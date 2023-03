Intervista

McCallon: Ciao ragazzi, benvenuti su Metallized! Come state? Complimenti per il vostro nuovo album, Revelation. Dal momento che è la prima volta che vi affacciate alle pagine di Metallized.it, vorreste presentarvi brevemente ai lettori che ancora non vi conoscono?

: Ciao a tutti, è un piacere. Grazie dei complimenti; siamo una bandche viene da Stoccolma, eè il nostro ottavo disco in studio.

McCallon: Se nella prima domanda vi ho chiesto una breve presentazione, certo non si può dire che siate una band alle prime armi. Revelation esce a coronamento dei vostri primi venticinque anni di carriera. Guardandovi indietro, c’è qualcosa che è rimasto sempre uguale, e qualcosa che è invece cambiato, nel vostro modo di fare musica?

: Penso che molto sia rimasto uguale sin dagli inizi. Molte canzoni, ancora oggi, nascono da jam session in sala prove, come una volta. Probabilmente siamo diventati più esperti e coordinati in fase di produzione. Ci siamo avventurati in nuove tecniche analogiche per [produrre] musica.: Certo, tanto è cambiato e tanto è rimasto uguale. Ci sono sempre la stessa curiosità e la stessa voglia di sperimentare, ma credo che, essendo ora un musicista di maggiore esperienza, io sappia su cosa concentrarmi e che cosa sia importante. Nel corso degli anni siamo stati in grado di lavorare in maniera differente in fase di composizione, e con la sperimentazione uno impara cosa funzioni e cosa no.

McCallon: Nella vostra carriera discografica, avete lavorato sin dagli inizi con un nucleo di artisti che costituisce la spina dorsale della band e una nutrita schiera di musicisti ospiti, tra volti nuovi e nomi che ritornano di album in album. Qual è il vantaggio di suonare in questo modo?

: La cosa positiva di lavorare con persone differenti è sia il fatto che spinga a trovare ispirazione, sia una sfida a migliorare sé stessi.: Nuovi musicisti portano nuova energia e nuove prospettive. Penso che questo fattore ci abbia aiutato, su molti album, a far sì che tanti pezzi non suonino troppo simili tra loro. Ci ha anche aiutato a rendere più vari i concerti dal vivo.

McCallon: La vostra musica affonda indiscutibilmente le sue radici negli Anni Sessanta e Settanta; siete legati a quel periodo da un punto di vista strettamente musicale o c’è una componente valoriale che intendete recuperare e comunicare attraverso la vostra arte?

: Credo che molte idee che avrebbero poi influenzato la cultura occidentale trovassero spazio nella musica di quei decenni. E poi, il modo in cui la musica sperimentale si è fatta largo nella musica leggera tra gli Anni Sessanta e Settanta è stato un fatto senza precedenti, a mio giudizio. È stato un periodo particolarmente interessante per la nostra parte del mondo.: Personalmente sono affascinata dalla musica degli Anni Sessanta e Settanta, ma prendo ispirazione da ogni epoca. Devo dire che credo che moltissime delle più grandi canzoni di sempre siano state scritte in quegli anni, quindi ho con essi un legame particolare dal punto di vista sonoro e musicale.

McCallon: Ci parlereste del processo compositivo dei Siena Root? Come avete lavorato per scrivere e registrare Revelation?

: Durante la pandemia, stavamo suonando molti show in streaming e piccoli concerti acustici. All’inizio avevamo proprio intenzione di registrare un disco interamente acustico, ma lungo la strada ci siamo ritrovati con delle canzoni “elettriche” che stavamo provando parallelamente a quelle acustiche, ma che funzionavano accanto [ad esse]. E così, abbiamo diviso in due le sessioni di registrazione, che si sono tenute in campagna, una in Dalarna [una provincia della Svezia centrale nota anche come Dalecarlia, ndr] e una in Värmland [altra provincia storica svedese, ndr]. Il nostro obiettivo era riuscire a registrare senza alcuna distrazione. Infine, abbiamo completato le registrazioni e il missaggio nei nostri

McCallon: Mi piacerebbe rivolgere questa domanda in particolare a Zubaida, di cui ho particolarmente apprezzato la performance vocale sul disco: al secondo album consecutivo con il gruppo, hai avvertito delle differenze nel modo di lavorare, cantare e suonare rispetto al precedente album The Secret of Our Time?

