppur scevro da elementi di particolare originalità, presenta cionondimeno interessanti spunti per addivenire a un sound maggiormente appassionante, senza contare che i musicisti son risultati disinvolti e affabili. Da ciò che si è udito oltre, come detto, un’identità non ancora ben definita, il groove di stampo synth/pop è risultato troppo preponderante, concorrendo nello scarso interessamento di consistente fetta del pubblico. Gli inserti di violino, a differenza di band tipo gli, sono credibili e ben incastonati nella struttura dei pezzi, apprezzabile anche l’interscambio di batteria e synth, li aspettiamo fiduciosi con del nuovo materiale, Who Dares Wins!Ultima tappa del tour che ha toccato il Belpaese, primo a solcare il palco per il soundcheck è la chitarra/voce di, immediatamente scherzoso con il pubblico. Si parte alla grande con l’ipnotica, tratta dall’omonimo album del 2002 considerato da fans e critica la loro opera magna. Per scolpire il distintivo suono i due axeman utilizzano una coppia di Gibson Les Paul, Custom pere “The Paul” per(modello economico, ma non perciò di minor pregio, in produzione a fine anni ’70 nda). Potrebbe sembrare anomala l’accoppiata con amplificazione combo della Fender ma in realtà è coerente col sound, tutt’ora ancorato a certo garage anni ‘60, che i cinque ceffi intendono ricreare. Grande fisicità per, che si dimena senza soluzione di continuità districandosi tra parti vocali, tastiera e basso. Lo show è fin dall’inizio un terremoto di note ed emozioni, puro noise psichedelico di una band cha si palesa ispirata e trascinante. Tutti gli elementi che li hanno resi celebri su disco emergono con maggior risalto in sede live, la ripetizione quasi ossessiva di motivi e melodie distorte, la prevalenza di sezioni strumentali ma soprattutto quei vagiti di stampo hardcore punk dimemoria si miscelano abilmente rendendo la loro prova diretta e dannatamente adrenalinica. Finale di fuoco con, vero e proprio tour de force per ugola e polmoni, brano che già fu scioccante in studio ma che eseguito dal vivo pare quasi surreale nei suoi 14 muniti di alienante loop psicotico. Sarebbe dovuta essere l’ultima canzone (chiunque sarebbe stato sfiancato da tale coacervo di follia), ma fortunatamente ci è data un’ultima emozione con un altro spaccaossa,prima del cui terminebrandisce la The Paul a mo di clava, saluta e si reca in regia per omaggiare il fonico per l’impeccabile lavoro, pregevole galanteria che verrà ripetuta di lì a poco da. Nel frattempo, pur orfani dei due chitarristi, i restanti felloni continuano a martellare col drummerquale vera e propria furia della natura. Per dare un’idea del magnifico clima della serata, lo stessoasseriva parer non essere una domenica ed infatti augurava più volte, divertito, “happy Friday”!Ogni tanto non fa male ribadire il concetto… per fortuna non esistono soloedper alzare le chiappe dal divano, ci sono ancora fiumi di artisti, vecchi e nuovi, nostrani e d’oltralpe che vagano portando il verbo onstage con onestà e professionalità, peraltro il più delle volte a costi più che appropriati (oggi 19,25 euro), quindi piuttosto che accampare improbabili scusanti, meglio tacere!Passiamo a un’altra considerazione, il concerto si è svolto nella sala adiacente il bar interno ora, se è comprensibile che tale scelta sia dipesa dalle prevendite (c’è stata per fortuna un’affluenza ben oltre le aspettative), è anche vero che in casi come questo l’area risulti inadeguata sia per la scarsa visibilità che aerazione, sarebbe per lo meno da ripensare ad una riallocazione dello spazio interno.In ultimo un’indicazione per quanti utilizzino il gps, il locale, trovandosi all’esatto confine tra due comuni è spesso erroneamente indicato come ricadente in quello di Milano, mandando talvolta in subbuglio i più datati sistemi di navigazione. Tutto questo, come direbbe, per la precisione.





Discutine con noi sul FORUM Emanuele Spano "Rasta Back"