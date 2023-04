Live Report

Banco del Mutuo Soccorso

Vittorio Nocenzi

Francesco: Ciao Vittorio, innanzi tutto vorrei ringraziarti per aver portato la musica di qualità in Sicilia, cosa che non accade spessissimo, principalmente per questioni economiche e logistiche

: Ci sono molti motivi per essere qui. Il primo è che sono profondamente legato alla Sicilia per una serie di ragioni artistiche e private. È uno dei pochi posti al mondo che unisce una natura incredibile, delle eccellenze planetarie, gastronomia da “sturbo” e beni archeologici e storici unici al mondo, a un pubblico che mette insieme passione, attenzione e competenza. Ne aggiungerei un altro personale. Io ho un posto del cuore in provincia di Messina: è Tindari. In particolare Oliveri, il paesino che sta sotto la rupe. Là, tanti anni fa, portai l’anello di fidanzamento alla madre dei miei tre figli, a mia moglie. Glielo consegnai sulla spiaggia di Marinello, a Oliveri, proprio sotto quella rupe (posto che conosco molto bene per questioni simili – NdA). Da lì mi sono imbarcato per una gita indimenticabile alle Eolie. Prima però, mentre venivo giù da Taranto dove avevo dato un concerto colper fare la sorpresa alla mia fidanzata, diedi un passaggio a un ragazzo tedesco che doveva appunto andare alle Eolie, che lasciai a Milazzo (segue descrizione delle Eolie e delle loro meraviglie – NdA). Due anni dopo, durante la prima tournée europea delinsieme ai, suonammo aldi Monaco, dove questo ragazzo mi venne e trovare per ringraziarmi del passaggio. Uno dei tanti re-incontri del mio cammino. Poi io sono malato di storia, di storia dell’arte e di archeologia. Ogni volta che vengo qui non posso non pensare all’orecchio di Dioniso di Siracusa, al suo centro storico, a Ortigia, al teatro greco di Taormina, a quello ancora di Siracusa, alla villa romana di Piazza Armerina col suo incredibile mosaico con le donne in bikini. E il centro di Catania e Palermo, i “quattro canti” che sono la risposta alla Quattro Fontane di Roma (“Canti” è la parola siciliana per “angoli”. Si parla di Piazza Villena, una della più belle di Palermo, a pianta ottagonale. Qualcuno la ricorderà immortalata indi, con protagonistadei– NdA) o la Cappella Palatina, che non posso non andare a vedere domani quando andremo a suonare a Palermo, appunto. È una terra che ti commuove. Della Sicilia mi ricordo molto bene anche l’atmosfera che si viveva il giorno dopo l’attentato a. Camminando per Palermo, attorno al porto si respirava proprio il dolore, l’angoscia e la paura della gente. Lo percepivi come se fosse un vento malevolo, a pelle. Circa i siciliani devo dire che essendo un risultato multietnico, uniscono un sacco di qualità. L’ospitalità siciliana è grandiosa, senza essere invadente. È antica, signorile. Posso quindi non voler bene alla Sicilia? Impossibile.

Francesco: Un concept album al giorno d’oggi. Una forma espressiva che resiste organicamente forse solo nel prog e nel metal. Quanto è stato difficile proporre Orlando: le forme dell’amore?