: Quando mi sono unita al gruppo, la band stava scrivendo, e molti brani erano già stati composti. Io lavorai per lo più su alcune parti di testo e sugli arrangiamenti. Questa volta è stato differente: ho portato i miei testi, le mie idee per la musica e per le melodie. Nonostante questo, va detto che ilavorano come collettivo su tutti gli aspetti, quindi è sempre interessante vedere come le tue idee confluiranno nel risultato finale. Dimenticavo: questa volta ho anche registrato da sola tutte le parti di organo e [Fender] Rhodes.

McCallon: Leggevo i commenti sotto i video dei vostri singoli, e un utente di Youtube, parlando di Keeper of the Flame, affermava di sentirci l’influenza di David Gilmour. Volevo chiedervi: al netto del riferimento a un certo tipo di rock nel vostro sound, per questo nuovo disco avete integrato alcuni nuovi riferimenti? Penso anche alle atmosfere orientali che permeano Madukhauns.

riprende il tipico stile Rāga della musica tradizionale del Nord dell'India, uno stile con cui avevamo già sperimentato sugli album[2009] e[2006]. Una differenza peculiare di questo album, come dicevo prima, è la vocazione acustica di molte canzoni.è un pezzo firmato daper la maggior parte; non era nostra intenzione suonare come qualcuno in particolare, ma certamente un brano è frutto dell’unione di molte fonti di ispirazione. Personalmente, ci sento un po’ dinelle chitarre.

McCallon: Correggetemi se sbaglio, ma questa pubblicazione è la vostra prima con una grande etichetta come Atomic Fire Records; nella vostra carriera, mi è parso di vedervi come una band lontana dalla sfera “mainstream”, diciamo così, e se lavorare con una grande etichetta può avvicinare nuovi ascoltatori, avete paura che possa alienare alcuni fan che vi hanno sempre visto lavorare con etichette più piccole?

: Penso che fino a questo momento laabbia fatto un gran bel lavoro. Io credo che, fino a che noi potremo concentrarci sulla musica piuttosto che su quello che la gente voglia sentire e gli aspetti [tecnici] dell’industria, tutto andrà per il verso giusto.

McCallon: Chiaro. Rimanendo in tema Atomic Fire Records, credo che sia stato fatto un ottimo lavoro con la promozione dei diversi video che avete realizzato per i singoli tratti dal disco. Ho visto poi che avete realizzato anche il documentario Wheels of Revelation; quanto è importante per voi legare la vostra arte anche ad una componente visiva?

è stato realizzato parallelamente al disco. Inizialmente doveva essere qualcosa d’altro, ma alla fine ha preso la forma di questo documentario poetico durante lo sviluppo dell’album, nel corso della fase creativa.: Il nostro focus rimane sempre sulla musica. Questa volta, abbiamo avuto la possibilità di lavorare anche sulla parte visiva e penso che, in un campo creativo come quello della musica, sia facile accostarsi spesso ad altri campi espressivi. Certo è che musica e film hanno una lunga storia insieme, e credo sia sempre interessante vedere un artista in ambienti differenti dal palco o da una fotografia.

McCallon: Abbiamo quasi finito! Qual è la “rivelazione” a cui si fa riferimento nel titolo?

: Anche se siamo partiti con un’idea precisa per questo disco [la soluzione acustica, ndr], ogni canzone ci è parsa rivelare qualcosa di diverso da quello che ci aspettavamo. Penso che ogni singolo brano abbia un elemento di rivelazione, sia esso nel testo, nella composizione, nelle scelte musicali… Questo è ciò che ci ha ispirati per il titolo dell’album.

McCallon: Grazie. Ultima domanda! Revelation è appena uscito, ma avete già in cantiere nuova musica per il futuro o per ora vi concentrerete primariamente sulla dimensione live?

: Al momento, la nostra attenzione è rivolta a promuovere il disco e a suonare in tour, ma come band siamo costantemente al lavoro su della nuova musica. Il futuro è luminoso!

McCallon: È un bel messaggio da una band che per sua stessa ammissione ha uno sguardo rivolto verso passato. Grazie per il vostro tempo! Volete dire qualcosa ai lettori di Metallized prima di salutarci?

: Auspichiamo che il nostro nuovo album sia una rivelazione anche per voi, e speriamo di incontrarvi nel nostro viaggio!