: Parliamoci chiaro, oggi siamo di fronte al nulla che avanza. Davanti a questa situazione ognuno di noi può fare due cose: rinunciare o contrastare. Io ho scelto di contrastare e di dire le mie cose di fronte a questo nulla. Penso che davanti alla colata di cemento armato che ci hanno buttato addosso con questa globalizzazione miope, stia di nuovo crescendo erba verde. Sono molte le persone che sentono di nuovo il bisogno di diversità, di altri orizzonti, di sentire altra musica, altre storie. Io mi sono inventato un format che mi ha fatto incontrare 200.000 studenti dei licei di tutta Italia, “le chiavi segrete della musica”. La chiave di Sol, la chiave di FA, di MI e quella segreta: la musica, che è quella utile per accedere all’immaginario collettivo dei giovani. Sono entrato nelle scuole insegnando ai professori come utilizzare la musica per insegnare le loro discipline. Con risultati eccezionali […] Non è vero che la gente è tutta contenta di essere affogata in questo niente del trap, del rap in cui non si capisce niente. Vedi, io amo molto di più gli originali delle copie. Il rap l’hanno inventato gli afro-americani ghettizzati negli Stati Uniti, perché avevano l’urgenza di dire qualcosa e contestare il sistema razzista americano. Il tempo di cantare su una melodia non c’era, quindi hanno inventato questo modo. Noi lo scimmiottiamo, ma non abbiamo gli stessi presupposti culturali e sociali. Quindi lo trovo anche abbastanza ridicolo. Il rap della borgata italiana, dai… perché non ha i presupposti per far nascere quel tipo di anima e di spirito. E cosa c’entra con la mediterraneità, con la latinità, il trap? Niente. E allora faccio il partigiano del terzo millennio. Fermo l’invasore,! Scrivo musica progressive italiana da 50 anni e proseguo a fare i concept album perché questo mi consente di fare dei racconti di grande respiro, utilizzando metafore nei testi come poesia, di riutilizzare i temi come si faceva nella musica sinfonica dell’800. Col concept tu hai una narrazione ampia. Dodici brani diventano così dodici capitoli di uno stesso racconto. Dodici canzoni in una compilation sono dodici novelle brevi staccate l’una dall’altra. Molto meno affascinante.

Francesco: Si può dire di Orlando che sia “circolare”? Nel senso che va a chiudere un cerchio rispetto a Salvadanaio recuperando un discorso relativo all’Ariosto?

: Certo. È la chiusura di un cerchio perfetto e come tutti i cerchi perfetti non è una vera chiusura, ma una ripartenza che rilancia. Tornare in quel luogo ideale da dove è partito tutto significa ripartire di nuovo.è proprio questo. Io non potevo far finire il. Troppe persone sarebbero rimaste profondamente addolorate. E credo che nel momento in cui tu ricevi qualcosa, poi devi ricambiare. Per buon gusto, per rispetto. Se un artista in qualche modo è una persona diversa perché ha il privilegio di essere importante per gli altri a causa di ciò che fa, deve farlo. Quando sono venuti a mancareio ho sentito un preciso dovere. Dovevo restituire l’affetto, l’amore e la stima dei fan facendo proseguire questa storia. Il secondo motivo è che facendo così, chi non c’è più continua a essere presente sul palco. Io ogni sera, quando presento i musicisti al pubblico, presento anche quelli che non si vedono (sarà così anche poco dopo – NdA). Ci sono. E finché ilfarà dischi e concerti, loro saranno ancora tra noi. Nel momento in cui smetterò, loro andranno via per la seconda volta. Ho usato questi due momenti fondamentali per motivarmi. Dopodiché quando tu fai le scelte giuste, il destino ti premia in qualche modo. A me è successo di scoprire nel mio terzo figlio,, il mio alter ego musicale. Questo ragazzo cominciava a farmi sentire le cose che scriveva e mi facevano l’effetto di sembrarmi scritte da me stesso pochi minuti prima. E mi veniva voglia di metterci le mani sopra. Per cui ci siamo trovati a scrivere a quattro manicome se l’avessimo sempre fatto. L’altra cosa fantastica è stata incontrare, il quale ha preso il posto dicome co-autore dei testi e anche lì mi è sembrato di averlo sempre fatto. Queste due cose mi hanno riempito nuovamente di voglia di vivere e di fare ancora il lavoro che amo di più.

Francesco: Andare avanti è giusto quando si sente di avere ancora qualcosa da dire e di essere ancora in grado di dirlo.

: Esattamente. È proprio così. Poi c’è un altro aspetto: in qualunque lavoro è importante capire il metodo giusto. Hai un’edicola di giornali? Devi scegliere come gestirla. Fai il pasticcere? Lo stesso. Il metodo è fondamentale. Io dovevo rimettere su la formazione della band. Potevo farlo in tanti modi, ma il peggiore sarebbe stato quello di andare in giro a scegliere dei fenomeni. Il batterista più veloce del west, il cantante più potente del mondo e così via. No, ci vuole la gente giusta, con la quale ti puoi emozionare, commuovere, scrivere, condividere. E quando tu condividi le emozioni, escono fuori dischi e concerti veri. Se invece ti rivolgi solo ai fenomeni da baraccone, farai musica da baraccone […] invece la verità è essenziale. La bellezza è verità e l’estetica è sempre anche etica. Il buono è bello, il brutto non è buono, solo il bello lo è.

Francesco: Io ho scritto tanto anche di prog e ho sempre sostenuto per quanto riguarda quello italiano, che fosse nettamente superiore a quello inglese. Anche a causa della contaminazione prettamente italiana del personale col politico, con ciò che ne consegue. Tu che ne pensi?

: Ti do questa notizia: con la pubblicazione disiamo stati pubblicati per la seconda volta in carriera con un’etichetta straniera, l’. Il sottotitolo era, ma il mensile inglese, la Bibbia del settore, titolava:, per poi fare la recensione dell’album. Ciò che hai detto all’estero viene tenuto ben presente. Io oggi sono consapevole di non vivere sugli allori, ma di essere considerato come band, oggi, in questo momento, come una di quelle rock più importanti della musica europea. Ricordiamoci sempre che ihanno raggiunto il successo prima da noi quando vennero a supportare ie poi in Inghilterra (come i- NdA). Il racconto lirico/romantico/visionario dei testi prog è molto mediterraneo, viscerale. Ha una potenza che non ha nulla a che fare con l’algida Albione (seguono molte considerazioni poco concilianti sulla Brexit – NdA). Anche le recensioni che sono uscite sull’sono state quasi imbarazzanti per quanto sono state lusinghiere. Quelli dell’hanno voluto mettere per forza uno sticker in inglese sul disco che diceva:. Parole che dette dami fanno particolare piacere, perché non è che ascoltino roba scarsa. Hanno, hanno tutti loro. Qualcosa la capiscono, no? Ma hanno voluto scrivere questo. La nostra scuola prog è stimatissima nel mondo e fa scuola, se mi scusi il gioco di parole […] ma sono cose che vedi anche da varie situazioni in giro per il mondo. Una volta ci siamo trovati a suonare a Tokio e c’era un tecnico del service locale. Appena prima di iniziare si rompe una delle pelli della batteria; panico! Lui apre una botola sul palco e sotto c’era praticamente un negozio di strumenti musicali, risolvendo in pochi minuti. Poi si accuccia accanto al mio monitor. Cominciamo, e a ogni canzone, ogni volta lui si allontanava e tornava a fine brano con asciugamano caldo, acqua fresca e altro. Questo per ogni pezzo suonato, presentandosi sempre con i tempi giusti a prescindere dalla durata dei brani, che evidentemente conosceva perfettamente. Alla fine ho chiesto chi fosse questa persona così gentile. Era un noto produttore discografico prog, che conosceva tutto il nostro repertorio a memoria e si sentiva onorato di venirmi a fare da tecnico di palco, darmi l’asciugamano, etc. Un produttore musicale si è messo a nostra disposizione in quel modo così umile e senza dire nulla di se stesso.A questo punto la discussione prosegue per un po’ parlando di esperienze personali, libri, cucina e altre faccende, senza tralasciare le foto ricordo. Per i musicisti è tempo di prepararsi per il concerto riposandosi un po’ e per noi di andare a cena prima di tornare in teatro. Restano l’esperienza di un backstage davvero rilassato e gioviale e la sensazione di una band che ha davanti ancora tanti palchi da calcare, a dispetto dei cambiamenti imposti dal tempo e dalle circostanze. Anche nel nome di chi non c’è più.Foto a cura di Carmelo Currò (tranne quella intitolata “Concentrazione”, di Dario Esposito).Un grazie speciale a Tony D’Alessio.